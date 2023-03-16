Секретная стратегия Путина: Россия будет вмешиваться в политику Молдовы через газовый шантаж
В конце 2022 года Центр «Досье» рассказал об операциях ФСБ в Молдове: спецслужба годами засылала туда своих офицеров под дипломатическим прикрытием, курировала местных политиков вплоть до президента и целый сепаратистский регион — Приднестровье.
После вторжения в Украину российские спецслужбы всерьез задумывались о захвате Молдовы и открытии второго фронта в Приднестровье — правда, пока от этих планов решили отказаться. Теперь в руках группы международных журналистов оказалась стратегия по политическому и экономическому подчинению Молдовы — ее создали в том же департаменте, который готовил план поглощения Беларуси. Молдавская стратегия оказалась деликатнее: Кремль планирует помешать стране сближаться с Румынией и навязать ей русский язык. Мы изучили документ, а наши партнеры по расследованию поговорили о его содержании с премьер-министром Молдовы и другими политиками.
Эту публикацию журналисты Центра «Досье» подготовили совместно с RISE (Молдова), Delfi (Эстония), Kyiv Independent (Украина), Belarusian Investigative Center (Беларусь), Yahoo News (США), Süddeutsche Zeitung (Германия), Westdeutscher Rundfunk (Германия), Norddeutscher Rundfunk (Германия), Expressen (Швеция), Frontstory (Польша) и VSquare (Вышеградская группа).
Русский медведь
23 февраля 2023 года, практически в годовщину начала войны в Украине, Минобороны России дважды за день объявило, что Киев хочет вторгнуться в Приднестровье — прокремлевский сепаратистский регион Молдовы, в котором располагается российская военная база. Это всполошило жителей Молдовы — уже год прямо по соседству с ними идет война и на территорию страны регулярно падают случайные ракеты. Минобороны Молдовы назвало эту информацию «психологической атакой».
«Распространяемая ложная информация призвана вызвать панику и замешательство среди людей по обе стороны Днестра», — заявило ведомство.
С началом войны в Украине многие задавались вопросом, грозит ли Молдове вторжение российских войск. Ведь новое молдавское правительство выбрало прозападный вектор политики, и это раздражает Кремль.
«Запад рассматривает Молдову на роль “новой Украины”, а президент страны Майя Санду рвется в НАТО и готова к объединению Молдавии с Румынией», — с угрозой заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров в феврале 2023 года.
Молдаване обеспокоены соседствующей войной, экономической нестабильностью страны и приднестровским конфликтом. Этим беспокойством активно пользуется Кремль: в начале марта пророссийская партия «Шор», которую курирует ФСБ, организовала митинги против действующих властей Молдовы. Лейтмотив протестов — страх, что президент Молдовы Майя Санду спровоцирует Кремль на военные действия в их стране.
О настроениях граждан Молдовы рассказал премьер-министр страны Дорин Речан:
«Инфляция в Молдове составляет 34%. То есть одна треть вашего дохода буквально ничего не стоит. Вдобавок цены на энергоносители выросли в 7 раз. А люди не чувствуют себя в безопасности из-за войны России против Украины, потому что Россия нагнетает информационную обстановку. И люди боятся. А когда люди боятся, они говорят: хорошо, русский медведь слишком велик для нас. Может быть, нам удастся договориться, может быть, мы сможем найти взаимопонимание с русским медведем и он нас не тронет. Сейчас, если вы спросите людей, то 30–40% скажут, что если эта гордая женщина [президент Молдовы Майя Санду – ЦД] пойдет и поговорит с президентом Путиным, то у нас будет дешевый газ и мир здесь. Вот такой нарратив Кремль пытается продвинуть. И этот нарратив хорошо воспринимается, когда люди чувствуют страх».
Документ, оказавшийся в распоряжении международного журналистского консорциума, проливает свет на реальные планы Кремля в Молдове. Он называется «Стратегические цели Российской Федерации в Республике Молдова». Его разработали в управлении президента по приграничному сотрудничеству АП и согласовали с российскими спецслужбами.
