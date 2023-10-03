Моніторинговий візит до Коломийської виправної колонії №41: Порушення прав засуджених та ув’язнених осіб при наданні медичної допомоги

У закладі відбувають покарання засуджені всіх режимів, у тому числі довічно ув’язнені, що стали на шлях виправлення. На відміну від інших установ, вони мають більш м’які умови. У палаті для стаціонарних хворих монітори зафіксували встановлену камеру відеоспостереження, хоча використання відеокамер у таких приміщеннях — заборонено.

Коломийська виправна колонія №41 є мультирежимною пенітенціарною установою для утримання чоловіків. Фактично в установі відбувають покарання засуджені всіх режимів. В установі працює дільниця для утримання засуджених до довічного позбавлення волі відкритого типу. Засуджені довічно проживають у звичайних житлових приміщеннях, працюють на виробництві. Засуджені довічно з різних установ, які за рішенням суду визнані такими, що стали на шлях виправлення, з установ, де вони відбували покарання у камерній системі, переводяться для подальшого відбування покарання у звичайні житлові приміщення. В установі 50 таких осіб, 24 з них працюють на виробництві в промисловій зоні.

Під час візиту моніторинговою групою ХПГ було досліджено документацію, яка стосується життєдіяльності колонії, медичну документацію, оглянуто виробничі, господарські, житлові приміщення та медичну частину на їх відповідність до вимог законодавства України та міжнародних стандартів. Монітори відвідали приміщення виробництва, камери ДІЗО, арештного дому, житлові приміщення, лазнево-пральний комбінат, харчоблок, медичну частину, кімнати побачень, дільницю максимального рівня безпеки. В установі утримуються засуджені всіх режимів — максимального, середнього, мінімального, до арешту. Начальник установи — полковник внутрішньої служби Катрич Тарас Миколайович. Моніторів супроводжували Семонюк В. В., Барій Г. М.

Загальна частина

За даними керівництва закладу, на момент моніторингового візиту в установі утримувалися 746 засуджених, розміщених в 11 відділенях СПС, три відділення законсервовано. Протягом поточного року до Установи прибули 486 засуджених. У 2022 році в установі померли три особи, у 2023 — шість осіб. В установі працюють три психологи. Працевлаштовано 126 осіб, з них — 46 за трудовими договорами та 80 — за договорами ЦПХ. У ДІЗО утримувалося п’ять засуджених за дисциплінарне стягнення та чотири на загальних підставах.

У медичній частині перебувало сім осіб, на обліку ВІЛ/СНІД — 30, схильні до самогубства — 18, до членоушкодження — 18, до втечі — 8, злісні порушники режиму утримання — 60 осіб. Одна особа протягом 2022 року звільнена через важку хворобу. У 2022 році стався один випадок самогубства. На обліку за інвалідністю другої групи перебуває — сім, третьої групи — 12 осіб.

Протягом 2022 року звільнено 164 особи, у 2023 році — 159 осіб. Умовно-достроково звільнено у 2022 — 59 осіб. Сімох переведено на більш м’які умови утримання. Протягом 2023 року 31 особа звільнена умовно-достроково, вісім переведено на більш м’які умови утримання. У 2022 році — 22 випадки викликів швидкої допомоги, у 2023 році — 27. В установі наявні 45 засуджених, що відторгнуті загалом. У 2022 році зафіксовано чотири випадки тілесних ушкоджень: один під час прибуття і три під час перебування в установі. У 2023 році — сім випадків: один під час прибуття і шість під час перебування в закладі. У поточному році задокументовано один випадок застосування спецзасобів, а саме: кайданок і гумової палиці. У власному користуванні 365 засуджених мають планшети з доступом до мережі інтернет.

Протягом 2022 відбулося 31 тривале побачення, у 2023 році — 70. Короткострокових: у 2022 році через скло — 0, контактних побачень — 172. У 2023 році через скло — 0, контактних побачень — 314. Було здійснено 1072 телефонні дзвінки. Протягом поточного року один випадок короткочасного виїзду за межі установи у зв’язку з винятковими обставинами. В установі наявний некомплект персоналу у кількості 40 співробітників.

Монітори Харківської правозахисної групи провели дослідження на предмет відправки та отримання кореспонденції в цій колонії. Протягом 2022 року до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в закритому вигляді було відправлено одне, у 2023 — теж одне звернення. Отримано: у 2022 році — один лист, у 2023 — теж один лист. У прокуратуру та інші державні органи в закритому вигляді протягом 2022 року відправлено 25, у 2023 році — 20 звернень. Отримано у 2022 році — 57, у поточному році — 43 звернення. У правозахисні організації протягом 2022 відправлено дев’ять звернень, у 2023 році — вісім.

