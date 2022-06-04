В Україні оновили перелік громад у зонах бойових дій та в окупації

В Україні оновили перелік громад, розташованих у зонах бойових дій, на тимчасово окупованих та оточених територіях. Всі переселенці з цих громад гарантовано мають отримати грошову допомогу від держави.

Про це повідомили в Мінреінтеграції, зазначає Суспільне.

Так, станом на 30 травня до переліку таких громад додалися одна громада в Миколаївській та п’ять – у Сумській областях. Загалом в оновленому переліку перебувають наступні вісім областей:

Дніпропетровська (7 громад),

Донецька (66 громад),

Запорізька (64 громади),

Луганська (37 громад),

Миколаївська (23 громади),

Харківська (51 громада),

Херсонська(49 громад),

Сумська (13 громад) областей.

Мапа громад, що перебувають у зоні бойових дій та в окупації. Фото: map.edopomoga.gov.ua

«Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, отримають грошову допомогу від держави», — зазначили в міністерстві.