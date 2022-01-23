Русская нацистская банда БОРН и при чем здесь Донбасс

Бренд Боевой организации русских националистов впервые громко прозвучал в 2009 году — спустя несколько недель после убийства адвоката Станислава Маркелова и корреспондента «Новой» Анастасии Бабуровой. В редакции нескольких СМИ поступило письмо, в котором ответственность за эти убийства, а также убийство антифашиста Федора Филатова (октябрь 2008 года) взяла на себя неизвестная тогда БОРН. Затем были еще убийства: антифашиста Ивана Хуторского и члена группировки «Черные ястребы» Расула Халилова — и снова в этом признавалась БОРН. Позже выяснилось, что преступлений куда больше: следствие установило, а виновные признали вину в совершении десяти убийств и двух покушений в период с 2008 по 2011 год.

БОРН называют самой кровавой неонацистской бандой, что, конечно, не совсем так — в истории были и совсем лютые: на счету того же НСО-Север — 27 убийств и более 50 покушений. Но БОРН была самой циничной, дерзкой и — опасной отмечает Новая газета.

Они убивали на улице или в подъезде, с помощью пистолетов и ножей, не боясь камер и прохожих, устраивая чуть ли не публичные казни.

Может, эта дерзость была лишь глупостью, но от банд малолетних гопников, нападавших на мигрантов, чтобы ощутить свое превосходство, их отличала еще и мотивация. Это была не только и не столько межнациональная рознь, сколько политический террор — месседжи обществу и власти: убийства адвоката, судьи, журналиста, антифашистов. Отличался и качественный состав: почти у всех членов БОРН было высшее образование, и, в общем, они не были неблагополучными детьми из спальных районов. Кто кем стал из окружения нацистской банды БОРН и при чем здесь Донбасс

…Начиналось все с околофутбольных объединений конца девяностых. Фанаты сбивались в банды или «фирмы», преимущественно правого толка. В 1998 году несколько таких скинхед-банд собрались в одну организацию — так получились «Объединенные бригады-88» (88 — означает приветствие Heil Hitler). К началу 2000-х — это самая значительная нацигруппировка, у них была своя страничка в интернете и даже собственный журнал.

После знаковой драки на Чистых прудах с фанатской фирмой «Спартака» Flints Crew футбольные дела «ОБ-88» отошли на второй план, а неонацистские — вышли на первый. Представители ОБ участвовали в погромах на Ясеневском и Царицынском рынках в 2001 году (4 убитых, 20 пострадавших), в беспорядках на Манежной площади в 2002-м и многочисленных нападениях на мигрантов (точных данных о количестве жертв нет).

Официальных лидеров у «ОБ» не было, у каждой банды имелся свой главарь, но была некоторая «основа». Попасть в нее было очень почетно. Некоторое время на роль лидера претендовал 18-летний (на тот момент) Михаил Волков по кличке «Патрик» — в 2001 году был задержан как организатор погрома на Царицынском рынке, получил девять лет колонии, Верховный суд снизил срок до пяти лет, вышел по УДО через три с половиной (в итоге получит уже 24 года — за лично им совершенные два убийства в составе банды БОРН). Из тех, кто упоминался в деле БОРН, в «ОБ-88» входили организатор банды Никита Тихонов, Александр Паринов «Румын» (в розыске по делу об убийстве антифашиста Рюхина и по делу БОРН, скрывается на Украине, последние данные о нем — доброволец в составе батальона «Азов»), Алексей Коршунов (убийца Ивана Хуторского и судьи Чувашова, в ОБ попал через некоего Сергея Никулкина, в 2011 году подорвался на собственной гранате в Запорожье), Алексей Митрюшин — коллега Ильи Горячева по созданию докладов для АП и Михаил Кудрявцев — свидетель обвинения в суде по делу Горячева, член «Молодой гвардии Единой России».

Впрочем, не только ОБ-88 участвовали в массовых беспорядках, драках и нападениях на мигрантов. Этим отличались и фанатские бригады ЦСКА, «Торпедо» и «Спартака». Фанаты стали проблемой.

