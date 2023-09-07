Что на самом деле представляет собой «русская киберармия» Killnet

Хотя в СМИ появлялись версии о том, что за атаками стоит Кремль, дефейсы и DDoS были сделаны скорее на волонтерских началах. Форум уже много лет закрыт, а его участники, вероятно, на пенсии, рассказал The Insider известный пользователь форума Rutor.

Между тем участник нового XakNet довольно скоро раскрыл себя, рассказав об атаках и снова высмеяв Anonymous:

«Все, что смогли продемонстрировать школьники в масках, — организовать DDoS-атаку. И даже с ней облажались. ForceFull DDoS и Killnet на пару дали ответ кратно мощнее и вырубили вообще все правительственные сайты Украины. Даже в этом аспекте, в котором весь мир признавал безоговорочное лидерство анонимусов, два парня из России растоптали их в труху и показали, как надо это делать правильно, по-русски»

Если у Killnet и не было своих мощностей для DDoS, то у второго названного участника атак XakNet они вполне могли быть. ForceFull DDoS в чатах XakNet обозначен как член команды. Он рекламировал услуги атаки сайтов как минимум с 2014 года и продолжал публиковать коммерческие объявления как минимум до весны 2023 года.

Впрочем, «вырубить все правительственные сайты Украины» ему удалось только на несколько часов. Затем администраторы госсайтов просто запретили заходить на порталы в домене gov.ua откуда-либо, кроме Украины. Такой метод защиты от DDoS применяется, так как трафик обычно идет из-за границы.

Интересно, что XakNet, где появился отчет об атаке на украинские сайты, возник 1 марта, но атаки начались уже 23 февраля — буквально за несколько часов до начала военных действий. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, а позже в интервью Ленте.Ru подтвердил KillMilk. «Свой первый удар мы нанесли по домену gov.ua, […] перестали работать примерно 67 ресурсов. […] Это произошло за десять часов до начала специальной операции, и мы не афишировали эту акцию», — сказал он, никак не объясняя, что сподвигло его атаковать украинские государственные сайты.

При этом известность в патриотических каналах — а с нею и аудитория — к XakNet пришла не из-за этой DDoS-атаки. Через неделю после начала войны с Украиной на канале XakNet опубликовали файлы, якобы содержащие личные данные военнослужащих ВСУ. Впоследствии группировка заявит еще о нескольких взломах и опубликует данные, якобы похищенные с серверов министерств и правоохранительных органов Украины.

При этом взломы украинских сайтов, за которые брал ответственность XakNet, вероятно, делал кто-то другой. В середине января 2022 года сразу несколько украинских государственных порталов подверглись кибератакам. Компьютеры были заражены вирусом WhisperGate, который притворялся вымогателем, однако на самом деле, получив доступ к данным на серверах государственных сайтов и НКО Украины, стирал данные. Атаку расследовала компания Microsoft, которая пришла к выводу, что за взломами стоит ГРУ. Сразу после атак фрагменты данных, украденных с украинских государственных серверов, были опубликованы на форуме RaidForums, а также на сайте Free Civilian в даркнете. Архивы, которые появлялись в канале XakNet после начала полномасштабного вторжения России в Украину, относились к тем же ведомствам и частично совпадали с теми, которые рекламировались для продажи на ресурсах Free Civilian в даркнете и в Telegram.

Американская компания Mandiant, специализирующаяся на кибербезопасности, считает, что XakNet координирует свои атаки или напрямую связан с хакерами ГРУ (подробнее об атаке хакеров из ГРУ на Украину читайте здесь).

Деньги от наркоторговцев

Хотя изначально Killnet рекламировался как коммерческий сервис, уже к апрелю 2022 года они официально заявили, что перестали предоставлять услуги за деньги. В каналах Killnet и KillMilk публиковались ссылки на банковские карты и кошельки для пожертвований, а основатель группировки утверждал, что атаки его группировки спонсируют «энтузиасты и патриоты своей страны», не имеющие «никакого отношения к органам власти». Более того, в сентябре KillMilk жаловался на то, что ему пришлось взять пять кредитов для «отпора врагам» (орфография сохранена):

«В данный момент Я не имею возможности продолжать свою деятельность. В данный момент моя деструктивная деятельность сводится только к одному — нет финансов, нет серверов, зато у меня есть больше 5ти кредитов которые Я брал для поддержки штанов Killnet! Стыдно такое даже и писать, но больше стыдно за тех самых людей, кто имеет огромные возможности, но не желает помогать нам двигаться в одном направлении без сбоев — к Победе!»

