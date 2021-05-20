СНБО против «воров в законе». Какие тут могут быть риски?

«Ворам в законе» и разномастным криминальным «авторитетам» в Украине больше не рады. Тем, кто находится в стране, власти предложили паковать чемоданы, а все остальным – запретили въезд. Лидеры криминального мира стали очередным объектом для санкционной атаки Офиса президента и СНБО после контрабандистов.

Почему Банковая ударила по «ворам в законе» санкциями и какие тут могут быть риски, выясняли в издании «Апостроф«.

«Мы говорим вам «прощай»

В пятницу, 14 мая, в ходе заседания СНБО были введены санкции против так называемых «воров в законе» и иностранных криминальных «авторитетов». Президент Владимир Зеленский, рассказывая об итогах заседания, заявил, что сделает все, дабы количество «воров в законе» в Украине равнялось нулю.

По его словам, большинство «воров» уже не в Украине, а количество их в стране уменьшилось с 34 до 17. В отношении 557 «воров» (из них 15 человек являются гражданами Украины) применили пакет санкций, включающий в себя блокировку активов; запрет въезда на территорию страны; отказ в предоставлении или аннулирование визы и вида на жительство; отказ на продление пребывания в Украине, получения гражданства и принудительное выдворение из страны.

Помимо указанных 557 «воров», пакет санкций ввели против 111 иностранных криминальных «авторитетов».

«Одним словом: тем, кто не в Украине, нечего сюда приезжать. Тем, кто в Украине – нечего здесь задерживаться. То же касается и другого звена этого мира – лидеров преступных группировок, так называемых криминальных авторитетов. Мы – гостеприимная страна, но не для 111 иностранцев – это криминальные авторитеты, к которым сегодня применена такая же пакет санкций. Мы не говорим вам «до свидания», мы говорим «прощай», — сказал глава государства.

Позже в СМИ была опубликована часть предполагаемого списка «воров», попавших под санкции:

Часть списка «воров в законе», которые попадут под санкции СНБО

1. АЛИЕВ Гилани Шамсудинович, 08.08.1974г.р.;

2. АСАТРЯН Эдуард Сергеевич, 14.09.1968г.р.;

3. АСОЯН Нодари Жоржикович, 04.04.1973г.р.;

4. АСХАБОВ Хасан Магомедович, 13.02.1995г.р.;

5. АХМАДОВ Хусейн Сейпиевич, 06.07.1966г.р.;

6. АШУМОВ Глеб Эльбрусович, 05.03.1982г.р.;

7. БАБАЕВ Александр Тофикович, 03.09.1979г.р.;

8. БЕКАЕВ Омар Минкаилович, 02.02.1957г.р.;

9. ГЕРЛИАНИ Давид Нугзарович, 25.06.1972г.р.;

10. ГЛОНТИ Серго Семенович 27.09.1971г.р.;

11. ГОРАДЗЕ Миндия Гурамович, 14.12.1981г.р.

12. ДЖАМБУЛАТОВ Руслан Адамович, 19.10.1988г.р.;

13. ДЖАМБУЛАТОВ Рустам Адамович, 13.10.1984г.р.;

14. ДЖАНЕЛИДЗЕ Поликарп Автандилович 27.07.1974г.р.;

15. ДЖАЧВЛИАНИ Лаша Валерьянович, 16.04.1974г.р.;

16. ДИНАБОРСКИЙ Роберт Богданович 01.08.1977г.р.;

17. ДУКУЗОВ Магомед Идрисович, 11.04.1978г.р.

18. ИМАНАЛИ Андрей Михайлович, 22.06.1971г.р.;

19. ИСАЕВ Имран Абдулбакиевич, 24.02.1976г.р.;

20. ИСЛАНГИРИЕВ Апти Магомедович, 26.07.1970г.р.;

21. КАТАМАДЗЕ Реваз Джондоевич, 28.02.1974г.р.;

22. КИПИАНИ Вахтанг Демурович, 21.09.1978г.р.

