Самые дикие методы провоза контрабанды: золото в заднице, кокаин в акулах, черепаха в бургере

Контрабанда — тот случай, когда люди с фантазией и смекалкой выбрали не тот путь. На что они только не идут ради своей цели: кто-то прячет золото в заднице, кто-то — пистолет в игрушках своего сына. Кто-то умудряется запрятать тонну кокаина в акулах. А кто-то проводит наркотики на 2 миллиарда долларов под носом у полиции. Но всех, конечно же, ждало разоблачение, отмечает .

Сотрудник Канадского монетного двора, который возил золото в своей заднице

Может показаться, что возить золото в собственной заднице — это самая худшая идея в мире. Да еще и целыми, черт побери, килограммами! Но оказалось, что это работает. По крайней мере, одному работнику канадского монетного двора удавалось делать это довольно успешно. Лестон Лоуренс перетаскал в своем заду золота на 140 тысяч долларов — больше двух килограммов.

Правда, он не перевозил его через границу на тысячи миль, а лишь тащил украденные маленькие слитки с работы. Еще безумнее то, что его на этом никто не спалил — Лоуренс погорел на том, что притащил подозрительно много золота в банк Оттавы и хотел отдать его на хранение. Там заинтересовались источником богатства и выяснили, что Лестон — работник монетного двора. Дальше о нем ожидаемо сообщили в полицию.

Кокаин в акулах

Мексиканские наркокартели — известные мастера контрабанды. Достаточно сказать, что именно они придумали строить кустарные подводные лодки для перевозки кокаина в США. В 2009 году один наркокартель вообще решил использовать план, достойный какого-нибудь злодея из эпопеи о Джеймсе Бонде. Кокаин совершенно открыто сложили в туши двадцати замороженных акул.

Ставка была сделана на умопомрачительную наглость: свертки с белым порошком назвали консервантом и показали таможне как что-то само собой разумеющееся. Те быстро проверили часть «консерванта» на месте (можно только догадываться как) и установили, что это кокаин. Его в тушах была целая тонна!

Живая черепаха в бургере KFC

В 2016 году один китаец по фамилии Ли (его имя, к сожалению, неизвестно) пытался провести контрабандой черепаху. Он летел из Гуанчжоу в Пекин и аккуратно затолкал ее в бургер от KFC. Обнаружилось это во время осмотра багажа с помощью рентгена.

Самое забавное, что это не какой-то редкий вид черепахи, за которую контрабандисту дали бы кучу денег. Это была обычная домашняя черепашка — его любимый питомец. Просто Ли не хотел расставаться с ним и решил увезти с собой в путешествие, показать ей мир.

Птицы в штанах

А вот Тан Сон Ньят из Вьетнама перевозил животных не из сентиментальных чувств. Он-то был настоящим контрабандистом. Ньята задержали в аэропорту Хошимин — мужчина подозрительно шел переваливаясь, словно боясь идти слишком быстро и слишком широко расставлял ноги. Оказалось, что он привязал к своим ногам под штанинами живых птиц. Всего он пытался перевести 18 пернатых. 11 из них — исчезающие виды, некоторые занесены в «Красную книгу». Мужчина хотел сбыть их в Тайване.

Живые тигры под видом плюшевых

Как мы уже убедились благодаря случаю с кокаиновыми акулами, запредельная наглость — не всегда лучшая тактика. В 2011 году один контрабандист пытался перевести из Арабских Эмиратов в Таиланд тигренка, обезьян, медведя (судя по всему, карликового), леопардов и пантер.

Он накачал их наркотиками, чтобы они проспали как убитые весь шестичасовой полет и пытался выдать их за плюшевых, заодно заявляя, что багаж — собственность арабского принца и не подлежит досмотру. Безумнее всего, что ему бы возможно, удалось это провернуть. Контрабандиста повязали в ходе спецоперации — за ним уже давно охотились.

Пистолет в книгах

Кулио

В 2016 году американский рэпер Кулио пытался провести через таможню аэропорта в Лос-Анджелесе свой пистолет. Тот был спрятан в большой сумке, полной книг. Как мы все знаем, рэперы славятся своей любовью к чтению, но таможенники все же заподозрили неладное и нашли ствол. Еще хуже то, что оружие не принадлежало Кулио — оно было краденным, и хозяин заявил о его пропаже. Любопытно, что отсылка к этому есть в сериале «Атланта» — там одному рэперу прямо во время досмотра в аэропорту подкидывают золотой пистолет.