Структура стратегии очень похожа на беларускую: задачи ранжируются на «военно-политические», «торгово-экономические» и «гуманитарные». Реалистичными целями на текущее десятилетие создатели документа считают:
- противостояние влиянию НАТО и ЕС на Молдову;
- принуждение Молдовы к участию в ОДКБ, ЕАЭС и других российских международных проектах ;
- урегулирование приднестровского конфликта на основе особого статуса Приднестровья (конечно же, при участии России);
- наращивание пророссийских настроений в обществе через пропаганду и образовательные программы.
Приднестровье — это маленькая непризнанная республика на территории Молдовы. До Второй мировой войны территория Приднестровья называлась Молдавской автономной советская социалистической республикой и входила в состав Украинской ССР. А территория современной Молдовы была частью Бессарабии в составе Румынии. Потом был подписан пакт Молотова — Риббентропа, и Советский Союз присоединил Молдову к Приднестровью, сделав их единой Молдавской ССР.
В конце 1980-х, когда Советский Союз был на грани распада, парламент Молдовы принял закон, который закрепил за молдавским языком статус единственного государственного языка. Закон не притеснял прочие языки общения в стране и давал русскому особые права. Однако в Приднестровье, где русскоязычные составляют большую часть населения, эту инициативу не одобрили — поднялась волна протестов. Итогом протестов стал референдум о независимости Приднестровской республики — и от Молдовы, и от СССР. В 1992 году между Молдовой и Приднестровьем произошел вооруженный конфликт — Молдова попыталась вернуть территорию себе. Вскоре Россия ввела в Приднестровье миротворческие войска и подписала план мирного урегулирования конфликта. Тогда конфликт получилось только заморозить — Приднестровье так и не подчинилось Молдове и осталось существовать на полулегальных условиях.
С тех пор в Приднестровье присутствуют российские военные. Но их перемещение между странами осложнено — у республики нет границ с Россией, это узкая полоска земли между Молдовой и Украиной. В Приднестровье подавляющая часть населения русскоговорящая, флаг России — второй государственный, а пенсионеры получают российские пенсии. Кремль буквально использует Приднестровье как базу для агентов влияния в Молдове. Кстати, саму республику Россия так и не признала.
Несмотря на то что перечисленные меры Кремля кажутся более мягкими, чем цели России в Беларуси, они не менее опасны, считает бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Дэвид Крамер:
«Я много лет обеспокоен намерениями России в отношении Молдовы. Этот документ, написанный за несколько месяцев до вторжения, углубляет мои опасения. Он не такой прямолинейный, как то что мы видим со стороны России в Украине или даже в Беларуси, но фактически он отказывает Молдове в государственном суверенитете, территориальной целостности и праве выбирать свое будущее».
Задачи Кремля в Молдове
Согласно документу, до 2022 года администрация президента планировала мешать властям Молдовы исключить Россию из урегулирования приднестровского конфликта и хотела сохранить российское военное присутствие на непризнанной территории. В задачи АП также входила поддержка молдавских пророссийских политиков.
Кроме того, согласно стратегии, Россия должна эксплуатировать зависимость Молдовы от российского импорта, чтобы нейтрализовать политику республики, противоречащую интересам Кремля.
Экономическое давление — один из основных рычагов влияния России на Молдову. Поэтому для АП было важно сохранить объем поставок газа в страну.
«Молдова известна высокой зависимостью от российского газа и подвергалась неоднократным и длительным торговым эмбарго со стороны Российской Федерации. В соответствии с политическими целями и с признанным использованием Россией газа в качестве политического оружия, экономическая часть плана продолжает фокусироваться на поставках российского газа. Это позволит сохранить одностороннюю зависимость Молдовы от России и еще больше обременить ее население поставками газа по завышенным ценам и угрозами отключения газа, особенно зимой, как это было до сих пор, даже во времена пророссийских правительств», — объяснил Yahoo News принцип газовой зависимости Влад Лупан, бывший представитель Молдовы в ООН, ознакомившись с документом.
Москва часто угрожает Кишиневу сокращением поставок газа. В последний раз их обещали урезать вполовину от общего объема. Документ показывает, что зачастую эти угрозы беспочвенны.
Я буду очень рад, если люди в Молдове увидят этот документ. Согласно ему, Кремль хочет сохранить объем поставок газа в Молдову в краткосрочной перспективе <…> Но они постоянно угрожают нам полным прекращением импорта газа из России. Каждый месяц у нас возникает проблема, что они говорят: “Мы вас отключим, мы вас отключим”», — считает руководитель аппарата премьер-министра Молдовы Сержиу Дьякону.
