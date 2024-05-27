Рай для уголовников. Российский спорт становятся приютом для легионеров-преступников
Российские футбольные и хоккейные клубы все чаще заключают контракты с игроками, осужденными или находящимися под следствием в других странах. Об этом пишет издание The Insider . Команды таким образом усиливаются теми, кто, не будь этих «особых» обстоятельств, вряд ли поехал бы в Россию. А игроки пользуются отсутствием института репутации — и получают в Российской премьер-лиге и Континентальной хоккейной лиге гигантские зарплаты, в то время как выступления в Европе или Северной Америке для них рискованны или недоступны.
«Так говорите, будто он двадцать девушек положил». Чилиец, жестоко избивавший девушку
В январе 2024 года футбольный клуб «Оренбург» подписал 19-летнего форварда чилийского «Коло-Коло» Хорди Томпсона. Аренда молодого южноамериканца не выделялась бы среди других трансферов аутсайдера чемпионата России, если бы не одна деталь: на родине футболиста обвиняли в попытке убийства.
Хорди Томпсон
В ноябре 2023 года на Томпсона заявила в полицию его бывшая девушка Камила Сепульведа: в состоянии опьянения футболист жестоко избил ее на почве ревности и пытался задушить. Этот инцидент был рецидивом — прошлой весной Камила дважды обвиняла игрока в насилии. В частности, на одном из обнародованных видеороликов он бил ее в ночном клубе.
Тогда «Коло-Коло», самый узнаваемый чилийский клуб, осудил своего футболиста и на несколько недель отстранил его от тренировок в первой команде, а суд выдал Томпсону предписание не приближаться к жертве. Однако в августе пару снова видели вместе, а в октябре футболист опубликовал сторис с пострадавшей девушкой и подписью: «Жизнь всегда дает второй шанс, люблю тебя».
Дальше события развивались стремительно. 6 ноября перспективного нападающего арестовали на 45 суток, через несколько дней меру пресечения изменили на домашний арест. 19 декабря сторона игрока добилась полугодовой отсрочки наказания с возможностью выезжать из страны под залог в 100 млн песо (примерно 105 тысяч евро), а уже 3 января «Оренбург» объявил о подписании документов о его переходе в аренду.
Денег на залог у Томпсона не было. Адвокат футболиста Хосе Мендоса тогда заявлял, что внести средства придется кому-то другому и что он не вполне доволен решением, поскольку не встречал таких сумм за годы своей практики. Но выход был найден: чтобы заплатить залог и получить разрешение на выезд, заложили квартиру агента.
«Думаю, при принятии любых решений для нас должно быть важно благополучие и безопасность женщины, а не карьера футболиста, — отреагировала на это чилийский министр по делам женщин и гендерному равенству Антониа Орельяна. — В таких случаях есть большой риск рецидива. Конечно, теперь, когда он будет за полмира отсюда, риск снизился. Но насилие против женщин — третье по распространенности преступление на национальном уровне, и это сильно ограничивает развитие нашей страны».
В период январских каникул и в разгар зимней паузы российского чемпионата криминальную историю Хорди Томпсона широко обсуждали в России из-за крайне странной фразы спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева. Бывшего футболиста, ставшего менеджером сразу по окончании карьеры в 2019 году, напрямую спросили, не смущает ли клуб предыстория чилийца. Оказалось, совсем нет:
«Темная сторона Томпсона? А у кого ее нет? О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто он двадцать девушек положил. Мы не переживаем за репутацию „Оренбурга”. Ну с кем не бывает? Мы к нему не присматривались. Понимали, если бы не было проблем с его девушкой, не смогли бы позволить себе такого игрока. Когда у него случилась такая ситуация, мы подсуетились», — разложил Андреев в интервью Sport24.
Не будь проблем с законом, Томпсон мог бы как минимум дальше развиваться в «Коло-Коло», а то и рассчитывать на переход в более сильную европейскую лигу, считает тренер Гуальберто Хара, работавший с ним в молодежной системе чилийского гранда. В разговоре с The Insider специалист, который входил в штабы испанских «Расинга» и «Райо Вальекано», подтверждает, что игрок обладает таким потенциалом.
