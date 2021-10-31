Серийные убийцы и психопаты: кровавый марафон Диджеев Смерти

Как известно, серийные убийцы и психопаты предпочитают реализовывать свои жуткие фантазии в одиночку, не сбиваясь в стаи. Впрочем, истории криминалистики известны достаточно жуткие примеры, когда такие персонажи “работали” дуэтами.

Особенно опасными становятся семейные пары, ведь в этом случае у жертвы практически нет шансов уцелеть. Некоторые маньяки вообще внедряют кровавые “инновации”, как, например, Джуди Нилли по прозвищу Леди Закат и ее муж — Элвин Нилли, он же Ночной Всадник. Американские СМИ дали этой парочке убийц прозвище Диджеи Смерти (разумеется, не просто так). Криминальным талантам 18-летней Джуди мог бы позавидовать любой маньяк, ее жестокость вообще была за гранью понимания. Ну, а чтобы устроить кровавое шоу в прямом эфире, требовалось еще и незаурядное актерское мастерство.

Адская парочка

Элвин Говард Нилли родился в 1954 году в Джорджии и криминальные наклонности проявил еще подростком — занимался угонами автомобилей. С Джуди Энн Адамc наш герой встретился, когда ему было 26 лет, а новой знакомой лишь 15. Женатый Нилли без памяти влюбился в девушку, обхаживал ее, дарил цветы, позабыв собственную супругу с тремя детьми, и в итоге в 1980 году оформил развод и просто сбежал с Джуди.

Юная невеста оказалась весьма интересной штучкой. Она родилась в Мерфрисборо, штат Теннесси, 7 июня 1964 года. Ее отец был профессиональным автоугонщиком и — по совместительству — хроническим алкоголиком. Он погиб в аварии, разбившись на мотоцикле, когда дочке исполнилось девять лет. Дальше Джуди пришлось кочевать по приютам, специальным центрам и приемным семьям. Ничего хорошего из этого не вышло. Адамc с ранних лет приобщилась к криминалу, причем начала с краж и “доросла” до вооруженных ограблений по всей стране. Несовершеннолетнюю социопатку не останавливали даже беременности (она родила Элвину двоих детей). Кстати, Джуди рожала своих близнецов в молодежном центре для юных преступников.

11 сентября 1982 года сотрудника этого центра Кена Дули убили четырьмя выстрелами в упор, а на следующий день в дом его коллеги, Линды Адер, бросили зажигательную бомбу. Сразу после этих преступлений в полицию позвонила неизвестная девушка, заявившая, что ее насиловали в центре развития молодежи и виновны в этом как раз пострадавшие сотрудники. По голосу звонившую идентифицировать не получилось, но в полиции до сих пор уверены, что это дело рук Элвина и Джуди Нилли. Правда, доказательств их причастности найти так и не удалось.

Однако именно в сентябре 1982 года и началась кровавая эпопея этой семейки. К тому времени Джуди уже полностью подчинила своим прихотям супруга, и тот беспрекословно ее слушаkся. А пристрастия у этой девицы были еще те: она заставляла Элвина насиловать и мучить жертву, а сама при этом занималась самоудовлетворением. Если же муж пытался протестовать, Джуди тут же уходила к очередному любовнику, которых у нее было не менее десятка. Такие вот милые семейные отношения.

Убийство в прямом эфире

Джуди Нилли всегда хотела чего-то неординарного. Наконец она придумала довольно нестандартное развлечение и тут же воплотила идею в жизнь. Ни о каком Интернете в те годы и речи не было, но Джуди нашла способ предать огласке свои похождения. Прямой эфир радиостанции Zentibar в Алабаме в ночь с 28 на 29 сентября 1982 года вряд ли смогут забыть те, кто настроился тогда на эту популярную волну. Диджеи привыкли к тому, что им порой звонят неадекватные люди, но такого не ожидал никто…

Все начиналось как обычно. После серии музыкальных номеров приглашенный психолог, некий Кингсли, начал передачу “Ночь своих ответов”, предназначенную для радиослушателей с проблемами в личной жизни. И вот в студии раздался первый телефонный звонок.

