Эскалация на Донбассе: Россия усиливают провокации

Боевые действия на Донбассе обострились 28, 29 и 30 августа. За эти дня 1 боец объединенных сил был убит, 13 получили ранения и боевые травмы, а гражданский сектор города Авдеевка и села Травневое попали под снаряды российских гибридных сил – к счастью, без жертв.

Обстрелами Авдеевки и Травневого Россия хотела спровоцировать Украину на «ответку» и таким образом сорвать переговоры между Владимиром Зеленским и Джозефом Байденом – так отреагировала на эскалацию украинская делегация в ТКГ, пишет Радио Свобода.

В украинской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы связали обстрел Авдеевки 28 августа с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

«Задача противника – спровоцировать на неадекватный ответ, а потом на своем высшем уровне заявить про «… агрессивные действия Украины» и создать напряжение, в идеале – сорвать соответствующие переговоры президента Украины с президентом США про дальнейшие пути урегулирования конфликта, в том числе – на тему участия США в таком урегулировании», – заявила украинская сторона.

Подконтрольная Кремлю группировка «ДНР» в день атаки на Авдеевку обвинила Украину в обстреле жилого сектора Горловки и ранении двух детей. В 10-й горно-штурмовой бригаде назвали это обвинение фейком.

Больше нарушений: начало июля и конец августа

О том, что гибридные силы России усиливают провокации перед значимыми для Украины событиями, в интервью Радио Донбасс.Реалии говорит военный эксперт Михаил Жирохов. Он прогнозировал рост обстрелов, например, с празднованием 30-й годовщины независимости Украины.

Действительно ли Россия прибегает к эскалации на Донбассе накануне важных дат? Мы проанализировали последствия боевых действий, исходя из официальных сообщений ООС. Отметим: в основном, нарушениями режима прекращения огня в пресс-службе ООС называют обстрелы, изредка это – пролеты БПЛА и дронов и дистанционное минирование.

Итак, за 1-ю неделю июня зафиксировали 14 нарушений режима тишины, потерь нет. В последующие четыре недели число нарушений возрастает, появляются жертвы среди военных и гражданских, обстреливают мирные населенные пункты. Всего в июне насчитали 209 нарушений, 2 убитых, 8 раненных военных и 1 гражданский.

В июле нарушений уже больше: Их 285. Убитых уже 5, раненных и получивших боевые ранения 37. Ранен 1 мирный житель. Растет число обстрелов гражданской инфраструктуры: дважды обстреляли Авдеевку, по одному разу Тарамчук, Нью-Йорк, Марьинку и Опытное.

В августе 192 нарушения, уже 9 убитых, 27 раненных. В этом месяце самое большое количество жертв среди гражданских: 1 убитый в Новоселовке Второй и 1 раненный в Красногоровке. Обстреляли Красногоровку, Новоселовку Вторую, Новомихайловку, Авдеевку и Травневое.

Самое большое количество нарушений пришлось на первую неделю июля (65) и последнюю неделю августа, не считая последний день (60). Жертвы убитыми на протяжении лета постоянно увеличиваются. Количество раненных в июле и августе держится на стабильно высоких цифрах.

Возможно, эскалация в начале июля связана с годовщиной освобождения городов севера Донецкой области от оккупации. А на последнюю неделю августа выпали празднования Дня государственного флага и тридцатого юбилея Независимости Украины. К тому же, на 31 августа планировалась встреча Владимира Зеленского и Джозефа Байдена.

Так Россия играет с США – Кравченко

В контексте визита Зеленского в Вашингтон для России важны две вещи. Первое – обострение боевых действий на Донбассе. Второе – показать ситуацию в Афганистане как разгром политики США по отношению к союзникам. А ведь Украина – это один из союзников США. А еще есть два фактора напряжения: будущие совместные военные учения России и Беларуси «Запад-2021» и 1-й и 2-й армейские корпуса гибридных сил России на Донбассе. Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказал Валерий Кравченко, эксперт Национального института стратегических исследований.

«Это такая игра, на которую должны ответить США. Если Украина будет ставить вопрос о подключении США к «Норманди-формату», а США уйдут в игнор этого вопроса, – все это будет еще одно свидетельство того, что стратегия США по отношению к союзникам такая. Это еще одно поражение после Афганистана. А если США включатся: посмотрим, насколько они готовы ввязаться после Афганистана в очередную авантюру, условно говоря, в Украине, борясь за этот успешный кейс Украины».

По мнению эксперта, недавние обстрелы Авдеевки и Травневого не связаны напрямую с американским визитом украинского президента. Кравченко убежден, что эскалация на Донбассе связана с ростом напряжения в связи с будущими российско-беларусскими учениями.

Эскалация на Донбассе как послание Украине и США – Дубовик

А американист Владимир Дубовик видит связь между эскалацией в Авдеевке и визитом Зеленского. По его мнению, Россия никогда ничего не делает случайно. Усиление обстрелов, говорит Дубовик, это послание Украине после военных парадов в Киеве и Одессе, и после «песенки о Путине», которую пели военные на репетиции парада, и после «Крымской платформы», которая разозлила россиян.

«Они хотят напомнить, кто в доме хозяин: мы вам можем навредить, мы вам можем сделать больно, рычагов в нашем распоряжении много. Они используют Донбасс как некий винтик, который они вкручивают в тело Украины для того, чтобы Украина истекала дальше кровью… А для Америки: помните, что мы на самом деле тут, рядом, а вы далеко. Мы можем много чего сделать, а Америка ограничена в том, что она может сделать для Украины».

Американист скептически оценивает возможность участия США в переговорах по Донбассу, например, в нормандском формате. Зато, считает Дубовик, Америка как сверхдержава может напрямую, вне форматов, поучаствовать в урегулировании ситуации в Украине.

Автор: Донбас.Реалії