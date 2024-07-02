Увага! Розшукуються неповнолітні 13-річний Дмитро та 11-річна Валерія Пахомови

Відділом поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 встановлюється місцезнаходження 13-річного Дмитра Пахомова та 11-річної Валерії Пахомової, проживаючих у селі Калаглія, які сьогодні, 2 липня, вранці пішли з дому і досі не повернулися.

Прикмети хлопчика: зріст 155 см, світле кучеряве волосся, зелені очі.

Хлопець був одягнений: у шорти, футболку та чорні шльопанці.

Прикмети дівчинки: зріст 150 см, худорлявої статури, світле волосся під каре, зелені очі.

Дівчина була одягнена: у шорти, футболку та зелені шльопанці

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування дітей, просимо повідомити до територіального відділу поліції за номером телефону 0 (97) 647 19 40 або на спецлінію «102»