Не можешь победить — приручи. Судя по всему, именно подобная тактика властей привела к тому, что к середине двухтысячных многие из фанатских группировок вполне себе плотно сотрудничали с провластными политическими силами — в частности, избивали их оппонентов.

Больше всего доставалось в то время нацболам. Только в начале 2005 года запрещенная ныне НБП пострадала трижды. 29 января была первая попытка напасть на штаб партии. Среди задержанных оказался лидер фанатской группировки «Спартака» «Гладиаторы» Роман Вербицкий по прозвищу Рома Колючий. Чуть позже он будет называться руководителем регионального направления прокремлевского движения «Идущие вместе», которое после перемонтируется в «Наших». Вербицкий же участвовал и в массовой драке с нацболами в метро 12 февраля 2005 года. И в известном погроме бункера НБП на Фрунзенской 5 марта 2005 года также были замечены фанаты в майках «Идущих вместе». Комментарии СМИ тогда раздавал еще один известный спартаковский «гладиатор» Василий Степанов, он же Вася Киллер, по совместительству глава охраны «Идущих вместе». (Он до сих пор занимается фанатским движением, устраивает турниры и перформансы на трибунах в поддержку Донбасса.)

Надо ли говорить, что уголовного преследования все лидеры избежали. А остальных задержанных участников нападений сразу выпустили из ОВД. Тогда, в 2005 году, ходили слухи, что их лично приезжал выручать на тот момент замруководителя управления по связям с зарубежными странами администрации президента Никита Иванов. Впрочем, сейчас уже ясно, что это не так.

Скажем так: гипотетическому Иванову и не нужно было приезжать — достаточно было снять трубку.

В переписке одного из организаторов БОРН Ильи Горячева с Никитой Тихоновым по скайпу (стала достоянием общественности в суде) упоминается Рома Колючий. «Есть такой Роман Вербицкий, он же Рома Колючий, который нападал на сторонников оппозиции. Роман стал этим заниматься, потому что на нем была уголовка, и ее пообещали снять в обмен на специфические услуги. Ты можешь поступить так же — с тебя тоже снимут уголовку за Рюхина», — убеждал он Тихонова. Тихонов обещал подумать.

Фанатские банды стали той благодатной почвой, на которой администрация президента растила специфических политических лидеров. В 2005 году появились молодежно-патриотические движения «Местные», «Россия Молодая» и «Молодая гвардия» — боевые и руководящие кадры набирались среди фанатов и чуть повзрослевших скинхедов. Тогда же, в 2005 году 4 ноября на Старой площади (под окнами президентской администрации) прошел первый «Русский марш», в котором приняли участие несколько тысяч националистов.

Зачем властям все это было нужно? Ответ прост. «В 2004 году на Украине случилась «оранжевая» революция, где важную роль сыграли именно молодежные движения, в частности ПОРА,— рассказал «Новой» источник, ныне близкий к управлению внутренней политики (по понятным причинам анонимный). — Они четко действовали и были отлично организованы. В России, конечно, ничего такого не было. Опасность так называемой «оранжевой угрозы» была, и она пугала, поэтому и были придуманы проекты типа «Местных» и «Молодой гвардии». А уж кого туда понабрали — это отдельная тема».

Впрочем, не совсем отдельная. Тогда же — в середине двухтысячных — кремлевскими политтехнологами был запущен в политический лексикон термин «управляемый национализм». «Управляемые» рассматривались в качестве одной из опор существующей власти, купленной за скромные деньги.

Леонид Симунин

Тогда. Лидер люберецкого отделения «Местных», «куратор» «Русского образа» от АП.

Сейчас. В минувшем году был замечен в качестве «министра энергетики» в «ДНР» в команде Игоря Стрелкова-Гиркина. Вместе с Гиркиным был изгнан из региона. Как он сам рассказал в суде по делу Горячева — «ныне безработный».

