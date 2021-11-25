Бернио Верхаген — главный аферист современного спорта

Большой спорт — это большие деньги. Но для того, чтобы их заработать, требуется много тренироваться, работать на репутацию, идти к своей цели годами… Как оказалось, не всегда. Бернио Верхаген играть в футбол не умел, но при этом за девять месяцев умудрился подписать контракты с четырьмя клубами на трех континентах. Ни за один из них мошенник не сыграл ни в одном матче.

Въедливый журналист

Странности, связанные с Верхагеном, первым выявил Сэм ван Раалте, главный редактор нидерландского издания Vice Sport, в июне 2019 года. Журналист интересовался “текучкой кадров”: изучал переходы малоизвестных соотечественников-футболистов из одного клуба в другой. Большая часть таких игроков выдающейся историей похвастаться не могла. А вот полузащитник Бернио Верхаген

привлек внимание Сэма.

В феврале с Бернио подписал контракт клуб “Динамо-Авто”.

С этим событием было связано целых три любопытных факта: клуб базируется в Приднестровье, а государства, входящие в ООН, его не признают и считают частью Молдовы. Второе: до “Динамо-Авто” Верхаген не участвовал ни в одном официальном матче.

То есть был футболистом-любителем, который неизвестно зачем отправился в сомнительную республику. Третье: к лету контракт расторгли.

Ван Раалте стал копать дальше и установил, что Бернио — выходец из Суринама (крошечная южноамериканская страна), но живет в Нидерландах, в городе Тилбург неподалеку от бельгийской границы. Как игрок он был полный ноль: два года в разных любительских командах и около полугода в клубе “Биллем II”, да и то в юношеском составе. Так что молдавский вояж 25-летнего парня казался еще более странным.

Репортер связался с загадочным футболистом и пригласил его на беседу. Бернио даже понравился Сэму: он был спокойным, жаловался на плохие дороги в Приднестровье, травил байки. Расторжение контракта игрок объяснил тем, что слишком мерз в стране, тренировки не заладились, а потом случилась какая-то проблема с агентом. Историю Верхагена журналист выложил на своем сайте 5 июля. Реакция на нее была неожиданной.

А вот говорят…

Через несколько дней после публикации ван Раалте получил по электронной почте два сообщения. Первое письмо было от футболиста, который когда-то играл с Бернио в любительской команде. Спортсмен удивлялся, что Верхагену удалось устроиться даже в захудалый иностранный клуб, поскольку на поле он был полным ничтожеством. Второе письмо написал некий “серьезный человек”, чье имя репортер предпочел не оглашать.

В этом послании автор советовал не доверять Бернио, поскольку тот не совсем откровенен.

Сэм позвонил футболисту. На этот раз Верхаген не был любезен — едва услышав о письмах, сразу бросил трубку.

Футболист-призрак

26 июля клуб “Кейптаун Сити” из первого дивизиона чемпионата ЮАР заключил контракт с нападающим Бернио Верхагеном. На этом посту футболист не продержался и месяца. Ни в одном матче не сыграл.

22 августа с Бернио подписала контракт команда “Аудакс Итальяно”, тоже первый дивизион, но уже чилийский. Президент клуба заявил, что планирует работать с игроком из Нидерландов как минимум до декабря. Контракт был расторгнут через 61 день. С сайта команды исчезли все упоминания об этом игроке.

5 ноября жертвой “обаяния” Бернио пал “Виборг FF” (Дания). Верхаген расстался с клубом через 19 дней. Причин ухода он не объяснял.

Любопытный ван Раалте пытался выйти на агента футболиста. Бернио довольно грубо заявил, что не хочет ни видеть, ни слышать журналиста.

