Нова афера в яку заманюють українців: запрошують у WhatsApp, тоді в Telegram і в “Бінанс”

Шахраї виманюють в українців мільйони гривень у новій афері, пропонуючи легкий заробіток в інтернеті. Лише в листопаді клієнти Монобанку втратили таким чином 65 млн грн, заявив 3 грудня співзасновник банку Олег Гороховський.

Хтось теж міг бути за крок від того, щоб узяти в цьому участь, пише видання “Тексти“. Навіть зараз у когось в одному з месенджерів, імовірно, є кострубато написане українською повідомлення з невідомого іноземного номера з пропозицією легко заробити гроші в інтернеті. Автор міг назватися менеджером із персоналу якоїсь відомої компанії: Spotify, Linkedin, Airbnb чи Rozetka.

Якщо ви просто проігнорували такі повідомлення, вітаю. Я ж клюнув і навіть встиг “заробити” на шахраях 540 грн, аж поки не дізнався, що став частиною багатомільйонної складної афери, у яку вже втягнуто тисячі українців, які свідомо чи несвідомо збагачують шахраїв.

Скриншот повідомлення, яке отримав автор цієї статті

Чи ви можете повірити, що такі невинні повідомлення (цього разу начебто від платформи Spotify) перетворюються на реальні історії, коли в людей виманили від кількох гривень до 250 тис.? Я також не повірив би, якби не поспілкувався з постраждалими.

Сергій із Буковини віддав шахраям 125 тис. грн. На молодій мамі Ользі, яка зараз у декреті, зловмисники заробили чверть мільйона гривень. Олена, ще одна мама в декреті із села під Києвом, приймала платежі для шахраїв на свою картку й перераховувала їх на інші рахунки, навіть не розуміючи, що працює з “брудними” грошима. Їхні історії нижче. Спочатку поясню всю схему на власному досвіді.

“Солідна” компанія

Одне із “запрошень на роботу” надійшло у WhatsApp із камерунського номера. Але назва країни тут несуттєва. Я натрапляв на пропозиції з телефонів усього світу. Афганських, Домініканської Республіки, індонезійських… На пропозицію я пристав і був переадресований до телеграму мого “особистого бухгалтера”. Інше подібне повідомлення мені надійшло відразу в телеграм (уся афера відбувається там). Схема схожа. Але тут мене начебто запрошувала на роботу відома компанія Warner Brothers.

Місія цих повідомлень однакова: швидко перевести вас на “правильний” контакт у телеграмі, доки цей перший контакт не буде видалено за спам. Люди, які пропонують роботу, намагаються бути максимально переконливими. На ваше прохання вони демонструватимуть якісь “документи” англійською, що мали б підтверджувати високий статус компанії. Фейковий Warner Brothers надіслав мені ось таке підтвердження своєї легальності.

А також колаж із облич. Якщо погуглити прізвища, то це справді топменеджери справжньої Warner Brothers

Особистий менеджер (ще вони себе називають кураторами, портьє, бухгалтерами чи столом рецепції) зазвичай має українське ім’я. Мене “наймала на роботу” Антоніна Черниш. Очевидно, що ім’я дівчини несправжнє, а фото вкрадене в інтернеті або згенероване ШІ.

Скриншот спілкування з шахраями

Халявні гроші

Спочатку все видається фантастично легким. “Антоніна” пропонує лайкнути відео в ютубі й миттєво отримати 100 грн на рахунок. Є й інші схеми: достатньо лайкнути пісню в Spotify, лайкати товари в інтернет-магазинах, ставити зірочки на Google maps чи просто відвідати сторінку сервісу бронювання готелів.

За три чи навіть один лайк обіцяють 100–150 грн. Ну хіба це не легкі гроші? Я лайкнув і скинув скриншот Антоніні. Тут її місія закінчується. Вона переадресовує мене до адміністратора Катерини Кушнерової.

