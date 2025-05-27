Моніторинговий візит до Львівської багатопрофільної лікарні №19: серйозні системні порушення у сфері надання медичної допомоги засудженим та ув’язненим

Найбільш критичними є відсутність ліцензованого паліативного відділення, порушення норм площі в палатах, недотримання стандартів інфекційного контролю, фіксації тілесних ушкоджень і правового регламенту застосування відеоспостереження в медичних приміщеннях.

17 березня 2025 року відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, враховуючи положення Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями та рішень Європейського суду з прав людини, на підставі статті 24 Кримінально-виконавчого кодексу України — Відвідування установ виконання покарань, групою моніторів Харківської правозахисної групи і ГО “Захист в’язнів України” здійснено повторне відвідування Львівської багатопрофільної лікарні № 19 філії ДУ “Центр охорони здоров’я Державної кримінально — виконавчої служби України у Львівській області (далі лікарня, установа, заклад).

Відбувся плановий візит без попереджень. Попередній візит відбувся 11 липня 2023 року.

Під час підготовки до візиту монітори використовували матеріали звернень ув’язнених/засуджених і їхніх родичів, матеріали попередніх звітів, а також звіт моніторів Національного превентивного механізму при Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини (НПМ).

Візит проводиться в рамках проєкту “Зменшення страждань в’язнів у контексті війни в Україні”, що фінансується урядом Данії у партнерстві з DIGNITY — Данський інститут проти катувань.

Відвідування здійснили монітори:

Діденко Андрій — помічник народного депутата України Ярослава Юрчишина, координатор програм Харківської правозахисної групи, досвід моніторингових візитів з 2014 року;

Зуйков Сергій — помічник народного депутата України Костянтина Касая, член громадської ради при Міністерстві юстиції України, член громадської організації “Захист в’язнів України”, має багаторічний досвід моніторингових візитів;

Олег Цвілий — член громадської ради при Міністерстві юстиції України, керівник громадської організації “Захист в’язнів України”, має великий досвід моніторингових візитів, спеціалізується на питаннях катувань, жорстокого, нелюдяного поводження.

Моніторинговий візит до лікарні засвідчив як позитивні аспекти, так і серйозні системні порушення у сфері надання медичної допомоги засудженим та ув’язненим.

Попри функціонування кількох відділень та впровадження програм замісної підтримувальної терапії, виявлено значну кількість порушень щодо дотримання прав людини, стандартів медичного обслуговування, ведення документації, забезпечення приватності під час медичних процедур і умов утримання.

Найбільш критичними є відсутність ліцензованого паліативного відділення, порушення норм площі в палатах, недотримання стандартів інфекційного контролю, фіксації тілесних ушкоджень і правового регламенту застосування відеоспостереження в медичних приміщеннях.

Лікарня не забезпечує належну ізоляцію пацієнтів з туберкульозом, не веде повноцінний облік згод пацієнтів на медичне втручання, а також не гарантує доступність для маломобільних осіб та роботу дезінфекційної камери.

Відсутність ряду спеціалістів, зокрема лікаря-терапевта, унеможливлює проведення повноцінного профілактичного огляду. Виявлені порушення становлять загрозу життю і здоров’ю засуджених осіб, не відповідають національним вимогам і міжнародним стандартам, включаючи рекомендації Європейського комітету з питань запобігання катуванням.

Стан дотримання прав пацієнтів у медичному закладі потребує негайного перегляду політик, посилення контролю з боку ЦОЗ ДКВС України, а також залучення незалежного медичного нагляду.

Загальна інформація

Начальник Львівської багатопрофільної лікарні — Петейчук Тарас Михайлович.

Заклад розраховано на 125 ліжок згідно з наказом ЦОЗ ДКВС України від 22.03.2023 року №47-ОД “Про зміну в структурі Львівської багатопрофільної лікарні №19 філії ЦОЗ ДКВС України у Львівській області”.