«Он всегда выделялся универсальностью и характером, был не просто техничным, но и выносливым, — рассказывает Хара. — В игре темперамент Хорди только помогает, теперь взрослеть он поехал в Россию. Проблемы с законом весьма сильно повредили развитию его карьеры, ведь все это случилось, когда он только получил шанс в главной команде „Коло-Коло”. Похоже, оказался не очень готов к этому ментально. Так что да, этой ошибкой сам себе испортил старт карьеры и закрыл прямой путь в сильнейшие европейские лиги».
«Оренбург» проводит в элитном дивизионе российского футбола только пятый сезон за свою почти 50-летнюю историю: впервые он вышел в Российскую премьер-лигу (РПЛ) в сезоне 2016/17, с тех пор дважды вылетал и возвращался. Относительный пик результатов (максимум — 7 место в 2019-м) связан с якорным финансированием генерального спонсора — компании «Газпром добыча Оренбург». В попечительский совет клуба входят заместитель гендиректора по экономике и финансам оренбургского подразделения «Газпрома» Евгений Лобачев, ранее занимавшая ту же должность Елена Бочкарева и Василий Столыпин, директор «Южно-Уральской промышленной компании», которая занимается в регионе переработкой сжиженного газа.
Президент клуба Василий Еремякин, замгендиректора «Газпром добычи Оренбург», в январе признался, что его все же беспокоит дело в отношении нового игрока: «Поэтому мы берем его в аренду до конца сезона. Будем воспитывать».
Для «Оренбурга», весь сезон борющегося за выживание в РПЛ, Томпсон определенно стал усилением: он выходил в основном составе на все матчи лиги, забил два мяча (один из них на Кубке России). Еще при подписании контракта в клубе говорили, что примут решение об использовании права выкупа, сразу прописанного в арендном договоре, по окончании сезона.
The Insider отправил запрос в футбольный клуб «Оренбург». На момент публикации материала ответ не был получен.
«Вообще не рассматривали морально-этическую сторону». Нидерландец, виновный в гибели ребенка в ДТП
Легионера екатеринбургского «Урала» Рая Влута в апреле 2023 года приговорили в Нидерландах к 2,5 года тюрьмы за то, что, будучи нетрезвым, он спровоцировал ДТП, в котором погиб четырехлетний ребенок. Его машина по дороге из амстердамского аэропорта Схипхол врезалась в автомобиль семьи с двумя детьми, один из которых не выжил из-за тяжелой черепно-мозговой травмы.
Рай Влут
Авария случилась 14 ноября 2021 года. Влут последовательно отрицал сначала сам факт того, что находился за рулем (в машине с ним был его друг), затем — что сильно превысил скорость. Расследование установило: перед столкновением автомобиль разогнался до 203 км/ч, а уровень алкоголя в крови у мужчин был вдвое выше нормы. Оказалось, они ехали с одной вечеринки на другую.
Поначалу друг Влута пытался взять вину на себя и лжесвидетельствовал ради этого, но в конце концов оба рассказали правду. Футболист позже пытался оправдаться тем, что включал круиз-контроль, а его защита акцентировала внимание на том, что погибший ребенок не был пристегнут.
До аварии со смертельным исходом Рай Влут, воспитанник одного из самых успешных клубов страны ПСВ, играл в высшем дивизионе за середняка «Хераклес» и был там лидером. После суда против него выступили активные фанаты клуба: они настаивали, что выпускать его на поле как ни в чем не бывало даже в период рассмотрения апелляции стыдно и неприемлемо. В итоге «Хераклес» занял ту же позицию — отстранил Влута от тренировок, а в январе 2022-го заявил, что играть за команду он больше не будет.
Чтобы не сидеть без практики и зарплаты, голландец нашел новую работу в Казахстане: его бесплатно подписала «Астана». Там прекрасно знали ситуацию, но тему внутри команды табуировали, объясняет в разговоре с The Insider спортивный директор «Астаны» Игорь Павлюк, который в тот момент работал старшим администратором:
«Рая подписали в самом конце трансферного окна, в команде о его приходе узнали в последний момент. Я так понимаю, что в начале судебных тяжб он подумал на ход вперед и приходом к нам обезопасил себя, свою свободу. Влут не проходил с командой сборы, но все равно сразу выделялся на поле, особенно креативом. Честно говоря, мы сразу понимали, что надолго он у нас не задержится, его уровень намного выше чемпионата Казахстана. Когда пришло предложение „Урала”, сам Рай сказал, что ему намного интереснее было бы играть в России».
