Зафіксовані свідчення потерпілих про жіночі катівні в Херсоні влаштовані російськими окупантами: знущання та погрози зґвалтуванням

или руками, кийками, катували струмом і водою. В захопленій росіянами будівлі ізолятора тимчасового тримання в Херсоні окупанти влаштували катівню. Затриманих цивільних тут жорстоко били, морили голодом, знущалися над ними психологічно і утримували в переповнених камерах без засобів гігієни.

Про це йдеться в аналітичному звіті “Жіночі камери” херсонської катівні”, підготовленому Центром прав людини ZMINA. Ґрунтуючись на свідченнях потерпілих, аналітики відтворили усі етапи утримання жінок в ізоляторі тимчасового тримання № 1 ГУ Нацполіції в Херсонській області під час окупації міста.



В ізоляторі росіяни тримали щонайменше 30 жінок, зокрема неповнолітніх

Після звільнення частини Херсонської області українські правоохоронці виявили 11 катівень та 13 місць несвободи, слідчі перевіряють інформацію щодо утримання там майже 1000 людей. Понад 200 з них були бранцями захопленого ізолятора тимчасового тримання в Херсоні, йдеться у звіті.

У межах слідства щодо ІТТ українські правоохоронці опитали та визнали потерпілими 21 жінку. Водночас документатори Центру прав людини ZMINA встановили, що в ізоляторі в різний час росіяни тримали щонайменше 30 жінок. Період утримання жінок варіюється від години до майже трьох місяців. Вік бранок, за офіційними даними, був від 32 до 58 років. Однак за свідченнями самих постраждалих, наймолодшій в ІТТ жінці був 21 рік. При цьому серед затриманих були і неповнолітні.

Затримували, щоб мати заручників

Підстави для затримання жінок були різними. Так, росіяни затримували співробітниць правоохоронних органів України чи їхніх родичів. До ІТТ потрапляли люди, які мали стосунок до ЗСУ чи руху спротиву на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Достатнім доказом такої причетності могли слугувати дописи чи відео в соцмережах, що свідчать відображають проукраїнську позицію людини.

Так, за свідченням однієї з потрепілих, яке наводять у звіті, російські військові прийшли до неї зі скриншотом її допису в телеграм-каналі “Зрадники Херсона”. Там йшлося про майбутнє росіян, жінка написала, що “вони поїдуть назад у чорних пакетах”.

Ще одна категорія затриманих — ті, кого використовували як заручників для затримання членів сім’ї, рідних і знайомих. Мешканку Чорнобаївки Ольгу Строган окупанти взяли у заручниці, аби затримати її чоловіка. Представники РФ залишили подрузі Ольги номер телефону та наказали повідомити, коли додому повернеться чоловік. 11 серпня 2022 року жінку привезли додому, відпустили і відразу ж забрали її чоловіка. Ольга Строган пригадує, розмову з росіянами: “Ти з ним попрощалась?” — “В сенсі?” — “А ти його більше не побачиш”.



Утім у деяких випадках представники РФ не знали імен затриманих, до житла яких вривалися. “Один жартував, казав: “Що у нас є на малолітнього? Давай його заберемо”. Сина тобто. Потім чоловіка хотіли забрати. Потім вирішили забрати тільки мене”, — розповідає одна з опитаних постраждалих.

Катували струмом і водою

Відповідно до інформації, зібраної у звіті, катування часто починалися ще до потрапляння жінок у Херсонське ІТТ. Так, одну затриману привезли в ІТТ з крововиливом під оком і гематомами на голові. За словами інших потерпілих, жінку побили в машині дорогою до ізолятора.

Затриманих жінок били руками та ногами в живіт, по нирках, по ногах та голові. Також для ударів могли використовувати гумові кийки. Одну з постраждалих росіяни били кийком по п’ятах, після чого вона не могла стати на ноги.

Побиття росіяни часто поєднували з іншими видами тортур, наприклад, електричним струмом. Одну з жінок окупанти били струмом у груди. В іншої, за словами свідків, від катувань струмом стався серцевий напад, однак наразі ця інформація не підтверджена, йдеться у звіті.

Поряд із цим військові РФ катували водою: трьом опитаним жінкам заливали воду до рота.