Лікарня у своєму складі має наступні відділення: терапевтичне на 40 ліжок (з них 20 — терапевтичних, 10 — неврологічних, 5 — психіатричних жіночих, 5 — паліативних); хірургічне на 40 ліжок (30 ліжок хірургічного профілю, 10 — онкологічного профілю); психіатричне відділення на 45 ліжок на базі ДУ “Дрогобицька виправна колонія № 40” (43 ліжка для чоловіків, 2— для довічно ув’язнених); амбулаторно-поліклінічне відділення (далі — АПВ), яке забезпечує надання медичної допомоги ув’язненим та засудженим у державній установі “Львівська установа виконання покарань № 19” — 1 камера палата для соматичних хворих на 5 ліжко-місць. Туберкульозний блок складається з 4 камер-палат на 15 ліжко-місць.

У лікарні проводиться робота з укомплектування вакантних посад медичних працівників лікарні. Укомплектованість посад лікарів складає 79,8%, середнього персоналу — 81,7%. Загальна укомплектованість посад в лікарні складає 85,1%.

Вакантні посади: завідувач хірургічного відділення — 1 ст., завідувач аптеки — 1ст., лікар-анестезіолог —1ст., лікар-кардіолог — 0,75 ст., сестра медична/брат медичний-анестезист — 1ст., сестра медична /брат медичний операційний — 1.5ст., сестра медична/брат медичний терапевтичного відділення — 1ст., сестра медична/брат медичний стаціонару терапевтичного відділення — 0.5ст., рентгенолаборант —1ст., працівник з господарської діяльності закладу охорони здоров’я —1ст., молодша медична сестра по догляду за хворими — 1.5ст.

Вакантні посади АПВ: лікар-терапевт (загальна практика сімейна медицина) — 1 ст., лікар-нарколог — 1 ст., фельдшер — 1.25 ст.

У лікарні проводиться замісна підтримуюча терапія залежним від наркотичних речовин пацієнтам. Станом на 17.03.2025 року в АПВ Львівської багатопрофільної лікарні № 19 перебуває на програмі замісної підтримувальної терапії (далі — ЗПТ) 64 особи, (з них 57 приймають метадон, 7 — бупренорфін). За 2024 рік в програму ЗПТ включено 87 осіб. За 2025 рік в програму ЗПТ включено 31 особа.

У лікарні проводиться лікарсько-консультативна комісія для скерування хворих на МСЕК по визначенню ступеня тимчасової та стійкої втрати працездатності засудженими.

Робота лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) щодо застосування ст.84 КК України до засуджених хворих за два місяці 2025 року: кількість звільнених за ст. 84 КК України — 3 особи; кількість розглянутих ЛКК — 4; кількість направлених матеріалів до суду — 4; відмовлено судом — 0; кількість померлих під час розгляду суду — 0. З початку року померло 3 засуджених.

Факти, виявлені під час відвідування

Під час моніторингового візиту виявлено порушення вимог національного законодавства та недотримання міжнародних рекомендацій у сфері поводження з в’язнями, що призводять до порушень прав засуджених осіб:

1. Згідно з наказом про розподіл до закладів охорони здоров’я ЦОЗ ДКВС України засуджених та осіб узятих під варту, які потребують стаціонарної медичної допомоги, чоловіки та жінки, які потребують паліативної допомоги з установ виконання покарань та слідчих ізоляторів у Волинській, Львівській, Рівненській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській та Чернівецькій областях направляються у Львівську багатопрофільну лікарню №19.

Разом з тим, у лікарні відсутнє паліативне відділення для надання паліативної допомоги у стаціонарних умовах, відповідно до пункту 4 Розділу IV “Порядку надання паліативної допомоги”, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04.06.2020 року №1308.

Відповідно до “Порядку надання паліативної допомоги”, основними складовими паліативної допомоги є медична, соціальна, духовна і психологічна підтримка пацієнта. Водночас у лікарні відсутня ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики за необхідними лікарськими спеціальностями, що не забезпечує належні організаційні, кадрові і технологічні вимоги до матеріально-технічної бази лікарні для здійснення психологічного супроводу паліативного хворого.

2. У порушення частини першої статті 115 Кримінально-виконавчого кодексу України, у відділеннях лікарні порушуються вимоги щодо норми жилої площі на одного засудженого в умовах стаціонарного лікування (не менше 5 м²).