Афера века

Ван Раалте умел искать информацию. И постепенно прояснил подробности событий, которые Верхаген был намерен утаить. “Виборг FF” стал единственным клубом, который открыто признал, что хитрый мошенник умудрился обвести администрацию вокруг пальца. Мало того, VFF подал на Бернио заявление в полицию — с обвинением в мошенничестве. Остальные клубы были сдержаннее, но тоже не скрывали, что стали жертвами афериста.

К журналистскому расследованию подключилось датское издание ВТ. Вскоре стала известна схема, благодаря которой Верхаген обманывал клубы. Переходы из команды в команду якобы инициировал директор уважаемого спортивного агентства Stellar Group, Mo Сину. Во время переговоров он заявлял, что Бернио — перспективный игрок, который имеет постоянный контракт, но нуждается в “передержке” на несколько месяцев. Сину в футболе имел авторитет, ему верили — и подписывали

Верхагена с прицелом на будущее.

Едва в прессе появилось сообщение об агенте нидерландца, директор Stellar Group выступил с опровержением. Он никогда не работал с Верхагеном, а возможно, и вовсе о нем никогда не слышал. Все переговоры велись через WhatsApp; скорее всего, перепиской занимался сам “футболист-призрак”. И довольно топорно: сообщения, рассылаемые клубам, были написаны безграмотно. Документы, которые якобы присылали из Китая, приходили с швейцарского домена. Но на это тогда никто не обратил внимания.

“Виборг” прокомментировал свой прокол детально: захотели посотрудничать со Stellar Group, взяли Верхагена, на первых же тренировках убедились в его бездарности, вышвырнули. В финансовом плане клуб не пострадал, поскольку не успел выплатить ни гонорар футболисту, ни комиссионные его агенту. Пострадала лишь гордость датчан.

Остальные команды либо отрицали факты, либо отказывались от комментариев. По сведениям, которые получилось достать журналистам, зарплату фальшивому футболисту они выплатили, пусть и небольшую.

Когда афера вскрылась, правоохранители не стали задерживать Бернио: из-за скрытности клубов у полиции было недостаточно доказательств. Однако Верхаген все же сел — но по другому обвинению.

Многогранный преступник

Когда Верхаген “работал” на “Виборг”, он жил в гостинице с гражданкой Чили Найарет Мучи. В соцсетях девушка писала, что парень ее на самом деле похитил, регулярно избивает, запрещает выходить из номера, запирая дверь на ключ, крадет ее драгоценности и деньги. Это были не пустые слова: видеокамера отеля как-то сняла некрасивую сцену, когда Бернио тащил подругу за волосы, пиная ногами и пуская в ход кулаки. В конце концов Найарет удалось добраться до полиции. Мучи рассказала не только о фактах бытового насилия со стороны Бернио, но и о планах дальнейших манипуляций с футбольными клубами.

Верхагена арестовали; была назначена дата суда. Но он сбежал, когда его перевозили из одной тюрьмы в другую. “Футболист-призрак” пытался обмануть полицию, выложив в Instagram сообщение, что перебирается в Швецию. Однако пробегал Бернио всего несколько часов — его поймали и вернули за решетку.

На суде аферисту предъявили

10 обвинений, в том числе: мошенничество, насилие, вымогательство и снятие домашнего порно без согласия партнерши. В конце июня 2020 года Верхагену дали 15 месяцев заключения в тюрьме. Правда, в общий срок зачли время, проведенное под следствием. Поэтому отсидел мошенник меньше года.

И пустился во все тяжкие: уехал в Колумбию и вел роскошную жизнь, ни за что не платя. Хозяева ресторанов, отелей и яхт считали его ведущим игроком одного из крупных европейских клубов, так что терпеливо ждали, пока “футболист” получит перевод и рассчитается за предоставленные услуги.

Сдали Бернио жрицы любви — в Колумбии эта профессия легальна, а их интересы защищаются так же, как и всех остальных граждан. Проститутки не захотели дожидаться мифического перевода и вызвали полицию. Мошенника арестовали в начале лета этого года.

Автор: Вадим Курлат; rusrek.com