Как устроена наркоторговля в Украине и кто на ней зарабатывает

Более того, многие наркокурьеры специально устраиваются в службы доставки, жалуются полицейские. Такого тормозишь, а у него в рюкзаке — пицца. Он на работе, доставляет реальный заказ реальному человеку. А то, что в кармане пакетик героина — так это для личного потребления (там одна доза), законом не запрещено. (А если больше — адвокаты назвали «ДС» лайфхак на такой случай: курьер пишет заявление о том, что у него начинает формироваться наркотическая зависимость, и он хочет пройти добровольное профилактическое лечение. После чего проводит две недели в наркологическом стационаре, на суде предъявляет справку об этом, — и суд освобождает его от ответственности на основании ч.4 ст.309 УК Украины.)