Подробиці знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і виведення з ладу командного пункту Іл-22

Іл-22

Головком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські військові збили два російські літаки.  Залужний подякував повітряним силам України “за прекрасно сплановану і проведену операцію в Приазов’ї”. За його словами, українській армії вдалося вразити літак-розвідник дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і повітряний командний пункт Іл-22. Телеграм-канали опублікували фотографію, на якій, як стверджується, зображений літак Іл-22 після атаки над Азовським морем  (на фото).

За даними військових, літак А-50 зник із радарів після того, як його атакували в небі над Запорізькою областю. Іл-22, як стверджується, отримав серйозні пошкодження над Азовським морем, але все-таки зміг здійснити вимушену посадку в Анапі.

“Це вам за Дніпро”, – написав у своєму каналі командир Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. 14 січня 2023 року 46 мешканців міста загинули внаслідок російського удару по житловій багатоповерхівці.

Мінус ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення 🛩 А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22!

Головком ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео, як два літаки зникають з радарів.

Російські Z-канали пишуть, що А-50 могли збити російські сили ППО. Канал «ВЧК-ОГПУ» стверджує, що «Іл-22 був вражений російським ППО, яке захищало Кримський міст», і пише про двох поранених. Пов’язаний із Міноборони РФ канал «Рибар» також припустив «дружній вогонь». Крім того, про це пишуть «військори» Романов , Борис Рожин та Юрій Котенок.

«Трагедія завжди трагедія. Особливо коли вона є такого масштабу», — написав близький до ВКС РФ канал Fighterbomber. Він побажав «вічного польоту» загиблим. “Військовий блогер” Юрій Подоляка заявив: “По А-50… На жаль, це правда”. 

А-50

А-50

Чим саме цінний А-50 пояснює канал FighterBomber:

“Основна зброя цього літака – це локатор. Через свою потужність він виявляє цілі на відстані набагато більшій, ніж усі наявні ракети зможуть його вразити. Крім локатора має купу потужних засобів зв’язку: і шифрованих, і звичайних.

Саме за допомогою А-50 літаки ВСК РФ можуть потайки підкрадатися до літаків противника без використання своїх РЛ прицілів, непомітно виявляти їх за допомогою теплопеленгатора і непомітно відстрілятися по них.

Одна з найскладніших цілей для ураження. За рівнем захисту приблизно дорівнює авіаносцю. А з огляду на потужність свого локатора, йому навіть не треба відлітати зі своєї території, він і так все бачить і знає, а якщо він і вилітає, то охороняється такою кількістю літаків і засобів ППО, що якщо колись літак ДРЛО буде вражений, екіпаж винищувача або розрахунку ЗРК одразу отримає вищу нагороду своєї країни, але, найімовірніше, посмертно”.

Щодо “інциденту” з російськими А-50 та Іл-22 над Азовським морем висловився й український воєнний експерт Олександр Коваленко:

Зараз російські пабліки вельми активно розганяють пояснення цієї НП, мовляв, це був “friendly fire” і не спрацювала система “свій-чужий”. І, загалом, цій версії цілком могло б віритися, адже російське ППО тільки 2023-го збило над тимчасово окупованими Запорізькою та лівобережною Херсонською областями кілька своїх бортів тактичної авіації та ударних вертольотів Ка-52.

Але є нюанс…

Річ у тім, що пункт управління/літак-ретранслятор Іл-22 і ДРЛО А-50 день за днем, другий рік поспіль, літають одними й тими самими маршрутами, з метою забезпечення стійкості зв’язку, контролю повітряного стану та управління оперативно-тактичною авіацією.

День за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем, Іл-22, зазвичай до 6 бортів, здіймалися з аеродромів “Ахтубинськ”, “Ростов-на-Дону”, “Маринівка” в повітряний простір і пролітали над Воронезькою, Ростовською, ТОТ Луганської, Запорізької областей, а також над Азовським морем.

Аналогічно і А-50, зазвичай до 4 бортів, піднімалися з аеродромів “Ахтубинськ”, “Анапа” і “Кримськ” і по черзі заходили на чергування в повітряний простір над акваторією Азовського моря.

Тобто, навіть із непрацюючою системою “свій-чужий” ці літаки мали бути візуально на радарах операторів ППО як свої. До того ж, літак таких розмірів, його швидкість і висоту польоту неможливо сплутати, наприклад, з ракетою або винищувачем противника.

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився коментувати повідомлення про атаку на літаки. У Міноборони РФ це також поки що не коментують.

Z-блогер Борис Рожин написав , що “Іл-18/22 точно повернувся”, і додав, що МО РФ, ймовірно, прокоментує “вдень або ближче до вечора”.

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