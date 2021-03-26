Смертельное дежавю: два украинских автобуса разбились в одном и том же месте в Польше

Это мог бы быть неплохой сюжет для мистического триллера на основе реальных событий. Трудно себе представить, но факт: два рейсовых автобуса с интервалом в две недели без проблем едут сотни километров по дорогам страны, чтобы трагически завершить свое движение почти в одно и то же время и почти в одном и том же месте.

Фото: PAP

СЕМЕЙНАЯ ТРАГЕДИЯ

Диспетчеры спасательной службы Подкарпатского воеводства Польши, получив примерно в полночь с воскресенья на понедельник 22 марта сигнал о ДТП с участием украинского автобуса на автомагистрали A4 вблизи пункта обслуживания пассажиров (ПОП «Кашице»), наверное, сначала восприняли это за неудачную шутку.

Уже позже, информируя о ходе спасательной операции, воевода воеводства Эва Ленярт заметила, что это «почти невозможная ситуация»: ДТП автобуса произошло в том же месте, что и автокатастрофа 6 марта (подробнее о предыдущей катастрофе можно прочитать здесь).

По ее словам, многие спасатели, медики и полицейские, которые принимали участие в спасательной операции больше двух недель назад, «пережили дежавю», ведь еще один украинский автобус за несколько дней до этого попал в тот же ров, его так же необходимо было разрезать, чтобы извлечь из него пострадавших. Отличались только цвет автобуса, а также, к счастью, количество жертв и пострадавших: их было впятеро меньше, чем во время ДТП в начале марта. Ленярт подчеркнула: соответственно, спасательная операция была немного проще, ведь было меньше погибших и травмированных.

Фото: PAP

Вскоре после ДТП полиция сообщила детали. В пассажирском автобусе, который совершал рейс Вроцлав–Черновцы, находилось 10 человек (двое водителей и восемь пассажиров). Владельцем автобуса марки Van Hool с черновицкой регистрацией является перевозчик из Снятина Ивано-Франковской области.

В результате автокатастрофы погиб один человек (50-летний водитель-сменщик), а пять человек получили множественные травмы головы, грудной клетки, брюшной полости, переломы конечностей. Их доставили в больницы городов Перемышль, Пшеворск и Любачев. Среди пострадавших — 22-летний водитель автобуса и четыре женщины разного возраста. Самая старшая, 74-летняя пассажирка находится в тяжелом состоянии. В то же время четверо других пассажиров не пострадали. Их перевезли в школьное общежитие в городе Ярослав, откуда позже другим автобусом перевозчика отправили в Украину.

Впоследствии выяснилось, что одну из украинских семей постигла двойная беда: погибший водитель-сменщик являлся отчимом молодого водителя, которого после выздоровления ждет судебный процесс, а, возможно, и реальный срок заключения.

Фото: PAP

СХОДСТВО И ОТЛИЧИЕ КАТАСТРОФ

Обе аварии произошли в одном месте и примерно в одно время. Жертв и пострадавших в последнем ДТП могло бы быть гораздо больше, если бы автобус был заполнен.

После первой автокатастрофы прокуратура почти сразу предъявила обвинение водителю в неумышленном доведении до катастрофы во время движения. Тогда была обнародована и предварительная доказательная база: водитель в течение четырех секунд резко сбавлял скорость с 95 до 45 км/ч, чтобы вписаться в поворот на съезде с автомагистрали к ПОП «Кашице». Водитель предыдущего ДТП, 48-летний Владимир К., длительное время отказывался свидетельствовать в этом деле, ссылаясь на плохое психоэмоциональное состояние. Поэтому до сих пор неизвестна его версия событий трагической ночи 6 марта.

Относительно аварии 22 марта нет уверенности, выполнял ли водитель маневр поворота направо. Скорее наоборот: этот автобус, в отличие от предыдущего, не планировал съезжать с автомагистрали, а должен был продолжать движение в направлении Перемышля и пункта пропуска «Медика–Шегини». По предварительной информации, он должен был двигаться прямо по автомагистрали до пограничного пункта «Корчева–Краковец». Однако при неустановленных обстоятельствах водитель почему-то резко съехал направо, протаранил отбойник и скатился в глубокий ров. В первом случае основной удар пришелся на правую сторону автобуса, во втором – на лобовой отсек транспортного средства.

Что могло стать причиной аварии 22 марта: усталость водителя, проблемы с техническим состоянием автобуса, с дорожной инфраструктурой?

