ЗСУ вибивають російських загарбників з передмість Києва. Наслідки бою у Гостомелі

Триває дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Основною метою противника залишається оточення Києва та послаблення спротиву в заблокованих населених пунктах. В ході виконання цього завдання, угруповання ЗС РФ вичерпали основну частину оперативних резервів та почали перекидання додаткових сил і засобів з Південного та Східного військових округів.

Сухопутні війська ЗС України публікують наслідки бою за смт Гостомель, де упродовж доби 3 березня спецпризначенці України знищили 20 бойових машин десанту морської піхоти РФ.

Гостомель після бою

Гостомель після бою

Гостомель після бою

Гостомель після бою

Гостомель після бою

Гостомель після бою

УК

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