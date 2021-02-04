Хто насправді керує окупованим Донбасом: генерал із Сирії та таємний прем’єр-міністр

Радник Путіна, наглядачі за Пушиліним та Пасічником і «герої»​ сирійської війни. Так в Україні офіційно бачать систему управління на окупованій частині Донбасу. Про те, що угруповання «​ЛДНР»​ не є самостійними суб’єктами, українська сторона переговорів щодо Донбасу заявляла багато разів.

Проте, конкретні прізвища були представлені на засіданні Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ. Радіо Донбас.Реалії проаналізувало деякі дані з презентації.

Українське представництво в ОБСЄ представило своє бачення того, як здійснюється керівництво Окремими районами Донецької та Луганської областей. З точки зору України, воно, як і гібридна армія, що захоплювала Донбас у 2014-му, організоване безпосередньо з Росії, а ватажків на місцях намагаються обмежити в можливості ухвалювати самостійні рішення та контролюють.

Політичне керівництво

Ватажками угруповань «ДНР» та «ЛНР» називають себе Денис Пушилін та Дмитро Пасічник відповідно. Але ці особи зовсім не на першому місці у організації керування захопленими Росією частинами Донбасу.

Найвищий щабель в управлінні ОРДЛО займає помічник президента Росії Дмитро Козак. За даними ЗМІ, він змінив на посту «головного по Донбасу» Владислава Суркова ще на початку 2020 року. Роль Козака нескладно простежити за тим, що саме його президент Росії Путін делегував до Нормандського формату переговорів. Саме він офіційно коментує хід переговорів з боку РФ.

У роботі йому допомагає підпорядковане управління з прикордонного співробітництва Адміністрації президента Росії на чолі з Олексієм Філатовим. Фактично, посада Філатова є офіційною у структурі, що займається роботою з невизнаними утвореннями: ОРДЛО, Придністров’ям та непідконтрольними уряду частинами Грузії.

Наприкінці 2020 року Козак та Філатов зустрічалися, наприклад, з так званим президентом Абхазії Асланом Бжанією.

За твердженнями українського представництва в ОБСЄ, за соціально-економічний блок ОРДЛО з 2014 року відповідає Міжвідомча комісія РФ із надання гуманітарної допомоги постраждалим територіям південно-східних регіонів Донецької та Луганської областей України. Головою цієї «комісії» за посадою є перший заступник міністра економічного розвитку Російської Федерації. Наразі це – Сергій Назаров, який змінив на цій посаді самого Дмитра Козака.

Але навіть на місцях Пушилін та Захарченко не є вільними у прийнятті рішень. У Донецьку та Луганську існують і так звані «очільники урядів ДНР та ЛНР», що призначаються з санкції Кремля. Легко припустити, що ці посади існують для зменшення реальної влади та сфери повноважень ватажків «ЛДНР».

Одним з таків керівників уряду в Донецьку є Олександр Ананченко. Цікава ця особа тим, що після його призначення восени 2018 року, тривалий час в інтернеті навіть не було його фотографії, у тому числі, на офіційних сайтах угруповань. Раніше Ананченко очолював філіал підприємства «Вторшахтмет-1». Прикметно, що офіційно підприємство займалося утилізацією вторсировини з вугільних підприємств.

А «голова уряду ЛНР» Сергій Козлов зайняв цей пост після смерті попередника Геннадія Циплакова, який був заарештований збройними формуваннями та чи то повісився, чи був задушений у камері.

А от заступник «керівника уряду ДНР», згідно з наданою українською стороною інформацією, є громадянином Росії, що до того займав відповідальний пост. Це Володимир Пашков: він був віцегубернатором Іркутської області. А «міністр державної безпеки ЛНР» на ім’я Анатолій Антонов є співробітником ФСБ РФ, справжнє ім’я якого – Рашид Садиков.

Військове керівництво

Уся система організації збройних форимувань «ЛДНР» інтегрована у структури російських спецслужб та Збройні сили Росії. Про існування двох російських Армійських корпусів (АК) на непідконтрольній частині Донбасу неодноразово писали ЗМІ, повідомляла розвідка та розвідувальні співтовариства.

Радіо Донбас.Реалії розповідало про те, що ці АК поділені на підрозділи, що займають певні ділянки на лінії розмежування. 1 АК – переважно Донецька область, 2 АК – Луганська область та невелика частина Донецької.

Ці два армійські корпуси, за твердженням української сторони, входять до оперативного угруповання військ, яке створене, відповідно до воєнної доктрини РФ, на базі штабу 8-ї армії Південного військового округу. Наразі Україна офіційно наполягає на тому, що загальна чисельність цього угруповання сягає близько 58 тис. військовослужбовців.

Командні посади в 1-му та 2-му армійських корпусах на окупованому Донбасі займають кадрові офіцери ЗС РФ. Зараз 1 АК керує російський офіцер з позивним «Примаков», 2 АК – «Князєв».

Складно сказати, для чого ці російські офіцери приховують свої прізвища. Можливо, це пов’язано з тим, що таким чином вони хочуть уникнути міжнародних санкцій, під якими є їхнє керівництво.

По висхідній діяльність Збройних сил РФ керується міністром оборони Росії, а безпосередньо донбаським напрямком у військовому керівництві займаються командувач військами Південного воєнного округу Росії Олександр Дворніков та заступник командувача військами Південного воєнного округу Росії Рустам Мурадов.

Обидва ці російські генерали брали участь у військовій операції Росії у Сирії, а Мурадов ще й керує операцією Росії у Нагірному Карабасі після ескалації конфлікту восени 2020 року.

Дворников разом з переліком інших російських військових потрапив під санкції Європейського Союзу за участь в агресії проти України у Азовському морі.

Росія всі 7 років війни на Донбасі заперечує участь у захопленні частини Донбасу. Кремль стверджує, що у переговорах ТКГ є посередником, а війну проти київського уряду почали місцеві повстанці.

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