Екатеринбургский «Урал», купивший яркого голландца за 250 тысяч евро в сентябре 2022 года, нравственные вопросы вообще не учитывал — это признал на тот момент вице-президент клуба Игорь Ефремов. В YouTube-шоу «Это футбол, брат» уже как бывший сотрудник «Урала» он вспоминал:
«Когда не знаешь ситуацию, возникает вопрос: почему такой игрок выступает в Казахстане? Мы подняли ситуацию, все обсудили. Когда „Урал” подписывал Влута, еще не было решения суда. Честно скажу: мы вообще не рассматривали морально-этическую сторону». Отвечая на вопрос ведущих, нормально ли это, Ефремов заметил: «Давайте так: много людей в своей жизни всегда садились трезвыми за руль?» — и резюмировал: «Сейчас мы эту ситуацию обсуждаем дольше, чем мы обсуждали ее, когда принимали решение».
Адвокат футболиста Эрик Томас, комментируя ситуацию, проговорил очевидное: «Не так интересно играть в футбол в Казахстане и Екатеринбурге, когда привык к Европе. Но ни один европейский клуб больше не хотел его видеть у себя».
Сейчас дела Влута ведет другой юрист, Алрик де Хаас. В ответ на запрос The Insider он отказался комментировать ход рассмотрения апелляции. У Влута, если верить стартовому объявлению о подписании, остается чуть больше полугода по контракту (он действует до середины сезона 2024/25). Из-за серьезной травмы он не играл с мая 2023 по март 2024 года, а за первые девять весенних матчей провел на поле суммарно лишь 89 минут.
«Для Рая Влута жизнь счастливо продолжается в мегаполисе — Екатеринбурге. Его имя на русском звучит как „рай”, в России он ведет комфортную жизнь, — писал обозреватель нидерландской газеты AD после вынесения приговора Влуту в апреле прошлого года. — Вот как живет футболист, родившийся и выросший в Схейнделе, по неосторожности устроивший аварию со смертельным исходом в Нидерландах и сбежавший, потому что ни один клуб больше не хочет видеть его здесь».
И прежний адвокат футболиста, и бывший вице-президент «Урала» Игорь Ефремов утверждали: когда будет известен финальный приговор по итогам апелляции, Влут не станет скрываться и вернется в Нидерланды отбывать заключение. По их словам, игрок готов к любому тюремному сроку.
The Insider отправил запрос в футбольный клуб «Урал». На момент публикации материала ответ не был получен.
«Считает себя неприкосновенным». Нидерландец, торгующий кокаином
Cамая громкая криминальная история в российском футболе связана не с усилением, а с потерей игрока. Лидер московского «Спартака», голландец Квинси Промес до последнего времени находился в тюрьме в ОАЭ из-за запроса об экстрадиции на родину. Ему по стечению обстоятельств не позволили вернуться с командных сборов в Россию, а теперь суд рассматривает вопрос о передаче футболиста в Нидерланды, где он приговорен к семи с половиной годам тюрьмы суммарно по двум делам.
Квинси Промес
Прошлым летом Промесу дали полтора года за ножевое ранение двоюродного брата в ходе семейной ссоры, а зимой добавили шесть лет за контрабанду кокаина. Эти дела не связаны между собой, расследование в отношении наркотрафика начали еще в 2018 году, а конфликт с братом произошел в 2020-м.
Квинси Промес пришел в «Спартак» летом 2014 года и стал там не просто звездой, а настоящей легендой. В 2017-м был лидером чемпионской команды, когда москвичи выиграли золото после 16-летней паузы. В феврале 2021-го, через два с половиной года после выгодной продажи (за 21 млн евро), вернулся за куда меньшую сумму (8,5 млн). В мае 2023 года он стал лучшим бомбардиром клуба за всю российскую историю, опередив легенду 2000-х Егора Титова, а также лучшим по голам среди всех легионеров чемпионата России.