Впервые фамилию Симунина озвучил Илья Горячев на повторном допросе в 2010 году. Своей рукой, в дополнениях к протоколу, написал, что Леонид Симунин курировал «Русский образ» от администрации президента и что Симунин просил Горячева организовать ему через Тихонова покупку боевого пистолета, предлагал Тихонову работать его охранником и выполнять мелкие поручения — избивать его должников, например.

Что двигало Горячевым — непонятно, возможно, он пытался воздействовать на следствие заоблачностью своих связей, однако это ему не помогло.

На запрос «Новой» из администрации официально ответили, что никакого Симунина никогда в АП не числилось.

И это — чистая правда. «Бывший люберецкий бандит», как охарактеризовала его в суде Евгения Хасис (осужденная на 18 лет за убийство Станислава Маркелова), затем бизнесмен, пиарщик и консультант, он занимался политической деятельностью и возглавлял люберецкое отделение молодежно-патриотического движения «Местные». Начинал он с партии «Родина», в это же время знакомится с Максимом Мищенко, который возгласит «Россию молодую». Лидером «Местных» Симунин стал летом 2006-го, впервые мелькнул в эфире чуть раньше — когда неизвестные боевики 13 апреля 2006 года избили нацболов у Таганского суда, где рассматривалась жалоба на отказ зарегистрировать НБП как партию. (Возможно, именно этот инцидент, получивший достаточный резонанс, и стал первой ступенькой в его политической карьере.)

В суде Симунин, естественно, отрицал, что хотел приобрести боевой пистолет «Глок» за 3200 евро у Никиты Тихонова. По его словам, наоборот, это Горячев предлагал ему несколько раз какой-то пистолет продать. Говорил, что действительно предлагал Тихонову быть его охранником, но выбивать деньги из должников — ну не было такого. «Он предоставил диск с фотографиями и адресом некоей женщины, попросил нанести ей телесные повреждения» — утверждал в суде Тихонов. Лидер БОРН сообщил, что отказался от этого предложения, поскольку «посчитал это для себя неприемлемым». Однако из разговоров по скайпу следует: Тихонов все же собирался выполнить это поручение и собирал персональные данные на жертву.

По словам Симунина, у него с Горячевым были общие дела — и тот и другой занимались околополитическим пиаром. Правда, судя по переписке Горячева, которая представлена в материалах дела, общих тем у них было гораздо больше. Горячев пересылал Симунину информацию об антифашистах (он говорил, что делает некий доклад, однако информация носила установочный характер — с адресами, телефонами и паспортными данными, добытыми за деньги из ОВД). «Очень интересно, жду продолжения», — отвечал Симунин. Также обсуждали будущий Русский марш 4 ноября 2009 года, на котором выступала запрещенная (41 текст песен признан экстремистским) нацигруппа «Коловрат».

Во время следствия по делу БОРН Симунина ни разу не вызывали и не допрашивали в качестве свидетеля.

Как бы то ни было, Симунин оказался единственным, кто пришел в суд к Горячеву как свидетель защиты, из всех его высокопоставленных «друзей».

Сергей Никулкин, СС

Тогда. Лидер «ОБ-88», один из региональных руководителей молодежного движения «Местные».

Сейчас. С 2009 года о нем ничего неизвестно — исчез. И именно это вызывает больше всего вопросов.

После ареста Волкова Сергей Никулкин по прозвищу «СС» занял ведущую роль в «ОБ». О нем информации немного. Околофутбольные старожилы припоминают, что «был такой, с политическими терся», вероятно, имея в виду его связи с движением «Местные», и одно время его даже прочили на место лидера этого прокремлевского проекта. Его фамилия и кличка всплыли в прослушке квартиры Тихонова и Хасис — оба говорят о нем с уважением и пиететом: «надо посоветоваться с СС», «СС сказал, что так будет лучше», «прислушиваюсь только к СС». Между делом упоминают, что «если накроют Эда (Михаила Волкова), то и Сергея Сергеевича вычислят, он на виду, известен властям». В ходе следствия выяснилось, что Никулкин — соавтор, если не автор «Стратегии 2020» — программного документа для ультраправых, ведущих подпольную (в том числе и вооруженную) борьбу с властью. В этом тексте по пунктам описано, как ультраправые должны переходить от убийств мигрантов к вооруженной борьбе и в итоге захватить власть. Сейчас «Стратегия» внесена в список экстремистских материалов и запрещена. Судя по переписке Горячева, именно у Никулкина он получал разрешение на концерт «Коловрата» от правого «движа».

