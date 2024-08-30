В вывозе российскими захватчиками рапса с оккупированных территорий Украины замешана Беларусь

Сельхозпродукцию, вывезенную с оккупированных территорий Украины, перерабатывают в Беларуси, выяснил БРЦ благодаря утечке документов. Наши журналисты доказали, что экспортом семян рапса с Херсонщины занимаются компании, связанные с окружением Рамзана Кадырова, партией «Единая Россия» и их партнерами в РБ. О деталях этого бизнеса рассказали непосредственные участники рапсовых сделок.



Материал подготовлен Беларусским расследовательским центром при поддержке сообщества украинских хакеров KibOrg, беларусских «Киберпартизан» и проекта украинской службы «Радио Свобода» «Схемы».

Вывоз агропродукции с оккупированных территорий нарушает нормы международного гуманитарного права. Несмотря на это, Россия зерно и другие сельхозкультуры, выращенные на украинских землях, направляет на свои экспортные рынки под видом российских.

География поставок продукции, вывезенной с оккупированной части Украины, обширная. Как херсонская пшеница попадала в Азербайджан и Турцию, кукуруза — в Сирию, ячмень — в Иран, а крымский горох — в Испанию, мы рассказали в первой части расследования о незаконном экспорте украинского урожая.

Часть зерновых и масличных у России покупали страны Балтии, Греция, Бельгия и некоторые другие государства-члены ЕС. По данным Евростата, за 2023 год Евросоюз импортировал из РФ этой продукции на более чем €5 млн.

Чтобы пресечь такие поставки, Еврокомиссия с 1 июля 2024 года ввела запретительную пошлину на ввоз зерновых, семян масличных и продуктов их переработки из России и Беларуси. Она, по заявлениям организации, позволит прекратить импорт этой продукции в ЕС.

Украинские хакеры KibOrg передали журналистам БРЦ данные Федеральной государственной информационной системы «Зерно» (в этот реестр по российскому законодательству товаропроизводители обязаны вносить сведения о сделках). Из них следует, что товаросопроводительных документов оформили на 4,9 тысячи тонн рапса. Это поставки в Беларусь, которые зарегистрированы на официальном сайте Министерства сельского хозяйства РФ или упоминались при общении с представителями компаний-экспортеров.

До полномасштабного российского вторжения Херсонскую область называли украинской житницей. Здесь собирали рекордные урожаи, а местные власти планировали развивать агротуризм.

Добровольно–принудительное сотрудничество ООО «Світанок» работало в поселке городского типа Сивашское Херсонской области Украины с 1997 года. Его руководитель и соучредитель Сергей Максименко после начала войны на востоке страны в 2014-м занялся волонтерством. Во время полномасштабного вторжения он раздавал жителям села Новотроицкое Херсонской области молоко со своей фермы. В апреле 2022 года фермера и его сына взяли в плен российские военные. «Он попал в плен во время оккупации, много дней там провел, вышел после пыток очень измученным», — рассказала журналистам БРЦ знакомая Сергея Максименко Маргарита Черепаха. По ее словам, после освобождения фермера не выпустили с оккупированной территории. Он начал сотрудничать с российской властью и, согласно выписке ЕГРЮЛ, стал гражданином России. Сейчас ООО «Свитанок» зарегистрировано уже по законам РФ. Хозяйство продавало семена рапса российскому ООО «Торгтрейд». Всего в 2023 году эта компания вывезла 113 партий семян озимого рапса общим весом 2,6 тыс. тонн, большая часть которых предназначалась для поставок беларусскому ОАО «Новоельнянский межрайагроснаб». Судя по цифрам из деклараций, имеющихся в распоряжении БРЦ, цены на украинский рапс для беларусских компаний были существенно ниже рыночных. К примеру, ООО «Велес-Агро», о котором подробнее мы расскажем ниже, в августе 2023 года продавало семена этой культуры по $330–350 за тонну. Стоимость перевозки, по сведениям нескольких транспортных компаний, — около $20 за тонну. По данным панъевропейской фондовой биржи Euronext, цены на рапс в тот период были гораздо выше — €450–460 за тонну.