23. КУХИЛАВА Антимоз Хухутович, 04.10.1956г.р.;

24. ЛИСЕНКО Сергей Иванович, 31.08.1954г.р.;

25. ЛОБЖАНИДЗЕ Георгий Шакроевич, 08.09.1971г.р.;

26. МУРТАЗОВ Заур Алхизурович, 14.08.1986г.р.;

27. НЕДЗЕЛЬСКИЙ Андрей Степанович, 01.03.1973г.р.;

28. ОЗМАНОВ Давид Шалвович, 07.12.1970г.р.;

29. ОЛИЙНИК Сергий Александрович, 05.04.1973г.р.;

30. ОРАГВЕЛИДЗЕ Кахабер Тристанович, 24.08.1973г.р.;

31. ПАНЮШИН Виктор Михайлович, 13.09.1958г.р.;

32. РУСАН Василь Александрович, 19.06.1974г.р.;

33. САРГСЯН Арташес Аветикович, 07.12.1975г.р.;

34. САРГСЯН Хорен Карленович, 23.08.1977г.р.;

35. САРКИСЯН Армен Нагапетович, 22.09.1978г.р.;

36. СУСОЕВ Ибрагим, 24.07.1978г.р.;

37. ХАЧАТРЯН Армен Альбертович, 04.07.1977г.р.;

38. ХМЕЛИДЗЕ Георгий Гивиевич, 12.12.1960г.р.;

39. ЦИКОРИДЗЕ Рамаз Лериевич, 12.06.1972г.р.;

40. ЧАРАЯ Тенгиз Автандилович, 10.04.1982г.р.;

41. ЧХАРТИШВИЛИ Паата Константинович, 01.10.1970г.р.;

42. ШЕМАЗАШВИЛИ Коба Шалвович, 17.01.1974г.р.;

43. ШЕРЕМЕТ Валерий Андреевич, 11.11.1949г.р.;

44. ЯСАГОВ Адлан Умарович, 04.06.1982г.р.;

Угрозы нацбезопасности

По мнению экспертов, атака на «воров» — решение, которое будет поддержано большей частью общества. Оппоненты власти усматривают в решении Офиса президента и СНБО элементы популизма, хотя по большому счету, дело здесь не только в получении политических дивидендов.

Один из инициаторов водной блокады оккупированного Крыма, экс-народный депутат Андрей Сенченко, в беседе с «Апострофом», напомнил, как именно кремлевские спецслужбы использовали организованный криминалитет против украинской государственности.

«Правильное решение (санкции против «воров» — «Апостроф»), так как за каждой фамилией в списке фигурируют целые кланы и сектора криминального бизнеса. Российские спецслужбы активно привлекают к своим операциям криминалитет, что особенно было заметно в Крыму в ходе его оккупации. И те, и другие по своей сути – бандиты. Местные лидеры уголовного мира ранее замыкались на московском криминалитете, а не киевском. Впоследствии в Крыму их привлекли для отстраивания оккупационной властной вертикали», — настаивает Андрей Сенченко.

К примеру, нынешний кремлевский «гауляйтер» оккупированного Крыма Сергей Аксенов, подозревается в участии в криминальной группировке «Сейлем», в которой он был известен под кличкой «Гоблин».

Впрочем, выходцы из спецслужб настаивают, что антигосударственная сущность «воров» может быть преувеличенной.

«Влияние «воров» и организованного криминалитета в целом на нацбезопасность – тема, которая местами притянута за уши. Особенно в СБУ на этом любят заострять внимание. Что в первую очередь интересует «воров»? Организованная преступность – это деятельность, конечной целью которой является получение прибыли от криминального бизнеса. Главарей криминального мира в первую очередь интересуют деньги, которые они могут потратить на себя. Им неинтересно, условно говоря, взрывать атомные электростанции», — сказал «Апострофу» эксперт по вопросам правоохранительных органов Украинского института будущего Иван Ступак, ранее проходивший службу в СБУ.

Вместе с тем, денежные интересы организованного криминалитета – весьма крепкий крючок, за который могут закрепиться российские спецслужбы. Создание в стране параллельной власти в виде всевозможных «смотрящих», за которыми стоят криминальные «авторитеты» — это прямой вызов национальной безопасности.

