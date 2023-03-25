История про спасение молодой семейной пары которую пытались убить российские оккупанты под Изюмом

21 марта CNN опубликовала прослушку телефонного разговора — российский военный рассказывает жене, как «пизданул с БМП» по машине с гражданскими.

По версии украинских силовиков, голос на пленке принадлежит старшему лейтенанту Климу Кержаеву, а запись была сделана 23 июня 2022 года под Изюмом, где супруги-украинцы чудом выжили под обстрелом — об истории их спасения позже сняли документальный фильм. В издании «Медиазона» поговорили с окупантом Климом Кержаевым и его женой.

Валерия и Андрей

23 июня прошлого года квадрокоптер ВСУ облетал окрестности села Великая Камышеваха в 30 километрах от Изюма. Оператор дрона, старший лейтенант с позывным Сид, заметил на проселочной дороге черную «Мазду». Стало ясно, что в машине гражданские.

Это была молодая пара — Валерия Пономарева и Андрей Богомаз. Они ехали в Бахмут из Харькова, чтобы эвакуировать родителей девушки. Чем ближе к Изюму, тем больше становилось вокруг разрушений; в какой-то момент они уперлись во взорванный мост. Валерия и Андрей спросили дорогу у местных, им показали объездной путь через поля. Теперь они приближались к Т-образному перекрестку, не зная, что справа от него позиции ВСУ, а слева — россияне. «Мазда» повернула налево. Раздались выстрелы и взрывы.

После первых попаданий автомобиль заглох. Богомаз пытался завести двигатель, но безуспешно. «Там была такая небольшая остановка, мы думали туда побежать, но оно все взрывалось. Оно вот летит, и оно тупо там взрывается рядом», — вспоминала позже Пономарева. Супруги решили вернуться в машину, но россияне снова открыли по ней огонь. Валерия крикнула Андрею, чтобы он бежал, а когда обернулась, увидела мужа на дороге в крови. Она наложила ему повязки на ногу и голову.

«Я увидела, что голова раненая. Я обмыла сразу голову. Начала перевязывать, доставать большие полотенца. Я не знала, как что делать, я, как бы, не врач. Я не знаю, что со мной происходило в тот момент. Я говорю, не умирай, пожалуйста, не бросай меня, говорю. Нет, ты не должен, говорю. Не бросай!» — рассказывала украинка.

Сверху за дорогой продолжал наблюдать коптер ВСУ. Оценив характер ран, Сид понял, что водитель «Мазды» может умереть от кровопотери. Украинские военные не рискнули выносить его из-под обстрела: россияне были слишком близко. Но оператор попытался привлечь внимание девушки и показать ей путь в укрытие — выкопанную неподалеку траншею для техники. Впрочем, Пономарева была в шоке и не понимала, ни зачем над ней кружит дрон, ни чей он.

«В какой-то момент я повернулась, встала на колени. Встала и просто адским криком я кричу. Я не знала, кто это прилетел, что это прилетело, я не знала! Я кричала: “Помогите, заберите нас, заберите мужа, пожалуйста”», — говорила она.

Вскоре дрон, не вняв крикам Валерии, скрылся из виду. Как объяснял позже Сид, ему нужно было срочно заменить разрядившийся аккумулятор. Но через несколько минут коптер вернулся. Не зная, как еще привлечь внимание девушки внизу, оператор взял листок бумаги, написал маркером: «Иди за мной» — и приклеил его к аппарату.

«И я вижу, что на дроне что-то висит, но я не вижу, что именно. И он немного ниже приспустился, и я увидела, что на дроне прицепили на бумаге: “Иди за мной”, — вспоминала Пономарева. — Я поворачиваюсь и кричу: “Зай, я иду, я иду за помощью, я вернусь. Я не оставляю тебя”. Я говорю: “Я вернусь, ты не один, только живи, пожалуйста, я сейчас вернусь”».

