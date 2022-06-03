З дна Київського водосховища підняли російський гвинтокрил, підбитий на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Про це у Фейсбуку повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

«Щойно з Київського водосховища дістали цей ворожий гелікоптер, точніше, те, що від нього лишилось після чудової роботи Збройних сил України», — написав Нєбитов.

За попередніми даними, вказав він, російський вертоліт підбили в перший день війни. «Двоє окупантів додому тепер точно не повернуться», — зауважив очільник поліції Київщини.

Нєбитов додав, що правоохоронці проводять огляд місця події.