Так, у палаті №185, де розташовано 6 ліжок та перебувало 6 засуджених осіб, площа приміщення згідно з актом вимірювання жилої площі складає 23,08 м². Таким чином фактична площа на одну засуджену особу складала 3,84 м². Аналогічне порушення встановлено у палаті №№194,197,198,202,203. Крім того встановлено, що у палатах №№193,201 фактична наявність ліжко місць перевищує допустиму, для забезпечення передбаченої законодавством норми площі на одну особу.

Зазначене порушення створює умови для можливих зловживань з боку керівництва та персоналу лікарні в контексті дотримання норми жилої площі на одну засуджену особу в умовах стаціонарного лікування та не забезпечує належного особистого простору особам у палатах стаціонару.

3. У камері-палаті №183 для лікування осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, санвузол не обладнаний дверцятами, що забезпечують можливість усамітнення, що порушує правило 19.3 Європейських пенітенціарних правил. Усупереч вимогам правила 22.5 Європейських пенітенціарних правил, камера-палата не оснащена баками для питної води. Крім того моніторингова група виявила недостатній рівень природного освітлення.

Відповідно до додатка Ж “Нормативні показники освітлення приміщень житлових будівель” ДБН В.2.5-28:2018 “Природне і штучне освітлення”, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 3 жовтня 2018 року №264, освітленість робочих поверхонь у спальних і житлових приміщеннях має становити 150 ЛЮКС. Натомість у камері-палаті зафіксовано лише 9,8 ЛЮКС, що значно нижче встановлених норм.

У приміщенні присутній неприємний запах, відсутня вентиляція, постільна білизна та матраци потребують заміни. Зазначене не відповідає частині першій і частині другій статті 115 Кримінально-виконавчого кодексу України, а також пункту 53 рекомендацій Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (далі — Комітет) (CPT/Inf (93) 12-part).

4. Порядок приймання ув’язнених та засуджених до установи не повною мірою відповідає вимогам глави 2 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 14.06.2019 року №1769/5 (далі — ПВР СІЗО). Так, під час відвідування приміщень збірного відділення встановлено, що медичний огляд новоприбулим проводився в умовах, які не забезпечують приватність та конфіденційність, зокрема у присутності персоналу установи та/або представників інших правоохоронних органів.

Це свідчить про отримання співробітниками установи та іншими особами конфіденційної інформації щодо стану здоров’я цих осіб в ході медичного огляду. Зазначене порушує вимоги пункту 7 глави 2 розділу X ПВР СІЗО, статті 39-1 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” щодо права осіб на таємницю про стан здоров’я та пункту 9 розділу І “Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі”, затвердженого спільним наказом Міністерства юстиції України та Міністерством охорони здоров’я України від 15.08.2014 року №1348/5/572.

5. Моніторинговою групою виявлено наявність металевої перегородки в маніпуляційній амбулаторно-поліклінічного відділення, через яку здійснюються медичні огляди та процедури для засуджених і ув’язнених. У своїй доповіді за результатами візиту до України у 2020 Комітет висловив занепокоєння щодо використання кліток або металевих перегородок у медичних кабінетах, куди зазвичай поміщають ув’язнених під час медичних консультацій чи процедур (наприклад, введення ін’єкцій).

Як неодноразово наголошував Комітет у попередніх звітах, він визнає, що особливі заходи безпеки можуть бути виправданими в окремих випадках; однак систематичне розміщення ув’язнених у клітках під час медичних процедур чи консультацій порушує їхню гідність, перешкоджає встановленню належних стосунків між пацієнтом і лікарем та може ускладнити постановку точного медичного діагнозу.

Комітет закликає владу України негайно демонтувати клітки та заґратовані зони в медичних приміщеннях і припинити цю практику в усіх пенітенціарних установах (CPT/Inf (2020) 40, пункт 60).

6. У порушення вимог Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації № 003/о “Медична карта стаціонарного хворого”, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року №110, установлено відсутність заведеної форми на пацієнта С., який перебував на стаціонарному лікуванні в камері-палаті №93 амбулаторно-поліклінічного відділення лікарні.

До цієї форми повинні вноситися всі дані щодо лікування та діагностики в стаціонарі, зокрема відомості, отримані під час обстеження хворого, разом із листом призначень.