Был и третий инцидент с участием Промеса — сам по себе сравнительно мелкий, но без него футболист, вероятно, не оказался бы за решеткой. Важна хронология: во время зимней паузы в сезоне 2023/24 Квинси полетел в отпуск в Дубай (появления в Евросоюзе он избегал, потому что уже был заочно приговорен по делу о нападении на брата), там на арендованной машине въехал в автобус и скрылся с места аварии. Вскоре он улетел в Москву, а затем вернулся в ОАЭ уже со «Спартаком» на сборы, притом что в клубе об аварии никому не рассказывал.
О шестилетнем приговоре по наркоделу было объявлено 14 февраля, когда Промес находился в Эмиратах. А через две недели его не пустили в самолет «Спартака», возвращавшийся в Россию, — как раз из-за местного правонарушения: до пограничной службы дошли данные об оставлении места ДТП.
Вскоре активизировалась нидерландская сторона, ОАЭ получили запрос об экстрадиции, и футболиста задержали. В конце марта газета De Telegraaf сообщила, что Промес ожидает суда и решения об экстрадиции в тюремном комплексе на общих основаниях — с ним в камере, рассчитанной на шестерых, около 20 других заключенных, в основном иностранцев. А 17 мая стало известно, что футболиста отпустили под залог, покидать ОАЭ ему нельзя.
Между ОАЭ и Нидерландами действует соглашение о взаимной передаче преступников. Согласно инсайдам РБК, повлиять на ситуацию могли бы первые лица компании «Лукойл», владельца «Спартака», у которых обширные связи и бизнес-интересы в регионе, но внешних признаков такого вмешательства пока нет.
Из нидерландского расследования известно, что в интересах Промеса из Бразилии в порт Антверпена прибыли две партии кокаина общим весом 1362 кг. Груз был замаскирован под мешки с морской солью. По данным следствия, игрок «Спартака» вложил 200 тысяч евро с целью заработать 6 млн евро. Промес действовал с сообщниками (среди них — его дядя), но возглавлял эту мини-организацию, поэтому для него запрашивали наибольший срок.
Вину футболиста доказали с помощью слежки: правоохранительные органы прослушивали его разговоры (заодно выяснили обстоятельства нападения на брата), изучали переписку, в автомобиле установили жучок. Разрешение на это было выдано еще в 2018 году. Им удалось взломать код защищенного, как думал Промес, устройства, через которое он координировал незаконные операции.
«Судя по всему, Промес считает себя неприкосновенным — что в России, что в других странах. Хотелось бы знать, как успешный футболист настолько погряз в преступлениях», — передавало слова прокурора издание NL Times.
«Спартак» все это время ссылается на рассмотрение апелляции по делу и не разрывает контракт с игроком. По данным «РБК», у клуба есть юридическая возможность расторгнуть соглашение: при его подписании в 2021 году, когда уже было известно о расследовании нападения на брата, «Спартак» включал пункт о разрыве договора без взаимных претензий, если футболист потеряет возможность играть за команду.
Скорее всего, Промес больше не сыграет за «Спартак», хотя контракт действует до июня следующего года. Вероятно, если бы не ДТП на арендованной машине, он смог бы улететь в Россию с командой и продолжил выступать в РПЛ. Из России в Нидерланды его наверняка не экстрадировали бы, несмотря на то что страна выдает преступников на основе принципа взаимности, это закреплено в законе и обычно исполняется, обращает внимание в разговоре с The Insider адвокат бюро «Феоктистов и партнеры» Андрей Морозов:
«Например, Великобритания вообще никого не выдает России, потому что есть прецедентное судебное решение, согласно которому в России вся система уголовного преследования пыточная. Россия тоже никого не выдает Великобритании, Германия фактически никого не выдает с начала войны с Украиной, но Россия выдает Германии. Решение о выдаче фактически принимает Генеральная прокуратура, это экстраординарная процедура, а потому выдача может осуществляться (или не осуществляться) по политическим мотивам».
В целом на иностранных спортсменов, которые находятся в России по рабочей визе, распространяются все условия об экстрадиции, но вопрос, как страна относится к фактам совершения ими уголовных преступлений, открытый, уточняет Морозов. По закону решение о предоставлении им визы и вида на жительство не связано с привлечением к уголовной ответственности в родной (или другой) стране.
