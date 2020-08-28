Как ловят педофилов в Германии

Обыск дома Йорга Л. из Бергиш-Гладбаха стал первым звеном в деле о крупнейшей в ФРГ сети педофилов. Она насчитывает не менее 30 тыс человек. В Кельне в понедельник, 17 августа начался судебный процесс по делу крупнейшей в ФРГ сети педофилов, которую удалось выявить благодаря задержанию 43-летнего жителя городка Бергиш-Гладбах Йорга Л. (Jorg L.), подозреваемого в многократном изнасиловании своей малолетней дочери.

Начало процесса было запланировано на 10 августа, но его отложили на неделю из-за пожара в здании суда, пишет Deutsche Welle.

Судебное заседание началось с зачитывания объемного обвинительного заключения в отношении Йорга Л., которого в числе прочего обвиняют в систематическом сексуальном надругательстве над своей дочерью, рожденной в 2017 году, и в распространении детской порнографии в интернете.

Согласно заключению, Йорг Л. сознательно выбирал время, когда его жены не было дома. Большую часть своих преступлений он фиксировал на смартфоне, чтобы затем рассылать видеозаписи партнерам по чатам через различные интернет-платформы.

Расследование деяний Йорга Л. и связанных с ними случаев сексуального надругательства над детьми в немецком городе Бергиш-Гладбах помогло выявить гигантскую онлайн-сеть педофилов по всей Германии.

Преступления в Бергиш-Гладбахе стали отправной точкой

Неприметный дом в маленьком городке Бергиш-Гладбах недалеко от Кельна: небольшой ухоженный садик у входа, плоская крыша — идеальная иллюстрация жизни типичного представителя немецкого среднего класса. «По словам соседей, в этом доме жила милая семья — никаких нареканий, никаких странностей», — вспоминает сотрудница местной полиции Лиза Вагнер (Lisa Wagner). Именно она 21 октября 2019 года присутствовала при обыске, обрушившем фасад внешне благополучной жизни и обнажившем неприглядную правду о хозяине дома Йорге Л.



Бергиш-Гладбах — типичный городок, где живет много представителей немецкого среднего класса Бергиш-Гладбах — типичный городок, где живет много представителей немецкого среднего класса

43-летнего менеджера отеля обвинили в том, что он насиловал свою маленькую дочь и записывал свои действия на видео, которыми затем делился в интернете. Обнаруженные детские порнографические фотографии и видео, а также чаты, в которых Йорг Л. вел переписку под псевдонимами «лиловый06789 Гомер Симпсон» и «Бычий глаз», стали первым звеном в крупнейшем в истории Германии расследовании дела о сексуальном насилии в отношении детей. Изучая онлайн-контакты Йорга Л., полиция обнаружила целую сеть педофилов из 30 000 анонимных пользователей: столько IP-адресов удалось выявить следователям.

В полиции Кельна создано спецподразделение «Berg»

Специально для расследования этого дела осенью 2019 года в криминальной полиции Кельна был создан специальный отдел под кодовым названием «Berg». Изначально в него входили 350 человек, на сегодняшний день число сотрудников сокращено до 130. Ежедневно участники спецгруппы просматривают террабайты фото- и видеоматериалов, в основном содержащих сцены жестокого сексуального насилия над детьми.

«Такие фотографии и видео всегда действуют на психику — даже на психику опытных полицейских», — делится Лиза Вагнер. Три следователя спецподразделения «Berg» были вынуждены обратиться за медицинской помощью и перевестись на работу в другие отделы. Но теми, кто продолжает день за днем погружаться в эту бездну, движет сильнейшая мотивация: идентифицировать преступников, вырвать детей из того кошмара, в котором им приходится жить, покончить с этим преступлением, поясняет Вагнер. Вместе со своими коллегами из группы «Berg» она продолжает изучать чудовищные фотографии и видеокадры.

Лиза Вагнер изучает террабайты чудовищных фото- и видеоматериалов, чтобы положить конец преступлениям

На сегодняшний день список подозреваемых насчитывает 87 человек, следователям удалось спасти почти 50 детей, в том числе — трехмесячного младенца, рассказывает прокурор Кельнской прокуратуры Маркус Хартман (Markus Hartmann). С 2016 года он руководит Центральным бюро и контактным пунктом по борьбе с киберпреступностью в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия (ZAC NRW). Возглавляемая Хартманом структура занимается особо тяжкими киберпреступлениями. К ним относится и «дело Бергиш-Гладбах».

