С чем связан рост числа перестрелок и убийств в Нью-Йорке

Власти многих американских городов с тревогой ждут наступления лета. Традиционно, именно на этот период приходится всплеск преступности. Лето-2021 не станет исключением, даже несмотря на повсеместную отмену карантинных ограничений, связанных с COVID-19, и отступлением пандемии.

Беспокойство мэров и комиссаров полиции больших городов связано не столько с уровнем преступности в целом (в расчет принимаются семь видом серьезных правонарушений, включающих, помимо убийств и применения огнестрельного оружия, грабежи, изнасилования, физическое насилие и некоторые другие), который в Нью-Йорке в этом году даже сократился, а с перестрелками и убийствами. Их число в больших городах с числом жителей не менее 1 млн увеличилось, по данным ФБР, в период с 1 января по 17 мая с.г. по сравнению с этим же периодом прошлого года на 32,2%.

Головная боль мэра Билла де Блазио и руководства NYPD – перестрелки. В Нью-Йорке за две последние недели апреля и две первые недели мая это привело к тому, что огнестрельные ранения получили 170 человек, для части пострадавших они стали фатальными.

В последний раз так много людей подстреливали на улицах «столицы мира» почти четверть века назад – в 1997 году, когда городом руководил Рудольф Джулиани.

Здесь уместно будет напомнить, что, начиная с 1993 года, когда мэр Дэвид Динкинс назначил на пост комиссара полиции Раймонда Келли, уровень как серьезных, так и насильственных преступлений неуклонно сокращался до марта 2020 года, когда в стране началась коронавирусная пандемия. Показатели, связанные с насильственными преступлениями в Нью-Йорке, были самыми низкими за 60 последних лет. В 2017 году де Блазио мог повесить себе на грудь воображаемую медаль: число убийств оказалось меньше 300 – такой цифры город не знал с 1959 года.

Но нагрянул COVID-19. Серьезные ограничения, которые власти ввели по всей стране, сказались на психическом состоянии нации. Уже в апреле-мае, то есть в первые месяцы пандемии, по всей стране возросло число случаев использования огнестрельного оружия, причем в бытовых условиях не меньше, если не больше, чем при криминальных разборках. И Нью-Йорк, увы, не стал исключением.

Сегодня, несмотря на выход из коронавирусного кризиса, и снятие карантинных ограничений, число перестрелок в Нью-Йорке продолжает оставаться на высоком уровне. С января по середину мая их официально зарегистрировали 505 – самый высокий показатель за этот период времени в каждый из годов последнего десятилетия.

Как отмечают эксперты, эпицентром этой неприятной тенденции стали городские районы с традиционно высоким уровнем преступности и использования огнестрельного оружия. Факторы, влияющие на ситуацию с перестрелками, заставляют экспертов сделать неутешительные выводы: их число вряд ли сократится даже с отступлением коронавируса. А это, в свою очередь, будет тормозить возвращение Нью-Йорка к нормальной жизни после длительного карантина.

«Мотивация для использования огнестрельного оружия, а это все чаще акты мести со стороны уличных банд не исчезнет вдруг только потому, что люди станут возвращаться на работу, а бары, рестораны, магазины, театры и офисы компаний откроются для посетителей и сотрудников, – говорит в интервью «Нью-Йорк таймс» Джеффри Буттс, директор исследовательского центра при Джон Джей колледже. — Меня очень беспокоит, что это долго не закончится».

В свою очередь мэр де Блазио выражает надежду, что улучшение ситуации на коронавирусном фронте повлияет на улучшение ситуации с перестрелками и убийствами. «Мы все являемся свидетелями того, как десятилетиями уровень преступности в Нью-Йорке снижался, — заявил он, комментируя стрельбу на Таймс-сквер. – Мировая пандемия коронавируса вмешалась в этот процесс, последствия продолжают ощущаться. Я считаю, что возвращение людей на рабочие места, к своей обычной жизни и изменения в действиях правоохранительных органов внесут перелом в негативную тенденцию».

То, что эти проблемы общие для многих американских городов, подтверждает статистика. В Чикаго с января по 7 мая произошло 865 перестрелок и это притом, что население города ветров составляет треть населения Нью-Йорка. За этот же период времени в 2019 году в Чикаго имели место 550 перестрелок, в 2020 году — 650.

В нынешнем году, по данным на 17 мая, в Нью-Йорке было убито 146 человек: за этот же период в 2019 г. – 104, в 2020 г. – 115. В Чикаго было убито 195 человек, в прошлом году за это же время – 160. В Далласе – 75 (в прошлом году — 58). Такой же негативный рост по перестрелкам и в других крупных городах: Лос-Анджелесе, Филадельфии.

Конечно, следует успокоить жителей Нью-Йорка и попенять тем из моих коллег, кто сеет панику в печатных и электронных СМИ о «небывалом росте преступности» в нашем городе. Небывалый рост преступности, в том числе и убийств, наблюдался в Нью-Йорке более 30 лет назад: в 1990 году здесь было убито 2247 человек, а по не которым данным еще больше. У страха глаза велики, но все-таки следует тщательней обходиться со статистикой и не сеять панику.