7. У порушення вимог Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації № 003-6/о “Інформована добровільна згода пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення i на присутність або участь учасників освітнього процесу”, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.02.2012 року №110, встановлено відсутність підписаної пацієнтами, які перебували у стаціонарі амбулаторно-поліклінічного відділення лікарні, інформованої добровільної згоди на проведення діагностики та лікування.

Зазначене може свідчити про відсутність добровільної згоди пацієнтів для застосування щодо них методів діагностики, профілактики та лікування, що є порушенням статті 43 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” та пункту 47 рекомендацій Комітету. (CPT/Inf (93) 12-part).

8. У порушення вимог Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації № 003-7/о “Усвідомлена згода особи на проведення психіатричного огляду”, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15.09.2016 року №970, встановлено відсутність у медичній документації (медичній карті № 025/о або № 003/о) підписаної пацієнтом усвідомленої згоди особи на проведення психіатричного огляду.

9. У камері палаті №93 моніторинговою групою було зафіксовано встановлену камеру відеоспостереження. Водночас, згідно з пунктом 8 розділу VIІ Порядком використання технічних засобів нагляду і контролю у виправних та виховних колоніях Державної кримінально-виконавчої служби України, затвердженим Наказом Міністерства юстиції України від 26 червня 2018 року №2025/5 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 липня 2018 року за №766/32218), забороняється використання відеокамер та портативних відеореєстраторів у приміщеннях (камерах), у яких проводяться медичні обстеження (огляди) засуджених, особистий обшук з роздяганням.

Даний факт свідчить про отримання співробітниками установи конфіденційної інформації щодо стану здоров’я засуджених осіб у ході медичного огляду, маніпуляцій або процедур. Зазначене порушує вимоги статті 39-1 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” щодо права осіб на таємницю про стан здоров’я та пункту 9 розділу І Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі.

10. Під час вивчення медичної документації встановлено, що в медичних картках амбулаторного хворого 025/о до форми первинної облікової документації № 511/о “Довідка про фіксацію тілесних ушкоджень”, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02 лютого 2024 року №186, не додаються фотографії наявних тілесних ушкоджень, як це передбачено пунктом 2.11 розділу ІІ Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я ДКВС України із закладами охорони здоров’я з питань надання медичної допомоги особам, узятим під варту, затвердженого спільним наказом Міністерства юстиції України та Міністерства охорони здоров’я України від 10.02.2012 року №239/5/104 (далі — Порядок).

Водночас Комітет у доповіді за наслідками візиту до України у 2023 році зазначає, щоб будь-які травматичні ушкодження, виявлені під час медичного огляду, детально фотографувалися, а фотографії разом зі схемами тіла зберігалися в індивідуальній медичній картці особи. (CPT/Inf (2024) 20) пункт 82).

11. Згідно з пунктом 2, пункту 3 глави III розділу II “Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі”, затвердженого спільним наказом Міністерства юстиції України та Міністерством охорони здоров’я України від 15.08.2014 року №1348/5/572 (далі — Порядок організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі), у профілактичному медичному огляді обов’язково беруть участь лікар-терапевт (або лікар загальної практики — сімейний лікар), лікар-психіатр, лікар-стоматолог.

Разом з тим в амбулаторно-поліклінічному відділенні лікарні вакантні посади лікаря-терапевта, що свідчить про неповноту проведення медичного первинного та профілактичного огляду, у зв’язку з чим засуджені та ув’язнені не отримують належну медичну допомогу.

Зазначене порушує пункт 38 рекомендацій Комітету (CPT/Inf(93)12-part), де зазначено, що медичні служби в місцях позбавлення волі повинні бути в змозі забезпечити медичну допомогу та лікування, а також відповідну дієту, фізіотерапію, реабілітацію чи будь-який інший спеціальний догляд на такому ж рівні, який пропонується пацієнтам в цивільних медичних закладах. Повинна бути передбачена забезпеченість лікарським, допоміжним медичним і технічним персоналом, а також бути надані відповідні приміщення, обладнання і устаткування.

12. У порушення вимог Стандартів медичної допомоги при ВГС у дорослих, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15.01.2021 року №51, не всі особи (91 особа станом на 16.03.2025 року) з підозрою на вірусний гепатит С проходять ПЛР-тестування, у зв’язку з чим вони не отримують необхідного лікування, що може призвести до погіршення стану їхнього здоров’я та поширення зазначеного інфекційного захворювання серед засуджених та ув’язнених осіб.

