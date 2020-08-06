Секретные переговоры по Донбассу и MH17: как крымский «Гоблин» помогал боевикам «ДНР»

Международная следственная группа ​обнародовала перехваченные переговоры по делу сбитого «Боинга» рейса MH17. В них фигурирует подконтрольный России глава оккупационной администрации Крыма Сергей «Гоблин» Аксенов.

В милицейских оперативных базах в середине 90-х Сергей Аксёнов проходил как один из участников ОПГ «Сейлем» и соратник Воронкова по кличке «Гоблин».

В июле 2014 года украинские военные отвоевывают Славянск, Краматорск, Бахмут. На помощь боевикам «ДНР» – уже из аннексированного Крыма – идет подкрепление, пишет издание Крым.Реалии. Вот отрывок переговоров, перехваченных Международной следственной группой.

– (…) Владимир Иванович, да?

– Да-да, слушаю Вас. Это Владимир Иванович.

– Э … Мне дал телефон Аксенов. Сказал, что вот с Бортниковым согласовано.

– Я слушаю вас, да-да. Как вас зовут?

– (…) Как мне вам передать список желаемого? Мы завтра вылетаем в Ростов. У меня люди есть… Я сам из Симферополя.

По данным расследователей Bellingcat, Владимир Иванович – это генерал-полковник Андрей Бурлака, заместитель председателя пограничной службы ФСБ России.

Звонит ему некий Сергей из Крыма, который со своим отрядом собирается на Донбасс. А сконтактировал их именно Сергей Аксенов и утвердил поход крымского отряда с директором ФСБ России Александром Бортниковым.

В середине апреля 2014 года отряд Гиркина выходит из Крыма и идет на Донбасс. По словам Гиркина, в этой группе был ​Арсен Павлов по прозвищу Моторола – ​так он и оказался на Востоке Украины. Боевики захватывают Славянск, бои с украинскими военными за город продолжаются более двух месяцев. Гиркин просит о помощи. И именно у Аксенова, но через его помощника.

– Игорь, здравствуй, это Михаил. Ты меня помнишь, помощник Первого.

– Да, слушаю.

– Меня вот Сергей привез, сказал, что вы хотите выйти на связь, какую-то информацию дать.

– (…) Если не будет решен вопрос с российской помощью, с воздушным прикрытием, и хотя бы, чтобы с поддержкой артиллерии, то не удержать нам Восток. …Нам нужна противотанковая артиллерия, нужны танки, нужны нормальные ПВО. Уже переносными ЗРК мы не можем обойтись.

«Первый» – это Сергей Аксенов. Его помощник Михаил, который разговаривал с Гиркиным, возможно, Михаил Шеремет, в 2014-м первый заместитель Аксенова, ныне депутат Госдумы России. Мы провели фоноскопическую экспертизу этой записи, но разговор очень короткий, чтобы четко определить собеседника.

Говорит эксперт Киевского судово-экспертного учреждения Кирилл Усков: «По тем объемам, которые я определил как недостаточные, максимум, что можно получить – это вероятный вывод: где-то от «не исключено» до «вероятно, он».

Контакт Гиркина с Аксеновым летом 2014 года – еще одно доказательство, что Россия поставляла свое оружие и военных на Донбасс, заявили в Международном следственном комитете. Этот же разговор внес в дело MH17 руководитель Департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен. «Мы знаем из нашего расследования: подозреваемый Гиркин контактировал с Сергеем Аксеновым, российским лидером Крыма, назначенным российским правительством. Украинский полуостров был аннексирован Российской Федерацией весной 2014 года.

Гиркин разговаривал с одним из подчиненных Аксенова 8 июня 2014-го. В этом разговоре Гиркин просит военной поддержки со стороны России, в частности, хорошую зенитную систему с подготовленным персоналом».

8 июня 2014 года Аксенов и Гиркин по телефону общаются лично. Гиркин просит военной помощи, говорит, что без нее боевики «ДНР» потеряют рынки сбыта, то есть, территории захваченные на Донбассе.

– Первому даю.

– Здоров, Гир.

– Приветствую. Здравия желаю.

