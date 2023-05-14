Житомирська виправна колонія №4: моніторинговий візит

11 квітня 2023 року моніторингова група у складі помічника народного депутата України Костянтина Касая, члена громадської ради при Міністерстві юстиції України Сергія Зуйкова, помічника народного депутата України Ярослава Юрчишина, координатора програм ХПГ Андрія Діденка, а також журналіста Інформаційного агентства “Поряд з вами” Олекси Ярославцева здійснила превентивний черговий моніторинговий візит до державної установи “Житомирська виправна колонія (№4)”.

Попередній візит відбувся 22 червня 2022 року.

Загальна інформація

Державна установа “Житомирська виправна колонія (№4)” є виправною колонією середнього рівня безпеки для тримання чоловіків, які вперше засуджені до позбавлення волі за скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів.

Цьогорічний візит здійснено в рамках проекту “Зменшення страждань в’язнів у контексті війни в Україні”, що фінансується урядом Данії у партнерстві з DIGNITY — Данським інститутом проти катувань. Метою візиту був збір та аналіз даних щодо дотримання прав людини в установі виконання покарань.

Супроводжував керівник установи полковник внутрішньої служби Бочковський Олександр Йосипович.

Монітори безперешкодно та швидко потрапили на територію Установи, мали можливість без обмежень відвідати будь-які приміщення, спілкуватися з засудженими, зокрема, на умовах анонімності. Були оглянуті: виробнича зона, ДІЗО/ДПК, харчоблок, лазне-пральний комплекс, житлові приміщення.

За даними керівництва Установи, на одного представника адміністрації припадає 4,9 засуджених. В Установі працює один психолог. Вартість утримання одного в’язня на день складає 90,67 гривень. Протягом 2023 року до Установи прибули 117 засуджених. Протягом 2022 року в Установі померло 7 осіб. Працевлаштовано, відповідно до договорів ЦПХ, 105 засуджених. Середньомісячна зарплата засуджених в поточному році складає 1552,00 гривень. В Установі працює крамниця. На час відвідування в ДІЗО перебувало 2 особи.

В медичному закладі ЦОЗ ДКВ на території установи перебуває 2 особи. На обліку ВІЛ/СНІД — 40 осіб. На обліку як схильні до самогубства — 12; як схильні до членоушкодження — 31; як схильні до втечі — 12; як злісні порушники режиму утримання — 27 осіб.

На неналежні умови утримання, неналежне надання медичної допомоги в 2022 і протягом поточного року не зафіксовано жодної скарги.

Станом на 01.04.2023 інвалідність першої групи мала 1 особа, другої групи — 5, третьої групи — 10 осіб.

В 2022 році звільнено 297 осіб, з них 144 — умовно-достроково, і ще 54 особам замінено режим утримання на більш м’який. З початку 2023 року звільнено 69 осіб, з них умовно-достроково 45 осіб, ще 6-м засудженим режим утримання був пом’якшений.

В 2022 році зареєстровано 14 викликів швидкої допомоги, з початку 2023 року таких викликів 2. В 2022 році зафіксовано 24 випадків тілесних ушкоджень, з них під час прибуття — 2 випадки, і 22 — під час перебування в Установі. З початку 2023 року зафіксовано 5 випадків тілесних ушкоджень під час перебування в Установі.

Відбулися 212 побачень з використанням мережі Інтернет. Установа такі побачення надає безкоштовно. В 2022 році надано 18 тривалих, 126 короткострокових побачень через скло, практика короткострокових контактних побачень не використовується. У 2023 році, станом на момент відвідування, вже надано 13 тривалих побачень, 67 короткострокових. В поточному році здійснено 275 телефонних дзвінків.

В установі функціонує 8 відділень СПС. Наявний некомплект молодшого складу персоналу.

Практика відсутності скарг з боку засуджених на дії (бездіяльність) керівництва установи свідчить, що або засуджені переслідуються за скарги, або засуджені не бачать сенсу їх відправляти.

Виробництво

В установі функціонує виробництво та майстерня.

У промисловій зоні відбуваються роботи з лісопереробки. Засуджені збирають дерев’яні ящики та рубають дрова.

На виробництві постійно працює близько ста людей. Зі слів керівника виробництва, на роботу можуть влаштовуватися люди з відповідною кваліфікацією та лише ті, хто має паспорт та ідентифікаційний код.

Цех для виготовлення дерев’яної тари. Опитані засуджені не володіють інформацією стосовно заробітної плати.

Засуджений К. повідомив, що за минулий місяць заробив 800 гривень. Засуджений П. повідомив, що в середньому заробляє 600-700 гривень на місяць. Засуджений П. повідомив, що йому за роботу платять цигарками.

