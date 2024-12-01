Пытки над Припятью. Лукашенко разрешил рашистам сделать в Беларуси концлагерь для пыток украинцев

В начале полномасштабного вторжения в Украину российские захватчики создали на территории Беларуси фильтрационный лагерь. Условия содержания и отношение к пленным в нем правозащитники назвали одними из самых жестоких. Из-за недостаточного количества сведений об этом месте определить точное местонахождение лагеря казалось невозможным. Но журналистам БРЦ это удалось сделать. Помогли в этом спутниковые снимки и видео российского телеканала.

Материал подготовлен в сотрудничестве с проектом украинской службы «Радио Свобода» «Схемы», беларусской редакцией «Радио Свобода», при поддержке «Киберпартизан» и The Reckoning Project, организации, которая фиксирует нарушения прав человека.

Сыновья в плену

От украинского села Ораное до границы с Беларусью — чуть больше 45 километров. В 2022 году Ораное, как и другие населенные пункты северной части Киевской области, оказалось под российской оккупацией.

Двух сыновей местной жительницы Ларисы Ягодинской в конце марта 2022 года схватили и вывезли в Беларусь российские военные. И если младшего, Владислава, на то время несовершеннолетнего, удалось вернуть домой из мозырского детдома, то старшего повезли дальше — на территорию Российской Федерации.

«Сказали, что [сыновья] диверсанты, и забрали их, вывезли в Чернобыль. Там оказалось, что они их били, и уже, как потом [младший сын] Слава рассказал, [что старшему], скорее всего, они поломали даже ребра, они битой сильно его били. Он старше. Славу тоже сильно били», — рассказала женщина украинским журналистам из проекта «Слидство.Инфо».

Нам удалось пообщаться с ее сыном Владиславом Ягодинским. Он рассказал, что российские военнослужащие вывезли его с братом в автозаке на территорию Беларуси: «Я уже понял, когда меня перевели на пограничную службу. Там были пограничники, и я у них спросил [где мы находимся]. И они сказали: “Беларусь, Наровля”».

Источник: Коллаж БРЦ создан с использованием ИИ

По словам Владислава Ягодинского, пленных удерживали на территории, напоминающей заброшенный колхоз. Похоже описал журналистам БРЦ место, где его удерживали, и украинский военный Виктор (мы изменили имя по его просьбе). Он попал в плен к россиянам примерно в то же время, что и братья Ягодинские. Виктора обменяли в 2024 году.

«У нас были завязаны глаза. В автозаках нас везли. И вот тоже товарищ, [с которым] мы вместе были, говорит, что вроде “Наровля” слышал», — рассказал он.

По словам Виктора, там, в Наровле, их разместили в «каком-то крупном колхозе»: «Территория была большая. Стояло очень много техники, то есть танки там стояли, совки ЗУшки [советские зенитные установки], вот, именно рядом… То есть проезжали: ремонтная база у них там или перевалочная база была, потому что техники было много».

Пытки в Наровле

Наровля — город районного подчинения в Гомельской области Беларуси, на берегу Припяти. До 2022 года он был известен в первую очередь благодаря местной достопримечательности — усадьбе Горваттов.

После полномасштабного вторжения украинские правозащитники и журналисты начали получать сведения о том, что на территории города российские военные организовали фильтрационный лагерь, куда свозят пленных украинцев — как военнослужащих, так и гражданских. О том, что их там пытают, нам рассказала юристка и документаторка военных преступлений правозащитной группы «СІЧ» Юлия Полехина:

«У меня есть клиентка — это мама молодого парня, 24 года ему, который был задержан в марте 2022 года военнослужащими Российской Федерации. Его задержали вместе с отцом в городе Гостомель, это Киевская область, и он был силой депортирован в город Наровля, Беларусь, где их обоих удерживали в фильтрационном лагере. Отец свидетельствует о том, что их там пытали».

Журналист украинской редакции «Радио Свобода» Дмитрий Джулай, который специализируется на расследовании военных преступлений, говорит, что пленные, которых вывозили из Киевщины в 2022-м, в большинстве случаев сначала попадали на территорию Беларуси. Об этом же в июле 2022 года рассказала экспертка координационной группы по освобождению пленных Генерального штаба Вооруженных сил Украины Ирина Баданова в интервью телерадиокомпании «Суспільне Дніпро»:

«Наровля в Беларуси — там находился и, возможно, находится фильтрационный лагерь, где наибольшее надругательство происходит над гражданскими заложниками. И я уверена, что Беларусь тоже будет притянута к ответственности».

Хаб для российских военных

Имея две подсказки — город Наровля и описание местности «крупный колхоз», мы начали поиск точной локализации лагеря с анализа спутниковых снимков Planet Labs, датированных началом 2022 года. Их нам предоставил проект «Радио Свобода» «Схемы».

Скопления военной техники были разбросаны по всему городу. Это осложняло поиск лагеря. Но журналисты БРЦ обнаружили зацепку: почти все участки, на которых стояли машины, по данным кадастрового реестра, принадлежали компаниям, учрежденным государственными предприятиями.

Источник: Коллаж БРЦ создан с использованием ИИ

В юго-западной части города, на территории парковки «Наровлянского государственного колледжа», примерно 22 февраля развернули полевой госпиталь. Через дорогу от него, на территории филиала автобусного парка № 2 госпредприятия Гомельоблавтотранс, по сведениям местных жителей, стояла российская военная техника.

Военную технику и полевой лагерь видно и на спутниковых снимках Planet Labs за апрель 2022 года в восточной части Наровли на территории государственного предприятия «Наровлянская передвижная механизированная колонна № 107».

Еще одна точка, ближе к Припяти, на улице Комсомольской. Это территория предприятия «Припятский альянс», которое входит в структуру Белкоопсоюза Совета Министров Республики Беларусь.