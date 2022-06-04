В Україні оновили перелік громад у зонах бойових дій та в окупації
В Україні оновили перелік громад, розташованих у зонах бойових дій, на тимчасово окупованих та оточених територіях. Всі переселенці з цих громад гарантовано мають отримати грошову допомогу від держави.
Про це повідомили в Мінреінтеграції, зазначає Суспільне.
Так, станом на 30 травня до переліку таких громад додалися одна громада в Миколаївській та п’ять – у Сумській областях. Загалом в оновленому переліку перебувають наступні вісім областей:
- Дніпропетровська (7 громад),
- Донецька (66 громад),
- Запорізька (64 громади),
- Луганська (37 громад),
- Миколаївська (23 громади),
- Харківська (51 громада),
- Херсонська(49 громад),
- Сумська (13 громад) областей.
«Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, отримають грошову допомогу від держави», — зазначили в міністерстві.Tweet