Удар с кладбища. Версии сторон после падения ракеты у больницы Аль-Ахли в секторе Газа

Палестинские власти сектора Газа, контролируемые исламистским движением ХАМАС, утверждают, что в результате взрыва во дворе больницы Аль-Ахли могли погибнуть сотни людей. ХАМАС обвинил в произошедшем Израиль и заявил, что это был преднамеренный удар с воздуха. Израиль отрицает эти обвинения и говорит, что причиной взрыва стала ракета, запущенная террористическим движением «Исламский джихад».

Президент США Джо Байден, прилетевший в Израиль в среду, также заявил, что израильские власти, судя по всему, невиновны в произошедшем. Издание «Новая-Европа» вместе с экспертами разбиралась, кто вероятнее всего стоит за ударом по больнице, насколько правдоподобны данные о погибших и почему ХАМАС выгодно использовать этот повод в пропагандистских целях.

Взаимные обвинения

По данным Министерства здравоохранения сектора Газа (подчиняется движению ХАМАС), в результате взрыва, произошедшего вечером 17 октября на территории больницы Аль-Ахли, якобы погиб 471 человек, ещё сотни людей якобы получили ранения. Некоторые арабские СМИ называли цифру в 800 убитых. Обе стороны конфликта обвинили в произошедшем друг друга.

ХАМАС официально заявил, что Израиль «несёт прямую ответственность за эту ужасную расправу, совершённую в прямом эфире с применением американской огневой мощи, которой владеют только оккупанты».

По данным Армии обороны Израиля, причиной взрыва на территории больницы стала ракета, запущенная террористическим движением «Исламский джихад». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал, что вина во взрыве лежит на террористах: «Весь мир должен знать: на больницу в секторе Газа напали варварские террористы, а не ЦАХАЛ. Те, кто жестоко убивал наших детей, убивают и своих собственных детей».

Представители «Исламского джихада» все обвинения отрицают.

В среду на встрече с Биньямином Нетаньяху прилетевший в Израиль президент США Джо Байден заявил, что был глубоко опечален и возмущён взрывом в больнице в Газе. «Судя по тому, что я видел, похоже, что это было сделано другой командой, не вами, — сказал лидер Соединенных Штатов. — Но есть много людей, которые в этом не уверены, поэтому нам предстоит многое — нам нужно преодолеть многое».

По словам израильского военного эксперта Давида Шарпа, американский президент не стал бы ради голословного утверждения рисковать своей репутацией и вступать в сговор с израильскими властями. Судя по всему, у Джо Байдена в качестве аргумента были данные Пентагона и спецслужб США.

Русская служба «Би-би-си» сообщает, что больница Аль-Ахли находится под патронажем Епископальной церкви Иерусалима и Ближнего Востока (входит в Англиканское сообщество церквей). Ближневосточный корреспондент «Би-би-си» Том Бэйтман заявил со ссылкой на местных жителей, что в церкви на территории больницы укрывались сотни вынужденных переселенцев. По словам репортера, на фотографиях из Аль-Ахли видно, как окровавленных и искалеченных раненых выносят в темноте на носилках. На заваленной обломками улице снаружи можно разглядеть тела и разбитые автомобили.

Удар с кладбища «Анализ оперативных данных ЦАХАЛа позволяет утверждать, что террористы совершили ракетный залп в секторе Газа. В момент взрыва в больнице Аль-Ахли ракеты пролетали в непосредственной близости от нее, — сказано в заявлении израильских военных. — Разведданные из нескольких источников, которыми мы располагаем, указывают на то, что именно “Исламский джихад” несет ответственность за неудачный запуск ракеты, поразившей больницу в секторе Газа». Эксперт Давид Шарп рассказывает, что на нескольких размещенных в соцсетях видеороликах виден ракетный залп со стороны Газы в сторону Израиля, нештатную работу одной из ракет и через несколько мгновений сильный взрыв на земле. По данным израильских военных, радар зафиксировал запуск ракет из сектора Газа. Больница Аль-Ахли находится рядом с их траекторией.

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари на брифинге в среду заявил, что ракеты, выпущенные группой боевиков «Исламского джихада», пролетели мимо здания больницы и попали в парковку. По его утверждению, во вторник в 18:59 «Исламский джихад» выпустил с близлежащего кладбища залп из примерно десяти ракет. Сразу же после этого начали поступать сообщения о взрыве в больнице города Газа. Демонстрируя схему больницы, Даниэль Хагари сообщил журналистам, что здание лечебницы не получило очень сильных повреждений и что «стены целы». По мнению Хагари, палестинская сторона могла завысить число жертв удара. «Из открытых данных известно, что авиация ЦАХАЛ в момент взрыва вообще не работала на этом участке, — рассказывает “Новой-Европа” Давид Шарп. — Так что я полностью поддерживаю официальную версию израильских властей о том, что запустили сработавшую нештатно ракету боевики “Исламского джихад”. Кроме того, значительно завышенной выглядит цифра погибших.

Данные о 500 убитых появились в арабской прессе через 40 минут после начала событий, когда у больницы еще полыхал пожар и ни одна организация просто не могла бы физически подсчитать число пострадавших.

При этом взрыв, который хорошо виден на съёмке, не выглядит крайне мощным. А для того, чтобы разом убить несколько сотен человек, нужен боеприпас огромной поражающей силы. Фотографий с большим количеством трупов до сих пор не предъявлены широкой публике. Нет и списка с именами пострадавших. Вполне вероятно, что данные о погибших значительно раздуты».

