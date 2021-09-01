Братва на «разводах». Уголовники освоили современные технологии и дурят людей находясь за решеткой

Они могут выманивать данные ваших банковских карт или просто продавать вам несуществующие товары или услуги. Их главная цель — «заработать» деньги на доверии. В тюрьмах действуют десятки различных мошеннических схем, которые позволяют их обитателям получать деньги на вполне комфортную жизнь в застенках.

Жертвами разнообразных «разводов» становятся не только украинцы, но и граждане других стран. Правоохранители говорят, что в этом году уже объявили 24 подозрения людям, причастным к мошенническим схемам в тюрьмах. Однако, как утверждают сами заключенные, с которыми пообщались журналисты hromadske, вычислить исполнителей и организаторов таких схем достаточно сложно. В Министерстве юстиции, которому подчиняются тюрьмы, бороться с этим явлением хотят с помощью специальных «глушилок» связи. Но пока на это нет денег. Как действуют мошенники и как не попасть к ним на крючок — в материале Громадского.

Берегите ваши деньги

«Недавно у меня была срочная поездка во Львов. Билеты день в день — страшная редкость, поэтому воспользовалась сервисом BlaBlaCar. Впрочем, на этот раз мне не повезло», — рассказывает Виктория, которая едва не стала жертвой мошенников. Девушка с помощью приложения нашла водителя-попутчика и забронировала место в машине, чтобы доехать до Львова. И уже через некоторое время получила от него сообщение с просьбой оплатить поездку онлайн.

Мужчина объяснил, что сотрудничает с фирмой и прислал ссылку, чтобы девушка сразу перевела деньги. «Когда я перешла по ссылке, то увидела якобы сайт “Босфор” (сервис для покупки билетов, — ред.), которым раньше неоднократно пользовалась, и сумму, которую должна была заплатить за поездку, — 290 гривен. Но когда попыталась сделать оплату — произошла ошибка», — говорит девушка, демонстрируя hromadske скрины переписки в Viber.

Скриншот с сайта Blablacar с объявлением вероятного мошенника. Фото:предоставлено hromadske

Через несколько минут Виктории позвонили из банка с вопросом, совершала ли она несколько платежей по 300, 250 и 350 гривен соответственно. «Конечно, сказала я. Тогда мне сообщили, что я попалась на крючок мошенникам, поскольку ввела данные своей карты. Поэтому ее оперативно заблокировали», — рассказала Виктория. Страница, на которую Виктория перешла по ссылке в Viber, была поддельной. Хотя и выглядела как реальный сервис для покупки билетов. Фактически, ее история завершилась хеппи-эндом, ведь кроме времени на разблокировку и переоформление карты, девушка ничего не потеряла. Но так бывает не со всеми. Виды мошенничества в СИЗО и колониях Довольно часто мошеннические схемы с выманиванием денег организуют люди, находящиеся в тюрьмах. Одна из схем, с которой столкнулась Виктория, — это создание ресурсов, похожих на популярные онлайн-сервисы или магазины. «Клиент», который хочет приобрести товар или услугу, не понимая опасности, оставляет реквизиты банковской карты на фейковых сайтах. А дальше члены мошеннической группы, получив эти данные, с помощью различных платежных систем переводят деньги с банковских карт потерпевших на подконтрольные им счета. В середине августа киберполиция задержала девять человек, которые для этих целей создавали сайты-близнецы известных торговых интернет-площадок. Группа во главе с мужчиной, находившимся в СИЗО, выманила таким образом у любителей онлайн-шопинга более 18 миллионов гривен. Кроме украинцев, среди пострадавших были также граждане Испании, Португалии, Сингапура, Австралии — подозреваемые, по данным следствия, подделывали и страницы иностранных интернет-магазинов.

В киберполиции hromadske рассказали, что среди мошеннических схем, которые создают заключенные, есть и более простые варианты. Например, продажа несуществующих товаров или услуг на платформах объявлений или в соцсетях. «Как правило, в таких случаях аферисты требуют предоплату за товар, но после получения денег блокируют покупателей», — говорит заместитель начальника Департамента киберполиции Украины Денис Колесник. Популярны в местах лишения свободы также телефонные мошенничества с использованием методов социальной инженерии. «Например, злоумышленники могут выдавать себя за сотрудников банка или представителей мобильного оператора и сообщают о якобы блокировке карты или получении доступа к банковскому счету посторонними лицами. Под этими предлогами аферисты также выманивают платежные данные», — объясняет Колесник. Однако, как узнало hromadske, не все «заработанные» заключенными средства достаются им.