«Разумеется, российское общество как цивилизованная европейская страна должно было бы задать разумный вопрос: почему мы пускаем в Россию преступников, почему в законе нет соответствующих ограничений на въезд? Фактически данные об уголовном преследовании проверяются МВД, но что не дозволено таджику, дозволено латиноамериканскому футболисту — решения принимаются волюнтаристски, „все всё понимают”».
Еще до попадания в дубайскую тюрьму Квинси Промес, вероятно, пытался обезопасить себя с помощью российского гражданства. Год назад стало известно, что «Спартак» помогал ему в этом, но Министерство спорта России отказалось содействовать из-за открытого судебного разбирательства. Если бы голландец смог оформить российское гражданство, на территории страны он был бы в безопасности, потому что своих граждан Россия не выдает.
Впрочем, как работает закон в отношении тех, кто совершил преступление до вступления в гражданство, до конца неясно, отмечает Андрей Морозов. Сейчас этот вопрос актуален в связи с распространением российской юрисдикции на жителей Крыма и других оккупированных территорий Украины, и случаи привлечения к ответственности за ранее совершенные преступления таких «новых» граждан есть. Поэтому иностранный спортсмен, который вступил в гражданство России, потенциально может быть привлечен к уголовной ответственности за преступление, которое он совершил за ее пределами, но уже как российский гражданин, уточняет юрист.
В России Промесу, впрочем, тоже грозит уголовное дело — за систематическую неуплату налогов. По информации Mash, он задолжал налоговой 397 тысяч рублей еще до того, как улетел на сборы в ОАЭ.
«Игрок такого уровня пришел с божьей помощью». Американец, напавший на полицейских
Меньший масштаб, но тот же тренд — в российском хоккее. Летом 2023 года петербургский СКА, один из топ-клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который финансируется «Газпромом», подписал контракт с американцем белорусского происхождения Алексом Гальченюком. В юности у него были российский паспорт и приглашение в сборную России, но хоккеист отказался и от вызова, и от документа. Ему пришлось рассматривать предложения из России после разрыва только что подписанного контракта с «Аризона Койотс» в Национальной хоккейной лиге.
В середине июля прошлого года Гальченюка арестовали в США за нападение на полицейских. Он с отцом попал в аварию на BMW, машина врезалась в бордюр и повредила дорожный знак с рядом стоящим автомобилем. Приехав на место происшествия, полиция обнаружила хоккеиста лежащим в нескольких метрах от машины в состоянии алкогольного опьянения. При задержании он сопротивлялся, грубил и угрожал полицейским.
На разошедшемся позднее видео с полицейских камер отчетливо слышно, как Гальченюк обращается к офицерам: «Ты же понимаешь, что я тебя порежу просто? Шею порежу тебе… Ты же знаешь наверняка, что у меня есть контакт Абрамовича… И вам всем *** [конец]… Выпусти меня из машины, а то все ваши дети, все ваши жены, все ваши дочери умрут. Один мой звонок — и все вы мертвы». Кроме того, он позволил себе расистские высказывания в адрес одного из полицейских.
Игрок позже публично извинился, но обратного пути в НХЛ для него уже не было. В таких случаях клубы, как правило, просто не предлагают провинившемуся контракт как минимум до прохождения реабилитации. Гальченюку, впрочем, быстро поступили предложения из России, среди которых он выбрал СКА.
Алекс Гальченюк
К августу, когда петербургский клуб объявил о контракте, с хоккеиста сняли пять из шести предъявленных обвинений (в изначальном списке были авария на частной собственности, бегство с места происшествия, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту и угрозы с запугиванием), назначив ему 30 дней тюрьмы.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг, по совместительству его вице-президент и зампред совета директоров (а также сын бизнесмена Бориса Ротенберга), был в восторге от того, что Гальченюк выбрал его клуб: «Мы рады, что к нам перешел хоккеист такого уровня. Как говорится, с божьей помощью. Потому что такого игрока получить совсем непросто».
А представляя новичка на пресс-конференции, Ротенберг сам, еще до вопросов об инциденте, подчеркнул: «Алекс полностью подходит под нашу систему. И по человеческим качествам, и как игрок».
Незадолго до этого генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» подтверждал, что и у этой команды был интерес к игроку: «Сложно судить о человеке, ситуации, не зная ее полностью. Там все может быть. Интерпретация тех же полицейских тоже может быть разная».
