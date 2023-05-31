Злочини російських загарбників в Україні: Зруйноване село Кам’янка з повітря

Кам’янка — село на Харківщині, що розташоване за 10 км від Ізюма. Уже з перших днів повномасштабної війни воно опинилося в зоні запеклих боїв.

“Жодного вцілілого будинку немає, інфраструктура знищена. Населений пункт зруйновано повністю: розруха та російська техніка, яку залишили окупанти, тікаючи з села”, — так написала Харківська обласна прокуратура про Кам’янку восени 2022-го року, коли воно було звільнене в ході контрнаступу українських військових.

У цій підбірці Харківської правозахисної групи — світлини Кам’янки після деокупації.

Будинок на вулиці Шкільній, Кам’янка, Ізюмський район

Будинок на шкільній у Кам’янці

Ферма у Кам’янці

Ферма

Будівля сільського клубу у Кам’янці, Харківська область

Клуб у Кам’янці, Харківська область.

Кам’янська сільська рада

Школа

Школа, Кам’янка, Ізюмський район

Храм у Кам’янці

Кам’янська сільська рада

Тракторна бригада

вулиця Центральна, 11, Кам’янка, Ізюмський район

вулиця Центральна, 10, Кам’янка, Ізюмський район

вулиця Ізюмська, 18, Кам’янка, Ізюмський район

вулиця Молодіжна, 11

вулиця Молодіжна, 11, Кам’янка, Ізюмський район

вулиця Молодіжна, 10

вулиця Молодіжна, 10, Кам’янка, Ізюмський район

вулиця Ізюмська, 4

вулиця Ізюмська, 23