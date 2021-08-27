Разоблачаем фейки российских оккупантов о Крыме

23 августа в Киеве стартовал саммит «Крымской платформы» – первый международный формат для деоккупации Крыма. На нем украинская власть обсуждает пути возвращения полуострова, оккупированного Россией. Десятки иностранных делегаций согласились принять участие в конференции. На саммит прибыли представители всех стран ЕС и НАТО, РФ отказалась участвовать.

В Москве, конечно же, запустили информационную кампанию о «Крымской платформе». Ее назвали «неонацистским шабашем» и посягательством на «территориальную целостность» России. Распространяли фейки и манипуляции о саммите. Например, пытались убедить, что у Киева на это нет денег.

Но дискредитация всех заявлений или инициатив по деоккупации Крыма длится значительно дольше. По меньшей мере семь лет – столько же, сколько аннексия. Россия пытается убедить мир в том, что Крым присоединился к России добровольно и останется в ее составе навсегда.

VoxCheck вместе с Региональным центром прав человека опровергает главные нарративы российской оккупации Крыма.

Фейк: Крымчане сделали свой выбор

Будущее оккупированного Крыма определили крымчане, с первых лет аннексии утверждает Путин. «Сами сделали свой выбор» – речевое клише российских пропагандистов. Для того, чтобы и на восьмой год было чем «оправдывать» оккупацию украинского полуострова, в 2014 году надо было провести псевдореферендум «о статусе Крыма».

Приплести «крымский выбор» пропагандистам удалось даже к Олимпийским играм в Токио. Когда МОК утвердил новый девиз Олимпийских игр («Быстрее, выше, сильнее — вместе»), в котором раньше не было слова «вместе», в России заподозрили, что речь идет о толерантности к людям другой сексуальной ориентации. «Если вы уважаете решение людей, склонных к однополым отношениям, то почему вы не принимаете решение жителей Крыма стать частью России?», – заявил журналист Russia Today. Так пропагандисты намекают, что решение о присоединении к России было «свободным выбором» жителей Крыма. Так же, как в современном мире люди свободны выбирать своих сексуальных партнеров.

Так называемый «референдум» не имеет ничего общего со «свободным выбором»

Решение о проведении «референдума» приняли на заседании Верховной Рады Крыма 27 февраля 2014. Здание парламента уже было захвачено военными без опознавательных знаков. В зал журналистов не пустили, поэтому неизвестно, был ли кворум для принятия такого решения и как депутаты голосовали под дулами автоматов, пишут Крым.Реалии.

В 2015 году один из руководителей операции по захвату Крыма Игорь Стрелков (Гиркин) признался, что 27 февраля депутатов приходилось «сгонять» на голосование.

На сам «референдум» вынесли два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?» и «Вы за восстановление действия Конституции Республики Крыма 1992 года и за статус Крыма как части Украины?». Ни один из них не предусматривал возможность сохранить status quo.

Конституция Крыма 1992 года предусматривала широкие права автономии для полуострова. Будто это отдельное государство со своими государственными органами, которое «осуществляет на своей территории все полномочия за исключением тех, которые добровольно делегирует Украине».

«Референдум» является незаконным и с точки зрения украинского законодательства, объясняет эксперт Регионального центра прав человека Николай Киккас. В соответствии со ст. 73 Конституции Украины, вопросы об изменении территории решаются на всеукраинском референдуме. Быть ли Крыму в составе Украины, должны были решать все регионы – голосования одних крымчан недостаточно для такого решения.

Кроме этого, крымский «референдум» происходил без международных наблюдателей, которые могли бы фиксировать нарушения. При этом крымские журналисты и участники голосования неоднократно заявляли, что бюллетени массово выдавали одним и тем же людям, их также выдавали людям с российскими паспортами.

Ни Украина, ни Европейский Союз, ни США не признали результаты голосования на крымском «референдуме». Совет Безопасности ООН 27 марта 2021 выдал резолюцию в поддержку территориальной целостности Украины. Европейский Союз придерживается жесткой политики непризнания результатов незаконного «референдума». Экономические санкции, наложенные ЕС на Россию после аннексии Крыма и войны в Донбассе, не отменяли с 2014 года.

