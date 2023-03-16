Секретная стратегия Путина: Россия будет вмешиваться в политику Молдовы через газовый шантаж

В конце 2022 года Центр «Досье» рассказал об операциях ФСБ в Молдове: спецслужба годами засылала туда своих офицеров под дипломатическим прикрытием, курировала местных политиков вплоть до президента и целый сепаратистский регион — Приднестровье.

После вторжения в Украину российские спецслужбы всерьез задумывались о захвате Молдовы и открытии второго фронта в Приднестровье — правда, пока от этих планов решили отказаться. Теперь в руках группы международных журналистов оказалась стратегия по политическому и экономическому подчинению Молдовы — ее создали в том же департаменте, который готовил план поглощения Беларуси. Молдавская стратегия оказалась деликатнее: Кремль планирует помешать стране сближаться с Румынией и навязать ей русский язык. Мы изучили документ, а наши партнеры по расследованию поговорили о его содержании с премьер-министром Молдовы и другими политиками.

Эту публикацию журналисты Центра «Досье» подготовили совместно с RISE (Молдова), Delfi (Эстония), Kyiv Independent (Украина), Belarusian Investigative Center (Беларусь), Yahoo News (США), Süddeutsche Zeitung (Германия), Westdeutscher Rundfunk (Германия), Norddeutscher Rundfunk (Германия), Expressen (Швеция), Frontstory (Польша) и VSquare (Вышеградская группа).

Русский медведь 23 февраля 2023 года, практически в годовщину начала войны в Украине, Минобороны России дважды за день объявило, что Киев хочет вторгнуться в Приднестровье — прокремлевский сепаратистский регион Молдовы, в котором располагается российская военная база. Это всполошило жителей Молдовы — уже год прямо по соседству с ними идет война и на территорию страны регулярно падают случайные ракеты. Минобороны Молдовы назвало эту информацию «психологической атакой». «Распространяемая ложная информация призвана вызвать панику и замешательство среди людей по обе стороны Днестра», — заявило ведомство. С началом войны в Украине многие задавались вопросом, грозит ли Молдове вторжение российских войск. Ведь новое молдавское правительство выбрало прозападный вектор политики, и это раздражает Кремль. «Запад рассматривает Молдову на роль “новой Украины”, а президент страны Майя Санду рвется в НАТО и готова к объединению Молдавии с Румынией», — с угрозой заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров в феврале 2023 года. Молдаване обеспокоены соседствующей войной, экономической нестабильностью страны и приднестровским конфликтом. Этим беспокойством активно пользуется Кремль: в начале марта пророссийская партия «Шор», которую курирует ФСБ, организовала митинги против действующих властей Молдовы. Лейтмотив протестов — страх, что президент Молдовы Майя Санду спровоцирует Кремль на военные действия в их стране. О настроениях граждан Молдовы рассказал премьер-министр страны Дорин Речан:

«Инфляция в Молдове составляет 34%. То есть одна треть вашего дохода буквально ничего не стоит. Вдобавок цены на энергоносители выросли в 7 раз. А люди не чувствуют себя в безопасности из-за войны России против Украины, потому что Россия нагнетает информационную обстановку. И люди боятся. А когда люди боятся, они говорят: хорошо, русский медведь слишком велик для нас. Может быть, нам удастся договориться, может быть, мы сможем найти взаимопонимание с русским медведем и он нас не тронет. Сейчас, если вы спросите людей, то 30–40% скажут, что если эта гордая женщина [президент Молдовы Майя Санду – ЦД] пойдет и поговорит с президентом Путиным, то у нас будет дешевый газ и мир здесь. Вот такой нарратив Кремль пытается продвинуть. И этот нарратив хорошо воспринимается, когда люди чувствуют страх».

Документ, оказавшийся в распоряжении международного журналистского консорциума, проливает свет на реальные планы Кремля в Молдове. Он называется «Стратегические цели Российской Федерации в Республике Молдова». Его разработали в управлении президента по приграничному сотрудничеству АП и согласовали с российскими спецслужбами. Структура стратегии очень похожа на беларускую: задачи ранжируются на «военно-политические», «торгово-экономические» и «гуманитарные». Реалистичными целями на текущее десятилетие создатели документа считают: противостояние влиянию НАТО и ЕС на Молдову;

принуждение Молдовы к участию в ОДКБ, ЕАЭС и других российских международных проектах ;

; урегулирование приднестровского конфликта на основе особого статуса Приднестровья (конечно же, при участии России);

наращивание пророссийских настроений в обществе через пропаганду и образовательные программы.