Лайкнув, отже, клюнув. Час переводити до шахрая наступної ланки.

“Катерина” просить надати номер картки, і за лічені хвилини мені прилітає 100 грн. Хіба може бути щось переконливіше в чесності роботодавця, ніж реальний прибуток на картці?

Скриншот повідомлення від “Катерини”

ШАХРАЇ БЕЗ ЖОДНИХ УМОВ НА ПОЧАТКУ СХЕМИ ВИПЛАЧУЮТЬ КОШТИ

Це і є основний момент, чому ця афера спрацювала в Україні. Шахраї без жодних умов на початку схеми виплачують кошти.

Але що це за гроші? Якщо ви думаєте, що “кинули” шахраїв, то дуже помиляєтеся.

Дрібні виплати надходять зовсім не з рахунків зловмисників, а від інших приватних осіб, так само втягнутих у схему.

Дропи

Олені 27 років (ім’я змінено на прохання жінки). Вона в декреті, мешкає в селі під Києвом, постійно вдома з дитиною і давно шукала можливості для заробітку в інтернеті. І ось їй здається, що нарешті пощастило. З незнайомого номера надходить розкішна пропозиція.

Спілкування Олени з шахраями

Завдання дуже прості: потрібно мати банківську картку, на яку час від часу зараховуються довільні суми від 300 грн до 5000 грн.

Після отримання траншу куратор повідомляє номери карток, на які треба переказати 50, 100, 200 чи максимум 300 грн. Робота лише в денний час. Зарплата за перший робочий день — 600 грн. Наступного дня Олена отримала вже 800 грн.

“Вони спочатку скидають малі суми, втираються в довіру, — розповідає Олена. — Я працювала недовго, то мені надходило 300, 500, 1–5 тисяч гривень. Гроші надовго не залишалися на картці. Вони дають номери картки, і ти перекидаєш далі. Якщо тебе немає в мережі, тобі дзвонять на телеграм, щоб ти з’явилася в мережі й далі працювала. Я не думала просто, що то шахраї. Думала, звичайна робота онлайн. Я чесна людина, не з тих, що “кинуть” і щось там вкрадуть”.

Таких, як Олена, інтернет-сленгом заведено називати дропами — це люди найнижчої ланки в шахрайській схемі, що несвідомо беруть на себе всі ризики, адже легко можуть бути викриті поліцією. Олена “працювала” лише два дні, поки випадково не натрапила на повідомлення в інтернеті, що такий заробіток — це шахрайство, яке загрожує цілком реальним криміналом.

“Я допрацювала наступний день, мені заплатили й саме закінчилися їхні гроші на картці, — пояснює вона. — Загалом через мене пройшло небагато — близько 30 тисяч гривень. Зранку мало бути нове зарахування, але я натрапила на відео в тіктоці, з якого зрозуміла, що “попала”, тому вирішила припинити співпрацю й сама заблокувала свою картку”.

Але хто ж поповнював рахунки Олени, щоб вона могла сплачувати всі ці дрібні грошові винагороди? Повернімося до мого випадку. Я отримав 100 грн від дропа, когось на кшталт Олени, і готовий був “працювати” далі, маючи явну вигоду. Адміністратор “Катерина” попросила мене долучитися до групи в телеграмі, де я мав би отримувати наступні завдання. За три лайки раз на пів години мені обіцяли 25 чи 50 грн.

Таких груп сотні. І в кожній є свої нюанси. У “Робочій групі Spotify”, наприклад, регулярно публікуються дописи інших учасників, де вони пишуть, що успішно виконують завдання. Але мені права дописувати в групу адміністратори чомусь не надали. Час від часу в групі з’являлися публікації, де учасникам традиційно кострубатими фразами (очевидно, наслідки автоперекладу) не рекомендують писати будь-кому й радитися щодо участі в цьому сумнівному заробітку.