За повідомленням адміністрації, установа має потребу в гуманітарній допомозі, а саме, потребує предметів першої необхідності та засобів гігієни: потрібні матраци, посуд, фарба, будівельні матеріали, комп’ютер, принтери, ноутбук, простирадла, миючі засоби.

Медична частина № 41

Завідувач медичної частини № 41 Філії ДУ ЦОЗ ДКВС України у Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській та Тернопільській областях — Скорейко Василь Тарасович.

Стаціонар медичної частини має в наявності п’ять палат для соматичних хворих, розрахованих на 15 ліжко-місць, два інфекційні ізолятори, розраховані на п’ять ліжко-місць. У стаціонарі медичної частини на день візиту перебувало сім осіб.

Згідно зі штатним розписом, який було надано завідувачем медичної частини, укомплектовані наступні посади: завідувач медичної частини-лікар — 1ст.; лікар загальної практики-сімейний лікар — 1 ст.; лікар-стоматолог — 1 ст.; лікар-рентгенолог — 0,5 ставки; фельдшер — 4,5 ст.; сестра медична зі стоматології — 0,5 ст.; рентгенолаборант — 0,5 ст.; фармацевт — 1 ст.; лікар-нарколог — 1ст.; молодша медична сестра — 0,5 ст.; лікар — інфекціоніст — 0,5 ст. Вакантними залишаються посади: лікар-психіатр — 0.5 ст.; лаборант — 0,5 ст.

Проліковано хворих за поточний рік: у стаціонарі — 42 особи, амбулаторно — 4175 осіб. Диспансерний нагляд здійснюється за: ВІЛ-інфіковані — 32 особи (з них 31 приймає АРТ); туберкульоз (кат. 5.1) — 21 особа; з розладами психіки — 51 особа.

Під час моніторингового візиту було виявлено недоліки в роботі медичної частини № 41, що призводять до порушення прав засуджених, зокрема:

1. Порушення прав засуджених та ув’язнених осіб при наданні медичної допомоги

Через відсутність у засуджених осіб укладених декларацій з лікарем первинної медичної допомоги, вони не мають можливості отримати необхідні медичні послуги за кошти НСЗУ, що призводить до порушення вимог абзаців 4 та 5 статті 4 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”.

2. Порушення права осіб з інвалідністю (стаття 9 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю)

Диспансерний нагляд здійснюється за 17 особами, які мають інвалідність. З них Ⅱ гр. — сім осіб; Ⅲ гр. — 10 осіб. Під час вивчення медичної документації засуджених встановлено, що в однієї особи з інвалідністю відсутня індивідуальна програма реабілітації (далі — ІПР). Крім того, моніторинговою групою встановлено, що деякі рекомендації ІПР не виконуються, у зв’язку з чим люди не отримують належних діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями та наслідками травм, які спричиняють обмеження нормальної життєдіяльності. В установі не створено умов щодо утримання осіб з інвалідністю, стаціонар розташований на другому поверсі (відсутні пандуси, поручні тощо).

3. Порушення прав осіб, хворих на вірусний гепатит С

З початку 2023 року в медичній частині швидкими тестами було проведено 143 обстеження осіб на наявність вірусного гепатиту С (далі — ВГС), з яких у 52 осіб встановлено підозру на захворювання. Особи з підозрою на вірусний гепатит С не проходять ПЛР-тестування, у зв’язку з чим вони не отримують необхідного лікування, що може призвести до погіршення стану їхнього здоров’я та поширення зазначеного інфекційного захворювання серед засуджених та ув’язнених осіб.

4. Порушення права засуджених та ув’язнених осіб на інформацію про стан здоров’я, методи лікування, конфіденційність та неналежне ведення документації

4.1 Встановлено відсутність у медичних картках стаціонарних хворих № 003/о інформованої добровільної згоди на проведення діагностики та лікування.

4.2 У медичній частині не організовано проведення замісної підтримувальної терапії (далі — ЗПТ) осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів. Наркозалежним особам не забезпечується соціально-психологічний супровід, когнітивно поведінкова терапія (КПТ), профілактика рецидивів, мотиваційне інтерв’ю, групи взаємодопомоги тощо. Таким чином дані особи позбавлені можливості отримувати ЗПТ, що порушує їхнє право на вибір методів лікування, відповідно до статті 38 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”.

4.3 На 27 осіб не заведені “Контрольна карта диспансерного нагляду за ВІЛ-інфікованою особою” №030-5/0.

4.4 Моніторами було встановлено, що в медичних картках амбулаторного хворого 025/о відсутні довідки та фотографії наявних тілесних ушкоджень. Крім того, під час вивчення документації моніторами було встановлено, що відсутній номер карти засудженого Р. (дата та час проведення огляду: 20.07.2023), який має відповідати порядковому номеру реєстрації пацієнта, зазначеному в “Журналі обліку фактів виявлених тілесних ушкоджень засуджених осіб у Коломийській виправній колонії №41”.