Приднестровский конфликт — что это и почему о нем так часто вспоминают Приднестровье — это маленькая непризнанная республика на территории Молдовы. До Второй мировой войны территория Приднестровья называлась Молдавской автономной советская социалистической республикой и входила в состав Украинской ССР. А территория современной Молдовы была частью Бессарабии в составе Румынии. Потом был подписан пакт Молотова — Риббентропа, и Советский Союз присоединил Молдову к Приднестровью, сделав их единой Молдавской ССР. В конце 1980-х, когда Советский Союз был на грани распада, парламент Молдовы принял закон, который закрепил за молдавским языком статус единственного государственного языка. Закон не притеснял прочие языки общения в стране и давал русскому особые права. Однако в Приднестровье, где русскоязычные составляют большую часть населения, эту инициативу не одобрили — поднялась волна протестов. Итогом протестов стал референдум о независимости Приднестровской республики — и от Молдовы, и от СССР. В 1992 году между Молдовой и Приднестровьем произошел вооруженный конфликт — Молдова попыталась вернуть территорию себе. Вскоре Россия ввела в Приднестровье миротворческие войска и подписала план мирного урегулирования конфликта. Тогда конфликт получилось только заморозить — Приднестровье так и не подчинилось Молдове и осталось существовать на полулегальных условиях. С тех пор в Приднестровье присутствуют российские военные. Но их перемещение между странами осложнено — у республики нет границ с Россией, это узкая полоска земли между Молдовой и Украиной. В Приднестровье подавляющая часть населения русскоговорящая, флаг России — второй государственный, а пенсионеры получают российские пенсии. Кремль буквально использует Приднестровье как базу для агентов влияния в Молдове. Кстати, саму республику Россия так и не признала. Несмотря на то что перечисленные меры Кремля кажутся более мягкими, чем цели России в Беларуси, они не менее опасны, считает бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Дэвид Крамер: «Я много лет обеспокоен намерениями России в отношении Молдовы. Этот документ, написанный за несколько месяцев до вторжения, углубляет мои опасения. Он не такой прямолинейный, как то что мы видим со стороны России в Украине или даже в Беларуси, но фактически он отказывает Молдове в государственном суверенитете, территориальной целостности и праве выбирать свое будущее».

Задачи Кремля в Молдове Согласно документу, до 2022 года администрация президента планировала мешать властям Молдовы исключить Россию из урегулирования приднестровского конфликта и хотела сохранить российское военное присутствие на непризнанной территории. В задачи АП также входила поддержка молдавских пророссийских политиков. Кроме того, согласно стратегии, Россия должна эксплуатировать зависимость Молдовы от российского импорта, чтобы нейтрализовать политику республики, противоречащую интересам Кремля. Экономическое давление — один из основных рычагов влияния России на Молдову. Поэтому для АП было важно сохранить объем поставок газа в страну. «Молдова известна высокой зависимостью от российского газа и подвергалась неоднократным и длительным торговым эмбарго со стороны Российской Федерации. В соответствии с политическими целями и с признанным использованием Россией газа в качестве политического оружия, экономическая часть плана продолжает фокусироваться на поставках российского газа. Это позволит сохранить одностороннюю зависимость Молдовы от России и еще больше обременить ее население поставками газа по завышенным ценам и угрозами отключения газа, особенно зимой, как это было до сих пор, даже во времена пророссийских правительств», — объяснил Yahoo News принцип газовой зависимости Влад Лупан, бывший представитель Молдовы в ООН, ознакомившись с документом. Москва часто угрожает Кишиневу сокращением поставок газа. В последний раз их обещали урезать вполовину от общего объема. Документ показывает, что зачастую эти угрозы беспочвенны.

Я буду очень рад, если люди в Молдове увидят этот документ. Согласно ему, Кремль хочет сохранить объем поставок газа в Молдову в краткосрочной перспективе <…> Но они постоянно угрожают нам полным прекращением импорта газа из России. Каждый месяц у нас возникает проблема, что они говорят: “Мы вас отключим, мы вас отключим”», — считает руководитель аппарата премьер-министра Молдовы Сержиу Дьякону.