The Insider обнаружил, что на первый биткоин-кошелек, который Killnet опубликовал для сбора донатов, деньги начали поступать еще до войны. Всего с февраля по апрель 2022 года на него пришло почти 0,87 биткойна (примерно $23,8 тысячи). Чаще всего суммы поступали траншами в несколько сотен долларов, самая большая из них составляла порядка $6 тысяч. Помимо этого, Killnet мог заработать на рекламе хакерских сервисов.

Однако, вероятнее всего, одним из основных источников их заработка была связь с наркомаркетплейсом Solaris. О дружбе с этой площадкой KillMilk заявил в интервью пропагандистскому изданию Russia Today. «Благодаря их вниманию в нашу сторону Killnet остается на полном ходу», — сказал он в интервью в октябре. «Помощь пришла — откуда не ждали! Правительство черного рынка SOLARIS поддерживает деятельность Killnet и дает нам прочную опору для продолжения нашей борьбы и развития команды KILLNET!» — добавил он в своем канале (пост был удален). Через пару месяцев после интервью информацию о сотрудничестве подтвердил на своем форуме и сам Solaris. Расследовательская компания TRM Labs обнаружила как минимум один перевод в размере $50 тысяч с кошельков Solaris на кошельки Killnet.

Откуда же взялась торговая платформа Solaris и зачем ей помогать Killnet? В начале апреля 2022 года немецкие силовики заявили о ликвидации крупнейшего онлайн-рынка наркотиков Hydra. Перед закрытием на нем было около 19 тысяч магазинов, продававших нелегальные товары. Клиентов начали переманивать к себе разные площадки, в том числе вторая по величине на тот момент Rutor. Если раньше там продавали в основном поддельные документы, оружие, нелегальные услуги, то теперь Rutor стал переманивать к себе наркошопы. Одновременно в передел рынка влился ранее особо никому не известный маркетплейс Solaris, а также Kraken, OMG и другие площадки. Некоторые из них создавали и модерировали бывшие сотрудники Hydra. Между площадками развернулась борьба за передел рынка.

Rutor был предположительно продан в мае 2022 года (об этом написали в закрытых разделах форума его администраторы WD, John и Маскарад). С начала июня по нему регулярно стали проводить DDoS-атаки. Даркнет-СМИ приводили множественные подтверждения, что атаку на Rutor проводят новые площадки — Solaris и Kraken. 20 июня в канале Killnet появилась угроза уничтожить Rutor, а также намек на то, что форум был куплен СБУ. Через несколько минут эти сообщения были удалены.

1 августа 2022 года Rutor был взломан, а через пару дней KillMilk в своем канале пообещал «эксклюзив слива Rutor». Угрозы, как это часто бывало с Killnet, оказались пустыми: никакого слива так и не последовало, а посты KillMilk по обыкновению стер. Но уже 15 августа Killnet объявил Rutor войну и призвал к его DDoS (авторское написание сохранено):

«Rutor это сформированный отдел СБУ. Как там еще держаться барыги я не знаю, доверия ноль Е***ь… Официально объявляю о начале демонтажа украинского форума Rutor. […] Призываю все поддерживающие хак группы и сообщества присоединится к DDOS Атакам на Барыжный форум Rutor».

Несмотря на атаки, Rutor продолжал стабильно работать. Зато «хактивисты» привлекли к площадке Solaris новых клиентов. Один из ее модераторов в то же время, когда Killnet анонсировал DDoS RuTor’а, отметил: «Если Killnet выполнят обещание, то такой поток людей хлынет». Какое именно обещание дал Killnet, неизвестно.