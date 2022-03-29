Немецкий производитель шоколадок Ritter Sport решил продолжить снабжать, в том числе и русских солдат своей продукцией

Несмотря на вторжение россии в Украину, что уже привело к тисячам смертей мирных жителей, немецкий производитель шоколада Ritter Sport продолжает поставлять шоколад в рф.

Об этом пишет издание Handelsblatt.

Как отметили представители компании, это решение им далось якобы не легко, но деньги, в конце концов, победили гуманность.

По мнению производителя, прекращение поставок якобы будет означать, что производство придется сократить, «что также окажет серьезное влияние на нас как на независимую семейную компанию среднего размера. В конечном итоге пострадают и фермеры, выращивающие какао»

Россия является важным рынком для швабского производителя шоколада. По данным компании, на долю бизнеса в России приходится всего около семи процентов. В начале марта Ritter Sport принял и реализовал решение «больше не инвестировать в российский рынок и прекратить там рекламу».

Давление на компании с целью ухода из России усиливается. Тем не менее, многие немецкие компании хотят продолжить здесь свой бизнес – по разным причинам.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году один из поставщиков сыра камамбер в российские магазины, французский Auchan, перенес производство из Франции в РФ, против которой только что была введена серия международных санкций. Благодаря этому, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собеседника в Auchan, 95% товаров, продаваемых компанией на российском рынке, теперь производятся внутри страны. Соответственно, сейчас, во время нападения России на Украину, Auchan может почти безболезненно оставаться одной из нескольких десятков иностранных компаний, которые, несмотря на войну, решили продолжать бизнес в РФ.

Известно, что обеспечением российской армии возникли серьезные проблемы, известны случаи с просроченными на 5 лет пайками. А теперь к этому в россии привлекают даже детей.

В распоряжение журналистов попало фото письма-требования к учащимся и учителям школы №61 города Ростова-на-Дону.

Каждый класс, по этому требованию, должен собрать определенное количество вещей для солдат армии рф, написать им письма «со словами благодарности» и нарисовать рисунки. В наборе должны быть сосательные конфеты и другие сладости. Набор же так и называется: «Сладкий подарок российскому солдату-герою». Вполне возможно, что и шоколадки Ritter Sport попадут в эти наборы.