Рабська праця

В Основному Законі — Конституції України (ст. 43) зазначено: “Кожен має право на належні, безпечні й здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом”; стаття 8 КВК гарантує засудженим соціальний захист і право на оплачувану працю згідно із законодавством про працю.

Було перевірено нарахування заробітної плати для засуджених, які працюють на підприємстві. Виявилося, що засудженим за березень нарахована така заробітна плата: засудженому С. — 430 грн 50 коп., Д. — 430 грн 50 коп., К. — 615 грн 60 коп., М. — 585 грн 48 коп., К. — 430 грн 50 коп., Ж — 430 грн 50 коп. Засуджені працюють на виробництві повний робочий день, а нараховані суми в декілька разів нижче мінімальної заробітної плати. Адміністрація пояснює такі низькі заробітки тим, що оплата відбувається в результаті виконаної роботи, але такі заробітки можуть бути прирівняні до того, що засуджені працюють безоплатно.

ДІЗО/ПКТ/ДПК

В приміщенні ДІЗО/ПКТ/ДПК увсього 17 камер.

В ДІЗО перебувало 2 осіб, на загальних підставах — 2 засуджених, в ДПК — 6 засуджених. ПКТ не використовується.

Засуджені сидять у камерах по одному. З усіма відбулося спілкування на умовах анонімності.

Всі засуджені, що перебувають в ДПК і не є дисциплінарно покарані, фактично утримуються в одиночному утриманні.

Всі камери мають відеоспостереження.

Відвідування бані 1 раз на 10 діб.

Є кімната для огляду лікарем. Прогулянкові дворики відокремлені для ДІЗО і ДПК. Для бажаючих доступні тренажери.

Баків для питної води немає.

Житлові приміщення

Всі засуджені живуть в загальних гуртожитках.

Так зване інвалідне відділення, де проживають особи похилого віку та люди з інвалідністю, відрізняється від інших відділень набагато гіршими умовами, в наявності двоповерхові ліжка.

Засуджений Л. 1960 року народження засуджений до 11 років, відсидів — 6, до засудження мешкав у Житомирі, не отримує пенсію через відсутність паспорта.

Звернувся засуджений М. щодо ненадання медичної допомоги з приводу проблеми з правою рукою, має фінанси для лікування.

Ліжка в деяких житлових приміщеннях відокремлені, приміщення потребують ремонту.

Засуджений Д. 1952 року народження звернувся з проханням з’ясувати питання стосовно отримання пенсії: він раніше отримував пенсію, але останнім часом нарахування припинилися.

Деякі приміщення світлі та просторі, а деякі перенаселені й мають двоповерхові ліжка.

В коридорі знаходяться бачки з питною водою.

Житлові приміщення для осіб, які працюють на господарстві установи, відремонтовані та мають індивідуальний простір.

Зв’язок із зовнішнім світом

Представниками адміністрації зазначено, що на руках у засуджених немає жодного планшету. При цьому питанні засуджені з різних відділень свідчили про те, що вони не мають планшетів і не знають таких засуджених, які б мали на руках планшети. Телефонні розмови значно обмежені. Про інтернет люди навіть не чули.

Засуджений П., 22 роки, за півтора року жодного разу не телефонував, з родичами комунікації не має, але раз на місяць отримує посилки. Засуджений Ж. відбуває 6 років, залишилося відбути ще 4 роки. Останній раз спілкувався з родичами тиждень тому, оплата за рахунок родичів на загальний рахунок. Щоб у когось був планшет, не бачив.

Телефонні розмови відбуваються в черговій частині або в кабінеті начальника відділення. Один телефон на відділення, він зберігається в черговій частині. Короткострокові контактні побачення в установі не практикуються. В кімнаті, яка зі слів адміністрації передбачена для інтернет-зв’язку, знаходяться 4 комп’ютери, хоча по факту працює один.

В установі в наявності 1 планшет для переговорів через інтернет з людьми, які знаходяться за кордоном.

Медична частина

Завідувач медичної частини №4 філії державної установи “Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України” у Житомирський області (далі — медична частина) — Яворський Павло Вацлавович.

Під час візиту моніторингова група безперешкодно оглянула приміщення медичної частини, ознайомилася з умовами організації надання медичної допомоги засудженим, мала доступ до медичної документації.

Стаціонар медичної частини має у наявності 5 палат для соматичних хворих, розрахованих на 15 ліжко-місць та інфекційний ізолятор на 2 палати, розраховані на 4 особи.