Илья Горячев на допросе говорил, что в 2006 году, когда Никита Тихонов ушел на нелегальное положение, именно Никулкин поддерживал его финансово (по делу Тихонова и БОРН допрошен не был). В суде, где адвокаты Горячева обещали сенсации о связях БОРН и администрации президента, звучало много фамилий, но ничего не прояснилось про Никулкина — «так, знакомый по старым временам». Эту же версию повторили по очереди Тихонов, Хасис и Илья Горячев.

Попытка что-то разузнать о местонахождении СС привела к резко негативной реакции наших источников: «Это уважаемый человек, до сих пор при делах и в авторитете», — вот и все, что удалось узнать.

Алексей Митрюшин

Тогда . Исполнительный директор «Русского проекта» «Единой России», руководитель центрального штаба движения «Местные».

Сейчас . Депутат городского собрания города Видное.

Еще одна занимательная спортивно-политическая биография. Член «ОБ-88», Алексей Митрюшин болел за ЦСКА и был лидером ультраправой группировки «Gallant Steeds» («Бешеные жеребцы»). Примерно с 2001 года замечен в рядах «Идущих вместе» — источники предполагают, что именно под его руководством били нацболов, а также Илью Яшина и Олега Кашина, когда они пробрались на съезд движения «Наши» (мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эти предположения). За успехи на политическом поле из лидеров фанатов его изгнали, но он, кажется, не расстроился. После переформатирования «Идущих вместе» в «Наших» Митрюшин становится комиссаром движения (его даже называли охранником Василия Якеменко), затем — перешел в свежесозданные «Местные» и возглавил центральный штаб.

Митрюшин появился в деле БОРН в явке с повинной Никиты Тихонова, который рассказал следователям, что чаще всего слышал от Горячева именно эти имена: Симунин и Митрюшин. Из переписки Горячева выходит, что с Митрюшиным он обсуждает массу насущных вопросов: как дискредитировать Белова-Поткина (в переписке с Горячевым Алексей Митрюшин прямо спрашивает его, сможет ли он публично прессовать Белова-Поткина (бывший лидер запрещенной ныне ДПНИ), как найти контакты депутата-либерала Ильи Пономарева, как привлечь внимание общества к «этнической преступности», как ускорить уголовные дела против лидеров «антифа». Согласование мероприятий, организованных «Русским образом», также шло через Митрюшина. Ну и основной вид деятельности Горячева по просьбам Митрюшина — кампании в живом журнале. (Кстати, заказы на них Горячев получал от Митрюшина даже будучи в бегах в Сербии.) Одна из самых запомнившихся — желудочный баллон Владимира Соловьева.

После закрытия проекта нацдвижений Митрюшин плотно занимался бизнесом — наружной рекламой вдоль трассы «Дон», проиграл на выборах в Мособлдуму в 2011 году, возглавил штаб народной поддержки кандидата в президенты Владимира Путина, затем стал координатором ОНФ в Ленинском районе Подмосковья. В 2013 году возглавил совет депутатов города Видное, в 2014 году был смещен с поста. Продолжает трудиться депутатом. От любых комментариев касательно Горячева отказался и перестал отвечать на запросы в соцсетях.

По делу БОРН он допрошен не был. В суд к Горячеву не явился.