– Но ты понимаешь ситуацию?

– Понимаю, Игорь, ситуацию, послушай. Я ее во вторник так и обрисовал. Что если мы не предпримем определенные вещи, я был там, где надо быть. … Я обрисовал картину, что если мы не предпримем конкретные ситуации, такие-то такие-то, то мы потеряем там вот эти все рынки сбыта.

– Ну мы потеряем все. Они просто долбят все.

О своих действиях боевики докладывают непосредственно Аксенову. Об этом – в переговорах, перехваченных и распространенных СБУ – разговор Гиркина с российским бизнесменом Константином Малофеевым. По данным российских СМИ, он финансировал аннексию Крыма и частично группировку «ДНР».

– Здравия желаю, Константин Валерьевич. …Наша группа расстреляла три машины вип-класса, в которых они передвигались. Уничтожили и охрану, и всех, кто внутри находился, почти всех.

– Аксенову доложили?

– Нет еще, не докладывали, мне еще не удалось с ним связь установить. Так что, если будет с ним возможность связь установить…

– Хорошо, хорошо, звоните тогда ему. Я с ним встречаюсь завтра здесь, он прилетает завтра вечером, мы с ним поговорим, но постарайтесь сами ему дозвонится с докладом.

О роли Аксенова в 2014-м на Донбассе Гиркин рассказывал в начале июля в интервью российскому журналисту Андрею Караулову:

«В Крыму поддерживал Малофеев, Константин Валерьевич Малофеев поддерживал. В Донецке он был против. … Он был против, поскольку полагал, что на Крыме стоит остановится.

– И денег не дал на снаряжение и поход ваш на Донбасс?

– Мне было уже не нужно. На тот момент Аксенов поддерживал, практически, полностью. Деньги у него уже у самого были».

Это деньги точно не Аксенова, уверен политический аналитик и участник Трехсторонней контактной группы в Минске Сергей Гармаш. «Я думаю, что у него не было собственного ресурса. Это сто процентов. Мы знаем, что он был в долгах именно перед украинскими банками. И это было мотивом его участия в русской весне – освободить себя от этого кредитного долга».

Большое преувеличение считать Аксенова фигурой самостоятельной, убежден Виталий Портников. «Когда говорим об Аксенове, Константинове и других представителях так называемой крымской элиты в 2014 году, мы не должны их воспринимать в качестве самостоятельных персонажей. … Это были люди, которые были отобраны для участия в совершенно конкретной российских специальных служб, связанной с аннексией Крыма. … Понятно, что потом они могли получать какие-то другие поручения, связанные уже с тем, что российская специальная операция переместилась уже на материк».

Глава Крыма, подконтрольный России, мог лоббировать свои интересы на Донбассе, используя ресурс Кремля, считает Сергей Гармаш. Аксенову было выгодно, чтобы Россия оружием проложила коридор из Донбасса в Крым.

«Успех Крыма во многом окрылил лица, приближенные к Путину и они решили продолжить этот успех уже на Восточную Украину. И, скорее всего, Аксенов, который тогда уже отвечал за Крым, понимал, что и ему это нужно. Потому что Крым без Украины – это без воды и коммуникаций. То есть ему нужно было решать этот вопрос. Потому что политика останется в Москве, а ему нужно решать свои практические вопросы. Поэтому, скорее всего он лоббировал, как человек на волне успеха».

О том, что боевикам на Юго-Востоке Украины нужна «помощь», Сергей Аксенов говорил публично в 2014-м.

«Тот патриотический подъем, который сегодня есть в Крыму и в России объединил нас всех в независимости от взглядов и политических партий, должен и дальше продолжиться и распространится на Юго-Восток Украины, где на нас смотрят с надеждой, где ожидают нашей поддержки и помощи».

В Офисе Генеральной прокуратуры Украины говорить об участии Аксенова в оккупации Донбасса отказываются. Имя главы Крыму, подконтрольного России, фигурирует в расследовании дела сбитого «Боинга» рейса MH17. Разглашать любые сведения расследования, которое еще продолжается, запрещено.

Автор: Дмитрий Евчин; Крым.Реалии