Последствия попадания ракеты по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Фото: EPA-EFE/MOHAMMED SABER

Давид Шарп утверждает, что Армия обороны Израиля старается следить за репутацией и не выдавать заведомо ложную информацию.

У офицеров ЦАХАЛ, по словам нашего собеседника, не принято прибегать к откровенному вранью, в отличие от террористов сектора Газа, использующих любой повод для навязывания своей пропаганды. Давид Шарп рассказывает, что израильским властям даже пришлось опубличить часть разведывательной информации. Так, Армия обороны Израиля опубликовала в соцсетях аудиозапись, на которой, как утверждается, можно услышать фрагмент перехваченного разговора между двумя боевиками ХАМАС:

— Говорю тебе, это первый раз, когда мы видим падение такой ракеты, и поэтому мы говорим, что это ракета палестинского «Исламского джихада». — Это от нас? — Выглядит так. — Кто это говорит? — Они говорят, что шрапнель от ракеты местная и непохожа на израильскую шрапнель. — Бог мой, она не могла найти другого места взорваться? — Они запустили ее с кладбища за больницей. Она не сработала и упала на больницу. — Там кладбище? — Да, как раз в этом районе. Также израильские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, зафиксирована территория больницы до и после удара. https://cripo.com.ua/wp-content/uploads/gazza.mp4 На кадрах видна больничная парковка со сгоревшими автомобилями. Подпись поясняет, что это и есть место взрыва ракеты. Основной корпус больницы пострадал незначительно. Там выбиты окна, но само здание осталось целым. Кроме того, на видео показано, что на территории больницы нет характерной для ракетного удара воронки. Представители Армии обороны Израиля утверждают на этом основании, что прямого попадания ракеты в госпиталь не произошло. Одна из самых важных улик – воронка, образовавшаяся в результате взрыва. Представители армии Израиля говорят, что отсутствие большой воронки, а также повреждений от взрыва у близлежащих зданий, доказывает, что произошедшее не было результатом удара израильским оружием. Кадры с места инцидента показывают наличие во дворе больницы одной небольшой воронки. Другая важная недостающая деталь — обломки ракеты. Часто вид снаряда и место изготовления можно определить по остаткам оболочки. Но в данном случае таких улик также нет.

Взрыв в прямом эфире «Можно было бы выдвигать различные версии, если бы все события не были засняты сотнями камер, — рассказывает “Новой-Европа” бывший сотрудник спецслужб и полиции Израиля Сергей Мигдаль. — Сегодня в регионе сектора Газа находится около 1400 иностранных журналистов. Прибавьте к этому местных репортеров. Многие из них ведут постоянную прямую трансляцию с границ с Израилем. По этим кадрам, сделанным 17 октября вечером на фоне тёмного неба, абсолютно понятно, что одна из запущенных террористами ракет развалилась в воздухе и упала в район больницы. Прямо накануне боевики заявили о запуске очень серьезной ракеты по Хайфе. До этого израильского города от Газы довольно далеко — более 150 километров. Поэтому ракета большой дальности должна была стартовать с мощной боеголовкой и значительным запасом топлива, чтобы покрыть такое расстояние. Этим и объясняется серьёзный пожар, возникший на месте падения обломков ракеты». Давид Шарп рассказывает, что у ХАМАСа и «Исламского джихада» налажено серьезное промышленное производство ракет различных типов, используемых для атак Израиля. При этом именно «Исламский джихад» чаще допускает брак у своих боеприпасов. «Виной нештатного срабатывания ракеты могла быть как изначальная неисправность в конструкции, так и человеческий фактор при запуске, — объясняет Давид Шарп. — Времени на тщательную подготовку пуска у боевиков немного. В любой момент по ним может прилететь что-то смертоносное с воздуха. Поэтому вполне допускаю, что запуск был осуществлён недостаточно точно».

По мнению Сергея Мигдаля, если бы для обстрела больницы использовалась тяжелая израильская авиабомба, как это утверждают в ХАМАС, то на месте взрыва остался бы глубокий кратер. По данным нашего собеседника, около 30 процентов запускаемых из района города Газа ракет не долетает до границы с Израилем и взрывается на территории сектора. Это касается как небольших кассамов (неуправляемый реактивный снаряд кустарного производства), так и крупных дальнобойных ракет. Одна из больших ракет недавно была сбита в небе над Хайфой при помощи новой системы противоракетной обороны «Праща Давида». Подобные запуски Сергей Мигдаль называет символическими. ХАМАС производит их для того, чтобы ужаснуть жителей центрального Израиля. «За время начавшейся 7 октября войны более 450 ракет, выпущенных из сектора Газа, не долетело до границы с Израилем и упало на головы проживающих в анклаве людей, — добавляет к этому Давид Шарп, — От такого дружеского огня пострадало множество жителей Газы».

«Пропагандисты ХАМАС всегда готовы использовать любой повод, чтобы показать всему арабскому миру, как бедных палестинцев притесняет кошмарный Израиль, — говорит Сергей Мигдаль. — Даже случайную, скорее всего, трагедию в больнице тут же начали демонстрировать в СМИ и соцсетях, как очередное злодеяние ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля). При этом практически все европейские государства и США безоговорочно поддерживают Израиль».

Автор: Илья Волжский

Источник: «Новая газета Европа»