Источник: БРЦ

Низкая закупка выгодна трейдерам и их клиентам (в нашем случае — российским и беларусским компаниям), но не украинским фермерам, оказавшимся в оккупации. Сбывать урожай дешевле среднерыночной цены их могут заставить экстренная необходимость продажи или давление. Чеченский бизнес Связаться с фермером Сергеем Максименко нам не удалось. Однако журналист БРЦ сумел поговорить с директором ООО «Торгтрейд» Вадимом Алексеевым, представившись руководителем одного из департаментов администрации Херсонской области. «Крым, Херсонщина, Запорожье — вот, основное [семена подсолнечника и/или рапса] все равно у меня оттуда. Да, есть Таганрог, есть где-то Минеральные воды… Основное все равно, как бы мы вот оттуда берем», — рассказал он. Во время телефонного разговора Алексеев не скрывал особенностей ведения бизнеса на Херсонщине, жаловался на систему пропусков и взяточничество на выезде из области: «Военная какая-то полиция или кто они? Они останавливают машину и требуют документы, они требуют документы на груз и говорят: должен быть пропуск, — объясняет Алексеев. — Как бы у нас по вывозу зерновых культур в Российской Федерации, скажем так, такого нету, что я должен предоставить какие-то пропуска на вывоз из области, с района… Из бедных беларусов пытаются вытащить последние 2000–3000 рублей. Или остановить эту машину, и вот она стоит и тупит, и просто… Вынуждают его, бедного, идти на какой-то компромисс». Собеседник не уточнил, когда такое происходило. Также он не ответил на уточняющий вопрос, на каком конкретно пункте пропуска требуют документы. Сказал только, что «это давненько относительно было» и «это не частое явление, но бывает». На вопрос про рынки, на которые компания работает, Вадим Алексеев ответил: «У меня — Республика Беларусь». «Торгтрейд» — молодая компания, которой владеет 77-летняя жительница Чечни Роза Ахмедовна Моллаева. [*]

Источник: Спарк Фирму зарегистрировали в 2022 году в Грозном, и уже через год ее выручка увеличились с 50 тыс. до 200,6 млн российских рублей (€693 и €2,16 млн соответственно, по среднему курсу за 2022 и 2023 годы). Мы не смогли подтвердить, что Роза Ахмедовна — реальная собственница бизнеса. Журналист БРЦ позвонил по одному из номеров телефона, который, по данным из российских баз, принадлежит Моллаевой. Ответил мужчина по имени Тамерлан. Во время разговора он представился «хозяином непосредственно всего этого, и Белоруссии в том числе». В документах из утечки российского сервиса «Госуслуги» указано, что Тамерлан Султанович Берикханов был прописан с Розой Моллаевой по одному адресу в Грозном. Его компания ООО «Мир услуг» зарегистрирована в одном здании с офисом «Торгтрейд» по улице им. Ляпидевского в чеченской столице.

На странице Берикханова в Linkedin написано, что он окончил Грозненский Нефтяной институт имени Миллионщикова и работал в Департаменте финансов Грозного. Предположительно, там он завел связи с влиятельными людьми. В утечке информации из системы «Сирена-Трэвел», где хранятся сведения о пассажирах авиакомпаний и их страховках, мы нашли забронированные Тамерланом Берикхановым авиабилеты для Розы Ахмедовны Моллаевой и Исаева Зураба Салаудиновича — это член известной чеченской семьи Исаевых. Рамзан Кадыров наградил его медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой». Исаева с Берикхановым объединяет также работа в департаменте финансов Грозного и совместное паломничество в Мекку.

Отец Зураба Исаева — Салаудин Абубакарович — родной брат Эли и Хусейна Исаевых. Эли Исаев — высокопоставленный российский чиновник, заместитель руководителя Федерального казначейства России, начинавший свою карьеру в Чечне во времена президентства отца Рамзана Кадырова Ахмата Кадырова. Другой его брат — Хусейн Исаев — погиб вместе с Ахматом Кадыровым во время взрыва 9 мая 2004 года на стадионе «Динамо».