Она последовала за коптером и в какой-то момент наткнулась на мины, но Сид, маневрируя, показал, как их обойти. Едва Валерия скрылась за поворотом, как оператор увидел, что к «Мазде» идут четверо или пятеро российских военных. Они обыскали машину, а Богомаза, вероятно, приняли за мертвого и оттащили с дороги в траншею.

Пономареву вскоре встретил украинский солдат и проводил на позиции ВСУ. Там не верили, что ее раненый муж сможет выжить. «Мне никто не говорил, что он мертвый, мне говорили, что он лежит», — вспоминала девушка.

На следующий день Богомаз пришел к своим сам. Он пролежал в траншее 30 часов, в его теле застряло 30 осколков, четыре из них — в голове.

«Я слышу, что дождь хорошо идет. Увидел, что я лежу в каком-то окопе, и дождь идет, мне холодно, и надо что-то делать. Я, получается, когда снял повязку, нога начала уменьшаться. Она была туго завязана, и ногу вообще раздуло. Я ее снял, я попробовал наступить и понял, что я смогу идти. И я дошел», — объяснял Андрей.

Расследование и прослушка

Съемки с дрона, которым управлял Сид, легли в основу документального фильма «Иди за мной» украинского режиссера Любомира Левицкого. Фильм вышел в январе, а 21 марта полиция Харьковской области отчиталась о расследовании дела, которое возбудила после обстрела «Мазды» по статье о нарушении законов и обычаев войны (статья 438 УК Украины).

Начальник следственного управления Сергей Болвинов рассказал, что у дороги, на которую свернули Валерия и Андрей, российские солдаты «фактически устроили тир» — поставили на территории фермерского хозяйства танк и БМП и расстреливали проезжающие мимо машины. Следователь уверен: они не могли не понимать, что в «Мазде» были гражданские.

«Там не было военных или людей в форме. Несмотря на это, россияне приняли решение убить граждан, и для этого они повторно расстреляли автомобиль из всего имеющегося у них оружия», — сказал полицейский.

После расстрела «Мазды» украинская разведка перехватила в районе Большой Камышевахи звонок одного из российских военных своей жене — по данным украинских силовиков, это был старший лейтенант Клим Кержаев, командир роты из 15-го мотострелкового полка. Отрывки этой записи вчера и выложили на ютубе Харьковской областной прокуратуры и Нацполиции Украины, одновременно расследование о стрельбе по гражданской машине вышло на CNN.

Из прослушки следует, что разговор состоялся 23 июня 2022 года — в этот день умер певец Юрий Шатунов, о чем жена Кержаева сообщила ему первым делом. Выслушав печальную новость, военный уточняет дату будущей свадьбы одного из своих друзей, а потом рассказывает про фронтовые будни.

— Понятно, а я людей… человека сегодня убил, на хуй! — признается Кержаев.

— Ты убил? — переспрашивает его жена.

— Угу.

— Какого?

— Да хуй его знает. Не знаю, кто это такой, блядь.

— Хохла, что ли? — буднично уточняет женский голос.

— Да, да, да.

— А че он, пришел туда, куда не надо, или че?

— Да нет. Короче, машина ехала…

— Ну?

— Как тридцаткой пизданул с БМП, блядь!

— Ого!

— Там женщины оказались…

— У-у…

— Женщина вышла. Мужик нет, на хуй.

— Понятно. И че с ней?

— Да я не знаю, она съебалась куда-то.

— М-м-м…

— Вот так вот.

— Понятно.

— Деньги мне положи на телефон сегодня, ладно?

— Угу.

Клим и Анастасия

Сочетание редкого имени и фамилии облегчает поиск: в слитых базах данных россиян упоминается всего один Клим Кержаев. Местом работы у него указана воинская часть № 31134 — это 15-й гвардейский мотострелковый Шавлинский полк.

Кержаев — уроженец города Ковров Владимирской области, ему 25 лет. В 2019 году он окончил Московское высшее военное командное училище, следует из его профиля «ВКонтакте», в 2020-м стал командиром взвода, а в 2021-м, перед войной, — командиром роты с зарплатой 58 тысяч рублей.

