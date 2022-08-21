В ОП відповіли Росії на закиди про нібито застосування Україною хімічної зброї проти окупантів: “пальонка” в 40-градусну спеку

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на заяву Міноборони РФ про нібито застосування Україною хімічної зброї проти російських окупантів у Запорізькій області.

«Надмірне вживання дешевого неліцензійного алкоголю в 40-градусну спеку разом із простроченими сухпайками «армії росії» абсолютно точно може призводити до непередбачуваних наслідків. Українська земля ніколи не буде гостинною до російських окупантів. Нескінченна блювота — це ще найкраще, що може на вас тут чекати. Однак розуміємо, що чекати від вас адекватності — не на часі, тому продовжуйте розповідати «байки доброї волі» про масштабне використання «алкогольної хімічної зброї», – написав він у телеграмі.

Міноборони РФ 20 серпня повідомило про відправлення до шпиталю кількох російських військових, які перебували на території окупованої Запорізької області України.

Відомство заявило, що «у них спостерігаються ознаки отруєння», і звинуватило Київ у тому, що «режим Зеленського санкціонував застосування отруйних речовин проти російських військовослужбовців».

Інцидент нібито стався 31 липня. Скільки саме військових було госпіталізовано – російська сторона не уточнювала.

«В результаті проведеного обстеження в організмі військовослужбовців було виявлено отруйну речовину – ботулотоксин типу «В». Ця речовина є органічною отрутою штучного походження», – заявили в Міноборони РФ.

Російська сторона заявила, що готує для направлення до ОЗХО (Організація із заборони хімічної зброї) документи «з результатами всіх аналізів російських військовослужбовців».