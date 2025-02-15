“Везіння одного разу може закінчитися”. Що кажуть експерти-ядерники після удару “Шахеда” по укриттю 4-го енергоблоку ЧАЕС
У ніч на п’ятницю російський дрон із фугасною бойовою частиною пошкодив укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило інформацію про вибух. Експерти-ядерники пояснюють, чим це може бути небезпечно.
Після удару дроном радіаційний фон залишається в нормі
У ніч із 13 на 14 лютого, близько 01:50, група МАГАТЕ, яка перебуває на Чорнобильській АЕС, почула звуки вибуху в районі Нового безпечного конфайнмента, який захищає залишки 4-го реактора Чорнобильської АЕС. Експертам повідомили, що безпілотник врізався в дах споруди, сталася пожежа, повідомляє в X (колишньому Twitter) організація.
Новий безпечний конфайнмент – це захисна споруда, яку було зведено 2016 року. Це двошарова металева арка заввишки понад 100 метрів. Вона розрахована на сто років служби і покликана убезпечити персонал, цивільне населення і навколишнє середовище від викиду радіації в разі обвалення старих внутрішніх конструкцій об’єкта “Укриття”. Також арка має захистити від погодних впливів і забезпечити безпечну роботу з розбору та вивчення залишків 4-го блоку.
Як зазначає Державна служба України з надзвичайних ситуацій, після удару дроном радіаційний фон залишається в нормі. На майданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень.
“Ризики майбутніх атак на об’єкт зберігаються”
Два тижні тому годинник Судного дня – умовну концепцію з оцінки загрози ядерної війни – зсунувся на секунду вперед. Тепер до півночі залишається 89 секунд. Ніколи ще людство не було так близько до глобальної катастрофи. Вибух на ЧАЕС лише підтверджує побоювання експертів.
– Атака дронів і ракет по новій захисній оболонці потенційно може призвести до пошкодження та обвалення конструкцій старого саркофага, що знаходиться всередині, – зазначає фахівець з атомної енергетики та ядерних технологій Дмитрій Горчаков, який живе у Вільнюсі з 2022 року.
Експерт понад 20 років займається популяризацією науки, відвідав безліч АЕС і атомних об’єктів. Зараз працює в екологічній організації Беллона (Норвегія).
– Потенційно наскрізне пробиття нового конфайнмента і пошкодження старого саркофага може призвести до обвалення старих і старих конструкцій, підйому радіоактивного пилу та його викиду за межі захисної споруди через отвір, що утворився, – висловлює таке побоювання фізик-ядерник.
За його словами, дрон пробив зовнішню обшивку конфайнмента, а його уламки і двигун застрягли між зовнішньою і внутрішньою обшивками, не потрапивши всередину конструкції і не пошкодивши старий саркофаг.
Приліт дрона, ДСНС
– Ризики майбутніх атак на об’єкт зберігаються, – вважає Дмитро Горчаков. – Наразі невідомо, чи була це навмисна атака саме цього об’єкта, чи падіння безпілотника на нього – випадковість, що сталася внаслідок помилки управління або роботи ППО. Однак така подія, найімовірніше, була лише питанням часу, зважаючи на те, що Чорнобильський об’єкт розташований у прикордонному районі й часто ставав частиною маршруту російських повітряних атак у бік Києва.
Підтвердження цим словам – вибух, який стався над Гомелем (Білорусь) у ніч з 12 на 13 лютого. Як повідомляли незалежні медіа, над містом був збитий, імовірно, російський дрон. Через вибухову хвилю спрацювали сигналізації автомобілів, городяни відчули вібрацію стін будинків. Влада цю інформацію приховує.
Раніше під час масованих атак України неодноразово над територією Білорусі фіксувалися російські дрони. Як припускають, вони збиваються зі шляху внаслідок роботи українських засобів радіоелектронної боротьби: у результаті безпілотники опиняються над територією РБ, кілька було збито.
Експерт атомного проекту Беллона Олександр Нікітін вважає, що цього разу людям, які перебувають у зоні потенційного забруднення від вибуху на ЧАЕС, пощастило. “Але везіння одного разу може закінчитися”, – попереджає він.
У короткому коментарі для “Новой газеты.Балтия” Дмитро Горчаков наголосив, що атака такого об’єкта абсолютно незаконна, оскільки не може розглядатися навіть як супутня військова мета.
“Зараз атмосфера така, що всі дуже злі від цієї новини в Мюнхені”
Вибух на ЧАЕС збігся з початком конференції з безпеки в Мюнхені (Німеччина), де, як очікується, будуть зроблені найважливіші заяви щодо закінчення війни в Україні.
– Багато інформації передам американським партнерам про удар Росії по ЧАЕС, про те, як вони постійно запускають дрони через Чорнобильську зону, про загрози укриттю та ядерній безпеці, яку вони несуть, – повідомив голова офісу президента України Андрій Єрмак.
– Зараз атмосфера така, що всі дуже злі від цієї новини в Мюнхені. Не “стурбовані”, як часто буває, а по-справжньому злі. У 1980-х роках Кремлю весь світ допомагав ліквідувати цю трагедію, коли Москва кидала на радіацію незахищених людей, Горбачов отримав роботів, техніку і вчених. Потім весь світ інвестував в укриття, а сьогодні ці російські придурки запустили по ньому дрон.
На подію відреагував також президент України Володимир Зеленський: “Єдина країна у світі, яка може атакувати такі об’єкти, окупувати територію атомних станцій і вести бойові дій, взагалі не зважаючи на наслідки, – це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світу”.
Нагадаємо, вже практично три роки найбільша в Європі атомна електростанція – Запорізька АЕС – окупована російськими військами. Це безпрецедентна ситуація в історії, яка загрожує світовій безпеці.
Автор: Олександр Білоусов
Джерело: Нова газета. Балтія