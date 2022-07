Війна дронів: аналіз прогалини у російських військах і загрози для України від іранських дронів

Якщо Росія та Іран домовляться про поставку дронів для російських військ, їх ймовірно спрямують проти важливих цілей в Україні, зокрема проти далекобійних артилерійських систем, складів боєприпасів, систем протиповіряної оборони. Про це в ексклюзивному інтервю «Голосу Америки» розповів Семюель Бендетт, аналітик Центру військово-морського аналізу США, який входить до Програми центру дослідження Росії.

Бендетт з 2014 року вивчає розвиток російських військових технологій, досліджує розробки російської робототехніки, дронів та штучного інтелекту. Крім того, він також є головним співробітником в аналітичному Центрі нової американської безпеки.

В інтерв’ю «Голосу Америки» експерт розповідає про історію використання іранських дронів у світі, яких саме типів дронів потребує Росія, він також аналізує вразливі місця у дронних російських військах.

Семюель Бендетт також аналізує переваги та недоліки безпілотників у ЗСУ, чому про турецькі «Байрактари» тепер майже не чути в новинах, і куди Україна могла б піти на «шоппінг» за дронами.

Ярина Матвійчук: Напередодні Білий дім заявив про те, що Іран ймовірно планує постачати Росії дрони та безпілотні літальні апарати. Президент Путін наступного тижня відвідує Тегеран. На вашу думку, чи питання дронів буде на порядку денному?

Самюель Бендетт: Цілком можливо. Безперечно, Росія та Іран підтримують надзвичайне військове співробітництво, ця співпраця триває десятиліттями. І якщо ця угода дійсно буде укладена, її, очевидно, потрібно обговорити на найвищому рівні. Цілком можливо, що ця тема буде на столі переговорів разом із такими питаннями як Сирія, де Росія та Іран зберігають значний вплив та присутність.

Я.М.: Сам факт, що росіяни потребують іранських дронів, що це взагалі означає для російської армії? Для нинішньої війни в Україні?

С.Б.: Це дуже цікаве запитання, і я впевнений, що воно спантеличило багатьох спостерігачів, зокрема, й мене.

Проблема в тому, що зараз і російські, і українські військові виснажені. Вони втратили багато обладнання, втратили солдатів. І, звичайно, було багато втрат у їхніх арміях дронів, військових безпілотниках, якими користуються обидві сторони.

І Росія, і Україна ведуть майже щоденний підрахунок кількості втрачених безпілотників. Росія заявляє, що збила тисячу п’ятсот українських дронів, Україна заявляє, що збила близько шестисот російських безпілотників. Тож, звичайно, були значні втрати.

А тепер питання — які прогалини Росія намагається заповнити, звернувшись до свого міжнародного партнера. Звісно, якщо ця угода буде укладена. Росія дуже хоче мати дрони-камікадзе. Ці системи мали дуже значний ефект у війні в Нагірному-Карабасі в 2020 році.

В Україні ми не бачимо багато таких дронів. І тому Росія справді хоче мати більше дронів-камікадзе, щоб полювати на українські важливі об’єкти.

Росії також не вистачає значної кількості бойових дронів, особливо тих, які можуть літати на маленькі відстані. Ось і те, чого Іран мав дуже багато.

За останні кілька десятиліть Іран розробив цілий ряд безпілотників великої і середньої дальності, малої дальності, дрони-камікадзе, радари, вони насправді мають багато технічних можливостей, які Росія хотіла б мати.

Я.М.: Новина з Білого дому про можливі поставки Іраном безпілотників до Росії. Наскільки це тривожна новина для українських збройних сил? Чого їм варто очікувати?

С.Б.: Якщо ця угода справді відбудеться, і якщо Росія отримає від Ірану дрони-камікадзе, то я думаю, українці будуть дуже стурбовані тим,

що ці дрони можуть вражати їхні важливі цілі — далекобійну артилерію, реактивні системи залпового вогню, інші системи, які запускають ракети проти Росії, склади боєприпасів, засоби управління.

Іранські безпілотники пролітали значні відстані через Аравійську пустелю, щоб вразити цілі на півночі Саудівської Аравії та в ОАЕ.

Насправді іранські безпілотники — бойові та дрони-камікадзе — змогли залітати на територію, де знаходились американські ППО в Саудівській Аравії та ОАЕ. Тому, безумовно, деякі з цих безпілотників були перевірені в боях.

Якщо ці безпілотники справді будуть придбані у великих кількостях, сотнями, як повідомляють в новинах, то це точно викликає занепокоєння.

Я.М.: Що взагалі відомо про використання іранських безпілотників у військових конфліктах? Наскільки вони успішні?

С.Б.: Іран — одним з перших у світі розробив власні національні військові сили безпілотних літальних апаратів. Вони розробляють та керують цими безпілотниками вже понад три десятиліття. Більшість із них використовуються на Близькому Сході.

Іран подарував або передав деякі свої дрони своїм поплічникам і союзникам, таким як клан Гуті в Ємені. І, звичайно, є Хезболла — союзник Ірану в Лівані. Хезболла зараз має одні з найбільших сил безпілотників у світі, багато з них постачаються з Ірану.

Іранські безпілотники використовувались також в Іраку, в Сирії проти союзників США.

Втім Іран не мав великого успіху у експорті своїх дронів за межі Близького Сходу. Зокрема, іранський військовий дрон не дуже добре показав себе в Ефіопії через механічні несправності.

Іран прагне розвивати не лише військову чи економічну співпрацю зі своїми союзниками та партнерами, а й дронну дипломатію. Вони фактично запустили виробництво своїх безпілотників у Таджикистані. Деякі їхні безпілотники будуть вироблятися на таджикських підприємствах.

Іран також експортував деякі свої дронні технології у Венесуелу. Тобто Венесуела має свої військові дрони, але з допомогою Ірану. Венесуельські безпілотники не використовувалися в бойових діях, але вони є в Латинській Америці.

Не всі дрони мають обов’язково бути успішними. Часто вони є демонстрацією сили та головним болем для країн, на які вони націлені.

Отже, якщо Росія дійсно придбає кілька сотень іранських БЛА, це створить багато головного болю для українських систем протиповітряної оборони, засобів радіоелектронної боротьби та захисту важливих об’єктів.

