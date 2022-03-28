Важлива інформація! У Києві та області вирішили скоротити час комендантської години тепер вона триватиме з 21:00 до 6:00 ранку

«Від сьогодні, з 28 березня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше. І триватиме з 21:00 до 6:00 ранку», — зазначив він.

Також із 28 березня в столиці відновиться освітній процес – в онлайн форматі. Він буде більш адаптований до нинішніх умов. І з використанням різних освітніх платформ для учнів.

Крім того, міська влада ухвалила рішення розпочати відключення житлових будинків та установ від опалення з понеділка 28 березня. Ми керуємося чинним законодавством. І, якщо протягом трьох діб середня температура повітря становить +8 градусів по Цельсію та має тенденцію до подальшого підвищення, — можемо завершувати опалювальний сезон.

Постачання тепла до будинків припинятимуть поступово. І триватиме процес, за технологією, близько тижня. — Оскільки централізована система теплопостачання столиці є дуже розгалуженою і однією з найбільших у Європі.