Повідомлення в “Робочій групі Spotify”

У чаті є також кілька відео, де люди, явно озвучуючи однакові тексти, розповідають, як вони рекомендують “цю компанію”. Підозрюю, їм також за 100–200 грн запропонували його начитати.

Також у чаті є спекуляції війною. Іноді з’являються повідомлення, що частину коштів “компанія” спрямовує на благодійність.

“Повсякденні завдання”

Коли я “заробив” на шахраях 400 грн із різних акаунтів у різних групах, мені нарешті стали пропонувати участь у платних завданнях. Ось тут і починається лохотрон.

Без виконання платного завдання неможливо буде і далі заробляти по 25–50 грн за лайки відео. А не хочеться ж втратити цей легкий заробіток. Схема й обіцяний заробіток у різних групах можуть бути різні. “Роботодавці” надають ось таку схему заробітку.

Скриншоти листування з описом схеми заробітку

Я вирішую зайти з мінімального внеску: вклади 300 грн й отримай 390 грн.

Мене скеровують до шахрая ще вищого рівня. Ці називають себе “учителями”. Тут на фото профілю підібрані дуже ділові люди, щоб не виникало сумнівів у солідності “вчителя”. Ці поважні пани вже не під українськими іменами. Перший мій “учитель” на 300 грн — Роберто Овандо.

Роберто Овандо і Наталіо Енрікес — серйозні бізнесмени, одразу ж видно

Вони дають номер картки чергового дропа, умовної Олени, куди я маю скинути внесок. І пояснюють, що ці гроші будуть використані, щоб їх швидко “прокрутити” на криптобіржі. Я надсилаю скриншот грошового переказу 300 грн шахраю, а він мені лінк на сайт, що дуже нагадує криптобіржу, але нею не є.

Підробна біржа криптовалюти

Це “на коліні” написана підробка відомої криптобіржі OKX. Реєстрація на справжній біржі потребує підтвердження особи і внесення багатьох даних, як-от копія паспорта, адреса, верифікація через мобільний телефон та мейл, фото обличчя. Натомість на фейковому сайті я реєструюся за кілька секунд, вписуючи лише електронну пошту й вигадуючи примітивний пароль. “Учитель” Роберто пояснює, як побачити мої 300 грн на сайті, й начебто допомагає купити за ці гроші криптовалюту USDT. Насправді відбувається просте клікання по сайту й нічого більше.

Мої 300 грн у цей час надійшли дропу, який їх поділив між іншими трьома новачками схеми, скинувши їм винагороди начебто за лайки під відео. Моє перше проплачене завдання виконане успішно, повідомляє “Роберто”. Через кілька хвилин 300 грн повертаються на рахунок із бонусом +90 грн.

Далі ще кілька завдань із лайканням відео — і переходимо до наступного передплаченого завдання. Тепер мінімальна ставка 800 грн. Досвід отримання попередніх легких грошей стимулює спробувати ще. Заради дослідження схеми я роблю два транші двом різним шахрайським організаціям.

У схемі на 800 грн зі мною працює “ексклюзивний викладач” Наталіо Енрікес, ще один “солідний менеджер”.

Він мені надсилає правила гри, у яких ідеться про те, що потрібно чітко виконувати вказівки й суворо заборонено поширювати інформацію третім особам. Далі вже відома схема. Перекидаєш гроші дропу на картку й “купуєш криптовалюту” за ці гроші на їхньому фейковому сайті.

Але легкого заробітку вже немає. Наталіо вітає мене з тим, що система розподілила на мене нове завдання: щоб повернути свої 800 грн із бонусом, треба вкласти ще 5500 грн і заробити ще додаткових 1650 грн.

ЩОБ ПОВЕРНУТИ СВОЇ 800 ГРН ІЗ БОНУСОМ, ТРЕБА ВКЛАСТИ ЩЕ 5500 ГРН

На це я не пішов, розуміючи, що за другим бонусним завданням прилетить ще одне на ще більшу суму. І так може тривати до нескінченності. Але рекомендую прочитати скриншоти нашого спілкування.