Дозвонившаяся женщина начала рассказывать психологу о своей проблеме, сбиваясь с шепота на резкие вздохи, порой срываясь на приглушенный крик. Все выглядело так, как будто она находится на грани нервного срыва. По словам слушательницы, она только что вернулась домой с работы и застала мужа в постели с девочкой-подростком. Она подглядывает за любовниками из коридора и тихо звонит, чтобы супруг ее не услышал. Женщина сказала, что она в отчаянии и уже достала из тумбочки револьвер, вот только не знает, что ей делать — покончить с собой или убить для начала сладкую парочку.

Психолог начал довольно профессионально утешать женщину, уговаривал не брать в руки оружия и успокоиться. В ответ та только громко дышала, казалось, дамочка в истерике. А затем слушатели услышали, как в револьвере дважды провернулся барабан. После этого звонившая вдруг начала рассказывать в мельчайших подробностях о том, что происходит в комнате.

Тут в разговор возмущенно вмешался диджей Zentibar Литтл Джонни с просьбой прекратить описывать происходящее. В конце концов, это не порноинтервью! Женщина в ответ начала вопить во весь голос, что диджей будет виноват в ее самоубийстве. Через секунду в эфире раздался выстрел, и наступила гробовая тишина. Все были в шоке: неужели они только что стали невольными свидетелями суицида?..

Ответом им был какой-то запредельный дьявольский хохот. Звонившая заявила, что сама заставила мужа изнасиловать девочку и только что застрелила ее. Пожелав радиостанции самых высоких рейтингов, женщина отсоединилась. И это была отнюдь не шутка — в тот день супруги Нилли действительно убили 13-летнюю Лизу Энн Милликан. Они похитили девочку прямо на улице и отвезли в один из мотелей штата Алабама, где удерживали в плену. Это были 28 дней настоящего ада, затем Джуди убила Лизу выстрелом в голову.

Откровения или обман?

Тело девочки преступники выбросили в Литл-Ривер-Каньон, после этого Джуди позвонила в полицию и сообщила, где находится труп. Перед тем как отключиться, женщина зачем-то представилась диджею как Леди Закат, а своего мужа назвала Ночным Всадником. И это было только начало. Вскоре повторилось еще несколько “эфиров смерти” на разных радиостанциях, причем никто до последней минуты не мог предположить, что звонят те самые маньяки.

Леди Закат гениально изображала то девочку, заставшую своего отца за совращением 12-летней сестренки, то чудом спасшуюся из рук маньяка мать, которая была вынуждена оставить в плену свою маленькую дочь. Неизменным было одно: детальные подробности на грани жесткого порно, и в заключение — выстрелы. После этого следовало издевательское “разоблачение” и признание в очередном убийстве девочки-подростка. Главное, никто не мог понять, что это — настоящее преступление или жестокая инсценировка. Ответ, кстати, неизвестен до сих пор, доказать удалось лишь два убийства и попытку третьего. Самое ужасное, что за время этих “шоу” трое пожилых радиослушателей скончались от инфарктов, еще один — от инсульта. Люди просто не выдержали настолько жутких откровений.

Конец игры

Роковой для убийц оказалась случайная встреча с 22-летней Дженис Чатмен и ее женихом Джоном Хэнкоком, которые стали очередной добычей зловещей пары. Молодых людей похитили 4 октября 1982 года. Джон получил огнестрельное ранение, а его любимую маньяки отвезли в мотель, где над ней долго издевались, затем Джуди выстрелила девушке в голову.

Однако Джон Хэнкок не только выжил, но и сумел в точности описать приметы нападавших. Дальнейшее уже было делом техники, и очень скоро полиция вышла на след Элвина Нилли и его бешеной супруги.

9 октября Джуди Нилли была арестована в мотеле в Мерфрисборо, штат Теннесси, а еще через несколько дней задержали и ее мужа. Тот, казалось, был только рад, что все закончилось. В марте 1983 года женщину приговорили к смертной казни, а Элвина Нилли — к пожизненному заключению. Он умер в ноябре 2005 года. А 15 января 1999 года губернатор штата Алабама Фоб Джеймс изменил смертный приговор Джуди Нилли на пожизненное заключение.

Автор: Алекс Алиев; rusrek.com