Зазначений ізолятор не використовують у зв’язку з проведенням ремонтних робіт, розпочатих ще наприкінці 2021 року. Відповідно до п. 5.6 Договору оренди, обов’язком орендаря (філії ДУ “Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України” у Житомирській області) є, зокрема, своєчасне здійснення за власний рахунок поточних ремонтів орендованого майна. Однак, філією ДУ “Центр охорони здоров’я Державної кримінально виконавчої служби України” у Житомирській області не вживається достатніх заходів щодо фактичної реалізації зазначеного пункту.

Ізолятор для психічнохворих відсутній.

В медичній частині розташовані: кабінет завідувача медичної частини, маніпуляційний кабінет, процедурний кабінет, стоматологічний кабінет та кабінет психіатра.

На день візиту в медичній частині укомплектовані наступні посади:

завідувач медичної частини — 1 ставка;

лікар-терапевт — 1 ст.;

лікар-психіатр — 0,5 ст.;

лікар-фтизіатр — 0,5 ст.;

лікар-стоматолог — 0,5 ст.;

старший фельдшер — 1,0 ст.;

фельдшер — 4 ст.;

лаборант — 0,5 ст.;

асистент фармацевта — 0,5 ст.;

сестра медична — 1 ст.;

молодша медична сестра — 0,5 ст.

Вакантні посади:

лікар загальної практики — сімейний лікар — 1 ставка;

рентген-лаборант — 0,5 ст.;

лікар-рентгенолог — 0,5 ст.

Диспансерний нагляд здійснюється: за 64-ма соматичними хворими, 33-ма особами, хворими на туберкульоз (5.1), 23-ма психічнохворими, 25-ма особами, що мають інвалідність, з них Ⅰ гр. — 1 особа; Ⅱ гр. — 15 осіб; Ⅲ гр. — 9 осіб.

Відповідно до журналу, в поточному році в установі зафіксовано 5 випадків тілесних ушкоджень.

Під час моніторингового візиту були виявлені, зокрема, наступні недоліки в роботі медичної частини №4, що призводять до порушення прав засуджених в ДУ “Житомирська виправна колонія (№4)”.

Утриманні особи в медичній частині не в повному обсязі забезпечені засобами індивідуального захисту; не здійснюється суворий контроль за дотриманням маскового режиму на території установи серед в’язнів; не проводиться щоденний температурний скринінг засуджених.

В порушення вимог Норми належності постільних речей, спеціального одягу та спеціального взуття (інвентарне майно) для засуджених, які проходять лікування у лікувально-профілактичних закладах, закладах на правах лікувальних та в медичних частинах при установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, затвердженого наказом МЮУ від 20.02.2012 №280/5, засуджені особи не отримують госпітальне майно (костюм, халат та туфлі госпітальні).

В порушення “Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами” затверджених наказом МОЗ України від 08.06.2015 № 325, філією ДУ “ЦОЗ ДКВС України” у Житомирській області не укладено угоду зі спеціалізованою установою на утилізацію медичних відходів, у зв’язку з чим у медичній частині з початку 2023 року не організовано належного збирання, сортування та утилізацію медичних відходів.

Недотримання інфекційного контролю та епідеміологічного нагляду

За інформацією, що надана медичним персоналом, на день візиту у стаціонарі медичної частини не перебувало жодної особи. В порушення Заходів та Засобів щодо попередження інфікування при проведенні догляду за пацієнтами, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03.08.2020 №1777, в медичній частині не функціонує ізолятор для інфекційних хворих, що унеможливлює одночасне розміщення хворих на небезпечні інфекційні захворювання окремо один від одного та від інших засуджених. Разом з тим, моніторинговою групою було встановлено, що в установі перебуває 3 засуджених осіб, хворих на активний туберкульоз, яких було ізольовано і поміщено у тимчасовий ізолятор, розташований у будівлі колишньої стоматологічної лабораторії, яка перебуває в аварійному стані, є непридатною для безпечного перебування та не відповідає вимогам статті 22 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”. В порушення вимог пункту 2 Розділу ІІ Стандарту інфекційного контролю для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на туберкульоз, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я від 01.02.2019 №287, медичною частиною не дотримано вимоги для ізоляції хворих на туберкульоз осіб. Так, в сусідній палаті перебувало ще двоє засуджених, один з яких повідомив, що виконує функцію днювального та закріплений за відділенням СПС№7, а інший перебуває у зв’язку з підозрою на туберкульоз.