Фейк: Украина устроила Крыму «водную блокаду»

Прокремлевские СМИ восьмой год утверждают, что в проблемах водоснабжения в Крыму виновата Украина. Якобы Киев устроил «водную блокаду», перекрыв в 2014 году Северо-Крымский канал. Распространяются фейки, что так Украина «наказывает» крымчан, которые «сделали выбор» быть в составе России. И заявляют о «гуманитарной катастрофе» на полуострове, которая якобы «дает право» РФ вводить войска.

На самом деле в Крыму нет угрозы гуманитарной катастрофы, объясняют в Региональном центре прав человека (РЦПЧ). Огромное количество водных ресурсов Крыма идет на обеспечение крупных предприятий, а также военного контингента РФ, который постоянно увеличивается. И даже при этом местное население не остается совсем без воды. Поэтому если имеющиеся водные ресурсы отдать людям, то проблема нехватки воды для бытовых нужд будет решена. Кроме этого, украинские чиновники неоднократно заявляли, что Украина даст воду в Крым в случае реальной угрозы гуманитарной катастрофы.

По словам эксперта РЦПЧ Николая Киккаса, международное право не предусматривает норм, которые позволяли бы РФ применять вооруженные силы из-за закрытия Северо-Крымского канала. Применение силы возможно лишь при самообороне государства в случае нападения на него другого государства (ст. 51 Устава ООН).

Пока Крым оккупирован, обеспечивать население водой обязана РФ

То, что Украина отказывается подавать воду в Крым – это не «геноцид», как заявляют в РФ. Крым оккупирован, поэтому на его территории действует международное гуманитарное право. Статья 55 Четвертой Женевской Конвенции «О защите гражданского населения во время войны» обязывает оккупационное государство поставлять местному населению оккупированной территории продукты питания, медикаменты и другие необходимые вещи, в частности воду для питья и бытовых нужд.

Словом «геноцид» манипулируют в пропаганде для достижения психологического эффекта. Однако в соответствии с Конвенцией ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, геноцид — это действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу.

Перекрытие Северо-Крымского канала не имеет таких последствий, объясняет Николай Киккас. Безусловно, оно может создавать неудобства и даже материальный ущерб для людей и предприятий в Крыму. Но между убытками и геноцидом – огромная разница.

Фейк: Украина готова принять аннексию

В прокремлевских медиа утверждают, что Украина уже «смирились с тем, что Крым принадлежит России». Якобы уже прошло достаточно времени, и Киев понял, что вопрос Крыма закрыт окончательно.

В качестве доказательства пропагандисты приводят цитаты из интервью пророссийских «экспертов» украинским медиа, подтверждающие выгодную для Кремля позицию по Крыму. Также прилагаются карты России вместе с полуостровом, которые опубликовал украинский государственный канал.

Украина никогда не признает аннексию Крыма

Нет никаких официальных заявлений от украинской власти о готовности признать Крымский полуостров составляющей Российской Федерации. На том, что Крым принадлежит Украине, неоднократно акцентировали внимание украинские политики. В частности, президент Владимир Зеленский.

Раздел X Конституции определяет Автономную Республику Крым как неотъемлемую часть Украины. Сейчас полуостров официально определен как временно оккупированная Россией территория. Ни одного утвержденного Верховной Радой документа, который бы признавал Крым или отдельную его часть территорией РФ, не существует.

Российский информационно-аналитический портал «Альтернатива» ссылается на интервью бывшего подполковника КГБ СССР Владимира Попова украинскому новостному сайту «Обозреватель» (который, впрочем, регулярно распространяет российские нарративы). Бывший служащий заявил, что Украине не стоит ожидать возвращения Крыма и лучше сконцентрировать внимание на других проблемах. Российские пропагандисты выбрали это интервью как «доказательство» примирения Украины с «российским Крымом». Это манипуляция. Владимир Попов не является представителем украинской власти, и это заявление – его личное мнение, а не позиция официального Киева.

Украинский государственный телеканал «Дом» действительно опубликовал на заставке программы «Российский дневник» карту РФ вместе с Крымом. В службе канала заявили, что эта заставка отличается от стандартной, которую обычно используют в программе. На стандартной заставке Россия изображена без Крыма. Этот случай они называют провокацией, а появление такой карты в эфире расследует Служба внутренней безопасности. В этом обращении представители канала отметили, что поддерживают территориальную целостность Украины и считают Крым ее неотъемлемой частью.