Другой важной задачей для Кремля было помешать ограничению российских СМИ на территории республики. План не удался: в 2022 году власти Молдовы закрыли шесть российских телеканалов, чтобы защитить граждан от дезинформации. Свое влияние Кремль хочет усилить другим традиционным для него способом — созданием сети НПО на территории Молдовы. Там, по мнению Влада Лупана, могут базироваться российские агенты влияния.
«Эта часть подтверждает желание Москвы создать пророссийские “гражданские” организации, которые создают альтернативные каналы пропаганды в Молдове. Такие центры потенциально могли бы либо служить дополнением к их пропаганде, либо стать пунктами по сбору информации или базами для ФСБ и СВР», — объяснил он.
Одна из таких НПО — Молдавско-российский деловой союз, который основал бывший президент страны Игорь Додон совместно с сыном экс-генпрокурора России Игорем Чайкой. Центр «Досье» и «RISE Молдова» выяснили, что в 2021-2022 годах организация получила более 20 млн рублей от Игоря Чайки. Минфин США считает, что цель союза — влиять на молдавских парламентариев.
Кто в ФСБ курирует Молдову, стоит ли ждать открытия второго фронта и при чем тут Игорь Чайка
Следующим шагом Кремля станет увеличение электората пророссийских молдавских политиков, формирование пророссийских настроений среди молдавских элит, а также отказ от политики «румынизации».
Современные территории Молдовы вошли в состав СССР после подписания пакта Молотова — Риббентропа. До этого Молдова была частью Румынии. Молдавский и румынский языки практически идентичны, а флаг Молдовы — это копия румынской символики. После распада СССР в Молдове стала популярна идея «румынизации», то есть объединения с Румынией (и вступления в Евросоюз). Так, в 1989 году создание Молдавской ССР было объявлено незаконным актом, а Верховный совет МССР признал Бессарабию (частью которой была Молдова до пакта Молотова — Риббентропа) оккупированной румынской территорией.
«В этом документе интересно то, что Кремль будет оказывать большое давление на гуманитарную и социальную сферы. И здесь они действительно могут нанести еще больший ущерб», — считают в аппарате премьер-министра Молдовы.
В экономическом секторе АП надеется обеспечить устойчивый экспорт российских товаров и услуг в республику, а также лоббировать интересы приднестровских и гагаузских предприятий. Гагаузия — автономная территория в составе Республики Молдова, преимущественно населенная тюркоязычным народом. Гагаузия считается пророссийским регионом. В 2020 году Центр «Досье» рассказывал, что администрация президента курирует регион и его главу Ирину Влах.
Конечно же, в стратегии не обошли стороной НАТО. Согласно документу, Кремль хочет противодействовать сотрудничеству Молдовы с альянсом и дискредитировать его образ в глазах жителей страны. В администрации президента надеются достигнуть этих целей до 2025 года.
«Цель здесь не в том, чтобы коварно аннексировать страну, а в том, чтобы усилить пророссийское влияние в Молдове. И прежде всего для предотвращения пронатовских и проевропейских течений. Кремль рассматривает Молдову скорее как ориентированный на Россию буфер, чем как часть Российской империи. Как и с Грузией, речь идет больше о том, чтобы поставить Западу знак “стоп” и использовать все средства, чтобы не допустить, чтобы страна стала членом ЕС и НАТО», — объяснил собеседник наших партнеров по расследованию в разведке.
До 2030 года Кремль планировал нарастить количество российских СМИ в Молдове, сохранить за русским языком статус языка межнационального общения и уменьшить присутствие валюты «третьих стран» в торговых расчетах с Российской Федерацией.
«Я бы обратил больше внимания на гуманитарную сферу. Кремль хочет увеличить количество молдавских студентов в российских вузах, он хочет увеличить языковое присутствие здесь. Он хочет увеличить потенциал своих средств массовой информации. Это показывает, что в Москве поняли, что с экономической, военной и других точек зрения они потерпели неудачу. Поэтому интересно видеть, что они полностью переходят на сторону увеличения влияния в социальной, культурной и других областях, где они могут получить действительно хорошие результаты», — добавил глава аппарата премьер-министра Молдовы.
