Які найважливіші зразки зброї Україна вперше отримала у 2023 році і які може вперше отримати від союзників в цьому

Українське військо минулого року посилилося низкою дійсно надважливих зразків озброєння та військової техніки, які допомагають знищувати окупантів, їхню техніку, і захищатися від ворожих ракет

Видання Defense Express розповіло про найбільш важливі зразки західного озброєння, якими наші союзники оснастили Сили оборони України минулого року.

Основні бойові танки

І почнемо одразу з однієї з найбільш актуальних тем на початок 2023 року — передача Україні танків західного виробництва. Якщо у 2022 році союзники передавали нам радянські машини, то зрештою на перший план вийшло питання оснащення ЗСУ такими танками, як Leopard чи Abrams.

Фото — U.S. DoD

Формально можна вважати, що першими про передачу Україні західних танків оголосили поляки, але в цьому рішенні вони залежали від Німеччини, яка спершу гальмувала це питання. А от британцям ніяких дозволів не треба було, і у січні вони офіційно оголосили про передачу танків Challenger 2 у кількості 14 машин.

Фото — British Army

Втім, основний ресурс по танках залишався все ж таки в операторах Abrams і Leopard, і в останньому випадку всі чекали того самого “зеленого світла” від Німеччини, щоб розпочати процес передачі танків “у складчину”.

І станом на 20-ті числа січня склалася ситуація, коли вже 12 країн погодили передачу танків Leopard 2 до ЗСУ, але офіційної згоди від Берліну так і не було, бо Німеччина очікувала рішення по американських танках Abrams, мовляв, лише за такої умови Leopard 2 поїдуть до ЗСУ.

Leopard 2 на озброєнні ЗСУ, фото — 33-я окрема механізована бригада

Зрештою, 25 січня цього року німецький уряд офіційно погодив як передачу, так і реекспорт танків Leopard в Україну. Також цього дня президент США Джо Байден оголосив про передачу 31 танка Abrams.

Бойові машини піхоти

Після танків одразу ж варто згадати, що минулого року отримала від союзників сотні бойових машин піхоти західного виробництва, які вже неодноразово рятували наших військових на полі бою й у складних умовах поля бою продемонстрували різницю у порівнянні з радянськими машинами.

Українські військові опановують шведські БМП CV 90, фото – Försvarsmakten

Bradley, CV90, Marder — це передусім про якісну броню, високу ефективність та надійність на полі бою, водночас актуальним залишається питання нарощення кількості цих машин у Силах оборони України.

ATACMS

Формально передачу цих ракет у кількості, ймовірно, декілька десятків навряд чи можна назвати подією року. Але все одно варто зафіксувати — що в цьому році ми вперше отримали ракети ATACMS (з касетною бойовою частиною і дальністю у 165 км) від США для ракетних систем M142 HIMARS та M270 MLRS.

Ка-52 рашистів після знайомства з касетною бойовою частиною ракети ATACMS

А у практичному вимірі навіть незначна кількість ракет продемонструвала ефективні результати у знищенні російської техніки, а саме коли у жовтні ATACMS неочікувано завітали на аеродроми рашистів, де продірявили їхні “літаючі танки” Ка-52.

JDAM

Ще один приклад високоточної зброї, яка допомагає нашим пілотам нищити рашистів високоточними ударами. Причому, як зрештою виявилося, Інтеграція JDAM-ER під крило МіГ-29 виявилась значно складнішою та довершеною, і йдеться про спеціальний пілон з додатковою системою, яка значно підвищує ефективність озброєння.

Storw Shadow/SCALP-EG

Ці ракети ми також вперше отримали у 2023 році. Причому це ще один випадок, коли для пусків західного озброєння інтегрували радянські літаки, а саме бомбардувальники Су-24М, для чого використали спеціальні пілони від списаних ударних літаків Tornado.

Вони зокрема допомогли Силам оборони зменшити чисельність російського флоту в Чорному морі, а ефектним завершенням кампанії з утилізації російських кораблів і навіть підводних човнів у 2023 році стало видовищне знищення великого десантного корабля “Новочеркасск” наприкінці грудня.

Пошкодження дизель-електричної субмарини проекту 636.6 “Ростов-на-Дону” після удару по тимчасово окупованому Севастополю, 18 вересня 2023 року, зображення з відкритих джерел

Але найбільш унікальна історична подія за участі цих крилатих ракет — ураження у сухому доці підводного човна “Ростов-на-Дону” (тоді ж було уражено великий десантний корабель “Минск”) у сухих доках Севастопольського морського заводу.

Касетні боєприпаси

Це, звичайно, не настільки “гучна” назва, як Abrams, Patriot чи ATACMS, але все одно важливий пункт серед усього озброєння, яке нам передали союзники минулого року. Тим паче, що дискусії про передачу касетних боєприпасів тривали не один місяць, і зрештою Міноборони України виділило п’ять ключових принципів, які будуть дотримуватися при використанні на полі бою цих снарядів.

Фото — U.S. DoD

Звичайно, що як і будь-яке інше озброєння, касетні боєприпаси — це не “чудо-зброя”, але вони стали критично важливими для наших військових з огляду на обмежену кількість запасів 155-мм снарядів — з касетними боєприпасами зменшується як витрата самих снарядів, так і час та кількість артилерійських систем, що потрібні для виконання вогневого завдання.

Зенітні ракетні комплекси

Ще одне важливе поповнення у ЗСУ цього року, а точніше — у Повітряних Силах — це такі зенітні ракетні комплекси, як Patriot і SAMP/T, які можуть боротися з балістичними ракетами російського окупаційного війська.

Як раніше відзвітувалися у ПС ЗСУ, наші військові станом на сьогодні знищили 15 аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал”, а також десятки балістичних ракет противника.

ЗРК Patriot в розпорядженні ЗСУ, квітень 2023 року

Варто згадати, що саме Patriot влаштував рашистам бійню “брянської ППО”, коли на території РФ було знищено російські літаки і гелікоптери. А також ймовірно брав участь у нещодавньому знищенні російських Су-34.

Яку нову зброю для ліквідації рашистів ми можемо отримати у 2024 році

І про що ще насправді важливо не забувати, коли ми говоримо про зброю для Сил оборони, про те, яку зброю Сили оборони України очікують вперше отримати від союзників вже у цьому році.