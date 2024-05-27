Рай для уголовников. Российский спорт становятся приютом для легионеров-преступников

Поначалу друг Влута пытался взять вину на себя и лжесвидетельствовал ради этого, но в конце концов оба рассказали правду. Футболист позже пытался оправдаться тем, что включал круиз-контроль, а его защита акцентировала внимание на том, что погибший ребенок не был пристегнут.

До аварии со смертельным исходом Рай Влут, воспитанник одного из самых успешных клубов страны ПСВ, играл в высшем дивизионе за середняка «Хераклес» и был там лидером. После суда против него выступили активные фанаты клуба: они настаивали, что выпускать его на поле как ни в чем не бывало даже в период рассмотрения апелляции стыдно и неприемлемо. В итоге «Хераклес» занял ту же позицию — отстранил Влута от тренировок, а в январе 2022-го заявил, что играть за команду он больше не будет.

Чтобы не сидеть без практики и зарплаты, голландец нашел новую работу в Казахстане: его бесплатно подписала «Астана». Там прекрасно знали ситуацию, но тему внутри команды табуировали, объясняет в разговоре с The Insider спортивный директор «Астаны» Игорь Павлюк, который в тот момент работал старшим администратором:

«Рая подписали в самом конце трансферного окна, в команде о его приходе узнали в последний момент. Я так понимаю, что в начале судебных тяжб он подумал на ход вперед и приходом к нам обезопасил себя, свою свободу. Влут не проходил с командой сборы, но все равно сразу выделялся на поле, особенно креативом. Честно говоря, мы сразу понимали, что надолго он у нас не задержится, его уровень намного выше чемпионата Казахстана. Когда пришло предложение „Урала”, сам Рай сказал, что ему намного интереснее было бы играть в России».

Екатеринбургский «Урал», купивший яркого голландца за 250 тысяч евро в сентябре 2022 года, нравственные вопросы вообще не учитывал — это признал на тот момент вице-президент клуба Игорь Ефремов. В YouTube-шоу «Это футбол, брат» уже как бывший сотрудник «Урала» он вспоминал:

«Когда не знаешь ситуацию, возникает вопрос: почему такой игрок выступает в Казахстане? Мы подняли ситуацию, все обсудили. Когда „Урал” подписывал Влута, еще не было решения суда. Честно скажу: мы вообще не рассматривали морально-этическую сторону». Отвечая на вопрос ведущих, нормально ли это, Ефремов заметил: «Давайте так: много людей в своей жизни всегда садились трезвыми за руль?» — и резюмировал: «Сейчас мы эту ситуацию обсуждаем дольше, чем мы обсуждали ее, когда принимали решение».

Адвокат футболиста Эрик Томас, комментируя ситуацию, проговорил очевидное: «Не так интересно играть в футбол в Казахстане и Екатеринбурге, когда привык к Европе. Но ни один европейский клуб больше не хотел его видеть у себя».

Сейчас дела Влута ведет другой юрист, Алрик де Хаас. В ответ на запрос The Insider он отказался комментировать ход рассмотрения апелляции. У Влута, если верить стартовому объявлению о подписании, остается чуть больше полугода по контракту (он действует до середины сезона 2024/25). Из-за серьезной травмы он не играл с мая 2023 по март 2024 года, а за первые девять весенних матчей провел на поле суммарно лишь 89 минут.

«Для Рая Влута жизнь счастливо продолжается в мегаполисе — Екатеринбурге. Его имя на русском звучит как „рай”, в России он ведет комфортную жизнь, — писал обозреватель нидерландской газеты AD после вынесения приговора Влуту в апреле прошлого года. — Вот как живет футболист, родившийся и выросший в Схейнделе, по неосторожности устроивший аварию со смертельным исходом в Нидерландах и сбежавший, потому что ни один клуб больше не хочет видеть его здесь».

И прежний адвокат футболиста, и бывший вице-президент «Урала» Игорь Ефремов утверждали: когда будет известен финальный приговор по итогам апелляции, Влут не станет скрываться и вернется в Нидерланды отбывать заключение. По их словам, игрок готов к любому тюремному сроку.

The Insider отправил запрос в футбольный клуб «Урал». На момент публикации материала ответ не был получен.

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