«Юридически, конечно, никаких кураторов от АП не существовало, —говорит мой источник, знакомый с ситуацией, — те, кого упоминает Горячев в качестве своих покровителей: Симунина, Митрюшина, — в администрации никогда не работали. Даже Павел Карпов, правая рука Никиты Иванова, не был сотрудником администрации. Работа управления внутренней политики строилась на аналитических докладах и записках, которые ложились на стол Суркову(тогда — заместитель руководителя АП.— Ред.). Информацию надо было откуда-то брать. Карпов как раз курировал все эти направления — ультраправые и ультралевые. Он контактировал с молодежными движениями, с лидерами, у него были информаторы. Горячев был как раз именно таким информатором, причем не в левом движении (как он утверждал в суде, что готовил доклады о леворадикалах), — нет, он был информатором как раз о том, что происходит в правом движении. И за это получал какие-то небольшие деньги(от 36 до 50 тысяч рублей — судя по документам, изъятым из компьютера Горячева.— Ред.) . Его доклады были куда менее полезными. Для тех, кто владеет информацией, было понятно, что половина из этого — чистой воды бред.

На него обратили внимание еще и потому, что требовалось расколоть набиравшее силу ДПНИ. И для этого требовалось другое националистическое молодежное движение. «Русский образ» для этого вполне подходил, там была и интеллектуальная составляющая, и уличная — через концерты. Сделать из них партию, как собирался Горячев, ему бы никто никогда не дал. К тому же он умудрился всех кинуть. Митинг и концерт на Болотной площади 4 ноября 2009 года должен был пройти в одно время с Русским маршем ДПНИ. Но Горячев сдвинул время — и националисты смогли и на марш сходить, и потом — на концерт «Коловрата» на Болотной».

К этому необходимо сделать пояснения: многие политтехнологи и консультанты администрации президента, занимавшиеся тогда даже наиболее актуальными проблемами, действительно официально никак не были связаны с АП, — они сотрудничали с разнообразными «фондами», «институтами» и «бюро», финансирование которых, как можно предположить, шло несколько в обход бюджетной дисциплины. Они брали «подряд» на исполнение заказов от АП и находили своих «исполнителей».

Максим Мищенко Бывший Депутат Госдумы V созыва от фракции «Единая Россия», руководитель организации «Россия молодая» Максим Мищенко (слева) и один из лидеров «Русского образа» Дмитрий Тараторин на митинге националистов в Москве за ужесточение законодательства в отношении преступлений, совершаемых иностранцами, 11 декабря 2008Фото: ИКД

Тогда . Лидер молодежного движения «Россия Молодая».

Сейчас. Замруководителя представительства Тульской области при правительстве РФ.

Максим Мищенко скорее блогерского, чем футбольного происхождения. «Россию молодую» он возглавил в 2005 году, сразу после ее создания. В декабре 2007 года Мищенко становится депутатом Государственной думы. Из переписки Горячева следует, что Мищенко очень помогает в борьбе: «Мищенко обещал запрос сделать депутатский, 4000 долларов» (депутат Мищенко действительно делал запрос в следственные органы о том, как идет расследование убийства школьницы Анны Бешновой; в качестве «симметричного ответа» на это убийство члены БОРН отрезали голову случайному гастарбайтеру Салохиддину Азизову, подбросив останки к управе Можайского района, — впрочем, утверждать, что имел место финансовый интерес, не беремся. Сам Мищенко факт мотивированных запросов отрицает). Также депутат Мищенко оставлял свои депутатские благодарности различным бизнес-компаниям, помогавшим, видимо, правому движению, — одна из таких фирм, например, зарегистрирована на Леонида Симунина.

«Россия молодая» тесно сотрудничала с «Русским образом» Ильи Горячева, они проводили совместные акции и митинги, планировали в 2009—2010 годах запустить проект «Ермолов» — мониторинг диаспор и национальных меньшинств (проект так и не был запущен). В Сети до сих пор можно найти множество фотографий тогда еще депутата Мищенко на фоне флагов с рунами, пожимающего руки Горячеву со товарищи.