Сращивание криминалитета и местной власти – одна из проблем, которая обострилась к концу первого президентского срока Леонида Кучмы. Когда в Администрации президента поняли, что «воры» и «авторитеты» слишком окрепли и начали угрожать самой государственности, МВД и прокуратура получили отмашку на масштабную зачистку. В этом плане была показательной ликвидация бандитских группировок в Крыму, который в 90-е годы заработал себе сомнительную славу «украинской Сицилии».

Закон о «ворах»

Полностью ликвидировать преступность невозможно по объективным причинам. Часть организованного криминалитета, пережив «лихие 90-е», перешла в легальный бизнес, а затем и политику, но сохранила связь с «авторитетами». Связь между «авторитетами» и властью особенно заметна в провинции.

В том числе, для того, чтобы уменьшить влияние криминала на политику летом прошлого года Верховная Рада приняла закон по борьбе с «ворами в законе». Документ пытались проголосовать еще при президенте Петре Порошенко, но безуспешно. По одной из версий, из-за существенного влияния «воров» на нардепов.

«Влияние «воров» — это проблема не только нынешней, но и прошлой власти. В процессе реформирования правоохранительных органов в 2014-2019 годах были допущены системные просчеты, которые негативно сказались на борьбе с организованным криминалитетом. И дело не только в ликвидации УБОПа и развале агентурной работы. Начали реформировать то, что и так в целом нормально работало – патрульную службу. Демотивировали следователей и оперативников низкими окладами на фоне зарплат в патрульной службе или в НАБУ. Те, кто имел внутренние мотивы бороться с преступностью, осознали, что руководству они попросту не нужны», — пояснил «Апострофу» руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Дяденко.

Аналогичный «анти-воровской закон» действует в Грузии, где властям в целом удалось поставить «авторитетов» на место.

«Недавние санкции СНБО – своего рода рефлексия власти, ее реакция на то, какое влияние криминалитет оказывает на политику и бизнес-процессы в стране. Видимо, руководство страны решило повторить опыт Грузии экспериментальным путем. Получится – хорошо, а если не получится, то будем смотреть, что делать дальше. В юридический плоскости тут все не так однозначно. Реальные «воры», увидев себя в списке, который опубликовали в СМИ, скорей всего, в суд не пойдут. Если кто-то из фигурантов все же решится отменять решение и судиться, то как власти будут доказывать факт «коронации»? Это же весьма специфическая процедура, там никаких документов не выдают», — отметил в разговоре с «Апострофом» глава Совета адвокатов Киевской области Петр Бойко.

Темная сторона санкций

Теперь главный вопрос, получится ли у украинских властей повторить результаты Грузии? Тут могут возникнуть проблемы. Введение санкций против «воров» косвенно указывает на то, что профильный закон и известный юридический принцип неотвратимости наказания в реальности не работают. Иными словами – зачем решение СНБО, если и так есть закон?

«Да и сам факт отказа во въезде никак не мешает лидерам преступного мира проворачивать дела в Украине в дистанционном режиме, посылая сюда своих «представителей». Возможностей для связи и коммуникаций сейчас предостаточно», — говорит Иван Ступак.

Возникает закономерный вопрос: если «авторитетов» выдворяют из страны (хотя и тут все не так просто – нужно менять миграционное законодательство), то значит, что судить их не собираются? Если брать за основу указанный «закон о ворах», то в нем уголовная ответственность предполагается не за сам статус, а за создание и руководство преступной организацией. За такое «светит» от 12 до 15 лет тюрьмы.

Еще один немаловажный вопрос, на который нет однозначного ответа – что делать с «ворами»-гражданами Украины, которых нельзя никуда депортировать, а санкции вряд ли будут эффективны, так как их финансовые ресурсы – в том числе и «общаки» — «серые» (если не сказать — «черные») и, понятное дело, нигде не декларируются и не фиксируются. Исходя из этого решение СНБО, касающееся криминалитета, по мнению экспертов, больше похоже на очередную пиар-акцию, которая прикрывает отсутствие реальных реформ в правоохранительных органах, которые должны системно бороться против организованной преступности – в том числе, и с «ворами в законе», чувствующими себя в Украине весьма комфортно.

Автор: Владимир Шевчук; АПОСТРОФ