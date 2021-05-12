Визитные карточки чикагских банд в 70-80-е:  «Удолбанные ярдеры», «Гейлорды» и «Всемогущие адские дьяволы»

В конце XX века весь Запад, кажется, был помешан на визитках (вспомните хотя бы соответствующий момент из «Американского психопата»). Перещеголять конкурентов в их качестве и оригинальности было делом чести. Собственные уникальные визитные карточки были даже у уличных банд.

Такую визитку могли подкинуть в карман жертве или предоставить лавочнику, с которого намерены собирать дань. Чикагский старожил Брэндон Джонсон коллекционировал эти карточки всю жизнь и даже написал о них книгу. Из нее и взяты эти примеры народного искусства, пишет издание DISGUSTING MEN.

«Удолбанные ярдеры»

(Банда базировалась на школьном футбольном поле, размеченном на ярды. Видимо, название отсюда, либо имеется в виду, что они выращивали каннабис у себя на участке)

C-Notes

(Обратите внимание на подпись «бунтующий пирожок» — как мило!)

«Гейлорды»

«Бог простит, Гейлорды — нет» (к слову, несмотря на свастику, Гейлорды не были нацистами. Символика, скорее, выказывает неуважение латиноамериканским бандам)

«Вилла-Лобос»

(«Деревенские волки» — банда и вправду происходит из глухого пригорода, но потом она пробилась в Чикаго)

«Ройал Капри»

(Подпись Greaser Love дает понять, что перед нами гризеры — члены брутальной рок-н-ролльной субкультуры фанатов уличных гонок)

«Латинские короли Аптауна»

(«Латинские короли» — одна из самых многочисленных в мире банд. У нее есть множество локальных подразделений)

«Плейбои из Крейгин-парка»

(У этих парней явно завышенная самооценка и тяга к дешевым понтам)

«Латинские короли»

Y.L.O. Латинские адепты

(И их президент — некто «Обезьяна»)

«Всемогущие безумцы»

«Чи-Таунские воители»

(«Чи-Тауном» на сленге называли Чикаго)

«Испанские гангстеры Чикаго»

Просто и понятно!

«Всемогущие адские дьяволы»

(Если бы я создал свою банду в пятом классе, я назвал бы ее точно так же)

«Королевская династия из Саймон-сити»

(Обратите внимание: кролики попирают корону «Латинских королей» — явный знак вражды)

«Всемогущие Гейлорды»

(Как будто простых «Гейлордов» было мало!)

Источник изображений — Flashbak.

Автор: Владимир Бровин; DISGUSTING MEN