Благодаря документу становится понятно, что в 2021 году администрация президента не готовилась к военному вмешательству в Молдову. Основные цели АП в военном секторе касались Приднестровья — чиновники хотели вручную управлять конфликтом в Приднестровье, используя его как рычаг давления.
«Их стратегическая цель — сделать так, чтобы Молдова не имела контроля над своей внешней политикой. И даже в плане Козака, который был еще в 2004 году, был такой смысл: сказать, мол, ребята, мы можем дать вам газ, мы можем дать вам электричество, только давайте сделаем федерацию [с Приднестровьем]. И этот компонент федерации, который лежит на левом берегу Днестра, будет иметь право «вето» на нашу внешнюю политику. Все вытекает оттуда», — объяснил премьер-министр Молдовы Дорин Речан.
Кто разрабатывал стратегию?
В предыдущих расследованиях мы писали о российских кураторах Молдовы — из АП, ФСБ, СВР и других спецслужб. Они консультируют пророссийских политиков в Молдове и отправляют десанты политтехнологов в помощь им на выборах. Стратегия позволила установить еще одного молдавского куратора — ее автором был сотрудник управления президента по приграничному сотрудничеству Андрей Вавилов, говорит источник. Это управление отвечает за работу со странами в западном направлении, оно же занималось разработкой стратегии по Беларуси. По данным источника, он выпускник Академии ФСБ, проработавший в спецслужбе около 10 лет. Свою карьеру в роли силовика Вавилов закончил в 2007 году, переведясь в только появившийся фонд «Русский мир».
Справка:
Фонд «Русский мир» учредил Владимир Путин. Формально его цели — распространение русского языка и культуры за рубежом. Однако, по мнению Евросоюза, фонд использовался в качестве инструмента влияния России в постсоветских странах. За это в 2022 году организацию внесли в санкционный список ЕС. «Русский мир» также подпал под санкции Канады за распространение дезинформации и пропаганды.
Спустя четыре года работы в «Русском мире» разведчик перешел в администрацию президента. Сначала — в управление президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, которое занималось вмешательством в политику Молдовы. Затем — в управление по приграничному сотрудничеству. Все это время Вавилов курировал республику, рассказал собеседник. Он добавил, что Вавилов продолжает состоять в экспертном совете «Русского мира», где принимает решения о финансировании проектов.
Комментарий Вавилова расследователю Rise Moldova:
Еще один создатель стратегии — Виктор Лысенко, заместитель начальника управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Лысенко напрямую подчинен заместителю главы администрации президента Дмитрию Козаку. Их связывают продолжительные рабочие отношения: в течение девяти лет Лысенко был заместителем Козака в правительстве. По данным источника, Лысенко «вручную курирует молдавские дела». Как следует из биллингов мобильных телефонов, которые раздобыли Центр «Досье» и RISE, Лысенко регулярно созванивается с генералом ФСБ Дмитрием Милютиным, который курирует Молдову со стороны спецслужб. С ноября 2021 по мой 2022 года они общались по открытой связи как минимум 10 раз. На один из номеров чаще, чем Лысенко, Милютину звонила только его жена. Андрей Вавилов за этот же период созванивался с генералом ФСБ не меньше трех раз.
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Каждый из пунктов стратегии соответствует тому, что можно наблюдать в отношениях Молдовы и России, считает собеседник партнеров «Досье» по расследованию.
«Стратегические цели Кремля в отношении Молдовы с течением времени остаются неизменными. Вкратце это включение Молдовы в сферу влияния России; интеграция Молдовы в подконтрольные России структуры “международного” сотрудничества (СНГ, Евразийский экономический союз и др.); изгнание западного влияния из Молдовы и аннулирование эффекта западной представительной демократии.
В случае с Молдовой Кремль ведет себя все более агрессивно. Причина в том, что Молдова в настоящее время идет по пути, противоположному тому, которого хочет Россия, то есть молдавское руководство взяло явно прозападный курс. Таким образом, стратегические цели Кремля со временем становятся все труднее, а не легче. Кремль это понимает, поэтому неуклонно усиливает давление и использует более агрессивную тактику для реализации этих целей», — объяснил он.
Вместе с тем документ наглядно показывает, что из-за войны Кремль отстает от собственных планов, уверены в правительстве Молдовы.
Источник: Центр ДОСЬЕ