Шахраї прямим текстом кажуть терміново позичати гроші й брати кредит.

“Платіж не пройшов”

У схемі на тисячу гривень в іншій шахрайській організації з мене так само намагалися виманити гроші, але іншим методом. Після того як я перекинув тисячу в розрахунку отримати 1400, шахраї повідомили, що, на жаль, платіж не пройшов і повернувся на мою картку. Тож треба зробити що? Правильно, спробувати переказати кошти ще раз. Я відмовився, бо розумію, що платіж не проходив би й надалі, аж поки картка не спорожніє.

Жартома скидаю на пропоновану картку 2 грн і повідомляю, що платіж зарахований. На що шахрай показує скриншот із телефона дропа, де видно мій переказ 2 грн, і називає їх юанями.

Це наштовхує на думку, що “кол-центри” шахрайської схеми можуть базуватися десь в Азії. Та й зі стилю написання повідомлень очевидно, що це машинний переклад. Інколи він не спрацьовував і людям надходили повідомлення ієрогліфами.

Отже, зрозуміло, з якого бюджету поповнюються картки дропів і відповідно звідки потім виплачуються премії за лайкання відео? Ці невеликі суми є результатом перекидання грошей із приватних карток на картки дропів і назад. Тобто ці гроші циркулюють в Україні, створюючи ілюзію легкого прибутку. Але що далі? Як шахраї виводять гроші? У тому самому телеграмі є ціла група постраждалих від махінацій, де я знайомлюся з кількома людьми, що клюнули на схему й вклали “в нікуди” значно більші гроші, ніж я.

250 тисяч

Ольга (ім’я змінено на прохання жінки) — ще одна мама в декреті, яка погодилася на легкий заробіток в інтернеті. Схема аналогічна. Повідомлення з незнайомого номера у WhatsApp, скерування в телеграм, примітивні завдання: лайкати відео в тіктоці й перший легкий заробіток.

“Потім мене додали в групу, там було багато учасників, 170 приблизно, і після кожного завдання вони писали «виконано». Це вселяє довіру, — пояснює Ольга. — Після того як було завдання внести 500 гривень, мені повернули 650. Потім я внесла 700 гривень, повернули 850. Далі знову лайки й дрібніші виплати. Потім завдання вже на 5 тисяч гривень. Я внесла, бо до того вони повертали кошти. А після цього сказали, що є ще одне коло замовлення і потрібно внести 20 тисяч гривень. Ось тут я вперше засумнівалась і почала писати людям, які були в групі, в особисті повідомлення”.

Це фатальна помилка Ольги. У чаті дозволено коментувати лише шахраям, і вони весь час сиплють вихваляннями про заробіток. Реальних людей там немає. Тож Ольга, по суті, писала працівникам того самого “кол-центру”. Не збентежила її навіть дивна лексика “співробітниці Альони” (знову автоматичний переклад), яка запевнила, що організація чесна й вкладатися можна і навіть треба. На додаток адміністратори надіслали Ользі “підтверджувальні документи” і навіть фотографії якогось українського паспорта.

“Це мене переконало, і я вирішила заплатити ще 20 тисяч гривень, — продовжує жінка. — Але після цього завдання адміністратор повідомив, що є ще одне, фінальне. Тоді вже точно отримаю всі свої гроші із заробітком. Сказали внести ще 60 тисяч. Я сказала, що не маю таких грошей. Вони пішли “на поступки” й обіцяли внести за мене 40 тисяч, а мені треба було сплатити лише 20. Коли я їх перерахувала, почали вимагати й ті 40 тисяч, пояснюючи, що це борг. І знову надіслали якийсь “підтверджувальний документ” про легальність своєї компанії”.