16 ноября 2009 года в подъезде своего дома выстрелом в затылок был убит антифашист Иван Хуторской. Позже выяснится, что это дело рук банды БОРН — стрелял Коршунов, Исаев и Баклагин выслеживали и сообщали, когда жертва появится. На следующий день после убийства группа антифашистов разгромила офис «России молодой» (у «Русского образа» как такового помещения не было). После этого Мищенко был вынужден ходить по радиостанциям и оправдываться, что на самом деле его не так поняли и «Россия молодая» лишь частично разделяет взгляды националистов только в том, что касается нелегальной миграции, а так «Румол» вовсе и ни при чем.

После Думы Мищенко некоторое время в 2011 году был членом Общественной палаты РФ, затем его назначили в представительство Тульской области. Допрошен не был и в суд к Горячеву он не явился.

Никита Иванов

Тогда. Заместитель руководителя по связям с зарубежными странами администрации президента РФ.

Сейчас. Директор Национальной лаборатории внешней политики, преподаватель МГИМО.

Самый высокопоставленный чиновник, упоминавшийся в контексте дела БОРН. История его политической карьеры типична для начала 2000-х. Был сотрудником Фонда эффективной политики Глеба Павловского, затем возглавил там аналитический департамент, а впоследствии стал и вице-президентом ФЭП. Был членом избирательного штаба Путина. В 2005-м назначен замруководителя управления внутренней политики АП по связям с зарубежными странами. Как фанатские и ультрарадикальные движения были связаны с зарубежными странами, не очень понятно, но именно они входили в компетенцию Никиты Иванова. И подчинялся он, по сведениям наших источников, не руководителю своего отдела, а напрямую замглавы администрации АП Владиславу Суркову.

Напомню, именно этот период связывают с развитием так называемого управляемого национализма. Автором и вдохновителем этой идеи называют Суркова, а непосредственным исполнителем — Никиту Иванова. Именно ему стекались все данные от информаторов и аналитические записки об ультрас — левых или правых.

В озвученной в суде переписке по icq Горячев говорит своей даме сердца: «Я создал «Русский образ» в 2002 году с людьми из «ОБ-88». Мы долго готовились к нашей политической экспансии, около пяти лет, и начали ее в 2008 году. За предыдущие годы накоплены опыт и связи. Скажем так, почему я не боюсь ФСБ и МВД? Потому что у меня хорошие отношения с руководством страны, с администрацией президента. А это очень циничные люди, им без разницы, кто мы: нацисты, сатанисты или еще кто. Они эффективно работали по врагам, враги — это этнические диаспоры, либералы, антифа».

В переписке с Тихоновым по скайпу Илья Горячев говорит: «Завтра иду с полноценным сценарием к Никите Иванову — и знакомиться, и согласовывать». Речь идет о проведении на Болотной площади 4 ноября 2009 года альтернативного Русскому маршу митинга и концерта группы «Коловрат». К удивлению самого Горячева, концерт был согласован.

В январе 2009 года управляемый национализм закончился — после убийства Стаса Маркелова и Насти Бабуровой. Стало понятно, что к убийствам причастны ультраправые, и хвост активно завилял собакой. Убийства в центре Москвы — это уже не беззубые русские марши и драки с мигрантами. Это — угроза политического террора. Из-под контроля власти вырвалось то, чем она хотела управлять. Чего и добивались авторы «Стратегии-2020».

С конца 2009 года — когда были арестованы Никита Тихонов и Евгения Хасис — Иванов занимался организацией двусторонней комиссии Медведев—Обама, что уже ближе к зарубежным странам, и был советником Суркова. В 2011 году Никита Иванов становится сенатором от Республики Ингушетия. В 2013 покидает Совет Федерации, но в команду Суркова его после этого не вернули. Сейчас Никита Иванов сосредоточился на преподавательской деятельности, его предмет — «Государственное управление в РФ». Пытается возобновить аналитическую деятельность в рамках своей «Национальной лаборатории внешней политики». Все запросы «Новой» и просьбы о комментарии остались без ответа. В суд по Горячеву не явился. Брат Стаса Маркелова Михаил в интервью «Нью-Таймс» рассказал, что встречался с Никитой Ивановым и обсуждал убийство брата. По его словам, Иванов тогда ему сказал, что если у следствия есть вопросы, он готов ответить. Вопросов, судя по всему, пока не было.

