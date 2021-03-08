5 млн долларов за киргизского криминального «авторитета»

США объявили вознаграждение в 5 млн долларов за информацию, которая поможет в разгроме преступной группировки отпущенного из тюрьмы в Кыргызстане криминального «авторитета» Камчы Кольбаева.

Соединенные Штаты выразили беспокойство в связи с его освобождением из СИЗО. Вашингтон считает его одним из лидеров «Братского круга» и крупным наркобароном, передает Би-би-си.

«Братский круг» — международная преступная группировка, в которую входят несколько евразийских ОПГ. По сведениям американских правоохранителей, она занимается незаконным оборотом оружия и наркотиков, а также торговлей людьми и вымогательством.

«Торгующая наркотиками сеть Кольбаева отравляет детей в Центральной Азии, России и Европе», — заявил после освобождения Кольбаева посол США в Кыргызстане Дональд Лу.

46-летнего «вора в законе» Камчы Асанбека (Кольбаева) по прозвищу Коля-Киргиз министерство финансов США еще в 2011 году внесло в «черный список» вместе с именами 10 криминальных авторитетов из стран бывшего СССР. Американцы собрали российских воров и Лепса в одну банду — «Братский круг»

Дело Кольбаева

Кольбаева власти выпустили под подписку о невыезде. Вскоре после помещения в СИЗО его сначала по состоянию здоровья перевели в больницу при исправительной колонии, а затем позволили уехать домой.

Его задержание 4 месяца назад стало первым в череде громких арестов, последовавших после смены власти в Кыргызстане в результате октябрьских протестов и назначения нового главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.Ташиев, ближайший соратник нового президента страны Садыра Жапарова, пообещал очистить Кыргызстан от криминала.

ФОТО, GETTY IMAGES / Вступая в новую должность, Камчыбек Ташиев пообещал покончить с преступностью в Кыргызстане

Камчы Кольбаев известен в криминальных кругах с 1990-х годов, был дважды осужден в Кыргызстане, один раз на 25 лет по обвинению в двойном убийстве, второй раз — на три года. Однако за решеткой он провел всего семь лет.

Первый раз после шести лет заключения Кольбаев сбежал из колонии-поселения и скрывался от властей в ОАЭ до тех пор, пока обвинения с него не сняли, второй раз его амнистировали и выпустили на свободу после года в тюрьме.

Известно, что Кольбаева «короновали» в 2006 году в Москве. Он стал «смотрящим по Кыргызстану» и одним из самых влиятельных уголовных «авторитетов» в СНГ. В то время он был в розыске после побега из колонии.

Однако тогдашний глава МВД Кыргызстана Мурат Суталинов нашел положительные стороны появления первого «вора в законе» среди киргизов.

«Теперь, я думаю, в преступном мире Киргизии в определенной мере произойдет стабилизация — будет меньше беспредельщиков и отморозков», — так в 2006 году Суталинов прокомментировал агентству Regnum «коронацию» Коли-Киргиза.

В октябре 2020 года Кольбаева арестовали и начали следствие по статье 249 УК КР «Создание преступной организации или участие в ней». Задержание проводил Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) и заснял его на видео.

В рамках уголовного дела о легализации преступных доходов власти требуют от Кольбаева возврата 250 млн сомов (3 млн долларов). Перед своим освобождением Кольбаев внес 49,6 млн сомов (585 тыс. долл.) в госказну. Flashback. Как «воры в законе» собирались в «Братский круг» (+видео)

Жапаров и Кольбаев

Не ясно, снимут ли обвинения с Кольбаева в случае выплаты этих средств.Борьба с коррупцией — одна из главных заявленных целей нового правительства Садыра Жапарова. Его главным козырем во время предвыборной президентской гонки стало обещание вернуть наворованное коррупционерами и бывшей политической элитой с помощью экономической амнистии.

ФОТО, TASS / Жапаров отрицает какие-либо связи с Кольбаевым, хотя и признает, что знаком с ним

Самого Жапарова оппоненты ранее обвиняли в связях с криминальным миром и, в частности, в дружбе с Кольбаевым. Сам Жапаров эту связь отрицает.

В декабре в одном из своих интервью президент Кыргызстана заявил, что познакомился с Кольбаевым в СИЗО.

«Знаком. У нас была очная ставка, когда я сидел в СИЗО ГКНБ. Тогда и увиделся с ним. Я его поверхностно знаю. До этого я только читал про него в СМИ, — заявил Жапаров. — Следователи допрашивали нас по одному делу 2010 года и устроили очную ставку. Тогда мы сидели напротив друг друга и отвечали на вопросы следователей. С тех пор я его не видел».

Тем не менее, когда освобожденный из заключения Садыр Жапаров неожиданно стал лидером протестов в октябре, посольство США выразило обеспокоенность попыткой преступных группировок в Кыргызстане вмешаться в политику и решить исход выборов.