Было ли знакомство Тамерлана Берикханова с Зурабом Исаевым обстоятельством, позволившим недавно созданной компании занять нишу в бизнесе по вывозу украинского зерна, нам на момент выхода материала подтвердить не удалось. Исаев на звонки журналистов не ответил. Загадочный банкрот Мы спросили у Тамерлана Берикханова, кому в Беларуси поставляет рапс компания «Торгтрейд». «В Беларуси мы везем к себе на предприятие, — ответил он. — Мы везем не для продажи-перепродажи. Мы везем к себе на предприятие…, наш завод, ”Триал Эксперт”».

Источник: БРЦ / Алексей Багуцкий, Игорь Якубович. Коллаж создан с использованием ИИ

Адрес производства растительного масла, указанный на сайте ООО «Триал Эксперт», совпадает с юридическим адресом ОАО «Новоельнянский межрайагроснаб» (Дятловский район, поселок Новоельня, Чапаева 21). На момент выхода материала последнее находилось в процедуре банкротства. В Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей собственником компании «Триал Эксперт» прописан не Тамерлан Берикханов, а двое беларусов: экс-грузчик Алексей Багуцкий и бывший замдиректора по строительству в «Евроторге» Игорь Якубович. В 2023 году последний занимал такую же должность в ООО «Кастом-сервис». Журналистка БРЦ, используя легенду с чиновницей из Херсонской области, позвонила Якубовичу, чтобы якобы пригласить его на конференцию. Соучредитель «Триал Эксперт» ответил, что интересы компании «может представить» Тамерлан Берикханов. Игорь Якубович также рассказал о сотрудничестве с китайской компанией, планах нарастить мощности по производству масла и о том, в какие страны «Триал Эксперт» уже его экспортирует: «Мы хотим мощности увеличить там до вчетверо, впятеро, против того, что есть. <…> Мы возим в разные страны: в Израиль и в Малайзию. Так что тут, и по Белоруссии у нас много покупают». Бизнесмен-чиновник и патриот-предатель В 2015 году тогдашний председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в сопровождении главы Крыма Сергея Аксенова посетил Ялту. МИД Украины назвал визит нарушением государственного суверенитета. Тогда Медведев и Аксенов сходили в ялтинскую кафе-кондитерскую «Трэ Джойе». Руководила заведением в то время Яна Крупко. После замужества — Тихомирова.

Источник: БРЦ / Дмитрий Медведев

Яна Тихомирова на момент публикации этого расследования занимает руководящие должности в ростовской агрокомпании ООО «Монолит» и московском ООО «Основа» (розничная торговля непродовольственными товарами). Ее муж — Антон Михайлович Тихомиров, генеральный директор ООО «Агротрейд». Эта московская компания, согласно информации из ФГИС «Зерно», в 2023 году также зарабатывала на вывозе рапса из оккупированных украинских регионов в Беларусь. Михаил Тихомиров, вероятно, отец Антона — официальный собственник «Агротрейда». Сам Тихомиров-младший до аннексии Крыма Россией был гендиректором ООО «Тихомиров». Компания оказывала услуги по уборке и экспорту зерновых культур. Во времена президентства Виктора Януковича фирма получила звание «Предприятие года 2010». Антона Тихомирова наградили орденом «Звезда экономики Украины» и сертификатом «Руководитель года 2010». В 2014 Тихомиров начал сотрудничать с российской администрацией полуострова — стал руководителем республиканского предприятия «Крымский зерновой элеватор». Затем два года он был советником главы городской администрации Ялты, а с апреля 2015 по ноябрь 2016 — секретарем ялтинского местного отделения партии «Единая Россия». С 2016-го Тихомиров около года занимал пост замглавы администрации города Ялта, курировал вопросы транспорта, связи, молодежи и спорта. В украинской базе «Миротворець» он числится как изменник родины. ООО «Агротрейд» фигурирует в документах на 30 поставок семян рапса общим объемом 671,8 тыс. тонн для «Новобелицкого комбината хлебопродуктов» и ООО «Агропродукт». Одно из мест происхождения продукции — Херсонская область, Каланчакский муниципальный округ, село Гавриловка Вторая (населенный пункт на момент публикации захвачен российской армией). «Агротрейд» Тихомировых зарегистрировано в 2023-м. За тот же год выручка компании составила 163,4 млн российских рублей (почти €1,77 млн по среднему курсу за 2023), а чистая прибыль — 7,4 млн (€80,2 тыс. по среднегодовому курсу). Журналист БРЦ связался с Антоном Тихомировым, представившись чиновником из Херсонской области, чтобы поговорить о поставках зерна с оккупированной территории в Беларусь. Предприниматель ответил коротко: мол, не нуждается в помощи местных властей, с бизнесом все нормально, проблем на блокпостах нет. Обычный перекуп Среди поставщиков сельхозпродукции в данных системы «Зерно» фигурирует еще одна компания, которая занималась вывозом рапса с оккупированных территорий Украины в Беларусь — уже упоминавшееся выше ООО «Велес-Агро». Мы нашли 53 партии зерна масличной культуры общим весом 1171 тонна, предназначавшихся для беларусских предприятий ООО «Агропродукт» и ЗАО «Облрапсагросервис». Руководителем и единственным учредителем «Велес-Агро» числится гражданин Кыргызстана Сергей Викторович Верхошинский. Дозвониться по контактному номеру до «Велес-Агро» нам не удалось. Журналист БРЦ упомянул компанию в разговоре с директором «Торгтрейд» Вадимом Алексеевым. Он о деятельности компании-конкурента осведомлен и не стал возражать, когда расследователь назвал работу «Велес-Агро» «деятельностью обычных перекупов».

