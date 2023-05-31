Злочини російських загарбників в Україні: Зруйноване село Кам’янка з повітря

Тракторна бригада у Кам’янці

Кам’янка — село на Харківщині, що розташоване за 10 км від Ізюма. Уже з перших днів повномасштабної війни воно опинилося в зоні запеклих боїв.

“Жодного вцілілого будинку немає, інфраструктура знищена. Населений пункт зруйновано повністю: розруха та російська техніка, яку залишили окупанти, тікаючи з села”, — так написала Харківська обласна прокуратура про Кам’янку восени 2022-го року, коли воно було звільнене в ході контрнаступу українських військових.

У цій підбірці Харківської правозахисної групи — світлини Кам’янки після деокупації.

Будинок на вулиці Шкільній, Кам’янка, Ізюмський район [камянка кам’янка харківська область харківщина ізюм]

Будинок на вулиці Шкільній, Кам’янка, Ізюмський район

Будинок на шкільній у Кам’янці [камянка кам’янка харківська область харківщина ізюм]

Будинок на шкільній у Кам’янці

Ферма у Кам’янці [камянка кам’янка харківська область харківщина ізюм]

Ферма у Кам’янці

Ферма [камянка кам’янка харківська область харківщина ізюм]

Ферма

Будівля сільського клубу у Кам’янці, Харківська область [камянка кам’янка]

Будівля сільського клубу у Кам’янці, Харківська область

Клуб у Кам’янці, Харківська область. [камянка кам’янка]

Клуб у Кам’янці, Харківська область.

Кам’янська сільська рада [камянка кам’янка харківська область харківщина ізюм]

Кам’янська сільська рада

Школа [камянка кам’янка харківська область харківщина ізюм]

Школа

Школа, Кам’янка, Ізюмський район [камянка кам’янка харківська область харківщина ізюм]

Школа, Кам’янка, Ізюмський район

Храм у Кам’янці [камянка кам’янка харківська область харківщина ізюм церква]

Храм у Кам’янці

Кам’янська сільська рада [камянка кам’янка харківська область харківщина ізюм]

Кам’янська сільська рада

Тракторна бригада [камянка кам’янка]

Тракторна бригада

вулиця Центральна, 11, Кам’янка, Ізюмський район [камянка кам’янка харківська область харківщина ізюм]

вулиця Центральна, 11, Кам’янка, Ізюмський район

вулиця Центральна, 10, Кам’янка, Ізюмський район [камянка кам’янка харківська область харківщина ізюм]

вулиця Центральна, 10, Кам’янка, Ізюмський район

вулиця Ізюмська, 18, Кам’янка, Ізюмський район [камянка кам’янка харківська область харківщина ізюм]

вулиця Ізюмська, 18, Кам’янка, Ізюмський район

вулиця Молодіжна, 11 [камянка кам’янка харківська область харківщина ізюм]

вулиця Молодіжна, 11

вулиця Молодіжна, 11, Кам’янка, Ізюмський район [камянка кам’янка харківська область харківщина ізюм]

вулиця Молодіжна, 11, Кам’янка, Ізюмський район

вулиця Молодіжна, 10 [камянка кам’янка харківська область харківщина ізюм]

вулиця Молодіжна, 10

вулиця Молодіжна, 10, Кам’янка, Ізюмський район [камянка кам’янка харківська область харківщина ізюм]

вулиця Молодіжна, 10, Кам’янка, Ізюмський район

вулиця Ізюмська, 4 [камянка кам’янка харківська область харківщина ізюм]

вулиця Ізюмська, 4

вулиця Ізюмська, 23 [камянка кам’янка харківська область харківщина ізюм]

вулиця Ізюмська, 23

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