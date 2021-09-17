Самые богатые наркобароны

Биографии преступников со всемирно известными именами — готовый сценарий для жесткого фильма о криминалитете. Стрельба, похищения, кровь рекой — и невероятные деньги, нажитые нечестным путем. О Пабло Эскобаре вы наверняка слышали неоднократно. Но есть и другие наркобароны, которые могут похвастаться насыщенной, бурной жизнью и многомиллионными состояниями.

Мистер Неприкасаемый

Так назвал себя Никки Барнс, который на наркотиках “заработал” 105 миллионов долларов и ловко уходил от ответственности — его неоднократно арестовывали и столько же раз отпускали, поскольку не могли собрать убедительных доказательств.

Присвоенный “титул” разозлил не только высокопоставленных правоохранителей, но и президента страны, Джимми Картера. Под Барнса рыли и полиция, и ФБР, и ЦРУ. Совместные старания федералов привели к успеху: в 1978 году Мистера Неприкасаемого посадили пожизненно и без права досрочного освобождения. Причем судили его анонимно, чтобы на правосудие не оказывали давление, а присяжные не подвергались опасности.

Впрочем, просидел Барнс “всего” 20 лет: в 1998 году Никки выдал следователям список из 109 человек, причастных к наркоторговле. Кстати, там присутствовало имя его собственной жены. За сотрудничество его амнистировали и укрыли по программе защиты свидетелей. Где живет Никки сейчас, неизвестно.

В 2007 году барнс опубликовал свои мемуары “Мистер Неприкасаемый”. По ним даже снят документальный фильм. На большие экраны он не вышел, но в Интернете найти ленту можно.

Наркобарон из наркобаронов

Это прозвище дали Рафаэлю Каро Кинтеро, который на кокаине с героином нажил состояние в 650 миллионов долларов. Кинтеро был одним из основателей наркокартеля “Гвадалахара”. Лично убил нескольких человек, но засыпался на некоем Энрике “Кики” Камарене. Его похитили, несколько дней пытали, а потом прикончили в 1985 году. Поскольку Энрике был агентом Управления по борьбе с наркотиками, который работал под прикрытием, за Наркобарона из наркобаронов взялись всерьез. Его не спасли

ни огромные взятки, ни высокие знакомства — Кинтеро поймали, судили и посадили на 40 лет.

Однако отсидел он 28. Причем выпустили Рафаэля почти случайно: в 2013 году мексиканцы пересмотрели дело наркоторговца и решили, что его посадили “неправильно”. Наркобарона должен был судить суд штата, в котором он совершил большинство преступлений. А его посадил федеральный суд. Кинтеро выпустили в 3 часа ночи, а утром прибыли представители верховного суда, которые объявили, что все было сделано по закону. Ведь Энрике Камарена был федеральным агентом, а значит, судьбу его убийц должен был решать федеральный суд. Но было уже поздно.

Сейчас Рафаэля Каро Кинтеро ищут правоохранители США, Мексики и некоторых других государств. Пока не нашли.

Повелитель Небес

Кличка Амадо Каррильо Фуэнтеса, который на наркотиках сколотил состояние в 25 миллиардов долларов с лишним. Прозвище было обоснованным: Фуэнтес придумал ввозить запрещенные препараты на самолетах. За один рейс в Техас попадало до 5 тонн наркотиков.

Повелитель Небес старался не “светиться” перед полицией. Однако Управление по борьбе с наркотиками рьяно охотилось за ним. Чтобы уклониться от встречи с правоохранителями, в 1997 году наркобарон лег в мексиканскую клинику на пластическую операцию. И не вышел из больницы: операция длилась 8 часов и закончилась смертью пациента. Предположительно — от неправильно рассчитанной дозировки наркоза. Кстати, в его медицинской карте было указано, что под нож хирурга лег никому не известный Антонио Флорес Монтес.

Дальнейшие события были похожи на мафиозный телесериал. Кто-то смерть Повелителя Небес подтвердил, другие официальные лица предпочли хранить молчание. Труп “Монтеса” поместили в роскошный гроб и отправили в имение Фуэнтесов, которое находилось недалеко от деревни Гуамучилито. Прощание с усопшим проводили в ближайшем городке.. Его мать и три дочери опознали Амадо и первыми подошли к гробу.

Слезы и прощальные речи были прерваны полицейским налетом: траурную процессию окружили десятки правоохранителей. Тело Фуэнтеса забрали из гроба и отправили в Мехико то ли на самолете, то ли на вертолете. Родственникам его вернули только после того, как генетики провели ДНК-анализ и подтвердили, что мертвец — действительно Повелитель Небес.

Коротышка

Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу Эль Чапо (Коротышка) родился в бедной многодетной семье. Подростком он помогал отцу (точной информации о работе Лоэры-старшего нет, но считается, что тот выращивал мак для производства героина. ).

Позже его приняли в банду, связанную с картелем, которым руководил Мигель Феликс Гальярдо. Эль Чапо доказал руководству свою эффективность и быстро дослужился до одной из ключевых ролей. В 1989 году Гальярдо арестовали, а картель раздробился, одной из новых организаций стал картель “Синалоа”, который возглавил Эль Чапо.

Для повышения скорости поставок он организовал строительство тоннелей на границе Мексики и США. Обвинение говорит, что Эль Чапо заработал более $12 млрд. Первый раз его арестовали в начале 1990-х, он получил 20 лет за транспортировку наркотиков. Спустя восемь лет он бежал, спрятавшись в корзине с грязным бельем. В 2014 году Эль Чапо задержали в его квартире в Мексике, спустя год он снова бежал из тюрьмы — под его камерой нашли тоннель.

В последний раз его задержали в 2016 году, выйти на след Коротышки удалось после того, как он дал интервью актеру Шону Пенну (в связи с этим тот попал под следствие). Через год Коротышку экстрадировали в США: он контролировал треть поставок кокаина в Штаты, где был вторым самым разыскиваемым преступником после Усамы бен Ладена. 17 июля 2019 года американский суд назначил Лоэре пожизненное заключение плюс 30 лет.

Королева кокаина

Она же Крестная мать кокаина, она же — Грисельда Бланко, владелица 2 миллиардов долларов. Она была в рядах пионеров наркобизнеса, свою империю построила еще в 70-х годах прошлого века и прославилась невероятной жестокостью. Грисельда предпочитала решать проблемы при помощи меткого выстрела.

Она трижды была замужем, и все ее мужья кончили плохо. Для первого из них сеньора Бланко наняла киллера — у них наметились бизнес-конфликты. Второму разрядила в лицо пистолет — тот у нее “позаимствовал” деньги. Третий попытался избежать уготованной ему судьбы: в 1983-м он удрал от супруги, причем во время бегства еще и выкрал их общего сына. Впрочем, его это не спасло — Королева кокаина выследила супруга в Колумбии и убила его.

Так у Грисельды Бланко появилось еще одно прозвище — Черная Вдова.

В 1985-м наркобаронессу арестовали и упрятали за решетку на 13 лет. Она отсидела весь срок и вышла на волю. С криминальным миром порвала, стала истовой христианкой, жила тихо и законопослушно. В 2012 году 69-летнюю бывшую Королеву кокаина застрелил проезжавший мимо мотоциклист, когда она выходила из мясной лавки. Убийцу найти не удалось.

Автор: Олег Мазин; rusrek.com