4.5 Згідно зі штатним розписом, вакантною є посада лікаря-психіатра, що призводить до порушення вимог статті 25 Закону України “Про психіатричну допомогу”, через це засуджені, хворі на психічні та неврологічні розлади, не отримують необхідної медичної допомоги.

4.6 У палаті для стаціонарних хворих моніторами було зафіксовано встановлену камеру відеоспостереження, хоча використання відеокамер і портативних відеореєстраторів у приміщеннях (камерах), у яких проводять медичні обстеження (огляди) ув’язнених та засуджених, особистий обшук з роздяганням — заборонено. Даний факт свідчить про отримання співробітниками установи конфіденційної інформації щодо стану здоров’я засуджених осіб, які проходять стаціонарне лікування у даній палаті, в ході медичного огляду під час лікарського обходу, маніпуляцій, процедур.

5. Порушення правил пожежної безпеки

Приміщення медичної частини не обладнані системами пожежогасіння та пожежної сигналізації. Приміщення кабінету лікарів і рентген-кабінету незабезпечені вогнегасниками. Зазначене не створює безпечних умов перебування пацієнтів в умовах стаціонару та може становити загрозу їхньому життю та здоров’ю.

Виробництво

Цех, в якому працюють 24 засуджені до довічного позбавлення волі.

На виробництві засуджені виготовляють паперові пакети.

Засуджені довічно повертаються з їдальні після обіду.

Цех деревообробки

Виготовляються різноманітні вироби з деревини на замовлення.

Цех виготовлення шлакоблоків

Цех №3

Цех металовиробів. Засуджені працюють без спецодягу з порушенням техніки безпеки.

Жітлова зона

На території житлової зони побудована церква.

В установі 11 відділень СПС, три — законсервовані.

Житлові приміщення казарменного типу.

Приміщення для приймання їжі.

Баки з питною водою.

У деяких приміщеннях відбуваються ремонтні роботи.

Відділення для засуджених довічно

В установі відокремлено сектор максимального рівня безпеки для утримання засуджених довічно. Але засуджені довічно в цьому закладі, на відміну від інших установ, де тримають засуджених такої категорії, утримуються у звичайних житлових приміщеннях. У цьому відділенні відбувають покарання засуджені довічно, які були перевезені з різних установ і яким, за рішенням суду, було надано більш м’який режим утримання. Засуджені мають у власному користуванні планшети з доступом до інтернету. Бригада засуджених довічно працює на виробництві.

ДІЗО/Арештний дім

Троє осіб відбувають покарання у вигляді арешту. Це найменший вид покарання до шести місяців. Зі слів засуджених, вони мають контакти з родичами, отримують посилки, передачі та мають можливість телефонних розмов.

П’ять осіб відбували дисциплінарні стягнення до 14 діб ДІЗО. Опитані засуджені повідомили, що стягнення пропорційні скоєному правопорушенню, а вони ознайомлені зі своїми правами на адвоката з БВПД і звернення до Уповноваженого ВРУ з прав людини. У кожній камері є бак з питною водою, яку приносять з їдальні.

Чотири особи утримувалися в камерах на загальних підставах. Опитані засуджені повідомили, що мають конфліктні ситуації, які перебувають у процесі вирішення.

Лазнево-пральний комбінат

На вулиці, як і в приміщенні, є можливість сушити білизну.

Для фельдшера в лазні є окремий кабінет.

Шторок у лазні в кабінках немає, що є порушенням права на приватність.

Пральні машини.

Спеціальна майстерня для ремонту одягу.

Харчоблок

Великий, в охайному стані зал для приймання їжі. В умивальниках гаряча вода, мило і рушники. Наявна питна вода.

Засуджені, які виходять з їдальні, піддаються обшуку. Існує заборона виносити з їдальні харчові продукти.

Кімнати побачень

Превентивний моніторинговий візит до Коломийської виправної колонії №41 здійснено Харківською правозахисною групою. Моніторингова група у складі помічника народного депутата України Костянтина Касая, членів громадської ради при Міністерстві юстиції України Серія Зуйкова, помічника народного депутата України Ярослава Юрчишина, координатора програм ХПГ Андрія Діденка, а також журналіста Інформаційного агентства “Поряд з вами” Олекси Ярославцева. Мета візиту: аналіз дотримання прав людини в місцях несвободи під час війни. Візит здійснено в рамках проєкту “Зменшення страждань в’язнів у контексті війни в Україні”, що фінансується урядом Данії у партнерстві з DIGNITY — Данський інститут проти катувань.

Дата візиту: 24 серпня 2023