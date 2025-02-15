“Везіння одного разу може закінчитися”. Що кажуть експерти-ядерники після удару “Шахеда” по укриттю 4-го енергоблоку ЧАЕС

У ніч на п’ятницю російський дрон із фугасною бойовою частиною пошкодив укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило інформацію про вибух. Експерти-ядерники пояснюють, чим це може бути небезпечно.

Після удару дроном радіаційний фон залишається в нормі

У ніч із 13 на 14 лютого, близько 01:50, група МАГАТЕ, яка перебуває на Чорнобильській АЕС, почула звуки вибуху в районі Нового безпечного конфайнмента, який захищає залишки 4-го реактора Чорнобильської АЕС. Експертам повідомили, що безпілотник врізався в дах споруди, сталася пожежа, повідомляє в X (колишньому Twitter) організація.

Новий безпечний конфайнмент – це захисна споруда, яку було зведено 2016 року. Це двошарова металева арка заввишки понад 100 метрів. Вона розрахована на сто років служби і покликана убезпечити персонал, цивільне населення і навколишнє середовище від викиду радіації в разі обвалення старих внутрішніх конструкцій об’єкта “Укриття”. Також арка має захистити від погодних впливів і забезпечити безпечну роботу з розбору та вивчення залишків 4-го блоку.

Як зазначає Державна служба України з надзвичайних ситуацій, після удару дроном радіаційний фон залишається в нормі. На майданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень.

“Ризики майбутніх атак на об’єкт зберігаються”

Два тижні тому годинник Судного дня – умовну концепцію з оцінки загрози ядерної війни – зсунувся на секунду вперед. Тепер до півночі залишається 89 секунд. Ніколи ще людство не було так близько до глобальної катастрофи. Вибух на ЧАЕС лише підтверджує побоювання експертів.

– Атака дронів і ракет по новій захисній оболонці потенційно може призвести до пошкодження та обвалення конструкцій старого саркофага, що знаходиться всередині, – зазначає фахівець з атомної енергетики та ядерних технологій Дмитрій Горчаков, який живе у Вільнюсі з 2022 року.

Експерт понад 20 років займається популяризацією науки, відвідав безліч АЕС і атомних об’єктів. Зараз працює в екологічній організації Беллона (Норвегія).

– Потенційно наскрізне пробиття нового конфайнмента і пошкодження старого саркофага може призвести до обвалення старих і старих конструкцій, підйому радіоактивного пилу та його викиду за межі захисної споруди через отвір, що утворився, – висловлює таке побоювання фізик-ядерник.

За його словами, дрон пробив зовнішню обшивку конфайнмента, а його уламки і двигун застрягли між зовнішньою і внутрішньою обшивками, не потрапивши всередину конструкції і не пошкодивши старий саркофаг.

Приліт дрона, ДСНС