Источник: БРЦ

Рапс с Херсонщины в Беларусь вывозили не только компании, но и индивидуальные предприниматели. В 2023 году ИП Лукьянченко Алексей Юрьевич из Барнаула должен был поставить девять партий семян этой культуры общим весом 289,3 тонны филиалу беларусского ОАО «Гомельхлебопродукт» «Новобелицкий КХП» . Все партии сформированы в апреле 2023 года в поселке Новотроицкое Херсонской области. [*]

Торговать зерном в аннексированном Крыму Алексей Лукьянченко начал в 2022-м. В декларации о соответствии на рапс за тот год местом, где ИП вел деятельность, указано крымское село Михайловка. Зерновой бизнес Лукьянченко просуществовал недолго: в конце 2023-го года он закрыл ИП. Лукьянченко также принадлежала компания ООО «Агротрансресурс». В начале 2024-го ее исключили из реестра за внесение недостоверных сведений.

Пообщаться с Алексеем Лукьянченко журналистам не удалось: ни один из десяти связанных с его именем телефонных номеров во время подготовки материала не был действующим. Нетелефонный разговор Мы обратились к юристам, чтобы они дали оценку действиям поставщиков и покупателей зерна с оккупированных регионов Украины. «Те предприятия, которые принимают в этом участие, они безусловно нарушают международное гуманитарное право, безусловно нарушают международные Женевские конвенции», — сказал Михаил Кирилюк, юрист Народного антикризисного управления. Вывоз агропродукции с оккупированных территорий Украины может говорить о разграблении имущества — то есть военном преступлении, считает Екатерина Рашевская, юристка Регионального центра прав человека (RCHR). А случаи, когда у украинских фермеров на оккупированных Россией территориях продукцию не воруют, а покупают, по ее словам, требуют дополнительного анализа: «Для установления противоправности следует оценить, по какой цене покупается зерно у фермеров — если она не является рыночной, это может свидетельствовать в пользу разграбления как военного преступления. А также обстоятельства, при которых фермеры начали сотрудничать с россиянами: принуждение, запугивание, отсутствие альтернативных рынков для продажи зерна, что может быть разъяснено в пользу совершения преступления разграбления». О морально-этическом и правовом аспектах поставок зерна с захваченных Россией регионов Украины мы пытались поговорить с директором ООО «Триал Эксперт», которое перерабатывает рапс в Беларуси, Игорем Якубовичем. «Такие вопросы я не хочу обсуждать, уж извините», — ответил он. Также мы отправили вопросы ООО «Торгтрейд» на почту Тамерлана Берикханова, Михаилу Тихомирову — собственнику ООО «Агротрейд», ИП Лукьянченко и ООО «Велес-Агро». На момент выхода расследования нам не ответили.

Авторы: Алена Алексеева, Максим Дудченко (KibOrg)

Источник: Беларусский расследовательский центр