“Я БАЧИЛА ЦІ ГРОШІ НА САЙТІ ФІРМИ У СЕБЕ В ПРОФІЛІ”

Після сплати 40 тис. грн з’являлися все нові вимоги. То для виведення грошей треба купити статус VIP за 20 тис. грн, то перед перерахуванням суми Ольга мала сплатити податок майже 40 тис. грн. Тепер уже нею керувало бажання повернути “вкладені” кошти. Довелося навіть взяти кредит у банку. І весь цей час вона була переконана, що гроші повернуть.

“Я бачила ці гроші на сайті фірми у себе в профілі”, — пояснює вона і показує мені скриншоти із цього сайту, на жаль, ще однієї підробки криптобіржі.

Коли вона заплатила 150 тис. грн, усі чати раптом зникли. Але навіть це її не зупинило. Вона вірила, що гроші повернуть. І знову написала своїй “співробітниці Людмилі”, яка запевнила, що це якась прикра помилка, і скерувала Ольгу до “головного начальника”.

“Він сказав, що йому розповіли мою історію, — згадує Ольга. — На сайті він бачить мої кошти, і можна повернути тільки 130 тисяч. Але потрібно внести ще 60. Я взяла кредит, бо хотіла повернути кошти”.

Помітивши неймовірну довірливість Ольги, шахраї покроково допомогли їй зареєструватися на справжній криптобіржі “Бінанс”. Жінка поповнила свій рахунок на 60 тис. грн, купила на них USDT і… всю суму перерахувала на вказаний шахраями акаунт. Усі скриншоти цієї операції є в розпорядженні редакції.

Ольга запитує поради у учасників VIP-групи, які насправді також шахраями. Ольгу переконують, що гроші дійсно виплачують, а 40 тисяч, які вона вже вклала – це небагато. Ольга переказала в сумі вже 190 тисяч, але обіцяної виплати не отримала, начебто лише тому, що “фінансовий відділ не працює.”

“Це було о 10-й вечора, менеджер сказав, що фінансовий відділ не працює і треба зачекати до завтра. Я не спала всю ніч, — пригадує Ольга. — А на ранок усе видалили. Я знову написала тій дівчині, з якою спілкувалася. Вона сказала, що я дурна і що вони всі повʼязані. Загалом я втратила близько 250 тисяч гривень. Ми з чоловіком збирали гроші на купівлю квартири”.

ВОНА СКАЗАЛА, ЩО Я ДУРНА І ЩО ВОНИ ВСІ ПОВʼЯЗАНІ

Ольга написала заяву в поліцію. І передала туди всі номери карток, куди перераховувала гроші, крім останніх 60 тис. грн. А це перекази на 5, 10, 17, 20, 35, 40 і 60 тис. грн.

І це погані новини для дропів, які отримали ті гроші. Їхні рахунки або вже заблоковані, або будуть заблоковані найближчим часом. Гроші, очевидно, доведеться повертати. Хоча, найімовірніше, вони перекинули цю суму далі, залишивши собі лише 5%.

Виведення коштів

Зрештою в чаті постраждалих я зміг поспілкуватися і з людиною, яка переводила гроші через криптобіржі на рахунки посередникам чи, можливо, безпосередньо шахраям. Ця дівчина погодилася розповісти свою історію лише на умовах анонімності. Назвемо її Софією. На схемі детально не зупиняюся. Пропозиція роботи — отримувати гроші на картку й переводити їх далі. 200 грн виплатили одразу, ще 500 грн після реєстрації акаунта на “Бінанс”. І почалася робота.

“Мені перераховували суми по 10 тисяч гривень щодня, я їх виводила на “Бінанс”. Мені дали покрокову інструкцію, як там зареєструватися. 500 гривень я залишала собі, на решту 9500 купувала USDT. І ці гроші відразу переводила на акаунт, який мені вказали шахраї. Я подумати не могла, що це нечисті гроші. Якби ж я знала, що це гроші простих людей… ” — розповіла Софія.

