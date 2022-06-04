В Україні оновили перелік громад у зонах бойових дій та в окупації

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В Україні оновили перелік громад, розташованих у зонах бойових дій, на тимчасово окупованих та оточених територіях. Всі переселенці з цих громад гарантовано мають отримати грошову допомогу від держави.

Про це повідомили в Мінреінтеграції, зазначає Суспільне.

Так, станом на 30 травня до переліку таких громад додалися одна громада в Миколаївській та п’ять – у Сумській областях. Загалом в оновленому переліку перебувають наступні вісім областей:

  • Дніпропетровська (7 громад),
  • Донецька (66 громад),
  • Запорізька (64 громади),
  • Луганська (37 громад),
  • Миколаївська (23 громади),
  • Харківська (51 громада),
  • Херсонська(49 громад),
  • Сумська (13 громад) областей.
в україні

Мапа громад, що перебувають у зоні бойових дій та в окупації. Фото: map.edopomoga.gov.ua

«Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, отримають грошову допомогу від держави», — зазначили в міністерстві.

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