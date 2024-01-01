Жителі села Тексальтітлан вбили 10 членів наркокартелю і уникли покарання

Мешканцям мексиканського села, які вбили 10 членів злочинного угруповання Familia Michoacana, не висунуть обвинувачення: слідство вирішило, що вони діяли в порядку самооборони.

Прокурори заявили, що жителі села Текскапілья наражалися на постійну загрозу з боку банди, що намагалася вимагати гроші у фермерів, передає Бі-Бі-Сі.

Бандити викликали мешканців на місцеве футбольне поле, де відкрили по них вогонь. Однак фермери не злякалися і відбилися за допомогою мачете і дробовиків. Внаслідок сутички загинули четверо місцевих мешканців та десять членів Familia Michoacana. Ще семеро людей отримали поранення.

Протягом кількох тижнів після інциденту, який місцеві назвали “різаниною на футбольному полі”, жителі Тескапільї розповідали владі про те, як Familia Michoacana отримала владу в їхньому селі.

Згодом бандити вирішили отримати свою частку і з фермерів: вимагали плату за кожен квадратний метр засіяних ними полів — своєрідна кримінальна земельна рента.

Однак цього року врожай видався поганим. 7 грудня фермери спробували домовитись з бандитами про зниження плати, але безрезультатно.

Саме після цих переговорів банда наказала фермерам зібратися на футбольному полі, щоб наступного дня опівдні влаштувати “розборки”.

Порадившись, фермери вирішили протистояти Familia Michoacana та відмовитися платити.

Прокурори штату Мехіко, де розташована Текскапілья, встановили, що банда відкрила вогонь першою, а фермери захищалися знаряддями праці, зокрема серпами, мачете та дробовиками.

Як повідомляють, серед убитих виявився і лідер Familia Michoacana в штаті Мехіко на прізвисько “Ель Паясо”, що в перекладі з іспанської означає “клоун”.

Цього разу фермери здобули перемогу, але навряд чи це можна вважати остаточною поразкою банди.

Місцеві жителі чекають дій у відповідь від бандитів, які, можливо, вже почалися: протягом кількох днів після “різанини на футбольному полі” зникли 14 жителів села, серед яких – четверо дітей, про долю яких поки що нічого не відомо.

Одного з них викрали з лікарні, де він лікував рану, отриману під час сутички з Familia Michoacana. Решту, включно з чотирма зниклими дітьми, захопили під час їхньої подорожі автівкою. Припускають, що за викраденням стоїть Familia Michoacana. Поліція в Тексальтітлані після вбивства членів картелю. Фото: Felipe Gutierrez/EPA

Для захисту людей до села та навколишніх районів направили сотні бійців Національної гвардії. Губернатор штату Мехіко Дельфіна Гомес пообіцяла жителям, що влада не залишить їх: “Я заявляю вам, ви не самі, ми з вами”.