«Символ коррупции»

Кольбаев — не единственный известный в стране человек, которого задержал Госкомитет национальной безопасности и, несмотря на тяжкие обвинения, отпустил из тюрьмы в 2020 году. Подобную снисходительность власти проявили и к бывшему заместителю Таможенный службы Райымбеку Матраимову.

ФОТО, GETTY IMAGES /Матраимов стал символом коррупции в Кыргызстане. На фото молодой человек держит маску с лицом Матраимова в одном из кафе Бишкека

Матраимов — фигурант нескольких громких расследований, которые провели журналисты Центра организованной преступности и коррупции (OCCRP), киргизской редакции Радио Свободы и Kloop.kg. Авторы расследований утверждают, что Матраимов благодаря коррупции на таможне расхитил не менее 700 млн долларов.

Посол США в Кыргызстане назвал эти расследования самым важным событием в стране за последние полтора года — важнее, чем осенняя революция, в результате которой в стране сменилась власть.

После обнародования в 2019 году результатов расследований Матраимов стал своеобразным символом коррупции в стране, именно с его портретом столичные жители начали регулярно выходить на антикоррупционные митинги.

Эти протесты постепенно переросли в оппозиционное молодежное движение «Реакция». Молодые люди, примкнувшие к движению, и после прихода новой власти еженедельно выходят на мирный марш против конституционной реформы и за законность существующей власти. Страшная Organizatsiya. Есть ли в США российский мафиозный «братский круг»?

Привлечь Матраимова к уголовной ответственности ранее призывали и власти США, они же включили бывшего чиновника и его жену в санкционный список Магнитского, в рамках которого на их активы накладываются санкции, они считаются нарушителями прав человека в ряде государств, им также запрещен въезд в США.

Тогдашний госсекретарь США Майк Помпео приветствовал это решение на своей странице в «Твиттере».»Я обвиняю бывшего кыргызского чиновника Райымбека Матраимова и его супругу в коррупции и приветствую включение в список Магнитского. Только вместе мы можем противостоять коррупции и призвать к ответственности за нарушение прав человека во всем мире», — написал он тогда.

Сам Матраимов все обвинения в свой адрес отвергает.

Предыдущий президент страны также не поверил расследованиям журналистов и не задержал его. Однако во время протестов Садыр Жапаров пообещал, что если его изберут президентом, он привлечет Матраимова к ответственности, если его вина будет доказана.

Сотрудники ГКНБ задержали Райымбека Матраимова утром 20 октября по делу о коррупции на таможне. Следствие оценило причиненный Матраимовым ущерб госбюджету в 2 млрд сомов (24,7 млн долларов). Бывший чиновник выплатил эту сумму, после чего был снят арест на его имущество.

Позже суд отпустил Матраимова под подписку о невыезде. Но спустя четыре месяца его снова задержали, уже по другому обвинению — по подозрению в отмывании преступных доходов. Сейчас Матраимов по состоянию здоровья переведен в частную клинику.

Дипломатическое похолодание

Когда посольство США в Кыргызстане впервые высказалось о Матраимове, киргизские власти отнеслись критично к этим заявлениям, посчитав неуместными сравнения ситуации в Кыргызстане с фильмами о мафиях.

ФОТО,GETTY IMAGES /Отношения Бишкека с Вашингтоном подпортились еще в 2007 году, когда в Кыргызстане прошли протесты против американской военной базы

Дипломатические отношения между двумя странами испортились еще раньше из-за 70-летнего правозащитника Азимжана Аскарова, который скончался в тюрьме в 2020 году. Он был обвинен в соучастии в убийстве милиционеров во время этнических столкновений на юге Кыргызстана в 2010 году, в которых погибли около 400 человек. Воровской пасьянс уголовного интернационала …

США вместе с ООН просили власти Кыргызстана пересмотреть дело Аскарова, указывая на несправедливость судебного решения и плохие условия содержания заключенного. Но несмотря на многочисленные международные просьбы пересмотреть приговор, решение суда о его пожизненном заключении Аскарова оставалось в силе до его смерти.

Эксперты ООН обвинили тогда Кыргызстан в пренебрежении правами человека.Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в 2015 году разорвал межправительственное государственное соглашение о сотрудничестве между США и Кыргызстаном, подписанное еще в 1993 году, после того, как правительство США наградило Аскарова премией защитника прав человека.

В результате денонсации этого соглашения Вашингтон сократил финансовую помощь Кыргызстану.

Кыргызстанцам ограничили въезд в США по указу экс-президента Дональда Трампа. Некоторое время они не имели права иммигрировать в США или участвовать в лотерее грин-карты из-за отсутствия биометрических паспортов. Эти ограничения были сняты сразу после избрания нового президента США Джо Байдена.

Автор: Наргиза Рыскулова, Бишкек; Би-би-си