13. У порушення вимог пункту 1 розділу II Стандарту інфекційного контролю для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на туберкульоз, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01.02.2019 року №287, в амбулаторно-поліклінічному відділенні лікарні не дотримано вимог щодо ізоляції хворих на туберкульоз.

Зокрема, палати використовуються для розміщення більше ніж однієї-двох осіб (одна палата-камера розрахована на чотири ліжко-місця), двері не обладнані ущільненим порогом та ущільнювачами по краях, через відсутність механічної вентиляції не забезпечена рециркуляція повітря.

14. У порушення пункту 4 глави 1 розділу X Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 14.06.2019 року №1769/5 (далі — ПВР СІЗО), в стаціонарі відсутній належним чином облаштований ізолятор для осіб з розладами психіки для ув’язнених, які становлять небезпеку для оточення.

15. У порушення Порядку організації медичної допомоги на первинному, вторинному (спеціалізованому) та третинному (високоспеціалізованому) рівнях із застосуванням телемедицини, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.10.2015 року №681, медичний персонал через технічні обмеження позбавлений можливості надсилати запити на телемедичні консультації та отримувати фахову допомогу для надання медичних послуг засудженим.

16. У порушення вимог Державних будівельних норм України В.2.2-17:2006 “Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення”, в лікарняному закладі не створено умов щодо утримання людей з інвалідністю.

17. У порушення пункту 37 Постанови кабінету міністрів України №285 від 2 березня 2016 року “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики”, в лікарняному закладі відсутній висновок, що підтверджує вільний доступ до будівель та приміщень медичного закладу маломобільних груп населення, отримання якого є обов’язковим.

18. У порушення вимог Табеля оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11.04.2005 року №158, у лікарні відсутній дентальний рентген апарат, що унеможливлює проведення поглибленого стоматологічного обстеження засуджених та не забезпечує своєчасне надання належної стоматологічної допомоги.

19. У порушення вимог Норми належності постільних речей, спеціального одягу та спеціального взуття (інвентарне майно) для засуджених, які проходять лікування у лікувально-профілактичних закладах, закладах на правах лікувальних та в медичних частинах при установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, затвердженого наказом МЮУ від 20.02.2012 року №280/5, засуджені особи не отримують госпітальне майно (костюм, халат та туфлі госпітальні). Засуджені перебувають у стаціонарі у повсякденному одязі, іноді зі своєю постільною білизною.

20. У порушення частини 5 статті 110 Кримінально-виконавчого кодексу України, засудженим під час перебування в стаціонарі лікарні не забезпечено право користування глобальною мережею інтернет. Відсутність доступу до інтернету обмежує їхню можливість отримувати інформацію, реалізовувати право на освіту, самоосвіту та підтримувати соціальні зв’язки, що суперечить пункту 63 рекомендацій Комітету (CPT/Inf(93) 12-part).

21. Відповідно до пункту 3.19.1 розділу III Положення про організацію лазне-прального обслуговування осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №849/5 від 08.06.2021 року (далі — Положення), санітарна обробка передбачає миття засуджених (осіб, узятих під варту) в лазні з використанням мила та мочалки, обов’язкову заміну постільної та натільної білизни, а також проведення дезінфекції (знищення патогенних мікроорганізмів) та дезінсекції (знищення комах і кліщів, які є переносниками інфекційних захворювань) особистого одягу та постільних речей (подушок, матраців, ковдр) у дезінфекційній камері.

Однак, як встановлено моніторинговою групою, дезінфекційна камера в установі не працює, що унеможливлює належну санітарну обробку постільних речей та одягу, підвищує ризик поширення інфекційних захворювань серед засуджених і персоналу, а також суперечить встановленим санітарно-гігієнічним нормам.

22. Приміщення кабінету лікарів та рентген-кабінету не забезпечені вогнегасниками, що є порушенням вимог п. 3.6 глави 3 розділу V Правил та порушенням п. 10.18. глави 10 Державні санітарні правила і норми “Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур” затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04.06.2007 року №294, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2007 року за №1256/14523.

Крім того, у порушення пункту 2.23. глави 2, в процедурній допускається розміщення сторонніх предметів (коробки).

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