Колоссальный размах преступлений педофилов в Германии

Изучение улик против каждого из 87 обвиняемых дает все новые зацепки, и число предполагаемых преступников растет. Прокурор Хартман особо подчеркивает, что все случаи — это звенья одной гигантской цепи: «Они образуют целую сеть коммуникационных структур, которая, по мнению следствия, облегчала и усиливала возможность совершения этих преступных деяний».



Прокурор Маркус Хартман Прокурор Маркус Хартман

В конце июня министр юстиции Северного Рейна — Вестфалии Петер Бизенбах (Peter Biesenbach) признался, что даже представить не мог реальный размах содеянного, и констатировал, что дело о сети педофилов приобрело «новое измерение», которое министр назвал чудовищным.

Участники сетевой группы педофилов в чатах и мессенджерах в даркнете и общедоступных сегментах интернета распространяли детскую порнографию, «подбивали друг друга на совершение преступлений», договаривались об обмене детьми и делились советами — в частности о том, как успокоить ребенка, чтобы можно было его беспрепятственно использовать. «Тех, кто колебался, подбадривали и подталкивали к тому, чтобы они претворили в жизнь свои намерения», — добаивил Бизенбах. Порой в чатах одновременно участвовали до 1800 человек.

«Общаясь в чатах, они укрепляли друг друга в убеждении, что совращение детей и сексуальное насилие над ними является социально допустимым и приемлемым», — указывает прокурор Хартман. Он называет это «существенным искажением восприятия». Осознание того, что было совершено тягчайшее преступление, сглаживалось благодаря общению с такими же преступниками: «Они уверяли друг друга в том, что все, что они делают, — совершенно нормально, вплоть до мысли о том, что преступные действия были совершены по взаимному согласию с ребенком».

Сколько детей в ФРГ становятся жертвами педофилов?

Количество зарегистрированных случаев сексуального насилия в отношении детей и распространения детской порнографии на территории Германии неуклонно растет. В 2019 году было возбуждено почти 16 000 уголовных дел по факту сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. Кроме того, в 2019 году на стадии расследования в немецкой полиции находилось более 12 000 уголовных дел, связанных с детской порнографией: это в два раза больше, чем в 2016 году.



Педофилы часто пользуются даркнетом Педофилы часто пользуются даркнетом

Помимо этого, следователи также выявили почти 3000 тысячи случаев кибергруминга — вида сексуального насилия в отношении детей в интернете, состоящего в том, что преступники регистрируются в соцсетях под видом подростков, втираются в доверие к детям и пытаются получить от них интимные видео или фото, а затем шантажируют, вынуждая их отправить еще более откровенные материалы, деньги или встретиться в режиме офлайн.

Но число невыявленных преступлений гораздо выше — примерно в семь раз, подчеркивает независимый уполномоченный федерального правительства по вопросам предотвращения сексуальных злоупотреблений в отношении детей Йоханнес-Вильгельм Рёриг (Johannes-Wilhelm Rörig). Он занимает этот пост уже девять лет и почти все это время говорит о колоссальных масштабах сексуальных надругательств над детьми, требуя, чтобы борьба с этим преступлением воспринималась как национальная задача.

«Преступники, среди которых встречаются и женщины, могут быть представителями абсолютно всех социальных слоев. Проблема сексуального насилия по отношению к детям — как в аналоговом мире, так и в Сети — это проблема для общества в целом», — отметил Рёриг в беседе с DW.

Одно лишь ужесточение уголовного законодательства — не выход

Преступления последних лет, связанные с надругательствами над детьми, — в числе которых «дело Бергиш-Гладбах», дела о педофилии в Люгде и Мюнстере — приобрели общенациональный резонанс, и это сделало тему насилия по отношению к детям предметом общественного обсуждения. Но Рёриг сожалеет, что в дискуссии в основном идет речь о суровых мерах наказания.

На заседании суда по делу о сети педофилов Elysium в январе 2019 года

«Только лишь ужесточив уголовное законодательство, мы не сможем бороться с таким комплексным явлением как сексуальное насилие над детьми и сексуальные злоупотребления в Сети», — убежден Йоханнес-Вильгельм Рёриг. Гораздо важнее, считает он, чтобы у следователей был доступ ко всем новейшим технологиям расследования, которые во много раз усиливают возможность обнаружения преступников.

«Они полностью вышли из-под контроля и в своих онлайн-чатах утратили все возможные человеческие принципы», — говорит о педофилах Рёриг. Поэтому, помимо наказания, преступникам необходима терапия и профессиональная помощь, уверен он.

Авторы: Маттиас фон Хайн, Марина Барановская; DW