Фейк: Мир признает Крым российским

Распространенный российский фейк – утверждение, якобы мировое сообщество признает полуостров частью РФ. Российский интернет-канал Lenta.ru утверждает, что западные страны заставляют Украину признать потерю Крыма. Представители «Республики Крым» (официальное российское название полуострова после аннексии), смогли попасть на конференцию ОБСЕ, а сам полуостров якобы неоднократно посещали «иностранные делегации». Все это кремлевские пропагандисты подают в качестве доказательства того, что международные организации и правительства иностранных государств признают Крым российским.

Мировое сообщество не признало Крым российским

По словам юристки Регионального центра прав человека Екатерины Рашевской, обычно российские попытки включить в список официальной делегации представителей так называемой «Республики Крым» заканчиваются провалом. Однако иногда РФ скрывает информацию о происхождении делегатов, выдает им загранпаспорта за пределами Крыма (в Москве или Краснодарском крае) или умышленно допускает «ошибки» в англоязычном написании имен крымских «дипломатов». Так путем обмана в международных мероприятиях принимают участие те крымские «представители», которых предварительно не включали в официальные списки.

По нормам международного права государства и международные организации обязаны не признавать последствия международного противоправного деяния, которым является оккупация и включение Крыма в состав РФ. Поэтому «Республики Крым», которую представляют крымские «делегаты», с точки зрения международного права не существует – она нелегитимна.

Ни одна из международных организаций, кроме созданных РФ, не признает Крым российским. ОБСЕ и ООН – стороны ряда международных договоров, согласно которым Крымский полуостров признается частью суверенной территории Украины.

Россия также распространяет информацию о визитах в Крыму «представителей иностранных делегаций». Часто такие заявления – вырванные из контекста или вообще фейковые. Например, в марте 2018 года российское Федеральное Агентство Новостей сообщило о визите норвежской делегации в Крым. В публикации утверждают, что подобные визиты приближают мировое признание «российского Крыма». Однако на самом деле «официальная делегация из Норвегии» оказалась группой норвежцев, которые вопреки советам своего правительства отправились в частное путешествие полуостровом. Подобные сюжеты выпускались и о «делегациях» из Турции, Финляндии, США.

Иногда в российских СМИ заявляют, что Крым посещают европейские политики, в том числе члены Европарламента. Однако эти визиты осуществляют представители партий с пророссийской позицией. Например, скандально известные представители пророссийской «Альтернативы для Германии» действительно посещали оккупированный Крым.

Однако это не может служить доказательством того, что ЕС признает Крым российским. На официальном уровне Евросоюз не признавал аннексию полуострова.

Неправда: Россия не преследует крымских татар

Массовые аресты и обыски у активистов в оккупированном Крыму или замалчиваются местными и российскими СМИ, или подаются как «борьба с терроризмом». В то же время заявления украинских властей о преследованиях в Крыму отвергают.

Российские нарративы четко отслеживаются в риторике украинских пророссийских СМИ. Например, в видеоблоге 2019 года журналистка издания «Страна» Леся Медведева во время путешествия по Крыму показывает, как «на самом деле» живут крымские татары.

«Украинская власть очень часто заявляет, что сейчас в Крыму крымских татар очень сильно притесняют. Вот мы проезжаем мимо поселения крымских татар. Я сейчас покажу, как их притесняют … в два этажа ущемляют. В два, три, четыре …», – комментирует Медведева частные дома в одном из районов.

После оккупации Крыма Россией на полуострове российские силовики начали массово арестовывать активистов крымскотатарского национального движения, общественных активистов, независимых журналистов и крымских мусульман. Основная статья для политзаключенных – участие в террористической организации.

Такой в РФ считают «Хизб ут-Тахрир». Ее члены называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы. «Хизб ут-Тахрир» запрещена в России с 2003 года, однако на территории Украины и большинства стран действует без ограничений.

