Які найважливіші зразки зброї Україна вперше отримала у 2023 році і які може вперше отримати від союзників в цьому
Українське військо минулого року посилилося низкою дійсно надважливих зразків озброєння та військової техніки, які допомагають знищувати окупантів, їхню техніку, і захищатися від ворожих ракет
Видання Defense Express розповіло про найбільш важливі зразки західного озброєння, якими наші союзники оснастили Сили оборони України минулого року.
Основні бойові танки
І почнемо одразу з однієї з найбільш актуальних тем на початок 2023 року — передача Україні танків західного виробництва. Якщо у 2022 році союзники передавали нам радянські машини, то зрештою на перший план вийшло питання оснащення ЗСУ такими танками, як Leopard чи Abrams.
Формально можна вважати, що першими про передачу Україні західних танків оголосили поляки, але в цьому рішенні вони залежали від Німеччини, яка спершу гальмувала це питання. А от британцям ніяких дозволів не треба було, і у січні вони офіційно оголосили про передачу танків Challenger 2 у кількості 14 машин.
Втім, основний ресурс по танках залишався все ж таки в операторах Abrams і Leopard, і в останньому випадку всі чекали того самого “зеленого світла” від Німеччини, щоб розпочати процес передачі танків “у складчину”.
І станом на 20-ті числа січня склалася ситуація, коли вже 12 країн погодили передачу танків Leopard 2 до ЗСУ, але офіційної згоди від Берліну так і не було, бо Німеччина очікувала рішення по американських танках Abrams, мовляв, лише за такої умови Leopard 2 поїдуть до ЗСУ.
Зрештою, 25 січня цього року німецький уряд офіційно погодив як передачу, так і реекспорт танків Leopard в Україну. Також цього дня президент США Джо Байден оголосив про передачу 31 танка Abrams.
Бойові машини піхоти
Після танків одразу ж варто згадати, що минулого року отримала від союзників сотні бойових машин піхоти західного виробництва, які вже неодноразово рятували наших військових на полі бою й у складних умовах поля бою продемонстрували різницю у порівнянні з радянськими машинами.
Bradley, CV90, Marder — це передусім про якісну броню, високу ефективність та надійність на полі бою, водночас актуальним залишається питання нарощення кількості цих машин у Силах оборони України.
ATACMS
Формально передачу цих ракет у кількості, ймовірно, декілька десятків навряд чи можна назвати подією року. Але все одно варто зафіксувати — що в цьому році ми вперше отримали ракети ATACMS (з касетною бойовою частиною і дальністю у 165 км) від США для ракетних систем M142 HIMARS та M270 MLRS.
А у практичному вимірі навіть незначна кількість ракет продемонструвала ефективні результати у знищенні російської техніки, а саме коли у жовтні ATACMS неочікувано завітали на аеродроми рашистів, де продірявили їхні “літаючі танки” Ка-52.
JDAM
Ще один приклад високоточної зброї, яка допомагає нашим пілотам нищити рашистів високоточними ударами. Причому, як зрештою виявилося, Інтеграція JDAM-ER під крило МіГ-29 виявилась значно складнішою та довершеною, і йдеться про спеціальний пілон з додатковою системою, яка значно підвищує ефективність озброєння.
Storw Shadow/SCALP-EG
Ці ракети ми також вперше отримали у 2023 році. Причому це ще один випадок, коли для пусків західного озброєння інтегрували радянські літаки, а саме бомбардувальники Су-24М, для чого використали спеціальні пілони від списаних ударних літаків Tornado.
Вони зокрема допомогли Силам оборони зменшити чисельність російського флоту в Чорному морі, а ефектним завершенням кампанії з утилізації російських кораблів і навіть підводних човнів у 2023 році стало видовищне знищення великого десантного корабля “Новочеркасск” наприкінці грудня.
Але найбільш унікальна історична подія за участі цих крилатих ракет — ураження у сухому доці підводного човна “Ростов-на-Дону” (тоді ж було уражено великий десантний корабель “Минск”) у сухих доках Севастопольського морського заводу.
Касетні боєприпаси
Це, звичайно, не настільки “гучна” назва, як Abrams, Patriot чи ATACMS, але все одно важливий пункт серед усього озброєння, яке нам передали союзники минулого року. Тим паче, що дискусії про передачу касетних боєприпасів тривали не один місяць, і зрештою Міноборони України виділило п’ять ключових принципів, які будуть дотримуватися при використанні на полі бою цих снарядів.
Звичайно, що як і будь-яке інше озброєння, касетні боєприпаси — це не “чудо-зброя”, але вони стали критично важливими для наших військових з огляду на обмежену кількість запасів 155-мм снарядів — з касетними боєприпасами зменшується як витрата самих снарядів, так і час та кількість артилерійських систем, що потрібні для виконання вогневого завдання.
Зенітні ракетні комплекси
Ще одне важливе поповнення у ЗСУ цього року, а точніше — у Повітряних Силах — це такі зенітні ракетні комплекси, як Patriot і SAMP/T, які можуть боротися з балістичними ракетами російського окупаційного війська.
Як раніше відзвітувалися у ПС ЗСУ, наші військові станом на сьогодні знищили 15 аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал”, а також десятки балістичних ракет противника.
Варто згадати, що саме Patriot влаштував рашистам бійню “брянської ППО”, коли на території РФ було знищено російські літаки і гелікоптери. А також ймовірно брав участь у нещодавньому знищенні російських Су-34.