В СКА на вопросы The Insider о подписании и будущем Гальченюка не ответили. В середине мая стало известно, что хоккеист продолжит карьеру в хабаровском «Амуре».
Охота за преступниками
Уже несколько лет в КХЛ играет американец Рид Буше. В январе 2022 года ему предъявили обвинения в изнасиловании в 2011-м 12-летней девочки; самому хоккеисту тогда было 17 лет. Буше признал вину, благодаря чему получил только год условно. В тот момент он играл за ярославский «Локомотив», и клуб расторг с ним контракт, сославшись на Трудовой кодекс без уточнений. Но перед сезоном 2022/23 Буше подписал омский «Авангард» (где Буше уже выступал за сезон до этого).
Рид Буше
Одна из центральных тем межсезонья 2024 года — судьба пятерых канадцев, которым в минувшем январе предъявили обвинения в сексуальном насилии. Дело на них завели весной 2022 года, после того как в суд Онтарио обратилась девушка, которая рассказала об инциденте, произошедшем тремя годами ранее. По словам потерпевшей, на благотворительном гольф-турнире, посвященном победе молодежной сборной Канады на чемпионате мира, один из игроков команды позвал ее в гостиничный номер, туда же пришли другие и принудили ее к сексу.
Имена подозреваемых долго не были известны, но в январе этого года пятерым игрокам той молодежной сборной было приказано сдаться полиции для предъявления обвинений. Это вратарь Картер Харт (на тот момент «Филадельфия»), нападающие Диллон Дюбе («Калгари») и Алекс Форментон («Амбри-Пиотта», Швейцария), нападающий Майкл Маклауд и защитник Кэл Фут (оба — «Нью-Джерси»). В руководстве НХЛ сразу заявили, что хоккеисты не будут играть в лиге до завершения разбирательства. Начала суда ждут в следующем году.
В марте российский «Матч ТВ» сообщил, что голкипером Картером Хартом интересуется казанский хоккейный клуб «Ак Барс». Как отметил источник телеканала, «все пятеро, скорее всего, продолжат карьеру в России, потому что их не возьмут даже в европейские лиги. „Ак Барс” — самый активный претендент. Казань взяла бы и остальных, но мешает лимит в трех легионеров».
Чтобы выехать из Канады, игрокам нужно получить в суде специальное разрешение. Они могут обращаться с подобными запросами, но североамериканские медиа называют маловероятным сценарий, при котором Канада разрешит человеку, которому предъявлены столь серьезные обвинения, уехать работать в страну, против которой введены жесткие международные санкции.
Кроме того, судя по майским инсайдам, московский «Спартак» интересуется словаком Адамом Ружичкой, с которым не так давно расторгла контракт «Аризона». Хоккеист случайно выложил в Instagram видео с полоской белого порошка и банковской картой, быстро спохватился и удалил его, но представители НХЛ этого не простили.
Что говорят спортивные функционеры
Кейс Квинси Промеса заставил высказываться на тему притока игроков с репутационными проблемами первых лиц российского футбола.
Генеральный директор Российского футбольного союза Максим Митрофанов в ответ на вопрос об имидже РПЛ как лиги уголовников призвал чемпионат России так не называть и добавил: «Это скорее вопрос к работодателю. Тут каждый сам решает, готов он или нет сотрудничать с человеком, который совершил или не совершил какое-либо деяние».
А глава Российской премьер-лиги Александр Алаев после стандартного напоминания о том, что человека нельзя называть преступником до рассмотрения апелляции, сформулировал:
«Если вина человека доказана, он не должен играть в РПЛ. Футболисты — это примеры для детей, для моего сына Промес — кумир. Мы следим с юристами за ситуацией и с Промесом, и с Влутом. Запретить играть мы им не можем. Мы будем следить, чем закончится ситуация. Но люди с проблемами с законом не должны быть частью лиги, это мое мнение».
Юридических инструментов для запрета заключать контракты с такими игроками ни у лиг (РПЛ и КХЛ), ни у спортивных федераций нет. Теоретически возможны только рекомендации и джентльменские договоренности между руководителями клубов.
Пока же мнение Алаева и других первых лиц российского футбола в клубах предпочитают игнорировать.
Автор: Елизавета Пятницкая
Источник: The Insider