В Коврове Клим встретил и свою будущую жену Анастасию, сейчас ей 22 года. Судя по инстаграму девушки, они знакомы не менее четырех лет. В своем профиле Анастасия гордо называет себя «женой офицера».

Осенью 2021 года у Кержаевых родился сын. Переписку с Климом, в которой она сообщает ему эту новость, Анастасия выложила в сторис: военный пишет, что «пиздец» как рад, и поздравляет «умничку» жену. «Наш папа был в этот момент в командировке в Белоруссии. Дозвониться до него было невозможно, он был на учениях. Но я написала кому только могла из его окружения. Спустя часов шесть он написал мне! Малыш еще не появился на свет», — объясняла Анастасия.

Большая часть публикаций в ее инстаграме — это фотографии с ребенком и любимым мужем, за которым, как признается девушка, она «готова идти до конца».

Во всех утечках из государственных баз данных в качестве контакта Клима Кержаева указан один и тот же телефонный номер. Когда по нему позвонил корреспондент «Медиазоны», трубку снял мужчина с голосом, очень похожим на тот, который звучит на опубликованной украинскими силовиками записи.

— Вы знаете, что ваши переговоры с супругой попали на прослушку украинских спецслужб?

— Я не военный.

— Этот номер зарегистрирован на военного.

— Я не военнослужащий, я не знаю, че там кому попало.

— Кержаев ваша фамилия?

— Да.

— Как тогда получилось, что вы фигурируете в украинском расследовании?

— Я не знаю, как там че получилось. Я говорю, я не военнослужащий.

Отрицал Кержаев и то, что его жену зовут Анастасия. Корреспондент «Медиазоны» позвонил по номеру, который привязан к ее аккаунтам во «ВКонтакте» и инстаграме; из утечек следует, что сам Кержаев указывал тот же номер как свой доверенный контакт. Ответившая на звонок девушка сказала, что не замужем.

— Вы знаете, что переговоры ваши были перехвачены и опубликованы?

— Какие переговоры?

— Когда ваш супруг Клим звонил вам и рассказывал про автомобиль, по которому он выстрелил? И вы еще спросили: “Хохла убил”?

— Я не замужем.

— Но вы Анастасия Кержаева?

— Нет, неверно. Какая тебе разница, какая?

На довод о том, что ее номер зарегистрирован на имя Анастасии Кержаевой, собеседница «Медиазоны» посоветовала «приехать в Россию», а не звонить из «Хохляндии».

«Любому сослуживцу расскажите — он тоже будет в шоке». Российские военные узнали от «Медиазоны», что их звонки из Украины опубликованы в New York Times

Тогда журналист набрал девушке в WhatsApp, где на аватарке у нее стояла фотография с Климом Кержаевым. Она попросила перезвонить через пять минут, но на повторный звонок все же ответила.

— Анастасия, у вас даже на аватаре стоит совместная фотография с Климом Кержаевым.

— Я еще раз говорю, я не понимаю, кто это.

Девушка предложила журналистам прекратить «заниматься балабольством» и сказала, что мужчина на фотографии не муж, а ее несовершеннолетний брат Кержаев Максим Михайлович. Человека с такими ФИО «Медиазона» не нашла ни в одной доступной базе данных.

— У вас с этим же человеком в инстаграме свадебные фотографии, с тем же, что у вас на аватаре.

— Вы что-то путаете.

— Он открыт у меня сейчас, могу прислать скриншоты.

— Вы реально думаете, что я не знаю, как выглядит мой инстаграм? Если честно, вот пустой разговор, у меня на него времени нет. Вот че-то по-другому, информативное напишите лучше, ладно? Я таких не знаю, еще раз объясняю! Всего доброго, до свидания! — сказала Анастасия и бросила трубку.

После этого она закрыла аккаунт в инстаграме, убрала оттуда подпись «жена офицера» и сменила аватарку на одинокое селфи. Так же девушка поступила со своим аккаунтом «ВКонтакте».