Яку нову зброю для ліквідації рашистів ми можемо отримати у 2024 році
І про що ще насправді важливо не забувати, коли ми говоримо про зброю для Сил оборони, про те, яку зброю Сили оборони України очікують вперше отримати від союзників вже у цьому році.
Довгоочікувані F-16
Ще минулого року було зроблено низку важливих кроків у цьому напрямку — наші пілоти та техніки нарешті поїхали на навчання до союзників, і низка різних країн погодилися передати нам свої літаки — а саме Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія.
В цьому ж році нас, ймовірно, чекає дійсно історична подія, коли перші багатофункціональні винищувачі F-16 стануть на озброєння нашого війська. Тим паче, що вже розпочато підготовку першої партії з 18 літаків від Нідерландів. І це насправді один з найскладніших зразків озброєння, яке коли-небудь ми отримували від союзників — включно з підготовкою інфраструктури, захисту аеродромів і подальшою експлуатацією та обслуговуванням літаків.
Актуальним у контексті передачі літаків залишається питання, як можливо модернізувати F-16 для України, а також, звичайно, яку номенклатуру озброєння і в яких кількостях виділять союзники у рамках оборонної допомоги.
ATACMS
З одного боку, ці далекобійні ракети справедливо внесено до переліку озброєння, яке ми вперше отримали у 2023 році. Але це була версія із касетною бойовою частиною і дальністю лише до 165 км — ймовірно, ми отримали досить обмежену кількість цих ракет, що, втім, не завадило ефективно використати їх для ударів по аеродромах противника і знищити низку ворожих гелікоптерів.
Тож вже у 2024 році залишається актуальним питання передачі ЗСУ версії ракет ATACMS із дальністю вже у 300 км, тим паче, що в листопаді міністр оборони США Ллойд Остін натякав на передачу додаткового далекобійного озброєння.
Але навіть якщо американці зрештою дадуть “зелене світло” на передачу цих ракет Україні, то нам доведеться ретельно обирати цілі для ATACMS, бо, скоріш за все, кількість ракет буде доволі обмеженою.
TAURUS
Це трохи дивна історія, бо коли стало відомо, що Україна вже має на озброєнні крилаті ракети Storm Shadow/SCALP-EG, то доволі логічним кроком від німців було б зрештою передати нам і ракети TAURUS.
Втім, спершу німці казали, що, мовляв, передача TAURUS буде актуальною лише за умови, коли США виділять Україні ATACMS. Згодом казали про питання “перепрограмування” ракет для зменшення її дальності і щоб Україна не могла використовувати її для ударів по території РФ.
Також казали і про розтягнуті терміни передачі, якщо ракети будуть адаптовані для пусків з Су-24М — нібито крім двох місяців, які треба на те, щоб” прикрутити ракет”, ще чотири треба витратити на навчання персоналу.
Насправді причина у тому, що Німеччина гальмує з передачами цих ракет, полягає в реальній кількості боєздатних TAURUS, яка була оголошена у межах декілька сотень ракет. Хоча можна обережно сподіватися, що наступного року хоча б декілька десятків цих крилатих ракет поповнять запаси нашого війська.
GLSDB
Пройшов вже майже рік з того часу, як США вперше офіційно оголосили про передачу цього поєднання ракети і високоточної бомби від Saab та Boeing. І якщо спочатку терміни постійно зміщувалися в межах 2023 року, то наприкінці листопада стало відомо, що перша партія озброєння буде передана вже у 2024 році.
У чому нібито могла бути складність поєднати дві існуючі речі в одну — Defense Express розповідав в окремому матеріалі.
Таємнича ракета
Як раніше повідомлялося, вже в цьому місяці Україна нібито має отримати таємничу ракету із дальністю 300 км і бойовою частиною у 100 кг, і таке поєднання доволі нетипове.
Серед варіантів можна розглядати, наприклад, AGM-88G AARGM-ER з дальністю у 300 км і на 30 кг меншою бойовою частиною WAU-7/B (70 кг). Але не виключено, звичайно, що це може бути й нова ракета.
THAAD та інша зброя зі списку Міноборони
На початку грудня стало відомо, що оборонне відомство України представило новий список озброєння, яке потрібно Силам оборони, і передусім там були танки Abrams, 155-мм боєприпаси, Abrams, артилерійські системи, F-16, ATACMS тощо.
Але також там були й нові назви — система протиракетної оборони THAAD, F-18, і навіть C-17 Globemaster та C-130 Super Hercules. А також гелікоптери, Apache та Black Hawk та три типи безпілотників від General Atomics, зокрема MQ-9B Sky Guardian. І хоча, звичайно, навряд чи увесь цей список буде активно обговорюватися цього року, не кажучи вже про передачу, але ті ж гелікоптери — дуже актуальне питання для посилення нашого війська.
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Наостанок хотілося б відзначити наступне: нова зброя на кшталт літаків, гелікоптерів, далекобійніших ракет тощо — дійсно те, що потрібно Силам оборони для ефективного протистояння російському окупаційному війську. Втім, за новими назвами не варто забувати й про поточні потреби, а це досить значний список — від боєприпасів до того чи іншого озброєння і до різної бронетехніки, включно з БМП на кшталт Bradley, інженерних машин, тих же танків тощо. І що жодна зброя сама по собі не є “гемчейнджером”, щоб не будувати хибних ілюзій.
Джерело: DEFENSE EXPRESS