Очень важно подчеркнуть, что, по данным NYPD и ФБР, и в нынешнем году уровень серьезных преступлений (по 7 категориям) продолжил снижение, оставаясь самым низким за несколько десятилетий. На общий положительный показатель повлияло сокращение числа грабежей и краж со взломом.

Некоторые эксперты считают, пишет «Нью-Йорк таймс», что неправильно сравнивать ситуацию с перестрелками в 2020 году и с тем, что будет иметь место в 2021 году. В прошлом году на сокращение итогового показателя по использованию огнестрельного оружия повлияло раннее закрытие города: до второй половины 2020-го число перестрелок росло незначительно. По словам Джона Плафа, профессора права из Фордхемского университета, «наивно сравнивать показатели первой четверти прошлого года – когда началась эпидемия, с первым кварталом года нынешнего, когда многие ограничения власти ослабили».

Кто же главные виновники всплеска использования огнестрельного оружия в Нью-Йорке?

Майкл ЛиПетри, глава отдела стратегического планирования борьбы с преступностью при Управлении полиции Нью-Йорка, считает, что большой процент падает на конфликты между молодежными уличными бандами и актами возмездия по отношению друг к другу. По его мнению, на их счет можно записать три четверти всех перестрелок. Глава отдела уголовного права при офисе мэра Маркос Гонсалес Солер относит к бандитским разборкам 40% всех перестрелок, считая, что немалая доля использования огнестрельного оружия приходится на людей, не имевших мотива мести и ранее не судимых.

Как было отмечено выше, наиболее неблагоприятная обстановка наблюдается сегодня в районах, которые власти Нью-Йорка относят к неблагополучным. И статистика стрельбы это подтверждает.

В нынешнем году 37% всех случаев использования огнестрельного оружия имело место в Бруклине (в 2020 году показатель был даже выше – 43%), большей частью в его центре в боро Ист-Нью-Йорк, Бедфорд-Стайвесант, Браунсвилл и др. На Бронкс падает 31% перестрелок.

Эксперты по-разному объясняют рост числа перестрелок и убийств в Нью-Йорке. Так, комиссар полиции Дермот Шиа большую долю ответственности возлагает на реформы в области уголовных наказаний в штате, которые позволяют освобождать преступников без внесения залога до суда. Однако проведенные в прошлом году исследования показали, что только очень небольшая группа правонарушителей, отпущенных без внесения залога, была арестована повторно, на время ожидания судебных слушаний. Впрочем, можно согласиться с комиссаром, что часть отпущенных без залога лиц было бы лучше оставить за решеткой до вынесения судебного вердикта.

Другие эксперты настаивают на влиянии COVID-19 и обращают внимание на высокий рост покупок огнестрельного оружия в этот период. Часть стволов, приобретаемых законным путем, затем реализовывалась на нелегальном рынке. В Нью-Йорке число владельцев нелегального оружия в период пандемии коронавируса значительно возросло.

Много жителей Нью-Йорка, в том числе и молодых людей, оказалось без работы, подростки перестали ходить в школу, они были лишены возможности заниматься социальной активностью после уроков. За время пандемии в городе умерло более 30 тыс. человек, в основном это были взрослые люди, нередко главы семей, что не могло не сказаться на поведении младших членов семьи. Эти факторы сильно ударили по семьям из афроамериканской и испаноязычных общин и районов их проживания. В нынешнем году 96% всех жертв перестрелок — афроамериканцы и латинос. На белых приходится 7 человек, или 1%.

Что собирается предпринять руководство Управление полиции в нынешней ситуации и в свете предупреждений экспертов о непростом лете-2021?

— Комиссар Шиа распорядился направить дополнительно 200 полицейских в районы, в которых число перестрелок особенно высоко.

— Будет увеличено число патрулей на территории 100 уличных блоков, где чаще всего регистрировалась стрельба.

— По словам одного из руководителей NYPD Родни Харрисон, в ходе пандемии и после прошлогодних демонстрацией, связанных с гибелью Джорджа Флойда, были нарушены нормальные отношения полиции с частью местных общин. В нынешнем году перед наступлением лета сотрудники полиции намерены провести мероприятия для укрепления доверия граждан к органам правопорядка. Для этого будут проводиться встречи с жителями различных районов города, лидерами общин. Харрисон выразил уверенность, что полное открытие баров и ресторанов приведет к сокращению насилия в нелегальных заведениях такого рода, число которых возросло в период пандемии.

— В интервью «Нью-Йорк таймс» ЛиПетри рассказал, что его отдел смог идентифицировать 600 человек, которые, как считают его сотрудники, были причастны, как минимум к трем перестрелкам в последние годы. Эти люди могут оказаться в числе подозреваемых, как 18 человек из банды района Бедфорд-Стайвесант, которые участвовали в кровавых разборках со своими соперниками из других ОПГ.

Из отчетов Управления полиции следует, что в нынешнем году число арестов, связанных со стрельбой и нелегальным владением оружием возросло. Однако это пока не повлияло на общую картину с перестрелками, а, значит, сотрудникам NYPD придется очень постараться, чтобы добиться существенного перелома на этом направлении.

Автор: МИХАИЛ ТРИПОЛЬСКИЙ, по материалам «Нью-Йорк таймс» и USA Today; rusrek.com