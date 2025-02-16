Зруйнований російськими загарбниками Оріхів

Майже щодня Оріхів зізнає бомбардування російськими керованими авіаційними бомбами. За 18 кілометрів — село Роботине, яке стало місцем найбільш запеклих боїв влітку 2023 року, під час контрнаступу ЗСУ.

Зруйновані об’єкти культурної спадщини. Зокрема, одна з прикрас міста — Будинок торгових рядів, побудований наприкінці ХІХ століття. Знищені цілі районі з десятками багатоповерхових будинків. В Оріхові великі проблеми з централізованим водопостачанням, газом та світлом.

У зруйнованому на 90% місці залишається близько 800 людей. ДСНС, поліція та волонтери, попри величезну небезпеку, привозять воду, їжу та одяг для мешканців, що відмовляються евакуюватися.

Гуманітарні місії також стають ціллю атак окупантів. Торік росіяни обстріляли та зруйнували місцевий Пункт незламності, де в той момент перебувало 25 цивільних мешканців. Загинуло 7 людей.

Оріхів @ Cергій Окунєв

Оріхів @ Cергій Окунєв

Оріхів @ Cергій Окунєв

Оріхів @ Cергій Окунєв

Оріхів @ Cергій Окунєв

Оріхів @ Cергій Окунєв

Оріхів @ Cергій Окунєв

Оріхів @ Cергій Окунєв

Оріхів @ Cергій Окунєв

Оріхів @ Cергій Окунєв

Оріхів @ Cергій Окунєв

Джерело: T4PUA.ORG