Фейковый сайт, созданный мошенниками, август 2021 года. Фото:скриншот из видео Нацполиции

Тюрьма на связи Чтобы лучше понять, как работают эти схемы, мы пообщались с бывшим заключенным А., который в свое время имел отношение к телефонным «разводам» и с заключенным С. Имена мужчин редакция не публикует из соображений их безопасности. Как утверждают оба собеседника, не все в тюрьмах могут позволить себе заниматься телефонными мошенничествами. «Это все согласовывается на соответствующем уровне — по иерархии. Когда заключенным дают разрешение — они идут работать, а если занимаются самоуправством, об этом узнают компетентные люди — блатные, “смотрящие”. Приходят, бьют по голове очень сильно, забирают все телефоны, забирают деньги, и человеку уже запрещено звонить», — рассказывает заключенный С. По его словам, если разрешение все-таки получено, то из «заработанной» суммы исполнителю остается только часть. «25% — это максимум, что может остаться. Остальное идет в “общак” и администрации». Бывший заключенный А. вспоминает в разговоре с hromadske, что чаще всего он с «коллегами» действительно зарабатывал именно на фейковых объявлениях. «Продавали вымышленных щенков. Просто загружали картинки чихуахуа на OLX: “Продаю щенков. Пятерых”. Публиковали номер. И жертвы находятся моментально: “Вот этого хочу — черненького, лопоухого”. Хорошо. Стоит 100 долларов, но давай предоплату 1000 гривен. Переводили или на “Монобанк”, или просто на киевстаровский номер. А потом просто блокировали номера, добавляли в черный список», — рассказал нам мужчина. Он объясняет, что риски дня заключенных в таких схемах минимальны. Ведь, по его опыту, пострадавшие обычно не обращаются в полицию: «Кто пойдет в полицию? Что они скажут? Что отдали 1000 гривен за картинку?»

Куда сложнее организовать схему по созданию сайтов-близнецов известных сервисов и интернет-магазинов, которая позволяет получать банковские данные жертв. Заключенным приходится использовать связи на свободе и покупать специальные программы. «Есть сотрудничество именно с разработчиками таких фейковых сайтов», — говорит С., и отмечает, что полицейские могут отследить исполнителей, если те вовремя не уничтожили всю технику, которую использовали для обмана «клиентов». «Недавно была история, когда “хлопнули” одного. Создали ему туристический сайт, он продал горящие путевки, ему прислали на карту деньги, но он забыл “убрать” ноутбук, а может, жадность одолела, и поэтому киберполиция его нашла», — рассказывает осужденный и добавляет, что самое главное — вовремя уничтожить средства связи. «Если карта есть — можно что-то предъявить, а если ее уничтожили — то нет. Она нигде не зафиксирована, она не продается по паспорту, она же попадает в тюрьму нелегально, как и телефоны. Ты пришла, приобрела в магазине пять карточек, передала их в тюрьму. Ну а дальше кого будут вычислять?» — говорит С. На вопрос, почему заключенные начинают заниматься мошенничеством, осужденный отвечает коротко. «От безысходности. Они хотят курить, пить чай, тоже хотят кусок колбасы съесть иногда, а не какие помои», — говорит С., впрочем, добавляет, что еще одна причина — тюремные азартные игры. «Ну вот он сел играть, а не умеет. Его подставили. Вот и все. Он уже должен деньги. Проиграл 5 тысяч — теперь плати до конца месяца. Как именно — твои проблемы. Или вот тебе телефон — давай занимайся. И все, выхода нет», — объясняет осужденный. Мы постоянно рассказываем о явных и неочевидных опасностях, которые могут подстерегать украинцев, ведь hromadske — медиа, которое не зависит от финансовых групп, олигархов или политических сил. Мы финансируемся благодаря поддержке читателей, рекламе и международным донорам. Присоединяйтесь к сообществу друзей hromadske и поддержите независимую журналистику.

Как не стать жертвой мошенников. Фото:hromadske

Как уберечься? Чтобы уберечься от мошенников, в киберполиции призывают покупать товары только на проверенных сайтах, выбирать наложенный платеж, а также обсуждать детали покупки только в чате онлайн-сервиса и не переходить в мессенджеры. Кроме того, напоминают о важности внимательной проверки названий интернет-магазинов. «Отличие в названии может означать, что вы попали не на оригинальный ресурс, а на фишинговый сайт. Кроме этого, на сайте киберполиции в разделе «Стоп фрауд» можно проверять неизвестный номер, банковскую карту или ссылку на сомнительный сайт. Возможно, мошенники уже есть в базе киберполиции», — говорят правоохранители. В банках отмечают важность проверки телефонных номеров, с которых вы получаете звонки или сообщения. «Всегда можно проверить, принадлежит ли номер банку, а также наличие коммуникаций от банка в мобильном приложении“Приват24”. В случае сомнений можно обратиться любым удобным способом в клиентскую поддержку банка. Мы постоянно предупреждаем клиентов о том, что банк не звонит и не отправляет сообщения, в которых просит клиентов назвать номер банковской карты, срок ее действия, PIN-код или CVV2-код карты, пароль в “Приват24”, а также пароли, поступающие в SMS», — рассказали нам в «ПриватБанке» и призвали ознакомиться с правилами безопасности, которые размещены у них на сайте.

Спецоперация киберполиции в СИЗО по задержанию подозреваемого в мошенничестве заключенного, который, находясь в месте несвободы, организовал незаконную схему, август 2021 года. Фото:пресс-служба Киберполиции