На третій день дівчині заблокували обидві картки, і тоді вона зрозуміла, що щось не так. У ПриватБанк і Монобанк надійшли скарги на шахрайство від людей, які насправді й скидали ці 10 тис. грн.

“У цій ситуації ми так само потерпілі, як і ті, хто скидав кошти, вони ж це теж робили усвідомлено, — впевнена Софія. — Ми ж не знали, що вони вас дурять. Ми теж хотіли заробити, як і вони. У мене є всі квитанції. І скриншоти та листування. Я ці гроші собі не забрала, а виводила їх на “Бінанс”. Я не знала, що мені їх скидали потерпілі”.

Каже, що навіть зв’язалася з одним із них і пояснила ситуацію. Але чи допоможе це і чи звільнить від відповідальності?

Розплата для дропів

Завершимо розбір цієї феноменальної шахрайської схеми історією Сергія, 35-річного інженера з Буковини. З нього зловмисники почали виманювати гроші ще в середині жовтня.

“Лайк кожного відео коштував 50 грн. Далі пішли платні завдання, — пригадує Сергій. — За 500 гривень отримав 650. Потім через кілька годин вклав 1000, з них мав отримати 1300. Вони захотіли ще 2 тисячі гривень. Тобто я вклав 3000 гривень і отримав 3900, після чого мене додали в “групу привілейованих учасників”. Наступне завдання — вкласти 3 тисячі гривень. Я зробив. Попросили ще 10 тисяч, і я знову вклав їх, маючи попередній досвід виплат. Але тут з’явилося нове завдання: доплатити 35 тисяч гривень. Було страшно, але ж не хотілося втрачати 13 тисяч. Бо якщо не кидаєш, то не повернуть попередні гроші. У чаті групи говорили, що вони не вперше роблять це й що все добре буде… Закинув. Після оплати “вчитель” каже, що мені дуже пощастило і є ще одне завдання. І від нього не можна відмовитися — на 75 тисяч гривень. Подумав, що решту втрачати не хочеться. Закинув. Потім у них начебто трапився збій. “Вчитель” написав, що можемо повернути кошти, якщо стати співвласником справи, треба поповнити рахунок на 150 тисяч. Тут мені вже вистачило розуму написати заяву в поліцію”.

Станом на сьогодні Сергієві вдалося повернути чверть суми, яку він перерахував. Гроші повернули деякі з дропів: хтось повністю, а хтось частково, очевидно, побоюючись кримінальної відповідальності. І це найімовірніший сценарій того, чого чекати іншим дропам, якщо постраждалі від махінацій напишуть заяви в поліцію.

“Мені й зараз надходять повідомлення від шахраїв із пропозицією заробітку, — каже Сергій. — І я знайшов спосіб, як допомогти людям, через яких проводять кошти шахраї. Щоразу я прошу номер картки нібито для того, щоб вкласти гроші, й відразу повідомляю цей номер банку, щоб вони блокували картку, поки людина не втрапила в халепу”.

Мишоловка

Отже, всі ці лайки відео і пісеньок в інтернеті лише заради того, щоб кинути вам приманку. Я теж помилково вважав, що, отримуючи легкі гроші на картку, обдурив шахраїв. Насправді ж це крадені гроші наївних людей. Отримуючи їх, ви стаєте частиною схеми. Про масштаби махінацій навіть думати страшно. Лише за місяць жертвами стали 3 тис. клієнтів Монобанку, за даними його співзасновника, згаданого на початку статті.

Щоб розкрити організаторів та ініціаторів цього масштабного шахрайства, недостатньо роботи лише української кіберполіції. Гроші явно виводять за межі країни. Тут потрібне міжнародне розслідування.

А в межах наших кордонів постраждалими можуть виявитися насамперед дропи — несвідомі учасники схеми, через яких перекачували кошти. А от ті, хто перераховував гроші, мають великі шанси їх повернути. За рахунок, на жаль, дропів. Не шахраїв.

Автор: Мирослав Ганущак

Джерело: ТЕКСТИ