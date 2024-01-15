Подробиці знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і виведення з ладу командного пункту Іл-22

Головком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські військові збили два російські літаки. Залужний подякував повітряним силам України “за прекрасно сплановану і проведену операцію в Приазов’ї”. За його словами, українській армії вдалося вразити літак-розвідник дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і повітряний командний пункт Іл-22. Телеграм-канали опублікували фотографію, на якій, як стверджується, зображений літак Іл-22 після атаки над Азовським морем (на фото).

За даними військових, літак А-50 зник із радарів після того, як його атакували в небі над Запорізькою областю. Іл-22, як стверджується, отримав серйозні пошкодження над Азовським морем, але все-таки зміг здійснити вимушену посадку в Анапі.

“Це вам за Дніпро”, – написав у своєму каналі командир Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. 14 січня 2023 року 46 мешканців міста загинули внаслідок російського удару по житловій багатоповерхівці.

Головком ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео, як два літаки зникають з радарів.

Російські Z-канали пишуть, що А-50 могли збити російські сили ППО. Канал «ВЧК-ОГПУ» стверджує, що «Іл-22 був вражений російським ППО, яке захищало Кримський міст», і пише про двох поранених. Пов’язаний із Міноборони РФ канал «Рибар» також припустив «дружній вогонь». Крім того, про це пишуть «військори» Романов , Борис Рожин та Юрій Котенок.

«Трагедія завжди трагедія. Особливо коли вона є такого масштабу», — написав близький до ВКС РФ канал Fighterbomber. Він побажав «вічного польоту» загиблим. “Військовий блогер” Юрій Подоляка заявив: “По А-50… На жаль, це правда”.

Чим саме цінний А-50 пояснює канал FighterBomber:

“Основна зброя цього літака – це локатор. Через свою потужність він виявляє цілі на відстані набагато більшій, ніж усі наявні ракети зможуть його вразити. Крім локатора має купу потужних засобів зв’язку: і шифрованих, і звичайних. Саме за допомогою А-50 літаки ВСК РФ можуть потайки підкрадатися до літаків противника без використання своїх РЛ прицілів, непомітно виявляти їх за допомогою теплопеленгатора і непомітно відстрілятися по них. Одна з найскладніших цілей для ураження. За рівнем захисту приблизно дорівнює авіаносцю. А з огляду на потужність свого локатора, йому навіть не треба відлітати зі своєї території, він і так все бачить і знає, а якщо він і вилітає, то охороняється такою кількістю літаків і засобів ППО, що якщо колись літак ДРЛО буде вражений, екіпаж винищувача або розрахунку ЗРК одразу отримає вищу нагороду своєї країни, але, найімовірніше, посмертно”.

Щодо “інциденту” з російськими А-50 та Іл-22 над Азовським морем висловився й український воєнний експерт Олександр Коваленко:

Зараз російські пабліки вельми активно розганяють пояснення цієї НП, мовляв, це був “friendly fire” і не спрацювала система “свій-чужий”. І, загалом, цій версії цілком могло б віритися, адже російське ППО тільки 2023-го збило над тимчасово окупованими Запорізькою та лівобережною Херсонською областями кілька своїх бортів тактичної авіації та ударних вертольотів Ка-52. Але є нюанс… Річ у тім, що пункт управління/літак-ретранслятор Іл-22 і ДРЛО А-50 день за днем, другий рік поспіль, літають одними й тими самими маршрутами, з метою забезпечення стійкості зв’язку, контролю повітряного стану та управління оперативно-тактичною авіацією. День за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем, Іл-22, зазвичай до 6 бортів, здіймалися з аеродромів “Ахтубинськ”, “Ростов-на-Дону”, “Маринівка” в повітряний простір і пролітали над Воронезькою, Ростовською, ТОТ Луганської, Запорізької областей, а також над Азовським морем. Аналогічно і А-50, зазвичай до 4 бортів, піднімалися з аеродромів “Ахтубинськ”, “Анапа” і “Кримськ” і по черзі заходили на чергування в повітряний простір над акваторією Азовського моря. Тобто, навіть із непрацюючою системою “свій-чужий” ці літаки мали бути візуально на радарах операторів ППО як свої. До того ж, літак таких розмірів, його швидкість і висоту польоту неможливо сплутати, наприклад, з ракетою або винищувачем противника.

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився коментувати повідомлення про атаку на літаки. У Міноборони РФ це також поки що не коментують.

Z-блогер Борис Рожин написав , що “Іл-18/22 точно повернувся”, і додав, що МО РФ, ймовірно, прокоментує “вдень або ближче до вечора”.