Смертоносні українські жнива 2022 року: підриви на мінах та пожари

Смертоносні українські жнива 2022 року: підриви на мінах та пожари

Українські аграрії розпочали жнива, позаяк у світі чекають на зерно з «житниці» Європи. Цьогоріч робітники на полях працюють у бронежилетах. Окупанти палять поля.

Фоторепортаж видання Радіо Свобода

Фото: Ueslei Marcelino (Reuters) Фото:Ueslei Marcelino (Reuters)
Комбайнер у бронежилеті за кермом комбайну, Запорізька область, 29 липня
Комбайнер у бронежилеті за кермом комбайну, Запорізька область, 29 липня

Збирання врожаю в Україні стало дуже ризикованим завданням після вторгнення Росії в Україну.

На цьому знімку (вгорі) від 30 липня – знищений на протитанковій міні комбайн у Харківській області. За повідомленням, водій після вибуху вижив і був госпіталізований.

А ось тракторист (на фото вгорі), який 24 липня натрапив на невідомий вибуховий пристрій на околиці Харкова, загинув миттєво.

Сапер перевіряє пшеничне поле на наявність вибухівки. Чернігівщина, 29 липня
Сапер перевіряє пшеничне поле на наявність вибухівки. Чернігівщина, 29 липня

1 серпня з Одеси вирушила перша партія українського зерна. «Коридор» для суден, які транспортують продовольство з чорноморських портів України, створили за посередництва Туреччини та ООН. Раніше порт не працював через присутність у Чорному морі військово-морських кораблів Росії.

Під час завантаження щойно зібраної пшениці з комбайна у вантажівку, неподалік від Харкова, фото від 30 липня
Під час завантаження щойно зібраної пшениці з комбайна у вантажівку, неподалік від Харкова, фото від 30 липня

Попри приємні новини про відкриття зернового коридору у Чорному морі, президент України Володимир Зеленський попередив, що цього року врожай в Україні може бути вдвічі меншим за раніше усталену норму.

Вантажівка з пшеницею проїжджає повз хвостову частину ракети, що впала і застрягла в полі в Харківській області, фото від 30 липня
Вантажівка з пшеницею проїжджає повз хвостову частину ракети, що впала і застрягла в полі в Харківській області, фото від 30 липня

Деякі угіддя в Україні стали надто небезпечними для сільськогосподарських робіт через наявність на них нерозірваних мін та боєприпасів. Чималі ділянки сільгоспугідь були знищені в результаті пожеж, спричинених артилерійськими та ракетними обстрілами.

На цьому фото від 29 липня український фотожурналіст Євген Малолєтка на палаючому пшеничному полі в Харківській області.

Військова машина Росії на українському полі під час збирання врожаю в нині окупованій частині Херсонської області, фото від 21 липня
Військова машина Росії на українському полі під час збирання врожаю в нині окупованій частині Херсонської області, фото від 21 липня

Інші зернові поля були захоплені російськими військами під час наступу або опинилися в «сірій» зоні.

Зерно з фури зсипають у складське приміщення. Запорізька область, 29 липня
Зерно з фури зсипають у складське приміщення. Запорізька область, 29 липня

У липневому інтерв’ю CNN фермер Михайло Любченко назвав сільське господарство «другим фронтом» у війні з Росією.

Комбайн збирає пшеницю на полі Дніпропетровщини, 30 липня
Комбайн збирає пшеницю на полі Дніпропетровщини, 30 липня

Любченко пообіцяв, що для того, щоб прогодувати власну країну та решту світу, він продовжуватиме працювати в новій небезпечній реальності.

Українська пшениця у вогні: продовольча криза у світі поглиблюється

Літня спека та можливий навмисний напад на українські сільськогосподарські угіддя російських військових. Посіви пшениці нищить вогонь.