Застарілі приміщення потребують проведення ремонтних робіт, наявна жахлива антисанітарія, оголена електрична проводка, забитий нечистотами туалет, відсутність душу, неможливість пересуватися особам з особливими потребами через круті сходи та відсутність пандусів, у приміщеннях холодно та сиро, на стінах пліснява, відбита кахельна плитка на панелях стін, що унеможливлює дезінфекційну обробку приміщень. Приміщення, в яких утримуються хворі, не обладнані бачками з питною кип’яченою водою і припливно — витяжною вентиляцією. Всі вищезазначені факти свідчать про порушення права засуджених осіб на захист від катування та нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або покарання (стаття 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) та про порушення права засуджених на належні санітарно-гігієнічні умови перебування в умовах закладу охорони здоров’я.

За поточний рік в установі виявлено 7 засуджених осіб, хворих на активний туберкульоз. Разом з тим, через відсутність працюючого флюорографічного або рентгенологічного апарату в’язням не проводяться діагностичні обстеження органів грудної порожнини з метою своєчасного виявлення захворювань органів дихання. Тобто в медичній частині неможливо проводити ранню діагностику захворювань туберкульозу.

Крім того, немає можливості проведення повного профілактичного медичного огляду, через що порушується пункт 3 Розділу II Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі, затвердженого спільним наказом Міністерства юстиції України та Міністерства охорони здоров’я України від 15.08.2014 №1348/5/572.

Порушення права осіб з інвалідністю (стаття 9 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю)

Диспансерний нагляд здійснюється за 25 особами, які мають інвалідність. Із них Ⅰ групи — 1 особа; Ⅱ гр. — 15 осіб; Ⅲ гр. — 9 осіб. Разом з тим, в порушення вимог Закону України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”, особи з інвалідністю не отримують належних діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм, що спричиняють обмеження нормальної життєдіяльності. Під час вивчення медичної документації засуджених встановлено, що у 6 осіб відсутні індивідуальні програми реабілітації для таких осіб, та не виконуються рекомендації індивідуальних програм реабілітації, у зв’язку з чим вони не отримують належних діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями та наслідками травм, які спричиняють обмеження нормальної життєдіяльності.

Крім того, в порушення вимог Державних будівельних норм України В.2.2-17:2006 “Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення”, в установі не створено умов для утримання людей з інвалідністю (відсутні пандуси, поручні тощо).

Порушення прав осіб, хворих на вірусний гепатит С

Протягом 2023 року в медичній частині було проведено 231 тестування осіб на наявність вірусного гепатиту С, з яких у 26 осіб встановлено підозру на захворювання.

В порушення вимог Стандартів медичної допомоги при ВГС у дорослих, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15.01.2021 №51, особи з підозрою на вірусний гепатит С не проходять ПЛР-тестування, у зв’язку з чим вони не отримують необхідного лікування, що може призвести до погіршення стану їх здоров’я та поширення зазначеного інфекційного захворювання серед засуджених та ув’язнених осіб.

Порушення права засуджених на належну стоматологічну допомогу

В порушення вимог Табеля оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України вiд 11.04.2005 №158, в медичній частині відсутній дентальний рентгенапарат, що унеможливлює проведення поглибленого стоматологічного обстеження та не забезпечує своєчасне надання належної стоматологічної допомоги ув’язненим та засудженим.

Порушення прав засуджених та ув’язнених на отримання первинної, вторинної та третинної медичної допомоги

Відповідно вимог пункту 7 частини 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 р. №1464 “Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році”, НСЗУ оплачує медичні послуги, які надаються за направленнями в паперовій формі пацієнтів, що утримуються в установах виконання покарань або слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, до забезпечення створення закладами охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби технічної можливості виписувати електронні направлення. Проте, через відсутність у засуджених осіб укладених декларацій з лікарем первинної медичної допомоги, вони не мають можливості отримати необхідні медичні послуги за кошти НСЗУ, що призводить до порушення вимог абзаців 4 та 5 статті 4 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”.

Харчоблок

Відбуваються ремонтні роботи.

На харчоблоці 36 столів по 10 осіб, одночасно можуть розміститися 360 засуджених. Працюють засуджені, які не оформлені за трудовими договорами.

За даними керівництва колонії на харчоблоці залучається до роботи біля 60 засуджених, які працюють позмінно без оплати. Опитані засуджені підтвердили, що вони працюють з 6 години ранку. Опитування проводилося в передобідній період об 11:30, тобто засуджені працювали беззмінно на день візиту біля 5 годин 30 хвилин. Засуджений С. шість років працює на харчоблоці та не отримує зарплатню.

Жорстоке і нелюдяне поводження

В медичній частині в стаціонарному відділенні не було жодного хворого.

Разом з тим, троє осіб з підозрою на туберкульоз були відокремлені і перебували в приміщенні, непридатному для проживання.

Порушення техніки пожежної безпеки:

Приміщення в аварійному стані.

На першому поверсі кран тече, туалет забитий фекаліями.