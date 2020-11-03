В России начался очередной кровавый криминальный передел?

Убийство бизнесмена Владимира Маругова и расстрел предпринимателя Александра Петрова заставляет задуматься о возвращении в России «лихих 90-х».

Насильственная смерть крупного петербургского предпринимателя Александра Петрова, а через несколько дней — столичного «мясного короля» Владимира Маругова, убитого стрелой из арбалета всколыхнули атмосферу, и без того разгоряченную эпидемией и экономическим кризисом. Не возвращается ли к нам грандиозный передел бизнеса с обильной стрельбой из 1990-х годов, журналисты издания «Росбалт» выяснили у экспертов.

Владимир Жеребенков, адвокат:

Чаще всего под пули попадают либо должники, либо настойчивые кредиторы. Это не столько «передел», сколько просто дрязги между компаниями, связанные, в основном, с долгами и тяжелой экономической ситуацией конкретных предпринимателей.

Сейчас очень тяжелые экономические условия, многие потеряли работу, и нет тех финансовых потоков, что были раньше. С коронавирусом, все серьезные компании «сдулись». Только сфера продуктов питания и лекарственных препаратов держатся, остальные производства практически толком не работают. Уровень жизни упал на порядок у всех, включая бизнес. Если раньше бизнесмен спокойно зарабатывал $25-40 тысяч, то сейчас, извините, десятка — за счастье.

И тут возникает дележ: кто-то кому-то не отдал, кто-то и не может отдать, просто денег нет. И какое-то время, мне кажется, будет все хуже и хуже — пока общество в таком напряжении. Конечно, раньше был какой-то «паритет», так не отстреливали друг друга. Естественно, когда доллар стоил 28-30 рублей, все работали и зарабатывали. Но сейчас, в этой стрессовой ситуации многие не думают, а решают вопросы радикально. Отстрел будет — по весне еще сколько подснежников появится!

И это все-таки не 1990-е годы, когда все делили собственность, в конце концов разделили и выстроили определенные зоны ответственности. Сейчас все «схвачено». Все серьезные компании имеют «крышу» в виде местных чиновников или правоохранителей.

Почвы для новых 1990-х нет, и условия не те. Общество и бизнес прозрачны. Выйдите на улицу — сколько камер висит. Мы с вами по телефону сейчас общаемся — нас слушает, может быть, не одна спецслужба. Возможности взять человека под колпак такие, каких никогда не было. Отследить последнюю пару лет вашей жизни — не проблема. Мы сейчас реально живем в полицейском государстве, и беспредела 1990-х оно не допустит. Того «воровского» мира, что раньше, уже нет. Я «солнцевских» знаю хорошо, они все бизнесмены серьезные. А шпана вычисляется моментально.

Так что, мой совет: не берите сейчас в долг — или уж возвращайте вовремя. Это время пройдет и успокоится.

Александр Михайлов, вице-президент ЗАО «КЭС-Холдинг», генерал-лейтенант милиции в отставке:

Передел бизнеса уже идет. Многие сферы деятельности, которые сегодня имеют многих хозяев, начинают сосредоточиваться в одних руках. «Крайние меры», которые были вчера недопустимы при разборках (убийство конкурента или партнера), начинают медленно включаться в арсенал. В том числе — в экзотическом виде: из арбалетов, чтобы не было слышно выстрелов.

К этому все шло. У нас был относительно благополучный период, когда всю собственность переделили, успокоились, ярко выраженных бандитов посадили, кого-то поубивали… И наступил, скажем так, небольшой элемент стабильности — но не более чем! (Заодно расформировали управления по борьбе с организованной преступностью в системе МВД).

А между тем, характер воровства в государстве превышает все допустимые и недопустимые нормы. Вспомните денежные суммы, изъятые недавно у некоторых фигурантов уголовных дел. Мы даже не можем себе представить суммы в руках бандитов.

Стабильность любого государства зависит не только от сегодняшнего уровня жизни, но и от стабильности общих правил игры. И если эти правила постоянно меняются — а сегодня правила игры сместились в сторону полного уничтожения малого и среднего бизнеса, — то мы и видим, что происходит.

Да, сейчас пандемия, но если бы у нас были нормальные правила игры, и эпидемия принесла бы минимальные потери. Однако мы находимся в условиях, когда государство декларирует одно, а частные компании — другое. Кредиторам плевать на государство — мало ли что там президент придумал про кредитные каникулы! И бизнес, который надеялся на какие-то послабления — столкнулся с тем, что разговоры на государственном уровне не согласуются с реальностью. Масса средних и малых бизнесменов просто разорились, они уже не в состоянии платить все эти налоги. Мы возвращаемся к «черным кассам». У меня много знакомых, которые имели свои магазинчики, теперь говорят: «Да ну это все»…

Наша правоохранительная система имеет мощнейшие рычаги, которые она не использует. И все время требует себе новых полномочий. У всех депутатов одна и та же «мантра»: ужесточать наказания, пожизненное заключение вводить… А зачем оно вам, если в правоприменительной практике даже 20 лет не применяется?

Служба правоохранителя, между тем, перестает быть престижной. Люди, которые отслужили свое, говорят: «Да ну вас!», берут свою пенсию и уходят. А молодежь говорит: «Да что я буду колбаситься! Я лучше пойду шлагбаум опускать и получать больше, и не обязан буду „масочников“ отлавливать». Вот Минфин что-то «вбросил», проект реформы с сокращением финансирования — пока это общими усилиями отбили. Но если уж такой вброс произошел — капля камень точит…

Но, естественно, надо помнить, что правоохранительные органы находятся лишь в конце всей этой порочной экономической цепочки. Устранять надо причины, а не последствия.

Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета:

Определенные риски могут быть. Убийства Петрова и Маругова — это, конечно, не сведение личных каких-то счетов. Это бизнес. И это плохая тенденция.

Меня особенно насторожило убийство Александра Петрова, поскольку в сферу моего изучения входит контрабанда. По слухам, Петров мог контролировать идущие через Северо-Запад товарные потоки, не совсем чистые на предмет таможенных платежей.

Есть такая тенденция, как накопление криминальной составляющей в общем бизнес-пространстве. В бизнесе есть «теневые сектора», которые «делятся» по-другому, не через суды и арбитражи. Там есть «молодое и старое поколение»: те, кто начинал бизнес в 2000-е годы, и более молодые, которые не хотят делить с ними прибыль.

Но в целом, если не брать нынешний период с его коронавирусом, ситуация все-таки улучшается. То, что в 1990-е и 2000-е было каждодневным, теперь уже вызывает оторопь. «Банального криминала», бандитов, уже мало. Он, в основном, отошел. Думаю, схлынет эпидемия, и постепенно все «устаканится».

Беседовал Леонид Смирнов; Росбалт