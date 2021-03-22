Пока существуют тюрьмы, в которые попадают преступники всех мастей, из них будут убегать: 7 дерзких побегов

Пока существуют тюрьмы, в которые попадают преступники всех мастей, из них будут убегать или, по крайней мере, совершать попытки к бегству.

Журнал «Вокруг света» рассказывает о семи случаях невероятных побегов из мировых тюрем в разные века.

7 дерзких побегов из тюрем

XVII век. В 1621 году голландский писатель Гуго Гроций сбежал из средневекового замка Левенстейн. Из тюрьмы его вывезла жена в огромном сундуке «для книг». Стража не заметила, что под грудой изданий спрятался сам узник. Фото: Wikipedia Commons

В 1755 году из Пьомби (Венеция), из которой не было ни одного побега, сбежал Джакомо Казанова. С помощью подельника он смог проделать отверстие в потолке, выбраться на крышу, спуститься по веревочной лестнице и выйти из тюрьмы. Фото: iStock/Getty

XIX век. В США в 1864 году во время Гражданской войны в общей сложности 109 офицерам Союза удалось бежать из тюрьмы Либби. Был прокопан 15-метровый туннель, ведущий к близлежащему пустырю. Фото: MPI/Getty Images

В 1944 году группа военнопленных спланировала побег через тоннели из лагеря для летчиков Шталаг Люфт III, который находился в 160 км от Берлина. Из них 73 задержали, а 50 казнили. Сбежать удалось только троим. Фото: Keystone/Hulton Archive/Getty Images

Алькатрас. В 1962 году преступникам, братьям Кларенсу и Джону Энглинам и Фрэнку Моррису, удалось пробить лазы из камер в вентиляционный канал, оставить вместо себя кукол и покинуть тюрьму-остров на надувном плоту. Фото: US Federal Government/Wikipedia

Одна из самых разыскиваемых преступниц США и крестная мать Тупака Шакура, Ассата Шакур, в 1979 году сбежала из тюрьмы с помощью боевиков «Черной освободительной армии» и скрылась на Кубе. Фото: Frank Hurley/NY Daily News Archive

В 2001 году мексиканский наркобарон Хоакин Гусман (Эль Чапо) сбежал из тюрьмы в грузовике с постельным бельем, а в 2015-м покинул тюрьму строгого режима по длинному подземному тоннелю. Он был вновь пойман в 2016 году. Фото: Manuel Velasquez/Stringer