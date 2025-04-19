Хто влаштував напади на в’язниці у Франції? Ворожі країни чи наркобанди?

У ніч на вівторок кілька французьких в’язниць зазнали нападів: невідомі підпалили автомобілі, що стояли на тюремному паркуванні, а одна з виправних установ була обстріляна з автоматичної зброї. Як уточнює газета Le Parisien, загалом нападам зазнали сім пенітенціарних установ: п’ять на півдні країни (у Тулоні, Екс-ан-Провансі, Марселі, Валансі та Німі) та два під Парижем (у Віллепінті та Нантері).

Офіційно слідство у справі про підпали і стрілянину біля в’язниць у Франції поки що не відкидає жодної з версій, включно з причетністю лівих екстремістів або іноземних держав, як-от Росія чи Алжир.

Однак поліція все більше схиляється до думки, що ці інциденти – з вечора неділі їх набралося вже 12 – це справа рук банд наркоторговців, їхня відповідь на останні кроки влади, зазначає Бі-бі-сі.

У всякому разі, такої думки дійшли в уряді Франції. Міністр внутрішніх справ Брюно Ретайо в четвер уранці сказав, що він “упевнений, що ми “маємо справу з “наркозалежними” [французькою – narco-racaille]”.

“Це не вони оголосили нам війну. Це ми оголосили їм війну, ухваливши новий закон про торгівлю наркотиками. Вони знають, що ми маємо намір вдарити по їхніх гаманцях”, – сказав міністр.

Протягом трьох ночей банди, явно діючи узгоджено, підпалювали автомобілі біля в’язниць і навчального центру тюремників. У двох місцях вони стріляли з вогнепальної зброї.

У багатьох випадках злочинці залишили графіті у вигляді букв DDPF. Це скорочення від Droits des Prisonniers Français – “(за) права ув’язнених Франції”.

Такі написи на асфальті було знайдено на місці кількох нападів, що підтверджує версію про їхню координацію

До цього часу про таку організацію ніхто нічого не чув, але у вівторок вона опублікувала в телеграмі відео з палаючим автомобілем тюремного наглядача.У супровідному тексті його автори дуже неграмотною французькою звинувачують міністра юстиції Жеральда Дарманена в тому, що він оголосив війну ув’язненим.

Палії-правозахисники

У супровідному тексті його автори дуже неграмотною французькою звинувачують міністра юстиції Жеральда Дарманена в тому, що він оголосив війну ув’язненим.

“Ми хочемо лише того, щоб дотримувалися права людини. Якщо у 2025 році ми можемо спокійно дивитися телевізор, палити і їсти в камерах, то це тільки тому, що наші батьки боролися за ці основоположні права”, – йдеться в тексті.

Уявляти себе захисниками прав людини – це незвичний метод для банд наркоторговців.

Але DDPF не схожа і на класичну лівацьку або анархістську організацію, для яких це було б більш природно.

Такі угруповання зазвичай створюють інтелектуали, які пишуть французькою без граматичних чи орфографічних помилок. Крім того, дотепер ліві радикали не особливо цікавилися правами ув’язнених.

За словами слідчих, палії, які потрапили на камери стеження, одягом були схожі скоріше на бійців наркобанд, ніж на бойовиків з лівих організацій, до яких зазвичай входять люди з інших соціальних верств.

Крім того, в одному місці вони, схоже, переплутали літери в абревіатурі та написали DDFM замість DDPF, що наводить на думку про те, що їхній зв’язок із цією передбачуваною організацією не настільки вже й міцний.

Міністр юстиції Жеральд Дарманен відвідав одну з в’язниць, біля яких були спалені автомобілі – ту, де знайшли “неправильну” абревіатуру / Getty Images

Водночас слідство цілком серйозно ставиться до версії про маніпуляцію паліями з боку іноземної держави, особливо з огляду на доведеність причетності Росії до таких випадків, як поява зірок Давида на стінах у Парижі незабаром після нападу ХАМАС на Ізраїль позаминулого року.

Крім того, зараз Франція перебуває у стані дипломатичного конфлікту з Алжиром. Якщо версія про наркобанди вважається основною, то це тому, що в ній легко зрозуміти і мотивацію, і методи.

В уряді Франції зараз склався незвичайний тандем: міністр внутрішніх справ і міністр юстиції не змагаються між собою, обидва належать до правого флангу в політиці, обидва обіцяють всерйоз боротися з наркоторгівлею, яку вони називають бичем Франції.

Спецтюрми для наркобаронів

Тюрма О-де-Сен (Hauts-de-Seine) в Нантере / Getty Images

Зараз Дарманен і Ретайо проводять через парламент закон, який, за їхніми словами, серйозно обмежить простір для діяльності босів наркомафії.

Буде створено спеціальний відділ у прокуратурі. Слідчі отримають додаткові повноваження, а інформатори – особливий, захищений статус.

А ще більшою неприємністю для наркобаронів, як сподівається уряд, стане створення двох спеціальних в’язниць, куди вже цього року буде переведено 100 найнебезпечніших із них.

У цих в’язницях найсуворішого режиму діятимуть набагато жорсткіші правила відвідування і зв’язку із зовнішнім світом. Там, зокрема, буде вжито додаткових заходів проти пронесення мобільних телефонів – зараз їх у французьких в’язницях десятки тисяч.

Усе це має завадити ватажкам керувати своїми наркобандами з-за ґрат, що зараз відбувається часто-густо.

Типовим для нинішнього стану справ був випадок із Мохаммедом Амрою, під час втечі якого торік поблизу Руана було вбито двох тюремників.

Співробітники в’язниць, які на знак протесту оголосили страйк, розповідали тоді Бі-бі-сі, що м’які порядки у в’язницях підривають їхній моральний стан і ведуть до виникнення небезпечних ситуацій.

У Франції йде облава на злочинців, які розстріляли тюремний фургон і звільнили ув’язненого

Мохаммед Амра був спійманий у березні в Румунії.

Уряд Франції вважає інциденти біля в’язниць ознакою того, що наркобанди, нарешті, відчули загрозу – і тому намагаються завдати удару у відповідь.

Ця версія, звісно, вигідна уряду, оскільки так він може показати виборцям, що вони справді жорстко взялися за справу.

Вирішальним стане момент, коли слідство спіймає одного з паліїв і змусить його пояснити, навіщо він це робив. Слідчі сподіваються, що чекати цього моменту доведеться недовго.

Автор: Г’ю Скофілд, кореспондент Бі-бі-сі в Парижі

Джерело: Бі-бі-сі