За якобы причастность к «Хизб ут-Тахрир» в российском заключении находятся 79 крымских татар. Некоторые из них получают сроки в 19 лет лишения свободы. А фигурантам второго бахчисарайского «дела» присудили 110 лет тюрьмы на семерых (аресты проиходили в несколько этапов, поэтому группы условно называют по городам, где они проходили). Перечень «дел» и приговоров ведут в организации «Крымская солидарность».

В начале 2021 года Уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова заявляла, что всего в тюрьмах России и Крыма находится 109 политзаключенных, из них 75 – крымские татары. Крымская адвокат, правозащитница Лиля Гемеджи говорила о 115 политзаключенных. Из них 15 – люди пожилого возраста и люди с инвалидностью.

Манипуляция: Крымские татары поддерживают Россию

В российских СМИ пытаются сформировать реальность, в которой крымские татары поддерживают Россию. Для этого в публикациях периодически приводят заявления «лидеров» так называемой «национально-культурной автономии крымских татар». На самом деле это подконтрольные российским властям общественные организации, созданные как альтернатива Меджлиса.

Сам Меджлис крымскотатарского народа, который оказывал сопротивление российской оккупации, запретили в 2016 году. Его назвали «экстремистским», и с тех пор представительный орган коренного народа не может работать у себя на родине.

У крымских татар мало исторических причин радоваться очередной российской оккупации. Россия и Советский Союз уничтожали крымских татар веками, начиная с ликвидации их государственности во время первой аннексии Крыма в 1783 году. В 1944 году с полуострова депортировали около 200 тысяч коренного населения, обвинив их в «коллаборационизме». По разным официальным оценкам, в местах спецпоселений погибли 20-25% всех крымских татар (по неофициальным, самопереписи крымскотатарского национального движения – 46%). Еще часть погибла из-за нечеловеческих условий в поездах во время депортации. Заявления некоторых крымских татар о поддержке ими оккупации – это их личная позиция.

Дискредитация «Крымской платформы»

В начале августа в российских государственных СМИ распространили новость о том, что в Украины «нет денег на Крым» и что «средств на Крымскую платформу не хватает».

Это манипуляция, в которой исказили цитату Эмине Джапаровой, первого заместителя министра иностранных дел Украины. В комментарии для украинского информагентства УНН она сказала: «Украина не сможет ежегодно проводить мероприятия такого масштаба, как нынешний саммит “Крымской платформы»». Но в планах – сделать саммит ежегодным, поэтому власть будет искать решение. В российских СМИ это, конечно, подали так, словно денег нет даже на саммит в этом году.

Другой вариант своеобразной дискредитации Крымской платформы – из-за гомофобии. Lenta.ru сделала новость из того, что министр транспорта США Питер Буттиджедж, который представит Штаты на Крымской платформе, гомосексуал.

Крым и гомофобия в российских медиа идут бок о бок уже не первый год. В 2019 году издание Life даже писало, что «европейцы ищут в России, в частности в Крыму, убежище от агрессивного полового воспитания, гомосексуальной диктатуры и ювенальной юстиции в Европе». Этих «европейцев» окрестили «моральными мигрантами». РИА Новости рассказывало о российских немцах, которые бегут в Крым «из-за нежелания мириться с разрушением на Западе семейных и христианских ценностей». Поэтому нравоучения как элемент пропаганды – не новый для Кремля трюк.

Вывод

Для темы Крыма российские СМИ используют те же нарративы, что и в целом для Украины: «воля народа», который якобы хотел быть в России, несостоятельность Украины как государства и отсутствие ее поддержки на международном уровне. Конечно, это не так. Крым захватили российские военные, и уже под дулами их автоматов, вопреки украинскому и международному законодательству, народ выражал «свою волю». Украина состоялась как государство и имеет международную поддержку, в частности в соблюдении своей территориальной целостности. А на саммит по деоккупации Крыма прибыли десятки делегаций, возглавляемых президентами, главами правительств и парламентов, министрами и руководителями международных структур. Это доказывает, что России, несмотря на значительные усилия, не удалось оправдать аннексию. И международной поддержки, в отличие от Украины, она не получила.

Авторы:

Мирослава Маркова, младший аналитик VoxCheck

Эдуард Дудка, Младший аналитик «Вокс Чек»

Источник: VoxUkraine