Визитные карточки чикагских банд в 70-80-е: «Удолбанные ярдеры», «Гейлорды» и «Всемогущие адские дьяволы»
В конце XX века весь Запад, кажется, был помешан на визитках (вспомните хотя бы соответствующий момент из «Американского психопата»). Перещеголять конкурентов в их качестве и оригинальности было делом чести. Собственные уникальные визитные карточки были даже у уличных банд.
Такую визитку могли подкинуть в карман жертве или предоставить лавочнику, с которого намерены собирать дань. Чикагский старожил Брэндон Джонсон коллекционировал эти карточки всю жизнь и даже написал о них книгу. Из нее и взяты эти примеры народного искусства, пишет издание DISGUSTING MEN.
«Удолбанные ярдеры»
(Банда базировалась на школьном футбольном поле, размеченном на ярды. Видимо, название отсюда, либо имеется в виду, что они выращивали каннабис у себя на участке)
C-Notes
(Обратите внимание на подпись «бунтующий пирожок» — как мило!)
«Гейлорды»
«Бог простит, Гейлорды — нет» (к слову, несмотря на свастику, Гейлорды не были нацистами. Символика, скорее, выказывает неуважение латиноамериканским бандам)
«Вилла-Лобос»
(«Деревенские волки» — банда и вправду происходит из глухого пригорода, но потом она пробилась в Чикаго)
«Ройал Капри»
(Подпись Greaser Love дает понять, что перед нами гризеры — члены брутальной рок-н-ролльной субкультуры фанатов уличных гонок)
«Латинские короли Аптауна»
(«Латинские короли» — одна из самых многочисленных в мире банд. У нее есть множество локальных подразделений)
«Плейбои из Крейгин-парка»
(У этих парней явно завышенная самооценка и тяга к дешевым понтам)
«Латинские короли»
Y.L.O. Латинские адепты
(И их президент — некто «Обезьяна»)
«Всемогущие безумцы»
«Чи-Таунские воители»
(«Чи-Тауном» на сленге называли Чикаго)
«Испанские гангстеры Чикаго»
Просто и понятно!
«Всемогущие адские дьяволы»
(Если бы я создал свою банду в пятом классе, я назвал бы ее точно так же)
«Королевская династия из Саймон-сити»
(Обратите внимание: кролики попирают корону «Латинских королей» — явный знак вражды)
«Всемогущие Гейлорды»
(Как будто простых «Гейлордов» было мало!)
Источник изображений — Flashbak.
Автор: Владимир Бровин; DISGUSTING MENTweet