Український військовий проходить повз палаюче пшеничне поле неподалік від лінії фронту, 17 липня 2022 року
Український військовий проходить повз палаюче пшеничне поле неподалік від лінії фронту, 17 липня 2022 року
Пшеничне поле в Миколаївській області у вогні, 17 липня 2022 року. Подібні пожежі стають все частішими, оскільки літнє сонце висушує поля, де росте пшениця.&nbsp;

Пшеничне поле в Миколаївській області у вогні, 17 липня 2022 року.

Подібні пожежі стають все частішими, оскільки літнє сонце висушує поля, де росте пшениця.

Цілком випалене пшеничне поле неподалік Сіверська Донецької області. Аерофотознімок від 8 липня 2022 року. Пожежі на сухих пшеничних полях можуть легко виникнути від вибухів або розпечених уламків артилерійських снарядів

Цілком випалене пшеничне поле неподалік Сіверська Донецької області. Аерофотознімок від 8 липня 2022 року.

Пожежі на сухих пшеничних полях можуть легко виникнути від вибухів або розпечених уламків артилерійських снарядів

Також у навмисному нападі на продовольчу інфраструктуру в Україні звинувачують російських військових. Журналісти Радіо Свобода стали свідками горіння цього сховища для насіння соняшника 31 травня 2022 року. Українські військові заявили, що склад обстріляли військові&nbsp; РФ з артилерії &nbsp;

4Також у навмисному нападі на продовольчу інфраструктуру в Україні звинувачують російських військових. Журналісти Радіо Свобода стали свідками горіння цього сховища для насіння соняшника 31 травня 2022 року.

Українські військові заявили, що склад обстріляли військові  РФ з артилерії

Пожежник гасить пожежу в Херсонській області 18 липня 2022 року.

Масштабне знищення пшеничних полів в Україні додало нової гостроти світовій продовольчій кризі, спричиненій війною Росії проти України

Внутрішня частина ракети в полі зі згорілою пшеницею. Росія блокує чорноморські порти України, перекриваючи шляхи постачання української пшениці в інші країни, враховуючи кілька африканських країн, які потребують української пшениці &nbsp;

Внутрішня частина ракети в полі зі згорілою пшеницею.

Росія блокує чорноморські порти України, перекриваючи шляхи постачання української пшениці в інші країни, враховуючи кілька африканських країн, які потребують української пшениці

Обвуглена українська пшениця&nbsp;на межі Запорізької та Донецької областей, де зараз точаться бойові дії. Фото від 17 липня 2022 року. Наразі під керівництвом Туреччини тривають переговори щодо забезпечення безпечного проходу для суден, які виходять з українських портів &nbsp;

Обвуглена українська пшениця на межі Запорізької та Донецької областей, де зараз точаться бойові дії. Фото від 17 липня 2022 року.

Наразі під керівництвом Туреччини тривають переговори щодо забезпечення безпечного проходу для суден, які виходять з українських портів

Український фермер у Дніпропетровській області спостерігає, як горять ділянки його пшеничних полів внаслідок боїв 4 липня 2022 року. 19 липня російський президент Володимир Путін має зустрітися з турецьким лідером в Ірані. Від цієї зустрічі очікують можливого врегулювання розбіжностей щодо потенційного експорту заблокованого Росією українського зерна через Чорне море.&nbsp;Воєнне вторгнення Росії в Україну порушило виробництво та призупинило поставки з України, одного з найбільших у світі експортерів пшениці, кукурудзи та соняшникової олії &nbsp;

Український фермер у Дніпропетровській області спостерігає, як горять ділянки його пшеничних полів внаслідок боїв 4 липня 2022 року.

19 липня російський президент Володимир Путін має зустрітися з турецьким лідером в Ірані. Від цієї зустрічі очікують можливого врегулювання розбіжностей щодо потенційного експорту заблокованого Росією українського зерна через Чорне море. Воєнне вторгнення Росії в Україну порушило виробництво та призупинило поставки з України, одного з найбільших у світі експортерів пшениці, кукурудзи та соняшникової олії

Палаюча українська пшениця на сході, 17 липня 2022 року &nbsp;
Палаюча українська пшениця на сході, 17 липня 2022 року

Джерело: Радіо Свобода

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