Фото: Łukasz Solski

ВЕРСИИ

Пока нельзя ни исключить, ни однозначно подтвердить ни одну из версий, которые привели к катастрофе.

Версия с плохим техническим состоянием транспортного средства выглядит менее вероятной, поскольку автобусы, которые осуществляют международные перевозки, регулярно проверяются. Никто из перевозчиков не хочет дополнительных проблем и перспективы лишения лицензии на международные перевозки в случае выявления неисправности автобуса.

Воевода Ленярт во время пресс-конференции в минувший понедельник акцентировала на вопросе, который напрашивается сам собой: все ли в порядке с этим участком автомагистрали? И сразу же, отвечая на него, подчеркнула, что в Генеральной дирекции национальных дорог и автомагистралей (GDDKiA) Польши, которая отвечает за содержание в нормальном состоянии этой дороги, ее заверили: «Правильность дорожных обозначений в этом месте не вызывает никаких сомнений».

Она также высказала предположение, что, возможно, водители устают за рулем после многочасового переезда, и, спеша на границу, теряют бдительность. Однако водителей в автобусе двое, да и для одного несколько часов за рулем по автомагистрали из Вроцлава до границы с Украиной – не является чем-то из ряда вон выходящим.

Фото: Łukasz Solski

Больше всего вопросов — все же к состоянию дорожной инфраструктуры в этом месте. Представитель GDDKiA в Подкарпатском воеводстве Мариуш Блискал в понедельник заверил, что после первой аварии украинского автобуса дирекция национальных дорог вместе с полицией проверила это место и не обнаружила никаких проблем с инфраструктурой, которые могли бы затруднять проезд этого отрезка автомагистрали.

Спекуляций на тему двух аварий и их причин в интернете более чем достаточно. В частности, в соцсетях появились комментарии, что съезд с магистрали к ПОП «Кашице» обозначен плохо. Кроме того, он слишком узкий и почти под прямым углом к дороге, а знак ограничения скорости до 40 км/ч стоит на самом повороте, а не перед ним. Другие корреспонденты отрицают это, подчеркивая, что этот съезд стандартный и по параметрам не отличается от десятков других на польских дорогах. Кто-то утверждал, что на этом отрезке дороги случается обледенение во время заморозков, поэтому это могло повлиять на управляемость автобусом. В ту трагическую ночь температура действительно опускалась ниже нуля, а также шел небольшой дождь со снегом.

Укринформ обратился к GDDKiA за дополнительными разъяснениями относительно этого. Ее представитель Шимон Пеховяк не сомневается, что состояние дорожного покрытия, информационные указатели, освещение и безопасностная инфраструктура на месте ДТП находились в надлежащем состоянии и не могли быть непосредственной причиной автокатастроф.

По его словам, вся инфраструктура в этом месте обустроена правильно, в соответствии с проектом и всеми нормативными документами. Касаясь темы погодных условий, Пеховяк подчеркнул, что незадолго до ДТП этот участок проезжала спецтехника и дорога посыпалась солью. Поэтому там не могло быть обледенения.

Фото: Łukasz Solski

В то же время спикер GDDKiA отметил, что его учреждение все же рассмотрит возможность установки в этом месте других элементов, которые не предусмотрены действующими нормами, но которые могут повысить уровень безопасности. А пока возле ПОП «Кашице» будут дополнительно установлены предупреждающие знаки «Частые аварии» и «Другие опасности»

Польская прокуратура не спешит делать однозначные выводы. На месте последней автокатастрофы работал прокурор районной прокуратуры в Ярославе. Однако окружная прокуратура в Перемышле, которая контролирует ход следствия, еще не обнародовала официальную информацию по этому поводу, очевидно, собирая дополнительные данные. Впрочем, по информации генконсульства Украины в Люблине, 22-летнему водителю автобуса будет предъявлено такое же обвинение, как и водителю другого украинского автобуса – неумышленное доведение до катастрофы во время движения, которое угрожает жизни и здоровью людей и предусматривает заключение до пяти лет.

Точку в этих делах ставить рано, как и делать поспешные выводы. Ответы на многие вопросы могли бы дать водители автобусов, которые пока молчат. Кроме того, свои ответы на спорные вопросы еще должны дать эксперты, которых прокуратура привлекает к изучению технического состояния автобусов, дорожной инфраструктуры в месте катастрофы. Будет изучаться также психоэмоциональное состояние обоих водителей, которые, как уже установила полиция, в момент ДТП были трезвыми.

Автор: Юрий Банахевич, Варшава; УКРИНФОРМ