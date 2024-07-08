Удар російських загарбників по дитячій лікарні “Охматдит”: відеокамера зафіксувала націлений приліт рашистської ракети Х-101

Відео крилатої ракети, що ціленаправлено зайшла на бойовий курс атаки під кутом 45° на дитячу лікарню “Охмадит” в Києві, повністю спростовує брехливу версію Міноборони Росії, що нібито на лікарню впали уламки ракет ППО.

Геолоковані незалежними OSINT-аналітиками кадри падіння ракети на найбільшу в Києві дитячу лікарню “Охматдит” підтверджують цілеспрямовану атаку рашистів на дитячу лікарню. На думку військових експертів, у лікарню влучила саме російська крилата ракета Х-101.

Форма корпусу ракети і хвостової частини, а також розташування крил відповідають російській крилатій ракеті Х-101, зазначають військові експерти. Уламки зенітної ракети, найімовірніше, падали б вертикально, а не по похилій траєкторії, як на відео.

Ракета не оберталася навколо своєї осі, що свідчить про відсутність пошкоджень, отриманих у польоті. А вибухова хвиля, вогняний шар та клуби диму на відео свідчать про вибух великого боєзаряду, а уламки від розпаду ракети під час падіння на землю не могли призвести до такого.

Швидкість, кут падіння, цілісність ракети і те, що вона летить по траєкторії атаки, а не безладно падає, свідчать про те, що вона атакувала ціль, а не була збита.

СБУ також кваліфікувала удар російських фашистів по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження.

За попередніми даними слідчих Служби безпеки, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.

На місці трагедії уже знайдено відповідні докази: зокрема уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частина руля цієї ж ракети.

«Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин, зокрема і за сьогоднішній удар по Україні. Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист – це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя», – зазначив Голова СБУ Василь Малюк.

Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з російськими атаками. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної з Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском пресконференції у Варшаві.

Він запевнив, що Україна відновить усе, що зруйнували сьогодні російські терористи, і, безперечно, відповість “цим нелюдам з Росії».

Цікаво те, що наразі саме ці нелюди головують у Раді Безпеки ООН, бо Росія, незважаючи на все, з 1 липня заступила на місячне ротаційне головування у РБ ООН. Тому результат цього засідання вже очевидний.