Другой важной задачей для Кремля было помешать ограничению российских СМИ на территории республики. План не удался: в 2022 году власти Молдовы закрыли шесть российских телеканалов, чтобы защитить граждан от дезинформации. Свое влияние Кремль хочет усилить другим традиционным для него способом — созданием сети НПО на территории Молдовы. Там, по мнению Влада Лупана, могут базироваться российские агенты влияния. «Эта часть подтверждает желание Москвы создать пророссийские “гражданские” организации, которые создают альтернативные каналы пропаганды в Молдове. Такие центры потенциально могли бы либо служить дополнением к их пропаганде, либо стать пунктами по сбору информации или базами для ФСБ и СВР», — объяснил он. Одна из таких НПО — Молдавско-российский деловой союз, который основал бывший президент страны Игорь Додон совместно с сыном экс-генпрокурора России Игорем Чайкой. Центр «Досье» и «RISE Молдова» выяснили, что в 2021-2022 годах организация получила более 20 млн рублей от Игоря Чайки. Минфин США считает, что цель союза — влиять на молдавских парламентариев.

Кто в ФСБ курирует Молдову, стоит ли ждать открытия второго фронта и при чем тут Игорь Чайка

Следующим шагом Кремля станет увеличение электората пророссийских молдавских политиков, формирование пророссийских настроений среди молдавских элит, а также отказ от политики «румынизации». Что такое «румынизация»? Современные территории Молдовы вошли в состав СССР после подписания пакта Молотова — Риббентропа. До этого Молдова была частью Румынии. Молдавский и румынский языки практически идентичны, а флаг Молдовы — это копия румынской символики. После распада СССР в Молдове стала популярна идея «румынизации», то есть объединения с Румынией (и вступления в Евросоюз). Так, в 1989 году создание Молдавской ССР было объявлено незаконным актом, а Верховный совет МССР признал Бессарабию (частью которой была Молдова до пакта Молотова — Риббентропа) оккупированной румынской территорией.

«В этом документе интересно то, что Кремль будет оказывать большое давление на гуманитарную и социальную сферы. И здесь они действительно могут нанести еще больший ущерб», — считают в аппарате премьер-министра Молдовы. В экономическом секторе АП надеется обеспечить устойчивый экспорт российских товаров и услуг в республику, а также лоббировать интересы приднестровских и гагаузских предприятий. Гагаузия — автономная территория в составе Республики Молдова, преимущественно населенная тюркоязычным народом. Гагаузия считается пророссийским регионом. В 2020 году Центр «Досье» рассказывал, что администрация президента курирует регион и его главу Ирину Влах.

Конечно же, в стратегии не обошли стороной НАТО. Согласно документу, Кремль хочет противодействовать сотрудничеству Молдовы с альянсом и дискредитировать его образ в глазах жителей страны. В администрации президента надеются достигнуть этих целей до 2025 года. «Цель здесь не в том, чтобы коварно аннексировать страну, а в том, чтобы усилить пророссийское влияние в Молдове. И прежде всего для предотвращения пронатовских и проевропейских течений. Кремль рассматривает Молдову скорее как ориентированный на Россию буфер, чем как часть Российской империи. Как и с Грузией, речь идет больше о том, чтобы поставить Западу знак “стоп” и использовать все средства, чтобы не допустить, чтобы страна стала членом ЕС и НАТО», — объяснил собеседник наших партнеров по расследованию в разведке. До 2030 года Кремль планировал нарастить количество российских СМИ в Молдове, сохранить за русским языком статус языка межнационального общения и уменьшить присутствие валюты «третьих стран» в торговых расчетах с Российской Федерацией. «Я бы обратил больше внимания на гуманитарную сферу. Кремль хочет увеличить количество молдавских студентов в российских вузах, он хочет увеличить языковое присутствие здесь. Он хочет увеличить потенциал своих средств массовой информации. Это показывает, что в Москве поняли, что с экономической, военной и других точек зрения они потерпели неудачу. Поэтому интересно видеть, что они полностью переходят на сторону увеличения влияния в социальной, культурной и других областях, где они могут получить действительно хорошие результаты», — добавил глава аппарата премьер-министра Молдовы. Благодаря документу становится понятно, что в 2021 году администрация президента не готовилась к военному вмешательству в Молдову. Основные цели АП в военном секторе касались Приднестровья — чиновники хотели вручную управлять конфликтом в Приднестровье, используя его как рычаг давления. «Их стратегическая цель — сделать так, чтобы Молдова не имела контроля над своей внешней политикой. И даже в плане Козака, который был еще в 2004 году, был такой смысл: сказать, мол, ребята, мы можем дать вам газ, мы можем дать вам электричество, только давайте сделаем федерацию [с Приднестровьем]. И этот компонент федерации, который лежит на левом берегу Днестра, будет иметь право «вето» на нашу внешнюю политику. Все вытекает оттуда», — объяснил премьер-министр Молдовы Дорин Речан.