Наркотики катапультой

В 2011 году многие СМИ показывали видео, заснятое на границе между Мексикой и Аризоной. Мексиканские контрабандисты придумали запускать тюки с марихуаной c помощью катапульты (латинские технологии в Латинской Америке!). Устройство было закреплено на платформе, которую везла за собой машина, так что было очень мобильным.

Однако пограничникам все же удалось выследить автомобиль, арестовать его владельцев и конфисковать 20 килограммов каннабиса. Позже в СМИ появлялись сообщения о том, что тем же способом — с помощью катапульты — мексиканские иммигранты умудряются попадать в Штаты, хотя к этой новости стоит подойти критически. Но вот реальный факт: в Замбии 60-х реально планировали катапультировать космонавтов на орбиту с помощью гигантской резинки!

Наркотики в «Скорой помощи»

И еще одна схема, которая была настолько наглой, что должна была сработать (но не сработала). В 2016 году британские полицейские накрыли банду, которая перевезла в страну наркотиков на 2 миллиарда долларов. Героин, экстази и кокаин ввозились в Английские порты из Нидерландов. Контрабандисты умудрились организовать «поставку» поддельных машин «Скорой помощи».

Причем внутри были фейковые доктора (под их видом работали сами преступники) и фейковые пациенты. BBC News рассказывает об одном особо комичном соучастнике: дородный детина нацепил костыли и изображал калеку, но откинул их, доехав до парковки, где команде пришлось выгружать товар. В это время за ними наблюдали сотрудники полиции, которые арестовали «врачей» во время передачи груза клиенту.

Кокаин в грудных имплантах

Один из самых распространенных способов контрабанды кокаина — в живых «мулах». Как правило, перевозчик глотает ампулы, пакеты или даже презервативы, полные наркотика и затем, уже на месте, его достают тем или иным способом. Если вы когда-нибудь смотрели фотографии латиноамериканских или южноафриканских заключенных, то наверняка замечали, что чуть ли не у каждого десятого Видны огромные уродливые шрамы на весь живот.

Чаще всего это и есть те самые мулы, которым по какой-то причине не удалось выблевать контрабанду, и ее пришлось доставать более радикальным образом. В общем, это очень опасный и ненадежный метод, упаковка может порваться, и тогда «мул» наверняка погибнет от передозировки. Кроме того, о таком способе транспортировки давно известно таможенникам, так что подозрительных путешественников часто осматривают с помощью рентгена.

Самый яркий пример тяжелой работы «мула» имел место в 2016 году в аэропорту Франкфурта, в Германии. 24-летняя колумбийка пыталась провести в своей груди килограмм кокаина. Спалилась она на том, что ее боссы организовали операцию из рук вон плохо. Импланты были вставлены криво, шрамы на груди были скорее похожи на работу сельского ветеринара, чем пластического хирурга.

А еще у нее, судя по всему, началось заражение, или же часть кокаина попала в кровь. Женщине было плохо, она испытывала сильную боль. Выяснилось, что она — крестьянка и мать троих детей, и за перелет ей пообещали больше денег, чем она бы заработала за всю жизнь. Этот пример показывает, насколько наплевательски наркокартели относятся к своим «мулам».

Пистолет в Микки-Маусе

Даже у контрабандистов есть сердце. Например, один такой купил своему сыну три плюшевых игрушки перед возвращением домой, в Детройт. Правда, и про себя он не забыл: внутри мишки, Микки-Мауса и кролика оказались части разобранного пистолета и магазин с двумя патронами. Сотрудники аэропорта Род-Айленда заподозрили неладное, обратив внимание на то, что игрушки как-то тяжеловаты. Рентген показал наличие металлических предметов. Самое удивительное в этой истории то, что отцу и сыну позволили продолжить путь, однако изъяли оружие. Объяснение — потрясающее: «Поскольку пистолет находился в разобранном виде, он не представлял опасности для окружающих».

Источник: