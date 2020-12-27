В России подозревают что «авторитета» Василенко похитили в Москве для СБУ и скормили свиньям

Рассмотрение дела о нападении на Юрия Василенко, основного фигуранта расследования об убийстве Дениса Вороненкова, начнется в конце декабря в РФ.

Останкинский суд Москвы назначил на 30 декабря 2020 года предварительные слушания по делу о похищении украинского «авторитета» Юрия Василенко — основного фигуранта дел об убийствах экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова и главаря банды «Оплот» Евгения Жилина. Изданию « Росбалт » стали известны подробности громкого расследования российской стороны и основные версии преступления.

Источник в правоохранительных органах рассказал, как по их мнению развивались события. 11 января 2019 года из Курска в Москву прибыло четверо участников одной из преступных группировок во главе с «авторитетом» Александром Сошниковым (Сохатый). Последний заехал к знакомому московскому гангстеру и взял у него пистолет. Дальше кампания, приехав к столичному ресторану «Базилик», расположилась неподалеку от входа.

По мнению собеседника агентства, к этому заведению имел отношение «вор в законе» Владимир Тюрин (Тюрик), а его хороший знакомый Юрий Василенко проводил там все переговоры. В день нападения после занятий в спортзале он заехал в ресторан с приятелем. Когда мужчины вышли на улицу, к ним подошли курские гангстеры.

Стоит отметить, что Василенко и Сошников были давно знакомы, один даже являлся крестным ребенка другого. Но на этот раз визит был далеко не дружеский. Сохатый приказал куму следовать за ним в машину. По пути к автомобилю Василенко, который профессионально занимался боксом, начал наносить удары гангстерам. Избавившись от опеки, он попытался убежать, но в этот момент Сошников выстрелил в него.

Пуля попала в бедро, ранение было очень серьезным — позже эксперты нашли на месте происшествия фрагмент берцовой кости. Истекающего кровью Василенко бросили в багажник. Примерно через километр Сохатый остановился и приказал трем сообщникам выйти из машины. Позже они дали показания, что в этот момент «авторитет» был жив и сильно кричал от боли. Было установлено, что Сошников поехал в Курск, где остановил автомобиль в гаражах у одного из домов. Дальнейшая судьба Василенко неизвестна.

Позже оперативникам удалось задержать Сохатого и двух других участников нападения — Александра Зикеева и Дениса Долженкова. Еще один злоумышленник — гангстер-шансонье Дмитрий Поляков (Дон) — объявлен в розыск.

На допросах Зикеев и Долженков уверяют, будто не знают дальнейшую судьбу Василенко, однако эти показания вызывают сомнения у следователей. А Сошников, будучи опытным уголовником, ведет себя соответствующее. Ранее он был дважды судим и всякий раз попадал в психиатрический стационар. Во время одной из отсидок для помещения в спецучреждение ему даже пришлось воткнуть гвоздь себе в грудь. Вот и в этот раз Сохатый общению со следователем предпочитал беседы с маленькой девочкой, которая якобы в этот момент присутствовала в кабинете.

Участников нападения допрашивали на полиграфе: у всех была зафиксирована положительная реакция на вопрос о том, не было ли скормлено тело Василенко животным. С учетом данных о том, что вскоре после похищения гангстеры были на свиноферме, есть все основания подозревать, что именно там и был уничтожен труп «авторитета».

Что касается мотивов преступления, то официально они не установлены. Однако российские оперативники считают, что нападение могло быть организовано СБУ. Из-за этого в расследовании принимало участие ФСБ РФ.

Сошников являлся «правой рукой» «вора в законе» Виктора Панюшина (криминального хозяина Курской области), который последние годы живет в Украине. Россией он объявлен в розыск по линии Интерпола. Панюшина несколько раз задерживала полиция (последний раз в ноябре 2019 года), но всякий раз после вмешательства неких сил он оказывался на свободе.

Источник «Росбалта» высказал мнение, что у оперативников есть данные о сотрудничестве Пана с СБУ, благодаря которому он и чувствует себя в Украине столь уверенно. Также СБУ с сентября 2017 года якобы вела охоту на Василенко, объявленного Киевом в розыск за организацию убийства экс-депутата ГД РФ Дениса Вороненкова. По одной из основных версий, строившейся на данных оперативной информации, Пан по просьбе СБУ мог договориться о том, что Сохатый организует похищение Василенко, а потом его переправят в Украину. Однако собрать дополнительных доказательств этого не удалось.

По другой версии, осев в Москве (здесь он проживал по паспорту на фамилию Антоненко), Юрий Василенко стал выступать посредником при различных сомнительных операциях: вывозу с Украины в РФ антиквариата и крупных сумм денег, которые принадлежали высокопоставленным беглецам из Украины; обнальным сделкам и переправке «грязных» средств за рубеж; «заказных» убийствах в России и в соседних странах.

Всю силовую составляющую этих операций выполняли курские гангстеры, с которыми Василенко был знаком уже давно. Часть заданий он получал от своего знакомого — «вора в законе» Владимира Тюрина (Тюрик).

В 2016–2017 годах Василенков оказался задействован в двух громких убийствах. Им предшествовала следующая история. Крупный харьковский бизнесмен и владелец ряда торговых центров решил вывести в Европу $6 млн. За помощью в этом вопросе он обратился к Василенко. Деньги ушли на отмывочную «площадку», однако больше бизнесмен их не видел. Предполагается, что их поделили участники транзитного финансового канала — Василенко и Тюрик.

Пострадавший обратился за помощью к другу Евгению Жилину, устроившему серию жестких «разборок» с обидчиками приятеля.

В сентябре 2016 года Жилина на встречу в ресторан «Ветерок» в Одинцовском районе Подмосковья пригласил его знакомый — Николай Дидковский. Как позже было установлено, когда Жилин приехал в заведение, Дидковский уже находился на пути на Украину. В «Ветерке» лидера «Оплота» поджидал киллер, который застрелил его. По версии следствия, это преступление могли совершить курские гангстеры, с которыми давно сотрудничал Василенко.

Потом последовало убийство Дениса Вороненкова в Киеве. На Украине полагают, что к его организации приложил руку Василенко.

По мнению источников «Росбалта» в правоохранительных органах, в конце 2018 года «курские» узнали, что Василенко получал от Тюрика крупные суммы, которые предназначались им. Но почти все их присваивал, передавая «курским» только малую часть. Гангстеры сообщили об этом «вору в законе», пути которого к этому времени разошлись с Василенко. Тюрик вызвал Василенко на беседу, но он не явился.

Тогда «курские» решили сами навестить его и привезти на встречу для неприятного разговора. Василенко отловили в ресторане «Базилик», однако при выходе оттуда он попытался оказать сопротивление. В ходе борьбы один из злоумышленников выстрелил в «авторитета» из пистолета ТТ.

Автор: Александр Горячев; РОСБАЛТ