“Одягли кайданки, руки завели за спину, поклали мене на підлогу. Один тримав ноги, другий — рота, третій заливав воду, а четвертий, як мені здалось, знімав все на телефон. Потім припинили, сказали “йти подумати”, бо вони згодом приїдуть”, — згадує одна з постраждалих.

Психологічні знущання та погрози зґвалтуванням

Найбільше до постраждалих застосовувалися психологічні знущання, примушували кричати: “Слава Шойгу”, “Слава Росії” та співати гімн РФ так голосно, щоб чули всі затримані.

Росіяни також навмисне поміщали в сусідні камери членів сімей або знайомих жінок, щоб ті чули, як катують затриманих. Зокрема, в одному випадку постраждала зрозуміла, що в камеру навпроти помістили її знайомого — його змушували стояти і не спати, вчити гімн Росії до ранку. В тій же камері його били і катували електричним струмом через геніталії. В іншому випадку в камері навпроти тримали цивільного чоловіка постраждалої. Зі слів очевидиці: “Вона постійно намагалася серед криків розібрати голос чоловіка. Але спробуй вгадати. Ти чула коли-небудь, як кричить твій чоловік від болю?”



Траплялися і погрози сексуальним насильством. Двоє постраждалих повідомили про випадки примусового оголення під час затриманні. В одному з випадків постраждала повідомила про погрози зґвалтуванням, груповим зґвалтуванням та сексуальною експлуатацією.

Щойно жінку привезли до ІТТ, в холі її оточили представники РФ, які її затримували (приблизно 15 осіб) та почали змушувати роздягнутися для “огляду” — піднімали футболку та відтягували штани, торкалися тіла. Все це супроводжувалося коментарями про те, що жінку зґвалтують, що вона “буде відпрацьовувати”, “буде хорошою жінкою”, “буде обслуговувати солдатів”.

Дев’ятеро жінок у двомісній камері

Жахливими були й умови утримання в ІТТ. Камери, в яких розмістили жінок, були двомісні та тримісні, однак у них одночасно перебувало від п’яти до дев’яти людей. Cпати доводилося на підлозі — матраців на всіх не вистачало, подушок не було, деякі жінки скручували ковдри та спали на них. Крім того, спати доводилося з яскравим світлом — його не вимикали ані вдень, ані вночі.

Згідно зі свідченнями, які наводять у звіті, спершу — орієнтовно 21 день — затримані взагалі не мали можливості повноцінно митися. Згодом жінок, яких утримували в ІТТ, почали водити в душ, виділяючи для цього п’ять хвилин на всіх. При цьому водили в душ залежно від настрою старшого в ІТТ — Андрєя “Злого”. Могли водити кожен день, а могли п’ять днів поспіль не водити.

Відмовлялися від їжі, щоб її вистачилося для всіх

Харчування в ІТТ було неналежним. До 13 серпня 2022 року затриманих годували лише раз на день — макаронами та консервами, що їх готували чоловіки, яких також утримували в ІТТ. Іноді ввечері давали чай і галетне печиво.

Від середини серпня годувати почали тричі на день. Їжу до ізолятора привозили зранку і там зберігали до вечора. Як розповіла одна з затриманих: “Влітку їжа була прокисла часто… Привозили, схоже, з якоїсь їдальні. Їсти це було неможливо: порожні супи, несмачна їжа… Ще й запах із туалету в камері стояв”.

Та навіть неякісно їжі ніколи не вистачало на всіх. Жінки, яких утримували в 21-ій камері, були першими, хто отримував їжу. Вони почали самостійно її розподіляти, щоб утримуваним в останніх камерах чоловікам вистачило. “Ми намагалися якомога менше брати їжі. Так, щоб тільки не померти з голоду”, — пригадує одна з жінок.

Перед деокупацією Херсона російські військові перевезли частину утримуваних в ІТТ на окупований лівий берег області. Зокрема, перемістили й чотирьох жінок. Наразі їх усіх звільнили з незаконного утримання. Останніх двох жінок відпустили в травні 2023 року.

Правозахисники зазначають: усе, що росіяни коїли в ІТТ з цивільними українцями, є порушенням Женевські конвенції і може бути кваліфіковано за Римським статутом як воєнні злочини.

Джерело: Медійна ініціатива за права людини