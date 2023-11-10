Як Росія та інші автократії намагаються знищити Захід зсередини, експортуючи корупцію

Корупцію зазвичай вважають проблемою менш розвинених країн. Однак, попри те, що корупція бере свій початок у країнах світу, що розвиваються, вона вельми часто закінчується в ЄС або США. Демократичний світ повинен серйозно поставитися до цього «забруднення корупцією», оскільки остання становить значну загрозу національній безпеці.Системна корупція всередині росії є стійкою реальністю, як це широко доведено в усьому світі, пише видання VoxUkraine. Протягом багатьох років ми були свідками або чули про придбання російською елітою розкішної нерухомості, спортивних команд та уподобання відправляти своїх дітей на навчання до найпрестижніших приватних університетів на Заході. Вже не дивують новини про те, як російські бізнесмени або чиновники хизуються яхтами вартістю мільйони доларів. За іронією долі так само не дивно чути про російських громадян, які мешкають у сталінських бараках без елементарних зручностей, як-от санвузол, водогін чи опалення.

Корупція в росії не є внутрішньою проблемою, про яку відомо в глобальному масштабі; вона також знаходиться в центрі зовнішньої політики країни.

Росія сприймає демократії як грізного супротивника, що становить суттєву загрозу чинному режиму. Демократичний світ втілює принципи прозорості, верховенства права, прав людини та сталого економічного розвитку. Тут люди мають привілей обирати своїх лідерів та висловлювати незгоду через мирні протести, коли їх не влаштовує політика або зловживання владою з метою особистої вигоди. Мабуть, найголовнішим є те, що у вільному світі голоси людей чують, що сприяє розвитку жвавого демократичного духу, який різко контрастує з централізованою системою росії з її фальшивою демократією.

Російське керівництво визнає власні обмеження. Воно усвідомлює брак необхідних можливостей та відставання у впровадженні технологічних інновацій, у тому числі у військовій сфері, що унеможливлює пряме протистояння своїй найсерйознішій загрозі — колективному Заходу — шляхом фізичної агресії. Отже, відбувся стратегічний зсув і вони винайшли інший підхід – експорт корупції. Така неконвенційна тактика має на меті проникнути та підірвати зсередини, завдаючи якомога більшої шкоди за рахунок використання вразливих місць, а не покладаючись на традиційні військові засоби.

Експорт корупції набуває різних форм і включає заходи на кшталт втручання у вибори, хакерські атаки, поширення дезінформації та навіть сумнівне використання фінансових важелів. Останнє включає інвестування у нерухомість та будівництво, а також купівлю політиків та інших впливових фігур з метою просування своїх стратегічних інтересів. Корумпування західних еліт є, ймовірно, найпотужнішою зброєю в цьому нетрадиційному наборі інструментів, який непомітно підриває ключові цінності та інституції, які плекає Захід.

Мабуть, один із найбільш шокуючих випадків був розкритий спецслужбами США й оприлюднений лише рік тому. Згідно з розсекреченими розвідданими, з 2014 року росія витратила понад 300 мільйонів доларів на глобальну кампанію, спрямовану на вплив на зовнішньополітичні події. Ця масштабна кампанія передбачала приховане фінансування політичних партій, чиновників та політиків щонайменше у двох десятках країн на чотирьох континентах з метою схилити глобальний політикум на бік росії, включно з послабленням міжнародних санкцій, застосованих у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Інші автократичні режими, наприклад Китай, можуть використовувати ті самі гібридні методи для підваження західних демократій. Наприклад, Катар, який багато років фінансував ХАМАС, також корумпував низку політиків ЄС.

Щоб протистояти впливу росії та інших авторитарних режимів на міжнародну політику через експорт корупції, потрібна комплексна й багаторівнева стратегія, що охоплює правові, технологічні, дипломатичні та соціальні аспекти. Для світових лідерів життєво важливо колективно визнати високорівневу корупцію значною загрозою як національній, так і міжнародній безпеці.

Що можна зробити, щоб обмежити «експорт корупції» як інструмент гібридної війни проти демократій?

Першим кроком є усвідомлення серйозності проблеми. Класичний приклад – Герхард Шредер, який багато років відкрито працював на росію та досі залишається помітною фігурою в німецькій політиці. Росія також цілком відкрито фінансує низку європейських ультраправих політиків та партій. Однак ці партії допускаються до участі у виборах, що підважує демократію. Настав час визнати, що політична свобода закінчується там, де в гру вступають гроші з росії (або інших країн Осі Зла).

Тому що метою цих грошей є руйнування основних інститутів та цінностей, які забезпечують стабільність і розвиток демократій. Тож ми радимо заборонити політичним партіям та громадським організаціям отримувати гроші з росії або з інших країн, які є союзниками росії. Це можна зробити за допомогою «чорного списку» країн, організацій та приватних осіб, пов’язаних із цими режимами (можна почати з цього списку, складеного українським аналітичним виданням “Тексти”).

Щоб ця заборона була ефективною, потрібно забезпечити прозорість фінансування – щоб ці санкції неможливо було обійти за допомогою підставних осіб чи компаній. Захід має ефективніше захищати свої дані та технології, щоб їх не використали проти самого Заходу, а також серйозно ставитися до тіньових грошей, які йдуть у зворотному напрямку, особливо через офшори.

Політичні партії та лобістські організації мають надавати докладні звіти про джерела своїх коштів та про своїх клієнтів. Ба більше, ці звіти мають бути загальнодоступними, щоб засоби масової інформації та громадські організації могли перевірити їх на предмет шахрайства та невідповідностей. Розслідувати можливі випадки шахрайства у цій сфері має незалежний державний орган із відповідними повноваженнями. Також необхідно запровадити суттєве покарання за порушення.

Таке покарання може включати фінансові санкції, заборону обіймати певні посади чи брати участь у певній діяльності, зокрема балотуватися на виборах. Цільові санкції не лише є покаранням, а й надсилають чіткий меседж про те, що корупційна діяльність матиме серйозні наслідки на міжнародній арені. Ретельно виявляючи та караючи винних, країни можуть продемонструвати свою відданість справі викорінення корупції та дотримання принципів прозорості й підзвітності.

Експорт корупції з росії та інших автократій становить суттєву загрозу для демократичних країн. Час вжити серйозних заходів щодо цього, посиливши правила щодо фінансування політичних партій, лобіювання та відмивання грошей. Сьогодні «брудні гроші», які надходять від авторитарних режимів, становлять реальну загрозу національній безпеці розвинених країн. Це один із найефективніших інструментів російської гібридної війни, і до нього слід ставитися відповідно.