Дмитрий Стешин

Тогда . Специальный корреспондент «Комсомольской правды».

Сейчас. Специальный корреспондент отдела политики «Комсомольской правды», награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за освещение событий в Крыму.

Журналиста Стешина допрашивали по делу Никиты Тихонова в 2010 году. Он рассказал, что познакомился с подозреваемым в 2003 году, на редколлегии журнала «Русский образ», который они с Горячевым издавали. Познакомились и сразу сдружились — ездили вместе на раскопки (Стешин увлекается военной археологией и краеведением времен Великой Отечественной войны, он же познакомил Тихонова с «черными копателями», через которых Тихонов покупал боевое оружие, — 21 сентября они получили за это по три с половиной года колонии).

После убийства антифашиста Александра Рюхина (2006 год) Тихонов некоторое время жил на квартире Стешина. А после убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой Тихонов хранил у того сумку со своей одеждой, книгами и настоящим паспортом.

В прослушке Тихонов говорит Хасис, что «в случае чего все палево (в контексте — арсенал оружия. — Ред .) перевезу Диме Стешину».

Тихонов также рассказал, что хранил снайперскую винтовку в доме родителей жены Стешина в Сестрорецке, в футляре из-под гитары. Перевозивший этот футляр в троллейбусе родственник жены был задержан и осужден.

В суд по делу Горячева Стешин не явился, хотя повестку ему отправляли, — был в командировке в Донбассе. Кстати, Горячев и Стешин — кумовья, Горячев — крестный отец одного из сыновей Стешина.

Павел Карпов

Тогда. Внештатный помощник сотрудника АП Никиты Иванова, курировал правые движения.

Сейчас. Политконсультант, член команды Александра Бородая, член общественной палаты города Москвы.

Павел Карпов — одна из самых любопытных фигур в окружении БОРН. Его фамилия также звучала в суде как куратора от АП.

В незапамятные времена Павел Карпов был правой рукой Александра Дугина (так называемого «основоположника неоевразийства»). Затем ушел работать в Фонд эффективной политики вместе с Никитой Ивановым, работал в его же «Национальной лаборатории внешней политики». Специалист по диаспорам и этническим группам — в разновидностях право- и леворадикалов разобрался довольно быстро.

2009 год стал переломным в работе АП и ее консультантов — той ее части, которая контролировала неонацистов. После убийства Маркелова и Бабуровой и ареста Тихонова и Хасис Никита Иванов, например, резко оборвал все связи с теми, с кем ранее тесно общался и кто считал его близким другом. А Павел Карпов после некоторой паузы вновь появился в околополитических кругах — на этот раз в команде бывшего теперь уже премьер-министра «ДНР» Бородая. Правда, замечен он был в Луганске, активно сотрудничал с местным главарем Болотовым — в Луганске Карпова знают под именем Николай Николаевич Павлов. По странному стечению обстоятельств именно в этот период среди добровольцев в «ЛНР» были замечены бригады ультраправых — из Санкт-Петербурга и Москвы, в том числе бывшие члены запрещенного нынче «Славянского союза» Дмитрия Демушкина. Карпов вернулся в Москву вместе с Бородаем.

Обнаружился в списке членов Московской общественной палаты, в Комитете по безопасности (!).

На сайте ОП указаны его нынешние регалии — президент Благотворительно фонда содействия развитию молодежи «Фонд молодежных программ» (у организации нет официального сайта, телефон недоступен) и член наблюдательного совета АНО «Молодежная инициатива регионов (МИР)». В суд по делам БОРН, Тихонова и Горячева не вызывался и не был допрошен.

Те, кто в свое время создавал и курировал тренд «управляемого национализма», по-прежнему на плаву. Следствие не пошло дальше и не тронуло «нужных», которые по-прежнему пытаются контролировать то, чем не управляют.

Автор: Надежда Прусенкова, корреспондент; Новая газета